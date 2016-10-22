الأحوال المدنية تدفع إيجار 3 سنوات لمقر دون تشغيل

صحيفة المرصد :زادت شكوى أهالى محافظة المزاحمية من تأخر موعد افتتاح فرع مكتب الأحوال المدنية المعتمد بالمحافظة منذ 6 سنوات , بالرغم من استئجار مبنى منذ 3 سنوات دون تشغيله لإنهاء معاناتهم في قطع مسافة 150 كيلومترا في الذهاب والإياب لأحوال الوشم في العاصمة الرياض لإجراء معاملاتهم المدنية من “استخراج أو تجديد بطاقات الهوية الوطنية، أو إبلاغ واقعة”.

ووفقا لصحيفة “الوطن” أكد عدد من الأهالي: إن فرع الأحوال المدنية بالمحافظة معتمد منذ عام 1432، والمبنى مستأجر منذ نحو عامين، وتم تركيب اللوحة ولم يتم الافتتاح رغم الوعود المتكررة والشكاوى المتعددة .

واضاف المواطن ناصر العتيبي “من أهالي المحافظة” أنه في التعداد السكاني الأخير أصبح عدد السكان للمحافظة أكثر من (45.000) نسمة، ورغم ذلك لا يزال فرع الأحوال المدنية حلما ينتظره الجميع ليسهل على الأهالي إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة”، متسائلا “عن دور مكافحة الفساد في تعطيل المصلحة العامة وإلحاق الضرر بأكثر من 45 ألف نسمة.