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بالصور : مشروع إسكان الرياض ” قرض وأرض ” فضاء خاوية والتسليم بعد شهرين !!

22 أكتوبر, 2016 , 3:48 ص
بالصور : مشروع إسكان الرياض ” قرض وأرض ” فضاء خاوية والتسليم بعد شهرين !!
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صحيفة المرصد:على الرغم من أنَّ المدة المحددة لتسليم وحدات مشروع إسكان الرياض “قرض وأرض” شارفت على الانتهاء، ولم يتبق منها إلا شهران، إلا أنَّ أراضي المشروع لا تزال فضاء خاوية حتى الآن.

وكانت وزارة “الإسكان” قد وزعت مشروع “قرض وأرض” أحد بواكير مشاريعها الواقع غرب مطار الملك خالد شمال العاصمة على المستحقين في شهر جمادى الأولى من عام 1436هـ، أي قبل ما يقارب العامين وحددت نهاية العام الميلادي الحالي 2016 موعداً للتسليم.

وبحسب مراحل المشروع وفقاً لموقع سبق ، فإن الاتفاقية بين المطور والمستفيدين- تبيَّن أنَّ تسليم الموقع للمطور وتوقيع العقود كان بتاريخ 15 أبريل 2015، بينما الانتهاء من الأعمال الإنشائية كان من المفترض أن يكون في تاريخ 15 ديسمبر 2015، والانتهاء من أعمال الكهرباء يكون بتاريخ 15 مايو 2016، بينما الانتهاء من التشطيبات يكون بتاريخ 15 سبتمبر 2016 والانتهاء من الأعمال الخارجية بتاريخ 15 أكتوبر 2016.

وحددت الاتفاقية تاريخ 31 ديسمبر نهاية العام الميلادي الحالي 2016 موعداً لتسليم الوحدات لبعض المواطنين ممن رشحوا وهو ما لم يتم حتى الآن حيث لم ير المشروع النور.

وقال مستفيدون: إنَّ الشركات المطورة تلقي بأصابع الاتهام على وزارة الإسكان في تأخير تنفيذ المشروع، وعدم إنجازه في المراحل المتفق عليها”، موضحين أنَّ بالنسبة لهم أدرج ضمن المشاريع المتعثرة، متسائلين كيف يتم الإعلان من قبل الإسكان أنَّ المشروع أنجز منه 84%، وهو لا يزال أراضي خاوية؟!.

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تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    22 أكتوبر, 2016 , 5:41 ص
    عدد التعليقات:4158

    العنيد

    لا حول ولا قوة الا بالله ،،،، ليش يا وزارة الاسكان كذا ،،،، معقولة المواطن ما عاد يسوى عندكم شي ،،،، ضحك ولعب عيني عينك وين المصداقيه والامانه ؟؟
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  2. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 5:40 ص

    متابع

    هو أرض وقرض اي ان الوزارة تسلم المواطن القرض والأرض وهو مت يقوم ببنائها وبالتالي مهمة الوزاره هي عمل البنى التحتيه فقط سفلته وإناره وكهرباء وصرف صحي
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  3. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 5:22 ص

    جويلان

    و ما الغريب في ذلك معظم مشاريعنا كذلك
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  4. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 5:16 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  5. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 5:05 ص

    سمير نجد

    الوزارة لازالت تفكر ( السكن فكر ) .
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  6. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 4:54 ص

    عشتار بندر الحمدان

    منذ بدأت الازمة و أنا اصيح فيكم ...عطوا الدراهم و المساحة للصين ، قولوا للسيد دينغ هيسياو زو ، كم شقة او بيت تبون ومتى تبونها و ابشروا بسعدكم
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  7. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 4:35 ص

    فهد العرماني

    عميد المستاجرين يقولون ان وزير الاسكان كان معلم بناء ، وقال ازهلوها انا اخخلصها لكم بيومين، هذا الوزير ولا بلاش
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  8. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 4:30 ص

    العابر

    وزعوا الأراضي على المواطنين و حولوا الشركات لبناء السكن تحت اشراف المواطن ليشرف كل واحد على سكنه من أول بناءه إلى أن يستلمه
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  9. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 4:10 ص

    ابو صالح

    اقترح إلغاء وزارة الاسكان لآنها غير مفيده للمواطن
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  10. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 4:08 ص

    عميد المستاجرين

    وزارة تعمل بكل همة ونشاط في اقل من شهرين ستسلم للسكن الفوري ، ماعندهم وقت يضيعونه بكرة تلقى الوزير شغال مع عمال الخلطة وهاتك بنيان وتشطيب ديلكوس
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  11. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 4:07 ص

    الهمداني

    المدخل يوحي كنه مدخل مقبرة
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  12. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 4:01 ص

    فهد

    الأفضل عدم بناء أي وحدات سكنيه لأن الشعب ** بيتناسل بالكوم والدوله تقول ماعندنا لكم لاوظايف ولاخدمات مافيه الا رسوم وضرايب يعني حددو نسلكم
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  13. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 3:58 ص

    فهد العرماني

    رشحوني وزير للاسكان، اقسم بالله اني راح اخليكم تسكنون بملك باقل من سنة
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  14. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 3:56 ص

    فهد العرماني

    وزارة الاسكان عطونا اراضي بالربع الخالي وكذا تكونوا وفيتم وما قصرتم
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  15. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    محمد الحميد

    امر طبيعي و متوقع ان يحصل الغريب و العجيب ان انجزت المشاريع في موعدها .
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  16. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    فهد العرماني

    تبون سكن تبون ارض ، هين والله ان تبطون عظم
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  17. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    فهد العرماني

    انا لاحظت عندنا بالسعودية ان التاجر او التجار هم باالمقام الاول وان المواطن مهمش واكبر دليل هذا الخبر ، الاسكان تخدم التجار بالمقام الاول
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  18. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 3:53 ص

    علوم عسى الله يزينها

    بالله لسه تحلمون بالسكن ؟ ياعالم فوقوا أصحوا !!!
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  19. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 3:52 ص

    فهد العرماني

    ههههههههههه :D :D
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