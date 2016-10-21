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فنانة مصرية بعد القبض عليها بتهمة ” الدعارة ” : رب إني قد مسني الضر وأَنت أَرحم الراحمين!

21 أكتوبر, 2016 , 22:56 م
فنانة مصرية بعد القبض عليها بتهمة ” الدعارة ” : رب إني قد مسني الضر وأَنت أَرحم الراحمين!
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صحيفة المرصد:بعد إلقاء القبض عليها لاتهامها بممارسة الرذيلة مع الرجال مقابل المال، علقت الممثلة المصرية الشابة شروق عبد العزيز على هذا الأمر.

وعبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي Facebook، كتبت شروق مكتفيه باستخدام دعاء سيدنا أيوب : “ربِّ إنِي قَدْ مَسَنِي الضُر وأَنتَ أَرْحَمَ الرَاحِمِينْ”.

ولم تدخل بعدها شروق لتكتب أي شئ، فيما انهالت التعليقات على هذا المنشور، منها من لم يصدق ما حدث، ومنها من سأل إذا كان هذا الأمر صحيح أم أنها مجرد أخبار كاذبة، فيما سألها أخرون إن كانت تهمة ملفقة بسبب بعض الآراء التي تقولها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شروق وذلك بعد وصول معلومات إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة الآداب، عن نشاطها.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    ليه يا شروق ليه بس الله يهديك
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  2. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    قلم جاف

    هذه دعوة سيدنا أيوب ونحن لا نعلم احقيقة اتهامها ام لا .عمومًا الفن كله عفن
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  3. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    الله اعلم

    ان كانت مضلومه فلها رب يسوق لها البرائة ،، وان كانت القضية صحيحه فلها رب يحاسبها في الدنيا ولاخرة ، هذا من غير محاسبتها من قبل جهة الاختصاص .
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  4. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    مسمار

    اعوذ بالله من غضب الله اللهم احفظ اعراض المسلمين
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  5. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    هذه هي النتيجة

    و الزنا أصبحت علاقة عابرة ؟ والأمر بالمعروف أصبح تشدد؟ والنهي عن المنكر أصبح تخلفا؟ إبليس كان صريحاً معنا منذ البداية وأخبرنا بأنه سوف يضلنا في الدنيا
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  6. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    هذه هي النتيجة

    الخمر أصبح شرابا ؟ و الميسر أصبح حظا ؟ والغناء أصبح فن ؟ و الرشوة أصبحت قهوة ؟ و الإختلاط أصبح تحضرا ؟ و التبرج أصبح أناقة ؟ و التعري أصبح حرية ؟
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  7. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 23:16 م
    عدد التعليقات:4409

    بدور

    لاحول ولا قوة الابالله اللهم استرنا اللهم احفظ بنات المسلمين اجمعين يارب
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  8. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    رايقة وفايقة

    نفسي اصدق والله
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  9. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    .. سعودي ..

    مايجي من ورىٰ الفن غير المشاكل والفضائح وسواد الوجه_الله يستر على نساء المسلمين
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  10. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    .. سعودي ..

    ان كانت مظلومه ومفترىٰ عليها فأسأل الله أن يفرج عنها ويجازي من أتهمها بالسوء وإن كان الأمر صحيحاً عليها فأسأل الله أن يحاسبها ويعاقبها بما تستحق
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  11. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    يارب رحمتك

    الناس مخدوعين بأهل الفن .. زوج المهرة الكويتي تاجر مخدرات.. وهذه اللهم لابلاء .. والسذج من المعجبين والمعجبات مخدوعين بالفن وبأهل الفن ..ناقصين عقل
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  12. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
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  13. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    سعودي

    اللهم لا شماتة اللهم احفظ عوراتنا وعورات المسلمين ياشباب كل شخص محاسب عن مايكتب
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  14. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ
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