بالفيديو : النصر يهزم الأهلي بهدف دون مقابل

صحيفة المرصد : فاز نادي النصر فوزاً غالياً على ضيفه الأهلي بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع السادس من دوري جميل للمحترفين , و تمكن لاعب النصر أيالا من إحراز هدف الفوز للنصر من ضربة ثابتة في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 12 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث فيما تجمد رصيد الأهلي عند الـ 7 نقاط في المركز الخامس.