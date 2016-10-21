  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

آل الشيخ: هل تنكَّر سعد الحريري لنا وتحالف مع الفُرس ؟!

21 أكتوبر, 2016 , 23:06 م
آل الشيخ: هل تنكَّر سعد الحريري لنا وتحالف مع الفُرس ؟!
  • 1٬769
  • 19
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:استنكر الكاتب  السعودي، محمد آل الشيخ، ترشيح رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريري، لميشال عون لرئاسة البلاد.

وقال “آل الشيخ”” في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “عميل الايرانيين في لبنان “ميشيل عون” يوافق عليه “سعد الحريري” ليكون مرشحه كرئيس للجهمهوية. هل تنكر الحريري لنا وتحالف مع الفرس؟”.

وكان سعد الحريري، رئيس الوزراء الأسبق، قد أعلن أمس الخميس، تأييده ترشيح زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون (حليف حزب الله، الذي يقود تحالف 8 آذار)، لرئاسة البلاد.

 



تعليقات ( 19 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    21 أكتوبر, 2016 , 23:35 م
    عدد التعليقات:289

    الديدحان

    اعتقد مافعله الحريري عين الصواب .يجب ان يكون في لبنان رئيس . الى متى هذا الحال .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 18
    21 أكتوبر, 2016 , 23:33 م
    عدد التعليقات:11840

    برق الحرم

    (((( الاحتمالات كثيرة ...... ويجوز انن نكون ... نحن من تنكر _له او ان الامر مشتكر ))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 17
    21 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    سعد

    ما ظنتي ولكن فعلا هم بحاجة الى رئيس صوري يمشون امورهم و يجمع لهم مصاري والله يستر عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 16
    21 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    ركاااان

    سوينا مثل امريكا ان لم تكن معي فأنت ضدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 15
    21 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    زائر

    رجل مخلص لدينه ووطنه صاحب منهج سليم ووسطية واعتدال...فهم عميق للدين ومقاصده ...شكرا للكاتب .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 14
    21 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    غرم الله

    كل شي ممكن عند بعض العرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 13
    21 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    مصر العروبه باقيه ياخونجي انت وياه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 12
    21 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    ركاااان

    ونت وشلك وشله لبناني رشح لبناني مدري ليش نحشر انفسنا في غيرنا الحريري مواطن لبناني يحق له ترشيح من يشاء من ابناء بلده دع الخلق للخالق وبلاش دوخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 11
    21 أكتوبر, 2016 , 23:20 م

    تميم

    بلدهم مالنا دخل افهمو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 10
    21 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    مصر ارض الكنانه اصبحت صور خامنئي تعلق على شوارعها فما بالك بهذا؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 9
    21 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    فقير في زمن صعب

    غالبا ما يكلف المال الانسان أكثر من اللازم والصديق الذي تشتريه بالهدايا سوف ياتي يوم ويشتريه غيرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 8
    21 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    محب الهيئة

    دعمت السيسي وحفتر والحريري وطعنت أهل السنة والجماعة وهذا الناتج و دلا تستغرب أن؟ الله يستر ع أرضنا وقيادتنا من أذناب اليهود في أرض الحرمين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 7
    21 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    محب الهيئة

    احبابك في السابق أعدائنا اليوم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 6
    21 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    تميم

    مالنا ومالهم هم احرار في بلدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 5
    21 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    يا اخي سعد الحريري لم يتنكر

    نحن نعرف عائلة الحريري جيدا ،، المشكلة سعد الحريري ضعيف سياسيا وشخصيا ، هذي مشكلته ، يعني بالعربي ما يعرف يدبرها ،، وهذي الصفة جعلت الحريري كرت محروق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 4
    21 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 3
    21 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    ابن بالبلد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 2
    21 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    ابو فيصل

    عادي جدا جدا انت كاتب مخضرم وتعرف الحقيقه زين كل دوله او شخص ساعدناه اصبح ضدنا ف شى غلط عندنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 1
    21 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم