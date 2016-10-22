لن تصدق .. كم غرامة سددها الجزائري المدافع عن منتقبات فرنسا ؟

صحيفة المرصد:يواصل الناشط السياسي ورجل الأعمال الجزائري، رشيد نكاز، تحديه بالتزامه بدفع الغرامات المفروضة على النساء اللواتي يرتدين النقاب بفرنسا، رغم الضغوط التي يتعرض لها من طرف السلطات الفرنسية، فكم بلغ عدد الغرامات التي سدد ثمنها نيابة عن المنتقبات؟ وما هو المبلغ الذي دفعه حتى الآن؟

في آخر لفتة والتي لم تعرف نواياه الحقيقية حتى الآن أعلن الناشط السياسي الجزائري، رشيد نكاز، أنه سيتوجه، الاثنين المقبل، إلى منطقة فوباش شرق فرنسا، لدفع الغرامة رقم 1174 عن امرأة منتقبة.

وبلغ عدد الغرامات التي دفعها حتى يوم الأحد الماضي 1173 قيمة كل واحدة 200 يورو، بحسب ما يفرضه القانون. وبذلك فقد سدد نكاز ما يعادل 234600 يورو، بدلا عن منتقبات يقول إن أغلبهن مواطنات فرنسيات ويحملن أسماء أوروبية.