فيديو: شاهد قفزة فيصل بن تركي بعد هدف النصر في مرمى الأهلي

صحيفة المرصد:احتفل الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، بهدف لاعبه أيالا في شباك الأهلي بطريقة معبرة أثناء جلوسه على دكة البدلاء، ضمن الجولة السادسة بالدوري السعودي والتي أقيمت على ملعب الملك فهد يوم الجمعة”.

ووفقاً لموقع”العربية نت”قال فيصل بن تركي في تصريح إعلامي، إن فريقه قدم مستوى كبيرا استحق الفوز على بطل الدوري الأهلي، وهو ما يؤكد رغبة الفريق بالعودة للمستويات المعهودة عنه.

وحول استبعاد المدرب قائده عبد الغني من المجموعة المشاركة قال: “القرار ليس إداريا والموضوع عند المدرب ولو سألت المدرب عن ذلك، حسين ضمن مجموعة لاعبين ويخدم النصر ويحقق النتائج مع زملائه”.

وعن وجهة نظره في الموضوع: “وجهة نظري أقولها مع المدرب شخصيا وليس لوسائل الإعلام”.وتحدث عن علاقته بالمدرب الكرواتي: “علاقتي مع زوران ممتازة وأكيد فيه اختلافات طبيعي مثل أي إدارة حتى كارينيو ولكن في الأخير يظل الرأي الفني للمدرب ولكن أنا أقترح عليه من خبرة وهو مدرب يقدم أداء جيدا”.

وأكد فيصل بن تركي رغبة فريقه بالمنافسة على كافة البطولات قائلاً: “نحن نرغب في المنافسة على جميع البطولات، وتركيزنا على الوحدة المباراة المقبلة”.وختم حديثه قائلا حول إصابة الجبرين: “الإصابة في الركبة لعبد العزيز الجبرين، التقارير وصلتنا كونها إصابة مزعجة”.