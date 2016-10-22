فهد الهريفي “يغرد” بعد فوز النصر على الأهلي: “والله عوضتها يا الدب” !

صحيفة المرصد: علّق لاعب فريق النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، على فوز نادي النصر على ضيفه الأهلي بهدف نظيف، مساء الجمعة عبر تأكيده على أحقية نادي النصر في هذا الفوز بالجولة السادسة من دوري جميل للمحترفين.
وكتب الهريفي تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “الأهلي لديه هبوط نجوم ومع الهبوط لا يقومون على الأقل بالأدوار الدفاعية المؤشر، عبدالشافي ، مقهوي نقطة ضعفه واضحه عمق الدفاع لم يعمل عليها !”.
وقال أيضاً: “نايف الهزازي حضور رائع ، رغبة ، روح و حماس يجعله يتحرك في كل مراكز الهجوم .. والله عوضتها يا الدب (في إشارة لهدف أيالا) “.
وأضاف الهريفي: “مبروك الفوز يا عالمي .. وحظ أوفر للأهلي .. مباراة مفصلية تقاسم الفريقين الإثارة واستحق النصر الفوز فيها”.
والله عوضتها يا الدب .. 😂
— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) October 21, 2016
تعليقات ( 18 )
بصراحهالعالمي مستمر بجمع النقاط اهم شي الحكام هم من يقفون بطريقة
نصراوي معتقاقول يالهريفي**
🌺أوركيدصدقني ي فهودي حتى أمووووت فيك ماتوفي أنا متيمة بك وأعشششقك حد الثمالة😘❤️😘
🌺أوركيدأجمــع شرايين (قلبي) وأعزف لحونــك _-_ م دام (حُبـك) يعــيــش بمــســـتوى راقي"
🌺أوركيدفهودي لاحظ إني ماقلت "أحبك" أنا قلت أمووووت فيك.
🌺أوركيدبس تبغي الصراحة هذي الميزة تعجبني عشان كذا أنا أموووت فيك ي موسيقار🎸نغمات "صوتك" تعزف ع أوتار قلبي❤️آعذب وآحلى لحن فديييتك😘
🌺أوركيدواشيب عيني منك ي فهودي وعزتي لمن تولجته مر توصله للثريا ومر تنزله القاع😂
اللهم لك الحمدوقال أيضاً: “نايف الهزازي حضور رائع ، رغبة ، روح و حماس يجعله يتحرك في كل مراكز الهجوم .. والله عوضتها يا الدب (في إشارة لهدف أيالا) “
اللهم لك الحمديالادهم اتوك العنوان واقراء المقال كامل تثقف ياخي
البيت الادهممن يقصد بالدب ؟؟