آل الشيخ: هل تنكَّر سعد الحريري لنا وتحالف مع الفُرس ؟!

صحيفة المرصد:استنكر الكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، ترشيح رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريري، لميشال عون لرئاسة البلاد.
وقال “آل الشيخ”” في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “عميل الايرانيين في لبنان “ميشيل عون” يوافق عليه “سعد الحريري” ليكون مرشحه كرئيس للجهمهوية. هل تنكر الحريري لنا وتحالف مع الفرس؟”.
وكان سعد الحريري، رئيس الوزراء الأسبق، قد أعلن أمس الخميس، تأييده ترشيح زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون (حليف حزب الله، الذي يقود تحالف 8 آذار)، لرئاسة البلاد.
عميل الايرانيين في لبنان "ميشيل عون" يوافق عليه "سعد الحريري" ليكون مرشحه كرئيس للجهمهوية. هل تنكر الحريري لنا وتحالف مع الفرس؟ #المستقبل
— محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) October 21, 2016
تعليقات ( 19 )
عدد التعليقات:289
الديدحاناعتقد مافعله الحريري عين الصواب .يجب ان يكون في لبنان رئيس . الى متى هذا الحال .
عدد التعليقات:11840
برق الحرم(((( الاحتمالات كثيرة ...... ويجوز انن نكون ... نحن من تنكر _له او ان الامر مشتكر ))))))))
سعدما ظنتي ولكن فعلا هم بحاجة الى رئيس صوري يمشون امورهم و يجمع لهم مصاري والله يستر عليهم
ركاااانسوينا مثل امريكا ان لم تكن معي فأنت ضدي
زائررجل مخلص لدينه ووطنه صاحب منهج سليم ووسطية واعتدال...فهم عميق للدين ومقاصده ...شكرا للكاتب .
غرم اللهكل شي ممكن عند بعض العرب
ركاااانونت وشلك وشله لبناني رشح لبناني مدري ليش نحشر انفسنا في غيرنا الحريري مواطن لبناني يحق له ترشيح من يشاء من ابناء بلده دع الخلق للخالق وبلاش دوخ
تميمبلدهم مالنا دخل افهمو
فقير في زمن صعبغالبا ما يكلف المال الانسان أكثر من اللازم والصديق الذي تشتريه بالهدايا سوف ياتي يوم ويشتريه غيرك
محب الهيئةدعمت السيسي وحفتر والحريري وطعنت أهل السنة والجماعة وهذا الناتج و دلا تستغرب أن؟ الله يستر ع أرضنا وقيادتنا من أذناب اليهود في أرض الحرمين .
محب الهيئةاحبابك في السابق أعدائنا اليوم.
تميممالنا ومالهم هم احرار في بلدهم
يا اخي سعد الحريري لم يتنكرنحن نعرف عائلة الحريري جيدا ،، المشكلة سعد الحريري ضعيف سياسيا وشخصيا ، هذي مشكلته ، يعني بالعربي ما يعرف يدبرها ،، وهذي الصفة جعلت الحريري كرت محروق
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
ابن بالبلدمخالف
ابو فيصلعادي جدا جدا انت كاتب مخضرم وتعرف الحقيقه زين كل دوله او شخص ساعدناه اصبح ضدنا ف شى غلط عندنا
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه