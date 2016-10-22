بالصور: شاهد انتهاكات الحوثي للهدنة بإطلاق المقذوفات والصواريخ على أراضي المملكة

صحيفة المرصد: نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” صور أظهرت جزء من الأضرار التي تسببت بها صواريخ ومقذوفات الميليشيات الحوثية، والتي أطلقتها على الأراضي السعودية، أثناء خرقها للهدنة المقررة لمدة 72 ساعة.
وبيّنت الصور أضراراً جسيمة على طرق ومبانٍ بسبب الصواريخ التي أطلقتها مليشيا الحوثي مستهدفة المدن السعودية القريبة من الحد الجنوبي بمحافظات العارضة وصامطة والطوال والحرث.
تعليقات ( 8 )
القنابل النيترونية فعالة للجبالالحدود مستقبلا اخلاء وادي جيزان ونجران فيصبح العدو مكشوف ليلا يقذف بقنابل نيترونية من اعلى الجهة المقابلةوالنهار الطيران
عدد التعليقات:11859
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=-UFHZE6xOxY
عدد التعليقات:11859
برق الحرم((((((( ان الله خير حافظ وخير معين ...... يصرف عن العباد .....غدر و رمي عبيد الملالي ونارهم ....... ويثبت الكواسر والبواسل .... ويسدد_رميهم ))))))
زائرلن ينفع مع الحوثي إلا محاصره صعده ولن ينفع مع المحروق الا الغتيال
عدد التعليقات:11859
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=ddynk7zwqfY
عدد التعليقات:11859
برق الحرم(((((مشاء الله ولاحول ولاقوة الابالله...لقد تم الرد على مصدر النار ...و اصطياد احد كبار الزنابيل الحوثيه وكافةرفاقه وحرق عربة صواريخ في كتاف صعدة))))
فهد١هدنه من طرف واحد ماذا تعني !!
الحد الجنوبيلايفل الحديد الا الحديد - مهما جعلو الاطفال دروع بشريه - سياسة الارض المحروقه صعده وصنعاء والاتيان بالمشرك الحوثي - والمترتزق عفاش - ان لك يوما