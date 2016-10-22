بالفيديو : لحظة العفو عن قاتل في ساحة القصاص..شاهد ردة فعله المفاجئة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص يرصد لحظات مؤثرة أثناء العفو عن قاتل في ساحة القصاص .حيث يظهر بالفيديو رجل في ساحة القصاص قد سلم نفسه لله وأيقن بالهلاك على يد السياف الذي يبعد مسافة متر منه وفي الوقت الذي كان يتوقع نزول السيف على رقبته في أي وقت ، تفاجأ بالشيخ يأتي إليه ليخبره بعفو ذوي المقتول عنه، فما كان منه إلا أن سجد لله سجدة مطولة ثم صعد للسيارة وهو غير مصدق لما حدث.