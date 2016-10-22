بالصور : مشروع إسكان الرياض ” قرض وأرض ” فضاء خاوية والتسليم بعد شهرين !!

صحيفة المرصد:على الرغم من أنَّ المدة المحددة لتسليم وحدات مشروع إسكان الرياض “قرض وأرض” شارفت على الانتهاء، ولم يتبق منها إلا شهران، إلا أنَّ أراضي المشروع لا تزال فضاء خاوية حتى الآن.
وكانت وزارة “الإسكان” قد وزعت مشروع “قرض وأرض” أحد بواكير مشاريعها الواقع غرب مطار الملك خالد شمال العاصمة على المستحقين في شهر جمادى الأولى من عام 1436هـ، أي قبل ما يقارب العامين وحددت نهاية العام الميلادي الحالي 2016 موعداً للتسليم.
وبحسب مراحل المشروع وفقاً لموقع سبق ، فإن الاتفاقية بين المطور والمستفيدين- تبيَّن أنَّ تسليم الموقع للمطور وتوقيع العقود كان بتاريخ 15 أبريل 2015، بينما الانتهاء من الأعمال الإنشائية كان من المفترض أن يكون في تاريخ 15 ديسمبر 2015، والانتهاء من أعمال الكهرباء يكون بتاريخ 15 مايو 2016، بينما الانتهاء من التشطيبات يكون بتاريخ 15 سبتمبر 2016 والانتهاء من الأعمال الخارجية بتاريخ 15 أكتوبر 2016.
وحددت الاتفاقية تاريخ 31 ديسمبر نهاية العام الميلادي الحالي 2016 موعداً لتسليم الوحدات لبعض المواطنين ممن رشحوا وهو ما لم يتم حتى الآن حيث لم ير المشروع النور.
وقال مستفيدون: إنَّ الشركات المطورة تلقي بأصابع الاتهام على وزارة الإسكان في تأخير تنفيذ المشروع، وعدم إنجازه في المراحل المتفق عليها”، موضحين أنَّ بالنسبة لهم أدرج ضمن المشاريع المتعثرة، متسائلين كيف يتم الإعلان من قبل الإسكان أنَّ المشروع أنجز منه 84%، وهو لا يزال أراضي خاوية؟!.
تعليقات ( 19 )
عدد التعليقات:4158
العنيدلا حول ولا قوة الا بالله ،،،، ليش يا وزارة الاسكان كذا ،،،، معقولة المواطن ما عاد يسوى عندكم شي ،،،، ضحك ولعب عيني عينك وين المصداقيه والامانه ؟؟
متابعهو أرض وقرض اي ان الوزارة تسلم المواطن القرض والأرض وهو مت يقوم ببنائها وبالتالي مهمة الوزاره هي عمل البنى التحتيه فقط سفلته وإناره وكهرباء وصرف صحي
جويلانو ما الغريب في ذلك معظم مشاريعنا كذلك
سمير نجدالوزارة لازالت تفكر ( السكن فكر ) .
عشتار بندر الحمدانمنذ بدأت الازمة و أنا اصيح فيكم ...عطوا الدراهم و المساحة للصين ، قولوا للسيد دينغ هيسياو زو ، كم شقة او بيت تبون ومتى تبونها و ابشروا بسعدكم
فهد العرمانيعميد المستاجرين يقولون ان وزير الاسكان كان معلم بناء ، وقال ازهلوها انا اخخلصها لكم بيومين، هذا الوزير ولا بلاش
العابروزعوا الأراضي على المواطنين و حولوا الشركات لبناء السكن تحت اشراف المواطن ليشرف كل واحد على سكنه من أول بناءه إلى أن يستلمه
ابو صالحاقترح إلغاء وزارة الاسكان لآنها غير مفيده للمواطن
عميد المستاجرينوزارة تعمل بكل همة ونشاط في اقل من شهرين ستسلم للسكن الفوري ، ماعندهم وقت يضيعونه بكرة تلقى الوزير شغال مع عمال الخلطة وهاتك بنيان وتشطيب ديلكوس
الهمدانيالمدخل يوحي كنه مدخل مقبرة
فهدالأفضل عدم بناء أي وحدات سكنيه لأن الشعب ** بيتناسل بالكوم والدوله تقول ماعندنا لكم لاوظايف ولاخدمات مافيه الا رسوم وضرايب يعني حددو نسلكم
فهد العرمانيرشحوني وزير للاسكان، اقسم بالله اني راح اخليكم تسكنون بملك باقل من سنة
فهد العرمانيوزارة الاسكان عطونا اراضي بالربع الخالي وكذا تكونوا وفيتم وما قصرتم
محمد الحميدامر طبيعي و متوقع ان يحصل الغريب و العجيب ان انجزت المشاريع في موعدها .
فهد العرمانيتبون سكن تبون ارض ، هين والله ان تبطون عظم
فهد العرمانيانا لاحظت عندنا بالسعودية ان التاجر او التجار هم باالمقام الاول وان المواطن مهمش واكبر دليل هذا الخبر ، الاسكان تخدم التجار بالمقام الاول
علوم عسى الله يزينهابالله لسه تحلمون بالسكن ؟ ياعالم فوقوا أصحوا !!!
فهد العرمانيههههههههههه :D :D