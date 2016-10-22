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بالصور: شاهد انتهاكات الحوثي للهدنة بإطلاق المقذوفات والصواريخ على أراضي المملكة

22 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص
بالصور: شاهد انتهاكات الحوثي للهدنة بإطلاق المقذوفات والصواريخ على أراضي المملكة
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صحيفة المرصد: نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” صور أظهرت جزء من الأضرار التي تسببت بها صواريخ ومقذوفات الميليشيات الحوثية، والتي أطلقتها على الأراضي السعودية، أثناء خرقها للهدنة المقررة لمدة 72 ساعة.

وبيّنت الصور أضراراً جسيمة على طرق ومبانٍ بسبب الصواريخ التي أطلقتها مليشيا الحوثي مستهدفة المدن السعودية القريبة من الحد الجنوبي بمحافظات العارضة وصامطة والطوال والحرث.

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تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 1:37 ص

    القنابل النيترونية فعالة للجبال

    الحدود مستقبلا اخلاء وادي جيزان ونجران فيصبح العدو مكشوف ليلا يقذف بقنابل نيترونية من اعلى الجهة المقابلةوالنهار الطيران
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  2. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص
    عدد التعليقات:11859

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=-UFHZE6xOxY
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  3. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 1:20 ص
    عدد التعليقات:11859

    برق الحرم

    ((((((( ان الله خير حافظ وخير معين ...... يصرف عن العباد .....غدر و رمي عبيد الملالي ونارهم ....... ويثبت الكواسر والبواسل .... ويسدد_رميهم ))))))
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  4. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    زائر

    لن ينفع مع الحوثي إلا محاصره صعده ولن ينفع مع المحروق الا الغتيال
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  5. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 1:14 ص
    عدد التعليقات:11859

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=ddynk7zwqfY
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص
    عدد التعليقات:11859

    برق الحرم

    (((((مشاء الله ولاحول ولاقوة الابالله...لقد تم الرد على مصدر النار ...و اصطياد احد كبار الزنابيل الحوثيه وكافةرفاقه وحرق عربة صواريخ في كتاف صعدة))))
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  7. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    فهد١

    هدنه من طرف واحد ماذا تعني !!
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  8. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    الحد الجنوبي

    لايفل الحديد الا الحديد - مهما جعلو الاطفال دروع بشريه - سياسة الارض المحروقه صعده وصنعاء والاتيان بالمشرك الحوثي - والمترتزق عفاش - ان لك يوما
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