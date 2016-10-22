إبن سبعان يعيد قراءة مغامرة التحديث السعودية!

منذ أيام .. وأنا عاكف علي قراءة آخر ما طرحته المكتبة السعودية من إصدارات وكتب، ولعل من أهمها ما قرأته في كتابيّ (نحن وأمريكا) (وكتاب مغامرة التنمية والتحديث) للمفكر السعودي المعروف الدكتور صالح بن سبعان أستاذ الإدارة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

وبعيداً عن شخصية الدكتور بن سبعان الغنية الفريدة المحلقة .. جاء الكتابان ببصمة فكرية أخاذة لن تمر هكذا دون أن تترك أثرها الجلي في تاريخ الوعي السعودي المعاصر.. الذي يمثل بن سبعان أحد أبرز رموزه بلا جدال.

لقد إختصر في كتابه الأول (نحن وأمريكا) مجموعه من الرؤى والأطروحات التاريخية المعقدة التي تربط المنطقة العربية وعلي الأخص المملكة العربية السعودية .. بأمريكا ..ذلك الحليف اللغز .. وبشكل يدعو إلي الإعجاب .. فما أن تنتهي من قراءة ذلك الكتاب حتي تخلص إلي ما خلصت إليه وغيري .. من أن أمريكا دولة واقعية تسعي خلف مصالحها بغض النظر عن أي إعتبار آخر .. وبأن علينا كسعوديين أن نعيد طريقة تفكيرنا بشأن منهج السياسة الخارجية .. بحيث نعمل علي إقصاء فكر العاطفة وبروتوكول المجاملات من حلقة التعامل الخارجي، وأن تأتي قراراتنا وتوجهاتنا تبعاً لما تقتضيه مصلحة بلادنا الآنية والآتية. وهي السياسة التي بدأنا إنتهاجها بالفعل.

ولعل في كتاب الدكتور بن سبعان ما يشبع فضول الكثيرين منا لمعرفة طبيعة العلاقات السعودية الأمريكية .. بأسلوب بلاغي مكثف .. إستطلاع أن يوجز أهم نقاط الإلتقاء والخلاف

مستنداً بذلك إلي مرجعية تاريخه جد دقيقة، وإلي رؤى فكريه تحليليه ناضجة جعلها الرابط الذي يتنقل بنا من محطة إلي أخري .. بدءاً من أولي المحطات وحتي هذه الساعة.

ولعل ما طرحه الدكتور صالح في كتابه من رؤى .. نابع من إيمانه كرجل فكر وإدارة .. بأن علاقة المصالح المتبادلة هي الأساس الذي تقوم عليه جل العلاقات الدولية اليوم .. وأن علينا أن نأخذ بهذا الإتجاه .. وأن نتعظ من قصص التاريخ القريب كي لا تضيع هويتنا الفكرية أو شخصيتنا الوطنية في خضم المجاملات الطارئة التي لا تسمن ولا تغني من جوع .. وهو بهذا الطرح يماثل رؤية فليب وندرسون المحاضر في العلاقات الدولية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لدن – الذي تحدث عن نمطية العلاقات الإسرائيلية الأمريكية كأنموذج حديث يمكن إعتباره أنموذجاً سليماً للتعاطي بشأن السياسة الخارجية.

يقول فليب وندرسون:( هناك أسباب عديدة متباينة وراء تعاون أمريكا إستراتيجياً مع إسرائيل في حين أن أسباب التعاون الإسرائيلي مع أمريكا واضحة لا تباين فيها.

فالتعاون بالنسبة لإسرائيل يعني تمكينها من الحصول علي التقنية العسكرية المتقدمة كما يعني إتاحة الفرصة لها أيضاً لتسويق بعض ما تنتجه من معدات دقيقة في الولايات المتحدة .. كبعض أجزاء الطائرات وأجهزة تصويب الأسلحة).

ويضيف وندرسون: ( أما بالنسبة لأمريكا، فإن الموقف أشد تعقيداً، غير أن الإعتبار الأول ناجم عن طبيعة المصالح الإسرائيلية. فالواقع أنه من الأرخص بالنسبة لأمريكا تشجيع إسرائيل علي صنع معدات عسكريه راقيه بدلاً من أن تبع لها أسلحة أمريكية.

ويرجع السبب في ذلك أن مشتريات إسرائيل من المصنوعات العسكرية الأمريكية يتم علي أسس المعونة المالية التي توفرها أمريكا لإسرائيل ..) ويستطرد قائلاً ” وبعض هذه المعونات يأتي علي هيئة قروض، غير أن الجانب الكبير منها يأتي علي شكل منح وهبات.

وبغض النظر عن دفعها أو عدم دفعها في أمد قصير، فإنها تسهم جميعاً في عجز ميزان المدفوعات الأمريكي، وهكذا فإن تكاليف أية معدات تصنعها إسرائيل يخصم مما يمكن يشكل عجزاً أكبر.”

أما الكتاب الآخر الذي طرحه الدكتور بن سبعان (مغامرة التنمية والتحديث) والذي تناول فيه الكثير من قضايا مجتمعنا السعودي علي كافة الأصعدة الإجتماعية الممارسة .. من صحة وإدارة وإقتصاد وإعلام وغيره.. فقد جاء كتاباً مرجعياً مميزاً بلا شك .. فهو يمارس فيه دور الحكيم الذي يستقرء خاصية المشكلة، ثم يشخص أسبابها، ليضع لها حلولاً ناجعة قد تفيد القائمين علي أعمال التخطيط في وضع إستراتيجيات أكثر فاعلية من ذي قبل .. لتسهم في بناء مجتمع ذو خصوصية وحضارة، لا تشوبه التعقيدات ولا تعيقه النمطية العقيمة.

وما يلفت الإنتباه في أطروحات الدكتور صالح .. أنه قد أولي الفرد قبل أي شئ آخر جل الإهتمام والرعاية .. حيث طالب بصناعة الرجل قبل البناء، وإرتكز في رؤيته علي مبدأ بناء الإنسان .. فكل منجز حضاري مادي من بناء وصرح وغيره .. لا يعد شيئاً مهماً بلغ في مظهره وشكله .. ما لم يبني الفكر الذي يديره علي أسس ثابته وعلي معرفة عميقة .. وقبل كل شئ علي مبدأ حب الوطن.

إن إستعراضاً شاملاً لما كتبه الدكتور صالح يخلص بنا إلي قول : بارك الله فيه .. وأنا هنا لست بمقام الناقد أو المقّيم لما يطرحه الدكتور بن سبعان .. ولم أصل بعد إلي أن يكون لي حكماً علي ما كتب .. ولكنها الأمانة .. وهذا ما دفعني إلي أن أكتب .. وأن أوجه عبر هذه السطور دعوتي إلي كل مسئول ومواطن يؤمن بالله ويحب وطنه أن يقرأ مثل تلك الأطروحات التي جاءت في كتابيّ بن سبعان وفي كتب غيره ممن يمثلون بحق شموع البلاد المتقدة .. كي نرفع حجب العتمة ونرقي.

(الجميع من أجل الفرد، والفرد من أجل المجموع) هذا هو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الإتحاد السويسري. وهذا فعلاً ما يقوم به الدكتور صالح بن سبعان من خلال ما كتب وما يكتب في صالح الوطن والمجموع .. جزاه الله عن أمته كل خير.