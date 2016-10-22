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موجة استقالات في “أرامكو” بينهم قياديون بارزون … والشركة تنفي تقاعد مسؤولين

22 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص
موجة استقالات في “أرامكو” بينهم قياديون بارزون … والشركة تنفي تقاعد مسؤولين
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صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية أن أعداداً كبيرة من موظفي شركة أرامكو السعودية قدموا استقالاتهم خلال الفترة الماضية، بينهم قياديون بارزون من دون الحصول على تأكيدات رسمية.

وبحسب صحيفة “الحياة” كان دافع الموظفين الى الاستقالة هو  تغييرات في البدلات والحوافز.

وسرت أول من أمس، إشاعة عن تقديم المدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير شؤون الموظفين في الشركة طلباً للتقاعد المبكر، وذلك بعد اجتماع مع وزير الطاقة والصناعة والمعادن رئيس مجلس إدارة أرامكو خالد الفالح (الرئيس السابق)، طالب فيه بخفض الموازنة من خلال الحسم من رواتب الموظفين، الأمر الذي لقي رفضاً من مسؤولي الشركة (بحسب الإشاعة التي تم تداولها).

فيما نفت أرامكو أمس، طلب مسؤولين في الشركة التقاعد المبكر ,وكتبت الشركة في تغريدة لها أنه «لا صحة إطلاقاً لتقديم المدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير شؤون الموظفين بالشركة طلبين للتقاعد المبكر».

ولدى موظفي أرامكو قلق من أن ينعكس خفض موازنة الشركة على أجورهم، وخصوصاً أن لديهم تجربة سابقة مع الوزير خالد الفالح، عندما تسلم رئاسة الشركة وأطلق تغييرات كبيرة دفعت بكثير من كبار الموظفين إلى التقاعد حينها. ولم يسبق لعملاق النفط السعودي أن مرّ بتجربة خلافات داخلية مسربة إلى العلن وتتم مناقشتها في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بل كانت السرية المطلقة سمة من سماتها، إلا أن الوضع على ما يبدو بات متغيراً في ظل وضعها الجديد.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص

    بخن بخن

    مدير شئون الموظفين ومدير الموارد البشريه ليسا تخصصان نادران ابدا . يوجد بالبلد الاف الشباب المتخصصين بهذا المجال
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  2. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص

    zoro

    موظفين شركة ارامكو على ثغر من ثغور الوطن ومعرضين للاخطار في سلم او حرب واكبر دليل الحادثة التي وقعت قبل يومين وتوفي فيها اشخاص رحمهم الله ويوجد مصابين
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  3. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص

    فايز

    بعض المسؤولين يحسب الإدارة بس وضع بصمة وتغيير البدلات ههههه
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  4. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    موظف ارامكو صعب تعويضه مش زي اي وزارات اومصالح اخري ممكن يتقاعد اويستقيل بسلامته بحفظ الله البديل يعوض والجديد يفهم الشغل بسرعه ذي ارامكوشغل حسسسساس
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  5. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    موظف ارامكو صعب تعويضه مش زي اي وزارات اومصالح اخري ممكن يتقاعد اويستقيل بسلامته بحفظ الله البديل يعوض والجديد يفهم الشغل بسرعه ذي ارامكوشغل حسسسساس
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  6. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    مراقب

    أنا لله وأنا أليه لاراجعون
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  7. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    لاتوافقون على تقاعدهم ولااستقالاتهم امسكوهم خبرات ارامكو منين تجيبون خبرات قولو لهم ممنوع الاستقالات ممنوع التقاعدحتى وجود البديل المدرب تمام التمام
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  8. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    الزهراني

    كل شي صار فلته بيعوو حبحب
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  9. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 7:28 ص

    خالد ابو تالا

    لاحول ولاقوة الا بالله
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  10. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 7:27 ص

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم واتوب اليه
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  11. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 7:27 ص

    خالد ابو تالا

    اكثر موظفين ارامكو من فئة معينه وشيء طبيعي يسووا الخطوة هذي الحل بتغييرهم فورا غير مأسوف عليهم ***بالفطره
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  12. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص

    اسمرعبر

    فيه شباب واعد متعلم وطاقات شبابية هائلة بإمكانه سد هذه الوظائف والباب يوسع جمل . رواتبهم اعلى من بقية القطاعات التي خفضت الرواتب بدون تذمر من الموظفين
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  13. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص

    وقف توظيف الأجانب في أرامكو

    يبون يوفرون فلوس يوقفون توظيف الأجانب ماهو على حساب أبن البلد .
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  14. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    حسن

    اذا صح الخبر فهذه خيانه للدوله وعدم الوقوف معها في هذا الظرف الحرج
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  15. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 7:19 ص

    اذكار الصباح والمساء

    لاحول ولاقوة الابالله
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