وزير الدفاع البولندي : السيسي باع بارجتي “ ميسترال ” لـ روسيا بـ” دولار واحد”

صحيفة المرصد:قال وزير الدفاع البولندي، «أنتوني ماتشريفيتش»، إن لديه معلومات موثوقة بأن مصر باعت بارجتي «ميسترال» فرنسية الصنع إلى روسيا مقابل مبلغ رمزي دولار واحد.

جاء تصريح الوزير البولندي خلال مناقشة برلمانية، الخميس، وقال للصحفيين في وقت لاحق إن معلوماته بخصوص بيع مصر بارجتي «ميسترال» لروسيا استقاها من «مصادر موثوقة»، دون أن يكشف أي تفاصيل إضافية، حسب ما نقلت عنه وكالة «أسوشيتدبرس» للأنباء.

وأضاف أمس الجمعة «ماتشريفيتش»: «إذا انسحبت مصر الآن من هذه العملية فسيكون ذلك مكسباً للسلام العالمي ودرساً جيداً لروسيا».

وكانت فرنسا أنتجت البارجتين في الأساس لصالح موسكو، لكن تم إلغاء الصفقة بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم إليها، لتبيع باريس البارجتين لمصر مقابل 950 مليون يورو.