بالفيديو : النصر يهزم الأهلي بهدف دون مقابل

صحيفة المرصد : فاز نادي النصر فوزاً غالياً على ضيفه الأهلي بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع السادس من دوري جميل للمحترفين , و تمكن لاعب النصر أيالا من إحراز هدف الفوز للنصر من ضربة ثابتة في الدقيقة 84 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 12 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث فيما تجمد رصيد الأهلي عند الـ 7 نقاط في المركز الخامس.
تعليقات ( 50 )
.....ياشمس شوفي شعاعك فوق جمهورك اوصى بك القمة صفرا ولك في السماء معلــوق ونـــورك له الأرض وتلمه كلمات الشاعر الكويتي سلطان الاسيمر
رئيس حربةشوفوا اسمر غبر وش يقول ؟ لكي تعرفون عقليات الطواقي ؟
رئيس حربةالبسة شكلها اليوم مصدومة ؟
مصطفىهم الزعيئهه زعلانيين ليه ياقدعان ههههههههههههه
اسمرعبرالفقراوية امس يقولون التحكيم تسبب بهزيمة الاتحاد حتى يعتلي الزعيم الصدارة .. إذاً التحكيم فعلها أيضاً هذا المساء حتى يتعثر الاهلي باللحاق بالهلال 😊
عدد التعليقات:5619
بسمهانت الذي ماخذين اسمك من افعالك 💛💙 انت الذي ماخذين اسمك من افعالك💛💙 //ههههههههههه من متى ان شاء الله !!ولا اقولكم اسالوا الثامن وينطق بما في نفسه 😜
رياضي حر وشاهد على الفسادمبروك للعالمي وحظ اوفر للملكي الاهلاوي تنافس الاهلي والنصر فعلا راقي فاز النصر وكان افضل في المباراه الاهلي خسر لانه سئ اليوم والدوري مولع هالسنه
رياضي حر وشاهد على الفسادمبروك للعالمي وحظ اوفر للملكي الاهلاوي تنافس الاهلي والنصر فعلا راقي فاز النصر وكان افضل في المباراه الاهلي خسر لانه سئ اليوم والدوري مولع هالسنه
🌺أوركيدإن { قلت أحبّـه❤️} ذرفت الموق ،، { جنوووون أو عشق } ذا سمّــه💙💛
عدد التعليقات:5619
بسمهعزيزي النصراوي ترى فوزك يفيد الهلال ، وان خسرت ضيف السهره وان تعادلت خير وبركه ، شكراً على الفوز ريحتنا من احد الخصوم الصغار😂..كملوا احتفال يلااا🤓
🌺أوركيد{ دّم تأصل بوسط عروق }٠٠{ وأرواحنا فيه مهتمّـه }
رئيس حربةالدحدوحة دحدحوها المداحيح ههههههههه
🌺أوركيد💛النصر💙 ماهو أبد مخلوق..{ نغلييييه نحبّــه نضمّــه😘}
هاهغاب حكام عيد فغابت البلنتيات
عدد التعليقات:289
الديدحانالتعليقين نمبر 27 ورقم 28 . الفشل باين من تعليقاتكم . فرحتم الكبيره بالفوز الصغير لن يكتمل . جحفلي . في امان الله .
اتحاديالف مبروك للعالمي لعب وسيطر ع الملعب واستحق الفوز من الشوط الاول
عدد التعليقات:4156
العنيدالطواقي صاحين للحين..اوه صح مافي مدارس بكره..طاق طاق طاقيه💛💙💛💙
حسيبك الله❇❇❇يوم الحشر نبعث ولكلن له كتاب // مابه صغير .ولا كبير .الا حصاه *** ✨ من عمر الدنيا ..بيلقاها ..خراب // واول ضياعه فالقبر لا قال .هاه ***
🌸 الملح و القبلة 🌸مشكورين يالاعبين النصر 💙💛 لأنكم ماخلّيتوني أنام زعلانة الليلة 💙💛 ..
🌺أوركيدناديك رووووعـة و فن و ذووووق**💙💛**من دمنّـا شكلي دمّــه.. "!
عدد التعليقات:4156
العنيدألف ألف ألف مبروك لكل عالمي صراحة اليوم اللاعبين لعبو بروح وقتالية لو يستمر المستوى على كذا الدروي في الجيب
عدد التعليقات:4156
العنيدفاز غصب عليك يا دحدووووحه 👌🏼👌🏼
قانصهم قنصيالدحدوح بالامس تغنيتوا بفوز الشباب على جاركم واليوم جاكم رد الدين من جاركم بعد هزيمتكم من النصر.
🌸 الملح و القبلة 🌸انت الذي ماخذين اسمك من افعالك 💛💙 انت الذي ماخذين اسمك من افعالك💛💙 انت الذي ماخذين اسمك من افعالك 💛💙 صح لسانك يا M الزهراني ..
منصورمبروك ياعالمي الحكم الأجنبي حازم ياطحالبة
🌺أوركيداللللف مبرووووك لقلب❤️ال عاااالمي النابض💛💙گحيلآن💛💙 ولجماهير الشمس☀️
رئيس حربةمن لعب الليلة ؟ العالمي وإلا البرازيل ؟ مستحيل هذا النصر ؟ هذا فريق من الخيال ؟ مبروك لجماهير الشمس ؟
زائرمبرووووك لنصر هارد لك للاهلي
ضابط ايقاعيستاهل العالمي الف مبروك . وهاردلك للملكي الاهلاوي
عدد التعليقات:289
الديدحانلا يالعنيد تعليق نمبر 7 .. ماني مقهور بس هالفرحه مالها داعي . ولكن تبقون اصيفر صغير متجحفل . اهم شي تمسك بيدك سبحه اصفر وازرق . ههههههه
💛💙💛💙💛مبروووووك الف مبرووووووك الفوووووز 😍😍 فديت النصر .💙 .💛 .💙 النصر عشقي 💛💙💘
M الزهرانيابشرك هذا المساء مختلف غير💛 تبي تشوف العالمي وش حلاته💙 هذا النصر عشقه يفوق التعابير 💛 والأهلي الليله كسرنا عصاته💙 (عليكم امر الله ان تصفقوا)
🌸 الملح و القبلة 🌸ايـــالا 👏 ايـــالا 👏 ايـــالا 👏 هبّل فيني المجنوووون 💕 ايااااااااالاااااااااا 💕 ايالاااااااااااااااا 💕 ايالااا 💃 ايالااا 💃 ايالااا 💃 ههههههه
قانصهم قنصمبروووك للنصر الفوز وحظ أوووفر للأهلي
M الزهرانييا العالمي حيّ فال الملعب و فالك .. .. كاس الذهب طاب توصيفك و توصيفه... انت الذي ماخذين اسمك من افعالك .. .. يا نصر يوم يتسمّى كلٍّ بكيفه
M الزهرانيالف الف الف مبروك لجماهير العالمي _ كنا محتاجين مثل هالفوز وعلى فريق كبير مثل الاهلي(اللي ماخذ ثلاث بطولات من قدام بعض الناس) والحمد لله توفقنا 💛💙💛
🌺أوركيدي لبــــى ي💙عااااالمي💛
سعودي وافتخرمبروك للنصر هاردلك اهلي
نصراوي للنخاعالعالمي العالمي العالمي العالمي العالمييييييييييييييييييييييييييييي
🌸 الملح و القبلة 🌸فوز غاااالي 💙 للنّاادي الغااااالي 💛 يـــآرب ديمهـــا علينـــا من نِعمـــة 💙 يـــآرب يـــا كريـــممم 💛 ..
نصراوي للنخاعهاردلك للاهلي
ااببووححممووددإذا كانت امس ليلة ( كحلية ) .. اليوم ليلة ( ذهبية ) .. إذا لم تفرح جماهير الشمس .. من يفرح إذا .. مبروك للعالمين .. مبروك للعالميات !!
عدد التعليقات:4156
العنيدوالله ان فيه ناس مضغوووطه ومقهورين وولهم دحدوحه !!
الدروب سالكةالف مبروك للنصر يستاهل الفوز
عدد التعليقات:4156
العنيدالف مبروك فوز العااالمي وحظ اوووفر للملكي ؟؟
نصراوي للنخاعالف ترليوووون مبروووك فوووزالعالمي💛💙😎✌
نصراويفيكتور ايااالا كييف حالكم مين فاز وكم النتيجة
نصراوي شرقاوييا عالمي
عدد التعليقات:289
الديدحانالاصيفر الصغير فرحتهم بالفوز الصغير على الاهلي كأنهم متوجين ببطوله اسيويه . ههههه .اللهم لاشماته .اللهم عافنا ولاتبلانا. جحفلي