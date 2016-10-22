على هامش ندوة الوزراء ورؤية 2030 !

المملكة العربية السعودية بثقلها ليست دولة مثل غيرها من الدول فهي تتمتع في هذا العالم بثقل اقتصادي وسياسي وديني قلما أتيح لدولة في العالم، وبالتالي فإن عليها مسؤوليات في محيطها الإقليمي وفي الساحة الدولية أكبر من مسؤوليات عديد من الدول، ومن ثم فإن القرار فيها يجب أن يخضع للدراسة العميقة المتأنية، لأن القرار في المملكة تحكمه اعتبارات حجمها ودورها ومسؤولياتها الجسام.

وخاتمة القول: نحن حين نشير إلى القصور لا نفصل ذلك إطلاقاً عن بضعة حقائق يراها ويعيها كل ذي عينين وبصيرة.

أولى هذه الحقائق: أن ولاة الأمر في هذا البلد ما بخلوا على كل ما من شأنه أن يرقى به وبمواطنيه أعلى درجات الرقى والرفعة والرفاهية. وما من فكرة يمكن أن تساعد على تحـقيق هذه الأهداف إلا ودعموها بسخاء، ووقفوا على جانبها يدفعونها إلى الأمام بقوة.

وثاني هذه الحقائق: أن للمملكة مكانة خاصة في العالم بما خصها الله وفضلها بمقدساته ـ بيته الحرام وقبر رسوله الكريم ـ، وهي مهبط الوحي على آخر الأنبياء.. وأنها لذلك قبلة المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها كما وأنها قبلة عيون أعداء الإسلام، وهي «الرمز» المتين لهذا الدين على الأرض.

وأن هذا ليلقي عليها مسؤوليات جساما، ومهمات كبيرة، ودوراً لن ينقضي أو ينتهي ما بقي الإسلام على الأرض.

ورؤيــة أي دولــة لمســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجنــاه عنــد بنــاءرؤية للمملكــة العربيــة الســعودية للعــام (1452هــ – 2030م).

وعليه فإن ما صرح به الوزراء في قناة الـ ام بي سي لا يخدم الرؤيا ٢٠٣٠ ابداً.الرؤيا في اتجاه وتصريحات الوزراء في الاتجاه المعاكس تماماً.

الرؤيا تسعى لإستقطاب المستثمر الأجنبي وتصريح احدهم عن الافلاس تعني نزع الثقة في السوق السعودي.

وتصريح الاخر عن الشاب السعودي ، والذي لا يعمل اكثر من ساعة واحدة في اليوم، لن تشجع القطاع الخاص ولا المستثمر الأجنبي على السعودة أو توظيف السعوديين.

لذا أرى بأن يدعى خالد العرج والتويجري والعساف المناظرة مع متخصصين وليس إعلامين لشرح هذ الواقع المؤسف والذي بدوره يجهض الرؤيا ويحبط المواطن. وتكون جلسة مفتوحة وبث مباشر.أعتقد هذا ما يجب ان يكون. !

إضاءة :

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“هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك”

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود