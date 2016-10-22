شاهد: في حادث مروع.. شاب يوثق بجواله اللحظات الأخيرة قبل اصطدام سيارته بشاحنة – فيديو

صحيفة المرصد: وثق شاب بجواله اللحظات الأخيرة قبل اصطدامه بشاحنة، وذلك إثر انشغاله بتصوير مقطع فيديو أثناء قيادته للسيارة الخاصة به.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اصطدام مروع لسيارة كان يستقلها 3 شبان من نوع “شيفروليه” ويسيرون بسرعة عالية.

وبينما كان أحد الشبان، وهو السائق، منشغلاً بتصوير مقاطع فيديو لنفسه أثناء قيادته اصطدم بشاحنة كانت تسير بالجانب الأيمن من الطريق.

وبعد اصطدام السيارة لم يظهر المقطع أي شيء سوى أصوات الشباب الذين تمكن 2 منهم من النجاة، وسُمع صوتيهما يناديان على الشاب الثالث الذي يرجح أنه تعرض لإصابة خطيرة أفقدته الوعي.