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وزير الدفاع البولندي : السيسي باع بارجتي “ ميسترال ” لـ روسيا بـ” دولار واحد”

22 أكتوبر, 2016 , 2:04 ص
وزير الدفاع البولندي : السيسي باع بارجتي “ ميسترال ” لـ روسيا بـ” دولار واحد”
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صحيفة المرصد:قال وزير الدفاع البولندي، «أنتوني ماتشريفيتش»، إن لديه معلومات موثوقة بأن مصر باعت بارجتي «ميسترال» فرنسية الصنع إلى روسيا مقابل مبلغ رمزي دولار واحد.

جاء تصريح الوزير البولندي خلال مناقشة برلمانية، الخميس، وقال للصحفيين في وقت لاحق إن معلوماته بخصوص بيع مصر بارجتي «ميسترال» لروسيا استقاها من «مصادر موثوقة»، دون أن يكشف أي تفاصيل إضافية، حسب ما نقلت عنه وكالة «أسوشيتدبرس» للأنباء.

وأضاف أمس الجمعة «ماتشريفيتش»: «إذا انسحبت مصر الآن من هذه العملية فسيكون ذلك مكسباً للسلام العالمي ودرساً جيداً لروسيا».

وكانت فرنسا أنتجت البارجتين في الأساس لصالح موسكو، لكن تم إلغاء الصفقة بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم إليها، لتبيع باريس البارجتين لمصر مقابل 950 مليون يورو.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 3:10 ص

    الحمزة

    ااااالله ايه داااااااااااااااااااااااااااااااااا امال **********
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  2. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 2:49 ص

    سلطان

    بعد تعليق صور خامنئي المجرم بشوارع مصر والسيسي **
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  3. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 2:30 ص

    carlos santana

    السيسي يقول لن نركع لاحد ولا صرح بهذا غير بعد زيارته لامريكا وجلسته مع السيد اوباما يعني الرجال عارف وش يقول ووش يفعل وهيا لا احد يزعجنا بالكلام خلاص
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  4. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 2:14 ص

    sma_abha

    اتاريييييك ..... واحنا نقول الفلوس راحت فين
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  5. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 2:10 ص

    sooonx

    بعد تقسيم سوريا والعراق حسب خطة برناد لويس الدور جاي على مصر على حسب نفس الخطه ومن حق السيسي يتعلق بالشيطان لانقاذ مصر من تقسيم الامريكان وفوضتهم
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  6. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 2:07 ص

    فارس الزهراني

    السيسي مثل المنشار طالع اكل نازل اكل
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