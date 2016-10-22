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فهد الهريفي “يغرد” بعد فوز النصر على الأهلي: “والله عوضتها يا الدب” !

22 أكتوبر, 2016 , 2:04 ص
فهد الهريفي “يغرد” بعد فوز النصر على الأهلي: “والله عوضتها يا الدب” !
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صحيفة المرصد: علّق لاعب فريق النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، على فوز نادي النصر على ضيفه الأهلي بهدف نظيف، مساء الجمعة عبر تأكيده على أحقية نادي النصر في هذا الفوز بالجولة السادسة من دوري جميل للمحترفين.

وكتب الهريفي تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “الأهلي لديه هبوط نجوم ومع الهبوط لا يقومون على الأقل بالأدوار الدفاعية المؤشر، عبدالشافي ، مقهوي نقطة ضعفه واضحه عمق الدفاع لم يعمل عليها !”.

وقال أيضاً: “نايف الهزازي حضور رائع ، رغبة ، روح و حماس يجعله يتحرك في كل مراكز الهجوم .. والله عوضتها يا الدب (في إشارة لهدف أيالا) “.

وأضاف الهريفي: “مبروك الفوز يا عالمي .. وحظ أوفر للأهلي .. مباراة مفصلية تقاسم الفريقين الإثارة واستحق النصر الفوز فيها”.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    بصراحه

    العالمي مستمر بجمع النقاط اهم شي الحكام هم من يقفون بطريقة
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  2. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 3:32 ص

    نصراوي معتق

    اقول يالهريفي**
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  3. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 2:51 ص

    🌺أوركيد م دام (حُبـك) يعــيــش بمــســـتوى راقي - اها - حبه كم يرتفع عن مستوى صطح البحر يعني تقريبا ؟
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  4. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 2:49 ص

    🌺أوركيد صدقني ي فهودي حتى أمووووت فيك ماتوفي أنا متيمة بك وأعشششقك حد الثمالة😘❤️😘 - ياحراااااااام - طيب
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  5. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 2:48 ص

    🌺أوركيد أجمــع شرايين (قلبي) - تربطين شرايينك بشريطه ولا بشباصه؟ اها يمكن بسلك حديد حق تربيط ممكن - طيب
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  6. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 2:46 ص

    🌺أوركيد

    صدقني ي فهودي حتى أمووووت فيك ماتوفي أنا متيمة بك وأعشششقك حد الثمالة😘❤️😘
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  7. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 2:45 ص

    🌺أوركيد فهودي لاحظ - لا مالاحظ ولا بيلاحظ لو لاحظتي اللي انا لاحظته ولا الملاحظه عندك معدومه؟ - طيب
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  8. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص

    🌺أوركيد

    أجمــع شرايين (قلبي) وأعزف لحونــك _-_ م دام (حُبـك) يعــيــش بمــســـتوى راقي"
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  9. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 2:42 ص

    🌺أوركيد فهودي لاحظ إني ماقلت "أحبك" أنا قلت أمووووت فيك. - يااحراااااااااام - طيب
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  10. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 2:37 ص

    🌺أوركيد

    فهودي لاحظ إني ماقلت "أحبك" أنا قلت أمووووت فيك.
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  11. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 2:35 ص

    البيت الادهم من يقصد بالدب ؟؟ - الدب الداشر اكيد اللي في سيبيريا
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  12. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 2:33 ص

    🌺أوركيد واشيب عيني منك ي فهودي وعزتي لمن تولجته مر توصله للثريا ومر تنزله القاع😂 - اها طيب
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  13. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 2:32 ص

    🌺أوركيد بس تبغي الصراحة هذي الميزة تعجبني عشان كذا أنا أموووت فيك ي موسيقار - وين النوته طيب؟ والعصاه اللي يدقبها ع النوته؟يمكن انكسرت؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 2:25 ص

    🌺أوركيد

    بس تبغي الصراحة هذي الميزة تعجبني عشان كذا أنا أموووت فيك ي موسيقار🎸نغمات "صوتك" تعزف ع أوتار قلبي❤️آعذب وآحلى لحن فديييتك😘
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  15. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 2:19 ص

    🌺أوركيد

    واشيب عيني منك ي فهودي وعزتي لمن تولجته مر توصله للثريا ومر تنزله القاع😂
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  16. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 2:16 ص

    اللهم لك الحمد

    وقال أيضاً: “نايف الهزازي حضور رائع ، رغبة ، روح و حماس يجعله يتحرك في كل مراكز الهجوم .. والله عوضتها يا الدب (في إشارة لهدف أيالا) “
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  17. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 2:15 ص

    اللهم لك الحمد

    يالادهم اتوك العنوان واقراء المقال كامل تثقف ياخي
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  18. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 2:10 ص

    البيت الادهم

    من يقصد بالدب ؟؟
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