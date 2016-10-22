بالفيديو : لحظة العفو عن قاتل في ساحة القصاص..شاهد ردة فعله المفاجئة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص يرصد لحظات مؤثرة أثناء العفو عن قاتل في ساحة القصاص .حيث يظهر بالفيديو رجل في ساحة القصاص قد سلم نفسه لله وأيقن بالهلاك على يد السياف الذي يبعد مسافة متر منه وفي الوقت الذي كان يتوقع نزول السيف على رقبته في أي وقت ، تفاجأ بالشيخ يأتي إليه ليخبره بعفو ذوي المقتول عنه، فما كان منه إلا أن سجد لله سجدة مطولة ثم صعد للسيارة وهو غير مصدق لما حدث.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
دواعش محظوظون في السويد .. سكن وراتب شهري ووظيفة ثابتة.. وهذا هو المقابل
11
2٬004
مند 2 ساعتين
112
10٬285
مند 6 ساعات
72
7٬094
مند 1 يوم
المرصد الرياضي
بالفيديو : النصر يهزم الأهلي بهدف دون مقابل
67
3٬049
مند 3 ساعات
26
4٬253
مند 12 ساعة
56
10٬871
مند 17 ساعة
اخبار منوعة
بالفيديو: تعرف على أشهر كاسري الأعواد في المملكة!
169
5٬057
مند 5 ساعات
46
5٬255
مند 11 ساعة
106
19٬025
مند 1 يوم
112
7٬035
مند 1 يوم
يوتيوب المرصد
38
10٬664
مند 6 ساعات
اخبار فنية
25
11٬494
مند 3 أيام
53
18٬367
مند 3 أيام
اخبار ثقافية
58
18٬594
مند 7 أيام
اخبار صحية
عالم ياباني يحل مشكلة العقم بعد توليد فئران من خلايا جلدية بدون رحم
15
2٬442
مند 3 أيام
25
9٬097
مند 4 أيام
7
9٬926
مند أسبوع واحد
25
9٬167
مند أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
شاهد: جيل طائرات “الليرجيت” الفرنسية الفارهة
9
4٬871
مند 23 ساعة
32
3٬741
مند 1 يوم
107
9٬608
مند 3 أيام
أخبار مناسبات
بسمة بنت سعود “رئيساً فخرياً” للاتحاد الدولي للشباب
56
12٬892
مند أسبوع واحد
5
1٬454
مند أسبوع واحد
الاخيرة
شرطة مكة تكشف ملابسات ضبط طالب ابتدائي بمفرقعات داخل مدرسته بجدة
17
4٬973
مند 24 ساعة
9
5٬931
مند 2 يومين
تعليقات ( 13 )
هذة الحقيقةأمسك أعصابك وقت الغضب وتذكر قول الله:(واما ينزغنك من الشيطان نزغٍ فأستعذ بالله)
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
خالد ابو تالاالحمدالله رب العالمين
خالد ابو تالااتوقع هذا بمنى مديرة الشرطة بالمدينه عندهم حوش كبير بالساحة الخلفية ويقصون فيه والي يحضر يكون من خلف الاسوار وهو مبنى امارة المدينه سابقا او بالسجن
عدد التعليقات:2226
توووووونسيةلازال اجله لم ياتي ما فيه احسن من عتق رقبة
عدد التعليقات:4157
العنيدياسبحان الله ،، ماأحد ميت قبل يومه ،،
قصيمي معتقهذا الموقف يدل على رجولة وحكمة اهل الدم
البرقاويالحمد لله على نعمه الاسلام وحكام المسلمين والامن والامان في ظل القاده العادلين الله ينصرهم ويحفظهم لنا دائمين
قصيمي معتقوش الموضوع!!!!!!!! اول مره اشوف قصاص بهذا السيناريو مافيه جماهير مافيه حراسة مافية؟؟؟؟؟؟؟؟
حمداسبحان الله اعرف واحد تنازلو اهل المقتول وبعدها باسبوع انصدم وهو على رجوله وتوفى الله يرحم المسلمين
😎مرصداوي عنيد😎جزاهم الله خير إللي عتقو رقبته من القصاص - ولد من جديد وان شاء الله تكون له درس فيما بقي من حياته - والحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه به.
معيضفمن عفا وأصلح فأجره على الله الآيه
عدد التعليقات:290
الديدحانالحمدالله والشكر لله . اتعضو .