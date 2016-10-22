فيديو..”العرفج” عن حديث الوزراء: إجابات الوزراء غير مقنعة وأهم المزايا خروجهم بدون “بشوت”

صحيفة المرصد-خاص: علق “العرفج” على حديث الوزراء في برنامج “الثامنة” مع الإعلامي “داود الشريان” عبر لقائه الأسبوعي بـ “ياهلا بالعرفج” مساء يوم الأربعاء الماضي.

حيث أكد بداية أن “حديث الوزراء عن الماضي غير مجدي والتبرير أيضاً لا يهم المواطن، يهمه فقط كم نصيبه، وتشريح المشاكل سهل، نريد حلول، لماذا إلى الآن إنتاجية الموظف الحكومي مازالت ساعة واحدة! نريد الحل”.

وشدد عامل المعرفة، على أنه يدعم رؤية المملكة 2030 قلبا وقالبا، مشيرا إلى أن حديث الوزراء مؤخرا كان مليء بالمزايا الإيجابية مثل خروج الوزراء بدون “بشوت” وهذا كان شيء جميل، الأمر الذي شعر معه المواطن بالبساطة، كما كان مهما الحديث عن إعادة النظر في البدلات ومراجعتها.

موضحا في الوقت نفسه- أن بعض إجابات الوزراء لم تكن مقنعة، مشيدا بما قاله وزير الخدمة المدنية بأنه “أقوى كلام قيل في الحديث”.

لفت “العرفج” إلى أن حديث الوزراء غير مجدٍ، لأنه لا يهم المواطن ويعتبر دفاع عن النفس فقط، كما أن المواطن لا يعنيه الأرقام، بل يهمه فقط كم نصيبه من “الغلة”!.

