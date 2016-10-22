هل وقع «مخلد» في فخ المؤامرة؟!

صحيفة المرصد :كان بيان اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات غير مفاجئ للعداء السعودي مخلد العتيبي والذي تلقى اتصال هاتفي قبل شهر من أحد مسؤولي اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات يبلغه بوجود عينة إيجابية تعود لآخر فحص أجري له وذلك في شهر 7/‏2016 قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية والتي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بشهر، وقبل أربعة أشهر من إعلان اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بيانها مساء أمس الأول بإيقاف اللاعب عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا وسحب ميدالياته وجوائزه وإلغاء النتائج التي حققها اللاعب أثناء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية في الريو 2016.

وبحسب صحيفة “عكاظ” أبدى العداء السعودي مخلد العتيبي استغرابه الشديد من وجود العينة الإيجابية من الأساس متسائلا عن انقضاء كل تلك المدة الطويلة والتي تصل لقرابة الأربعة أشهر من أخذ العينة ولم يتم مخاطبته بأي شي خلال 120 يوما انقضت بسلام شأنها شأن مثيلاتها من التحاليل السابقة التي خضع لها طوال مسيرته الرياضية وزاد مخلد قائلا «طوال مشواري الرياضي النزيه خضعت لأكثر من 80 من فحوصات الكشف عن المنشطات وجميعها كانت سليمة، وأضيف إلى معلومات الشارع الرياضي خضعت في شهر واحد لتسع جلسات للفحص والكشف على المنشطات عام 2006 ولم تظهر أي نتيجة إيجابية وبالتالي لابد أن يعي الجمهور الرياضي بأني كنت حريصا طوال مشواري الرياضي على عدم سلك الطرق غير القانونية ولم أطرق باب المنشطات في يوم من الأيام على الرغم من علمي بأني لو طرقته لحققت ميداليات عالمية فكيف بي أطرقه اليوم وأنا في طريقي للاعتزال وهو ما أعلنته رسميا في التلفزيون السعودي عقب انتهاء أوليمبياد ريو دي جانيرو2016».

وأضاف «أنا بريء وواثق من براءتي من تورطي في المنشطات براءة الذئب من دم يوسف والرياضة صفحة وانطوت بالنسبة لي كوني أعلنت اعتزالي ولا يهمني ما يظهر بعد الاعتزال، فلن أحرم من المشاركة في أي منافسات أو مشاركات محلية أو قارية قادمة، ولكن هذا لا يعني عدم المطالبة والسعي جاهدا لإثبات براءتي حتى تظهر للمجتمع كافة الصورة الحقيقية لمخلد العتيبي والتي حرصت طوال مشواري أن تكون نزيهة وخالية من الشبهات وعلى هذا الأساس شرعت بتوكيل محام قانوني لطرق باب الاستئناف ولن أتحدث عن هذا الملف بتفاصيل خاصة حتى يأخذ القانون مجراه».