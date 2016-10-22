بالصور : مشروع إسكان الرياض ” قرض وأرض ” فضاء خاوية والتسليم بعد شهرين !!

صحيفة المرصد:على الرغم من أنَّ المدة المحددة لتسليم وحدات مشروع إسكان الرياض “قرض وأرض” شارفت على الانتهاء، ولم يتبق منها إلا شهران، إلا أنَّ أراضي المشروع لا تزال فضاء خاوية حتى الآن.

وكانت وزارة “الإسكان” قد وزعت مشروع “قرض وأرض” أحد بواكير مشاريعها الواقع غرب مطار الملك خالد شمال العاصمة على المستحقين في شهر جمادى الأولى من عام 1436هـ، أي قبل ما يقارب العامين وحددت نهاية العام الميلادي الحالي 2016 موعداً للتسليم.

وبحسب مراحل المشروع وفقاً لموقع سبق ، فإن الاتفاقية بين المطور والمستفيدين- تبيَّن أنَّ تسليم الموقع للمطور وتوقيع العقود كان بتاريخ 15 أبريل 2015، بينما الانتهاء من الأعمال الإنشائية كان من المفترض أن يكون في تاريخ 15 ديسمبر 2015، والانتهاء من أعمال الكهرباء يكون بتاريخ 15 مايو 2016، بينما الانتهاء من التشطيبات يكون بتاريخ 15 سبتمبر 2016 والانتهاء من الأعمال الخارجية بتاريخ 15 أكتوبر 2016.

وحددت الاتفاقية تاريخ 31 ديسمبر نهاية العام الميلادي الحالي 2016 موعداً لتسليم الوحدات لبعض المواطنين ممن رشحوا وهو ما لم يتم حتى الآن حيث لم ير المشروع النور.

وقال مستفيدون: إنَّ الشركات المطورة تلقي بأصابع الاتهام على وزارة الإسكان في تأخير تنفيذ المشروع، وعدم إنجازه في المراحل المتفق عليها”، موضحين أنَّ بالنسبة لهم أدرج ضمن المشاريع المتعثرة، متسائلين كيف يتم الإعلان من قبل الإسكان أنَّ المشروع أنجز منه 84%، وهو لا يزال أراضي خاوية؟!.