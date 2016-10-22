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شاهد: في حادث مروع.. شاب يوثق بجواله اللحظات الأخيرة قبل اصطدام سيارته بشاحنة – فيديو

22 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص
شاهد: في حادث مروع.. شاب يوثق بجواله اللحظات الأخيرة قبل اصطدام سيارته بشاحنة – فيديو
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صحيفة المرصد: وثق شاب بجواله اللحظات الأخيرة قبل اصطدامه بشاحنة، وذلك إثر انشغاله بتصوير مقطع فيديو أثناء قيادته للسيارة الخاصة به.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اصطدام مروع لسيارة كان يستقلها 3 شبان من نوع “شيفروليه” ويسيرون بسرعة عالية.

وبينما كان أحد الشبان، وهو السائق، منشغلاً بتصوير مقاطع فيديو لنفسه أثناء قيادته اصطدم بشاحنة كانت تسير بالجانب الأيمن من الطريق.

وبعد اصطدام السيارة لم يظهر المقطع أي شيء سوى أصوات الشباب الذين تمكن 2 منهم من النجاة، وسُمع صوتيهما يناديان على الشاب الثالث الذي يرجح أنه تعرض لإصابة خطيرة أفقدته الوعي.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 1:04 ص

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    7 أسمه محمد صح ومعه هيونداي
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  2. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص

    ا

    واحد من زملائي جته اصابه خطيره بسبب انشغاله بالجوال
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  3. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    ،،،،

    إنشغال السائق بالواتس والسناب والجوال هي سبب أكثر الحوادث المميته والإصابات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    ياشباب حافظوا على أنفسكم وقت قيادة السيارة خاصة السواق أن يكون حذراً للطريق
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  5. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص
    عدد التعليقات:4413

    بدور

    لاحول ولا قوة الا بالله ربي يشفيه
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  6. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    مبارك سكروتي

    الله يعدمهم ويفكنامن شرهم هالمراهقين صارو عبء على الناس المسالمين ***
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  7. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    واحد من الناس

    من المقطع واضح ان واحد منهم عاكس الطريق والظاهر انه صاحب الشاحنه لأن واحد من الشباب قال شف ال... ..
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  8. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    العقل نعمة

    لاحول ولا قوة الا بالله هذي نهاية الاستهتار والاستعراض والتميلح
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