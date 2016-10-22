موجة استقالات في “أرامكو” بينهم قياديون بارزون … والشركة تنفي تقاعد مسؤولين

صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية أن أعداداً كبيرة من موظفي شركة أرامكو السعودية قدموا استقالاتهم خلال الفترة الماضية، بينهم قياديون بارزون من دون الحصول على تأكيدات رسمية.
وبحسب صحيفة “الحياة” كان دافع الموظفين الى الاستقالة هو تغييرات في البدلات والحوافز.
وسرت أول من أمس، إشاعة عن تقديم المدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير شؤون الموظفين في الشركة طلباً للتقاعد المبكر، وذلك بعد اجتماع مع وزير الطاقة والصناعة والمعادن رئيس مجلس إدارة أرامكو خالد الفالح (الرئيس السابق)، طالب فيه بخفض الموازنة من خلال الحسم من رواتب الموظفين، الأمر الذي لقي رفضاً من مسؤولي الشركة (بحسب الإشاعة التي تم تداولها).
فيما نفت أرامكو أمس، طلب مسؤولين في الشركة التقاعد المبكر ,وكتبت الشركة في تغريدة لها أنه «لا صحة إطلاقاً لتقديم المدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير شؤون الموظفين بالشركة طلبين للتقاعد المبكر».
ولدى موظفي أرامكو قلق من أن ينعكس خفض موازنة الشركة على أجورهم، وخصوصاً أن لديهم تجربة سابقة مع الوزير خالد الفالح، عندما تسلم رئاسة الشركة وأطلق تغييرات كبيرة دفعت بكثير من كبار الموظفين إلى التقاعد حينها. ولم يسبق لعملاق النفط السعودي أن مرّ بتجربة خلافات داخلية مسربة إلى العلن وتتم مناقشتها في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بل كانت السرية المطلقة سمة من سماتها، إلا أن الوضع على ما يبدو بات متغيراً في ظل وضعها الجديد.
تعليقات ( 15 )
بخن بخنمدير شئون الموظفين ومدير الموارد البشريه ليسا تخصصان نادران ابدا . يوجد بالبلد الاف الشباب المتخصصين بهذا المجال
zoroموظفين شركة ارامكو على ثغر من ثغور الوطن ومعرضين للاخطار في سلم او حرب واكبر دليل الحادثة التي وقعت قبل يومين وتوفي فيها اشخاص رحمهم الله ويوجد مصابين
فايزبعض المسؤولين يحسب الإدارة بس وضع بصمة وتغيير البدلات ههههه
مراقبأنا لله وأنا أليه لاراجعون
الزهرانيكل شي صار فلته بيعوو حبحب
خالد ابو تالالاحول ولاقوة الا بالله
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم واتوب اليه
خالد ابو تالااكثر موظفين ارامكو من فئة معينه وشيء طبيعي يسووا الخطوة هذي الحل بتغييرهم فورا غير مأسوف عليهم ***بالفطره
اسمرعبرفيه شباب واعد متعلم وطاقات شبابية هائلة بإمكانه سد هذه الوظائف والباب يوسع جمل . رواتبهم اعلى من بقية القطاعات التي خفضت الرواتب بدون تذمر من الموظفين
وقف توظيف الأجانب في أرامكويبون يوفرون فلوس يوقفون توظيف الأجانب ماهو على حساب أبن البلد .
حسناذا صح الخبر فهذه خيانه للدوله وعدم الوقوف معها في هذا الظرف الحرج
اذكار الصباح والمساءلاحول ولاقوة الابالله