فنانة مصرية بعد القبض عليها بتهمة ” الدعارة ” : رب إني قد مسني الضر وأَنت أَرحم الراحمين!

صحيفة المرصد:بعد إلقاء القبض عليها لاتهامها بممارسة الرذيلة مع الرجال مقابل المال، علقت الممثلة المصرية الشابة شروق عبد العزيز على هذا الأمر.
وعبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي Facebook، كتبت شروق مكتفيه باستخدام دعاء سيدنا أيوب : “ربِّ إنِي قَدْ مَسَنِي الضُر وأَنتَ أَرْحَمَ الرَاحِمِينْ”.
ولم تدخل بعدها شروق لتكتب أي شئ، فيما انهالت التعليقات على هذا المنشور، منها من لم يصدق ما حدث، ومنها من سأل إذا كان هذا الأمر صحيح أم أنها مجرد أخبار كاذبة، فيما سألها أخرون إن كانت تهمة ملفقة بسبب بعض الآراء التي تقولها.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شروق وذلك بعد وصول معلومات إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة الآداب، عن نشاطها.
تعليقات ( 14 )
قلم جافهذه دعوة سيدنا أيوب ونحن لا نعلم احقيقة اتهامها ام لا .عمومًا الفن كله عفن
الله اعلمان كانت مضلومه فلها رب يسوق لها البرائة ،، وان كانت القضية صحيحه فلها رب يحاسبها في الدنيا ولاخرة ، هذا من غير محاسبتها من قبل جهة الاختصاص .
مسماراعوذ بالله من غضب الله اللهم احفظ اعراض المسلمين
هذه هي النتيجةو الزنا أصبحت علاقة عابرة ؟ والأمر بالمعروف أصبح تشدد؟ والنهي عن المنكر أصبح تخلفا؟ إبليس كان صريحاً معنا منذ البداية وأخبرنا بأنه سوف يضلنا في الدنيا
هذه هي النتيجةالخمر أصبح شرابا ؟ و الميسر أصبح حظا ؟ والغناء أصبح فن ؟ و الرشوة أصبحت قهوة ؟ و الإختلاط أصبح تحضرا ؟ و التبرج أصبح أناقة ؟ و التعري أصبح حرية ؟
عدد التعليقات:4409
بدورلاحول ولا قوة الابالله اللهم استرنا اللهم احفظ بنات المسلمين اجمعين يارب
رايقة وفايقةنفسي اصدق والله
.. سعودي ..مايجي من ورىٰ الفن غير المشاكل والفضائح وسواد الوجه_الله يستر على نساء المسلمين
.. سعودي ..ان كانت مظلومه ومفترىٰ عليها فأسأل الله أن يفرج عنها ويجازي من أتهمها بالسوء وإن كان الأمر صحيحاً عليها فأسأل الله أن يحاسبها ويعاقبها بما تستحق
يارب رحمتكالناس مخدوعين بأهل الفن .. زوج المهرة الكويتي تاجر مخدرات.. وهذه اللهم لابلاء .. والسذج من المعجبين والمعجبات مخدوعين بالفن وبأهل الفن ..ناقصين عقل
قَالَ الله تَعَالَىوَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
سعودياللهم لا شماتة اللهم احفظ عوراتنا وعورات المسلمين ياشباب كل شخص محاسب عن مايكتب
قَالَ الله تَعَالَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ