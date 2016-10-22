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بالفيديو : لحظة العفو عن قاتل في ساحة القصاص..شاهد ردة فعله المفاجئة

22 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص
بالفيديو : لحظة العفو عن قاتل في ساحة القصاص..شاهد ردة فعله المفاجئة
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص يرصد لحظات مؤثرة أثناء العفو عن قاتل في ساحة القصاص .حيث يظهر بالفيديو رجل في ساحة القصاص قد سلم نفسه لله وأيقن بالهلاك على يد السياف الذي يبعد مسافة متر منه وفي الوقت الذي كان يتوقع نزول السيف على رقبته في أي وقت ، تفاجأ بالشيخ يأتي إليه ليخبره بعفو ذوي المقتول عنه، فما كان منه إلا أن سجد لله سجدة مطولة ثم صعد للسيارة وهو غير مصدق لما حدث.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    هذة الحقيقة

    أمسك أعصابك وقت الغضب وتذكر قول الله:(واما ينزغنك من الشيطان نزغٍ فأستعذ بالله)
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  2. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
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  3. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    خالد ابو تالا

    الحمدالله رب العالمين
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  4. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 1:20 ص

    خالد ابو تالا

    اتوقع هذا بمنى مديرة الشرطة بالمدينه عندهم حوش كبير بالساحة الخلفية ويقصون فيه والي يحضر يكون من خلف الاسوار وهو مبنى امارة المدينه سابقا او بالسجن
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  5. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص
    عدد التعليقات:2226

    توووووونسية

    لازال اجله لم ياتي ما فيه احسن من عتق رقبة
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  6. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص
    عدد التعليقات:4157

    العنيد

    ياسبحان الله ،، ماأحد ميت قبل يومه ،،
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  7. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    قصيمي معتق

    هذا الموقف يدل على رجولة وحكمة اهل الدم
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  8. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    البرقاوي

    الحمد لله على نعمه الاسلام وحكام المسلمين والامن والامان في ظل القاده العادلين الله ينصرهم ويحفظهم لنا دائمين
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  9. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    قصيمي معتق

    وش الموضوع!!!!!!!! اول مره اشوف قصاص بهذا السيناريو مافيه جماهير مافيه حراسة مافية؟؟؟؟؟؟؟؟
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  10. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    حمدا

    سبحان الله اعرف واحد تنازلو اهل المقتول وبعدها باسبوع انصدم وهو على رجوله وتوفى الله يرحم المسلمين
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  11. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    😎مرصداوي عنيد😎

    جزاهم الله خير إللي عتقو رقبته من القصاص - ولد من جديد وان شاء الله تكون له درس فيما بقي من حياته - والحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه به.
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  12. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    معيض

    فمن عفا وأصلح فأجره على الله الآيه
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  13. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص
    عدد التعليقات:290

    الديدحان

    الحمدالله والشكر لله . اتعضو .
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