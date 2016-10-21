آل الشيخ: هل تنكَّر سعد الحريري لنا وتحالف مع الفُرس ؟!

صحيفة المرصد:استنكر الكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، ترشيح رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريري، لميشال عون لرئاسة البلاد.

وقال “آل الشيخ”” في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “عميل الايرانيين في لبنان “ميشيل عون” يوافق عليه “سعد الحريري” ليكون مرشحه كرئيس للجهمهوية. هل تنكر الحريري لنا وتحالف مع الفرس؟”.

وكان سعد الحريري، رئيس الوزراء الأسبق، قد أعلن أمس الخميس، تأييده ترشيح زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون (حليف حزب الله، الذي يقود تحالف 8 آذار)، لرئاسة البلاد.