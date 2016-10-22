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فيديو..”العرفج” عن حديث الوزراء: إجابات الوزراء غير مقنعة وأهم المزايا خروجهم بدون “بشوت”

22 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص
فيديو..”العرفج” عن حديث الوزراء: إجابات الوزراء غير مقنعة وأهم المزايا خروجهم بدون “بشوت”
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صحيفة المرصد-خاص: علق “العرفج” على حديث الوزراء في برنامج “الثامنة” مع الإعلامي “داود الشريان” عبر لقائه الأسبوعي بـ “ياهلا بالعرفج” مساء يوم الأربعاء الماضي.

حيث أكد بداية أن “حديث الوزراء عن الماضي غير مجدي والتبرير أيضاً لا يهم المواطن، يهمه فقط كم نصيبه، وتشريح المشاكل سهل، نريد حلول، لماذا إلى الآن إنتاجية الموظف الحكومي مازالت ساعة واحدة! نريد الحل”.

وشدد عامل المعرفة، على أنه يدعم رؤية المملكة 2030 قلبا وقالبا، مشيرا إلى أن حديث الوزراء مؤخرا كان مليء بالمزايا الإيجابية مثل خروج الوزراء بدون “بشوت” وهذا كان شيء جميل، الأمر الذي شعر معه المواطن بالبساطة، كما كان مهما الحديث عن إعادة النظر في البدلات ومراجعتها.

موضحا في الوقت نفسه- أن بعض إجابات الوزراء لم تكن مقنعة، مشيدا بما قاله وزير الخدمة المدنية بأنه “أقوى كلام قيل في الحديث”.

لفت “العرفج” إلى أن حديث الوزراء غير مجدٍ، لأنه لا يهم المواطن ويعتبر دفاع عن النفس فقط، كما أن المواطن لا يعنيه الأرقام، بل يهمه فقط كم نصيبه من “الغلة”!.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    روابي

    كم قلت للركاب من قبلك🍁 باسير شلوني قدا خللي🍁 حتى لقوني طرد في خيشه🍁 قلبي من الفرقا آه كما الريشه🍁
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  2. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    روابي

    يا طير يا ضاوي الى عشك 🌹قلي متى با ضوي على عشي 🌹مليت شفني هذي العيشه🌹 قلبي من الفرقا آه كما الريشه🌹 كم قلت للركاب من قبلك🌹
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  3. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    من بعيد.

    مخالف للنشر
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  4. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص

    السجين المظلوم ...

    مخالف للنشر
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  5. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    قلم جاف

    كلام بعض الوزراء في المقابلة هو دفاع عن النفس وقد تلقفه الإعلام العالمي كمجلة التايم بوصف السعوديون بالكسالى
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  6. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    العويد

    غالبية اطياف المجتمع غير راضية عن كلام الوزراء
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  7. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  8. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص

    sooonx

    ******واصلا المقابلات ماحطت الا تبيان حقائق والحلول تكون في احتماعات مغلقه
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  9. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    REALITY

    مخالف للنشر
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  10. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    الحزم

    مخالف للنشر
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