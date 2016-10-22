بالصور: شاهد انتهاكات الحوثي للهدنة بإطلاق المقذوفات والصواريخ على أراضي المملكة

صحيفة المرصد: نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” صور أظهرت جزء من الأضرار التي تسببت بها صواريخ ومقذوفات الميليشيات الحوثية، والتي أطلقتها على الأراضي السعودية، أثناء خرقها للهدنة المقررة لمدة 72 ساعة.

وبيّنت الصور أضراراً جسيمة على طرق ومبانٍ بسبب الصواريخ التي أطلقتها مليشيا الحوثي مستهدفة المدن السعودية القريبة من الحد الجنوبي بمحافظات العارضة وصامطة والطوال والحرث.