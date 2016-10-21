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بالفيديو : النصر يهزم الأهلي بهدف دون مقابل

21 أكتوبر, 2016 , 22:19 م
بالفيديو : النصر يهزم الأهلي بهدف دون مقابل
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صحيفة المرصد : فاز نادي النصر فوزاً غالياً على ضيفه الأهلي بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع السادس من دوري جميل للمحترفين , و تمكن لاعب النصر أيالا من إحراز هدف الفوز للنصر من ضربة ثابتة في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 12 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث فيما تجمد رصيد الأهلي عند الـ 7 نقاط في المركز الخامس.



تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 50
    21 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    .....

    ياشمس شوفي شعاعك فوق جمهورك اوصى بك القمة صفرا ولك في السماء معلــوق ونـــورك له الأرض وتلمه كلمات الشاعر الكويتي سلطان الاسيمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  2. 49
    21 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    رئيس حربة

    شوفوا اسمر غبر وش يقول ؟ لكي تعرفون عقليات الطواقي ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  3. 48
    21 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    رئيس حربة

    البسة شكلها اليوم مصدومة ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 47
    21 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    مصطفى

    هم الزعيئهه زعلانيين ليه ياقدعان ههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 46
    21 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    اسمرعبر

    الفقراوية امس يقولون التحكيم تسبب بهزيمة الاتحاد حتى يعتلي الزعيم الصدارة .. إذاً التحكيم فعلها أيضاً هذا المساء حتى يتعثر الاهلي باللحاق بالهلال 😊
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  6. 45
    21 أكتوبر, 2016 , 23:17 م
    عدد التعليقات:5619

    بسمه

    انت الذي ماخذين اسمك من افعالك 💛💙 انت الذي ماخذين اسمك من افعالك💛💙 //ههههههههههه من متى ان شاء الله !!ولا اقولكم اسالوا الثامن وينطق بما في نفسه 😜
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 44
    21 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    رياضي حر وشاهد على الفساد

    مبروك للعالمي وحظ اوفر للملكي الاهلاوي تنافس الاهلي والنصر فعلا راقي فاز النصر وكان افضل في المباراه الاهلي خسر لانه سئ اليوم والدوري مولع هالسنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  8. 43
    21 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    رياضي حر وشاهد على الفساد

    مبروك للعالمي وحظ اوفر للملكي الاهلاوي تنافس الاهلي والنصر فعلا راقي فاز النصر وكان افضل في المباراه الاهلي خسر لانه سئ اليوم والدوري مولع هالسنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 42
    21 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    🌺أوركيد

    إن { قلت أحبّـه❤️} ذرفت الموق ،، { جنوووون أو عشق } ذا سمّــه💙💛
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 41
    21 أكتوبر, 2016 , 23:05 م
    عدد التعليقات:5619

    بسمه

    عزيزي النصراوي ترى فوزك يفيد الهلال ، وان خسرت ضيف السهره وان تعادلت خير وبركه ، شكراً على الفوز ريحتنا من احد الخصوم الصغار😂..كملوا احتفال يلااا🤓
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  11. 40
    21 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    🌺أوركيد

    { دّم تأصل بوسط عروق }٠٠{ وأرواحنا فيه مهتمّـه }
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 39
    21 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    رئيس حربة

    الدحدوحة دحدحوها المداحيح ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  13. 38
    21 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    🌺أوركيد

    💛النصر💙 ماهو أبد مخلوق..{ نغلييييه نحبّــه نضمّــه😘}
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 37
    21 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    هاه

    غاب حكام عيد فغابت البلنتيات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 36
    21 أكتوبر, 2016 , 22:53 م
    عدد التعليقات:289

    الديدحان

    التعليقين نمبر 27 ورقم 28 . الفشل باين من تعليقاتكم . فرحتم الكبيره بالفوز الصغير لن يكتمل . جحفلي . في امان الله .
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  16. 35
    21 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    اتحادي

    الف مبروك للعالمي لعب وسيطر ع الملعب واستحق الفوز من الشوط الاول
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  17. 34
    21 أكتوبر, 2016 , 22:51 م
    عدد التعليقات:4156

    العنيد

    الطواقي صاحين للحين..اوه صح مافي مدارس بكره..طاق طاق طاقيه💛💙💛💙
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 33
    21 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏يوم الحشر نبعث ولكلن له كتاب // مابه صغير .ولا كبير .الا حصاه *** ✨ من عمر الدنيا ..بيلقاها ..خراب // واول ضياعه فالقبر لا قال .هاه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 32
    21 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    مشكورين يالاعبين النصر 💙💛 لأنكم ماخلّيتوني أنام زعلانة الليلة 💙💛 ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  20. 31
    21 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    🌺أوركيد

    ناديك رووووعـة و فن و ذووووق**💙💛**من دمنّـا شكلي دمّــه.. "!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 30
    21 أكتوبر, 2016 , 22:48 م
    عدد التعليقات:4156

    العنيد

    ألف ألف ألف مبروك لكل عالمي صراحة اليوم اللاعبين لعبو بروح وقتالية لو يستمر المستوى على كذا الدروي في الجيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  22. 29
    21 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    لاتتعب نفسك يانصر بخـاري وضح الامور بدري بدري
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  23. 28
    21 أكتوبر, 2016 , 22:45 م
    عدد التعليقات:4156

    العنيد

    فاز غصب عليك يا دحدووووحه 👌🏼👌🏼
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  24. 27
    21 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    قانصهم قنص

    يالدحدوح بالامس تغنيتوا بفوز الشباب على جاركم واليوم جاكم رد الدين من جاركم بعد هزيمتكم من النصر.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  25. 26
    21 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    انت الذي ماخذين اسمك من افعالك 💛💙 انت الذي ماخذين اسمك من افعالك💛💙 انت الذي ماخذين اسمك من افعالك 💛💙 صح لسانك يا M الزهراني ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 25
    21 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    منصور

    مبروك ياعالمي الحكم الأجنبي حازم ياطحالبة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  27. 24
    21 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    🌺أوركيد

    اللللف مبرووووك لقلب❤️ال عاااالمي النابض💛💙گحيلآن💛💙 ولجماهير الشمس☀️
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  28. 23
    21 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    رئيس حربة

    من لعب الليلة ؟ العالمي وإلا البرازيل ؟ مستحيل هذا النصر ؟ هذا فريق من الخيال ؟ مبروك لجماهير الشمس ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  29. 22
    21 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    زائر

    مبرووووك لنصر هارد لك للاهلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 21
    21 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    ضابط ايقاع

    يستاهل العالمي الف مبروك . وهاردلك للملكي الاهلاوي
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  31. 20
    21 أكتوبر, 2016 , 22:41 م
    عدد التعليقات:289

    الديدحان

    لا يالعنيد تعليق نمبر 7 .. ماني مقهور بس هالفرحه مالها داعي . ولكن تبقون اصيفر صغير متجحفل . اهم شي تمسك بيدك سبحه اصفر وازرق . ههههههه
    لا يعجبني(7) اعجبني(7)
  32. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    💛💙💛💙💛

    مبروووووك الف مبرووووووك الفوووووز 😍😍 فديت النصر .💙 .💛 .💙 النصر عشقي 💛💙💘
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  33. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    M الزهراني

    ابشرك هذا المساء مختلف غير💛 تبي تشوف العالمي وش حلاته💙 هذا النصر عشقه يفوق التعابير 💛 والأهلي الليله كسرنا عصاته💙 (عليكم امر الله ان تصفقوا)
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  34. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    ايـــالا 👏 ايـــالا 👏 ايـــالا 👏 هبّل فيني المجنوووون 💕 ايااااااااالاااااااااا 💕 ايالاااااااااااااااا 💕 ايالااا 💃 ايالااا 💃 ايالااا 💃 ههههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  35. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    قانصهم قنص

    مبروووك للنصر الفوز وحظ أوووفر للأهلي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  36. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    M الزهراني

    يا العالمي حيّ فال الملعب و فالك .. .. كاس الذهب طاب توصيفك و توصيفه... انت الذي ماخذين اسمك من افعالك .. .. يا نصر يوم يتسمّى كلٍّ بكيفه
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  37. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    M الزهراني

    الف الف الف مبروك لجماهير العالمي _ كنا محتاجين مثل هالفوز وعلى فريق كبير مثل الاهلي(اللي ماخذ ثلاث بطولات من قدام بعض الناس) والحمد لله توفقنا 💛💙💛
    لا يعجبني(13) اعجبني(6)
  38. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    🌺أوركيد

    ي لبــــى ي💙عااااالمي💛
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  39. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    سعودي وافتخر

    مبروك للنصر هاردلك اهلي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    نصراوي للنخاع

    العالمي العالمي العالمي العالمي العالمييييييييييييييييييييييييييييي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    فوز غاااالي 💙 للنّاادي الغااااالي 💛 يـــآرب ديمهـــا علينـــا من نِعمـــة 💙 يـــآرب يـــا كريـــممم 💛 ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    نصراوي للنخاع

    هاردلك للاهلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  43. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    ااببووححمموودد

    إذا كانت امس ليلة ( كحلية ) .. اليوم ليلة ( ذهبية ) .. إذا لم تفرح جماهير الشمس .. من يفرح إذا .. مبروك للعالمين .. مبروك للعالميات !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(17)
  44. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 22:27 م
    عدد التعليقات:4156

    العنيد

    والله ان فيه ناس مضغوووطه ومقهورين وولهم دحدوحه !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  45. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    الدروب سالكة

    الف مبروك للنصر يستاهل الفوز
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  46. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 22:26 م
    عدد التعليقات:4156

    العنيد

    الف مبروك فوز العااالمي وحظ اوووفر للملكي ؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  47. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    نصراوي للنخاع

    الف ترليوووون مبروووك فوووزالعالمي💛💙😎✌
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  48. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    نصراوي

    فيكتور ايااالا كييف حالكم مين فاز وكم النتيجة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  49. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    نصراوي شرقاوي

    يا عالمي
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  50. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 22:22 م
    عدد التعليقات:289

    الديدحان

    الاصيفر الصغير فرحتهم بالفوز الصغير على الاهلي كأنهم متوجين ببطوله اسيويه . ههههه .اللهم لاشماته .اللهم عافنا ولاتبلانا. جحفلي
    لا يعجبني(13) اعجبني(27)

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