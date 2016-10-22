شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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تعليقات ( 23 )
عدد التعليقات:7493
الحرمانالمنتصر فين حب فيني غزل فيني قلب اخضر تقول من ساجر تزوجني شيشي
عدد التعليقات:7493
الحرمان18 كلام جميل بجمالك راحو الطيبين الان في الصحيفه كيف تقراء رسائلك بوتس دون ان يعلم المرسل راحت ايام فتح الباب وتفضل علي الموجود والعفويه وسعه الصدر
القناص2فديتك قمر في ليله العاشق الولهان// يضئ ليلة الموعد وغيمه تخفينا//
🌺أوركيدبَسْ أدريْ !
عدد التعليقات:7493
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته غفوه جميله بجمال المعلقات صبحكم الله بالخير جميعا المنتصر متواجد******
القناص2الايوجودي وجد من صك دونه باب/ بقفل اعجمي مغلقات مساميره// على الي كواني كية العظم بالمشهاب/ على اقصى عروق القلب محم مناشيره//
🌺أوركيدمَدريْ لَقيتكَ🤔¡¿
القناص2اتمنيت الحرف ينطق يبوح بسر كاتبه وشعوره البعض فعلا ينطق ويبوح وآخر لايمكن لأنه سر صاحبه وحافظ اسراره مثل الصاحب الصادق الشريف يسعد لسرورك
القناص2اتمنيت الحرف ينطق يبوح بسر كاتبه وشعوره البعض فعلا ينطق ويبوح وآخر لايمكن لأنه سر صاحبه وحافظ اسراره مثل الصاحب الصادق الشريف يسعد لسرورك
القناص2الايوجودي وجد من صك دونه باب/ بقفل اعجمي مغلقات مساميره// على الي كواني كية العظم بالمشهاب/ على اقصى عروق القلب محم مناشيره//
🌺أوركيدضَعتْ بَكَ !,
عبداللهانا ابغي اعرف وش دخل المطاوعه المنع كان من نفس الوزارة التربية التعليم بس هذا دليل على جهل الجريدة والرسم. بس عشان تبرز وتكبر لزم تسب الدين وأهل الدين
عدد التعليقات:5491
المنتصر باللهتعليق 6 🌳🌴🌵🌾🌿☘🍀🍁🍂🍃🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍄🌶🌽🍆🍅🍓🍒🌺🌻🌼🌷⚘🌱🌲💐🌸💮🏵🌹😎💛💚💙💗💞💞💞💞
عدد التعليقات:5491
المنتصر باللهجتك شيهانه تهابد وترامح وتصقل وتبربس في ذا المرصد يا الله صباحكم خير ههههههه
عدد التعليقات:5491
المنتصر باللهبلادي زويته البنشري منهم إللي ***قبل يومين في الحاره هههههههاااي
المنتصر باللهآبك آبك علي الحرام أنك ماحبيت غير 🐐🐐
عدد التعليقات:1540
بلادي زوينا✍️️ذكريااات المااضي 💞 رؤية البرق '' تذكرني بضئ الجبين '' و صوت الرعد '' يذكرني بهمس الحنين '' و زخاات المطر يذكرني بمعانقة حب بين عااشقين مضى من سنين🌺
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد صباح الخير يا إللي في 💔💖🌷⚘
عدد التعليقات:1540
بلادي زوينا✍️️ يا صباااح الخير يا فرخ الحمااام ، أتنفسك في كل صباااح ، تبرئ جرووح داخل الصدر لا فاااح 🌺
منالالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ❤