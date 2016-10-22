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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

22 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-عبد الله المرزوق

5

الجزيرة-مفرح الزيادي

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الرياض-ربيع

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الرياض-كاريكاتير

11

الوطن-هنداوي

12

الوطن-خالد



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    22 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص
    عدد التعليقات:7493

    الحرمان

    المنتصر فين حب فيني غزل فيني قلب اخضر تقول من ساجر تزوجني شيشي
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  2. 22
    22 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص
    عدد التعليقات:7493

    الحرمان

    18 كلام جميل بجمالك راحو الطيبين الان في الصحيفه كيف تقراء رسائلك بوتس دون ان يعلم المرسل راحت ايام فتح الباب وتفضل علي الموجود والعفويه وسعه الصدر
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  3. 21
    22 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    القناص2

    فديتك قمر في ليله العاشق الولهان// يضئ ليلة الموعد وغيمه تخفينا//
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  4. 20
    22 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص

    🌺أوركيد

    بَسْ أدريْ !
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  5. 19
    22 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص
    عدد التعليقات:7493

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غفوه جميله بجمال المعلقات صبحكم الله بالخير جميعا المنتصر متواجد******
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  6. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص

    للأسف في هذا الوقت تؤخذ العفوية على انها سذاجة وتؤخذ طيبة القلب على انها غباء وضعف . حتى الابتسامة ربما يفسرونها على انها اعجاب 👍✍️️
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  7. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص

    القناص2

    الايوجودي وجد من صك دونه باب/ بقفل اعجمي مغلقات مساميره// على الي كواني كية العظم بالمشهاب/ على اقصى عروق القلب محم مناشيره//
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  8. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص

    🌺أوركيد

    مَدريْ لَقيتكَ🤔¡¿
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  9. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص

    القناص2

    اتمنيت الحرف ينطق يبوح بسر كاتبه وشعوره البعض فعلا ينطق ويبوح وآخر لايمكن لأنه سر صاحبه وحافظ اسراره مثل الصاحب الصادق الشريف يسعد لسرورك
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  10. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    القناص2

    اتمنيت الحرف ينطق يبوح بسر كاتبه وشعوره البعض فعلا ينطق ويبوح وآخر لايمكن لأنه سر صاحبه وحافظ اسراره مثل الصاحب الصادق الشريف يسعد لسرورك
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  11. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    المؤذي في الأمر أنك لا تعلم هل كان كذباً أم لا؟ هل كنت تعطي من قلبك بينما هم يضحكون على سذاجة مشاعرك؟ يقتلك هذا الشعور عندما يطرأ..يقتلك ✨✨✨
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  12. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص

    القناص2

    الايوجودي وجد من صك دونه باب/ بقفل اعجمي مغلقات مساميره// على الي كواني كية العظم بالمشهاب/ على اقصى عروق القلب محم مناشيره//
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  13. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص

    🌺أوركيد

    ضَعتْ بَكَ !,
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  14. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    عبدالله

    انا ابغي اعرف وش دخل المطاوعه المنع كان من نفس الوزارة التربية التعليم بس هذا دليل على جهل الجريدة والرسم. بس عشان تبرز وتكبر لزم تسب الدين وأهل الدين
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  15. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:5491

    المنتصر بالله

    تعليق 6 🌳🌴🌵🌾🌿☘🍀🍁🍂🍃🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍄🌶🌽🍆🍅🍓🍒🌺🌻🌼🌷⚘🌱🌲💐🌸💮🏵🌹😎💛💚💙💗💞💞💞💞
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  16. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص
    عدد التعليقات:5491

    المنتصر بالله

    جتك شيهانه تهابد وترامح وتصقل وتبربس في ذا المرصد يا الله صباحكم خير ههههههه
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  17. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:5491

    المنتصر بالله

    بلادي زويته البنشري منهم إللي ***قبل يومين في الحاره هههههههاااي
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  18. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    💤يظنون { العفوية } سذاجة _ والطيبة { غباء } _ و{ الصمت } خوف _ ولا يعلمون أن لـ كل شخص مبادئ تربى عليها ..!
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  19. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص

    المنتصر بالله

    آبك آبك علي الحرام أنك ماحبيت غير 🐐🐐
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  20. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:1540

    بلادي زوينا

    ✍️️ذكريااات المااضي 💞 رؤية البرق '' تذكرني بضئ الجبين '' و صوت الرعد '' يذكرني بهمس الحنين '' و زخاات المطر يذكرني بمعانقة حب بين عااشقين مضى من سنين🌺
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  21. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد صباح الخير يا إللي في 💔💖🌷⚘
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  22. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:1540

    بلادي زوينا

    ✍️️ يا صباااح الخير يا فرخ الحمااام ، أتنفسك في كل صباااح ، تبرئ جرووح داخل الصدر لا فاااح 🌺
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  23. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    منال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ❤
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