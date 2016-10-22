شاهد خط ملك المغرب يثير دهشة المتابعين ! – صورة

صحيفة المرصد:أثار الخط الذي استخدمه ملك المغرب الملك محمد السادس لكتابة عباراته في الدفتر الذهبي للنصب التذكاري الذي يؤشر على مرحلة الإبادة الجماعية برواندا سنة 1994، فضول ودهشة عدد من المعلقين والمتتبعين المغاربة من فرط جماليته وانسيابيته؛ فيما أكد آخرون أنه لا يعود للملك.
ووقع ملك المغرب في الدفتر الذهبي المذكور، يوم أمس، كاتبا عبارات بخط مغربي، قال فيها إن “الإبادة الجماعية فترة مظلمة من تاريخ وذاكرة الشعب الرواندي، بل إنها مأساة إنسانية تسائل ضمير البشرية جمعاء”، قبل أن يتابع بأن “رواندا اليوم تفتح ذراعيها للحياة، بثقة في الحاضر، وتفاؤل في مستقبل واعد”.
واعتبر أحد المتابعين وفقاً لموقع هسبريس ، أن الخط الذي استخدمه ملك المغرب في الدفتر الذهبي برواندا “يستحق أن يُدرّس في أكبر جامعات العالم”، فيما قالت أخرى ، معربة عن ذهولها لسبك الملك للخط بتلك الطريقة المحترفة: “ما شاء الله على خط.. وكأنك خطاط يا حبيب الشعب”.
وذهب معلقون إلى أن الخط الذي وقع به ملك المغرب في الدفتر الذهبي للنصب التذكاري برواندا ، يحاكي الخط الذي يُدرّس في المدارس القديمة التي تعلم وتحفظ القرآن الكريم، واعتبروا أن الأمر ليس غريبا عن ملك تعلم القرآن في المدرسة المولوية.
من جهته لم يخف محمد العمراني ذهوله من شدة جمالية الخط الذي سبكته أنامل الملك محمد السادس في الدفتر الذهبي للنصب التذكاري الرواندي، وقال: “أذهلني حقا خط الكتابة الرائع لملكنا حفظه الله”؛ في وقت أفادت قارئة تدعى وصال بأن “هذا الخط يعبر عن ملك فنان”.
تعليقات ( 11 )
🌺أوركيدي 9 المقصود ف بيت الشعر هو الكتابة📝وليس جمال الخط.
كونان 2016واكبر دليل على انه غير خط الملك مسكت القلم .مسكت يده للقلم ولا مسكت ولدي في رابع ابتدائي
خطاطبصراحه خطه جميل وجميل جداً .... وكما قال الشاعر / الخط يبقى زمان بعدكاتبه .... وكاتب الخط تحت الأرض مدفون ... حفظ الله ملك المغرب الرجل الشهم المتواضع
كونان 2016مصدقين انه خطه الملك مسك القلم وقاعد يمرر القلم فوق الكتابة هذا اذا مررها . من يقدر يقول له شي
الغامديشكله دارس في ابتدائية بني سالم كلهم خطاطين وانا واحد منهم
كاوازاكي خضرخط اندلسي يدرس ف الخلاوي (حلقات تحفيظ القران) بالمغرب العربي وموريطانيا.. الله المستعان تذكرت ايام الرسايل و(أصدقاء) المراسلة الاوفياء ف طنجة وفاس و..
🌺أوركيدماشاء الله تبارك الله .. الخط📝 الجميل موهبة ربانية مثل التعبير والشعر تماماً... وغالباً هذه الثلاث مواهب مقترنة ببعض إلا فيما ندر.
فارسوالخط قريب من الخط الأندلسي
فارسهذا هو الخط الدارج في مخطوطات الكتب الاسلاميه التي خطت في المغرب العربي من مئات السنين،ولا شك ان الثقافه الإسلاميه حاضره لدى الملك بحكم لقبه بين شعبه.
himaالله يعطيه العافيه ويزيده من فضله.
محمدماشاء الله تبارك الله خط جميل ورائع يحاغظ على الهويه والخط العربي