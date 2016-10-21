فنانة مصرية بعد القبض عليها بتهمة ” الدعارة ” : رب إني قد مسني الضر وأَنت أَرحم الراحمين!

صحيفة المرصد:بعد إلقاء القبض عليها لاتهامها بممارسة الرذيلة مع الرجال مقابل المال، علقت الممثلة المصرية الشابة شروق عبد العزيز على هذا الأمر.

وعبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي Facebook، كتبت شروق مكتفيه باستخدام دعاء سيدنا أيوب : “ربِّ إنِي قَدْ مَسَنِي الضُر وأَنتَ أَرْحَمَ الرَاحِمِينْ”.

ولم تدخل بعدها شروق لتكتب أي شئ، فيما انهالت التعليقات على هذا المنشور، منها من لم يصدق ما حدث، ومنها من سأل إذا كان هذا الأمر صحيح أم أنها مجرد أخبار كاذبة، فيما سألها أخرون إن كانت تهمة ملفقة بسبب بعض الآراء التي تقولها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شروق وذلك بعد وصول معلومات إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة الآداب، عن نشاطها.