فهد الهريفي “يغرد” بعد فوز النصر على الأهلي: “والله عوضتها يا الدب” !

صحيفة المرصد: علّق لاعب فريق النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، على فوز نادي النصر على ضيفه الأهلي بهدف نظيف، مساء الجمعة عبر تأكيده على أحقية نادي النصر في هذا الفوز بالجولة السادسة من دوري جميل للمحترفين.

وكتب الهريفي تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “الأهلي لديه هبوط نجوم ومع الهبوط لا يقومون على الأقل بالأدوار الدفاعية المؤشر، عبدالشافي ، مقهوي نقطة ضعفه واضحه عمق الدفاع لم يعمل عليها !”.

وقال أيضاً: “نايف الهزازي حضور رائع ، رغبة ، روح و حماس يجعله يتحرك في كل مراكز الهجوم .. والله عوضتها يا الدب (في إشارة لهدف أيالا) “.

وأضاف الهريفي: “مبروك الفوز يا عالمي .. وحظ أوفر للأهلي .. مباراة مفصلية تقاسم الفريقين الإثارة واستحق النصر الفوز فيها”.