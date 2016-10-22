  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فيديو: شاهد قفزة فيصل بن تركي بعد هدف النصر في مرمى الأهلي

22 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص
فيديو: شاهد قفزة فيصل بن تركي بعد هدف النصر في مرمى الأهلي
  • 681
  • 5
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:احتفل الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، بهدف لاعبه أيالا في شباك الأهلي بطريقة معبرة أثناء جلوسه على دكة البدلاء، ضمن الجولة السادسة بالدوري السعودي والتي أقيمت على ملعب الملك فهد يوم الجمعة”.

ووفقاً لموقع”العربية نت”قال فيصل بن تركي في تصريح إعلامي، إن فريقه قدم مستوى كبيرا استحق الفوز على بطل الدوري الأهلي، وهو ما يؤكد رغبة الفريق بالعودة للمستويات المعهودة عنه.

وحول استبعاد المدرب قائده عبد الغني من المجموعة المشاركة قال: “القرار ليس إداريا والموضوع عند المدرب ولو سألت المدرب عن ذلك، حسين ضمن مجموعة لاعبين ويخدم النصر ويحقق النتائج مع زملائه”.

وعن وجهة نظره في الموضوع: “وجهة نظري أقولها مع المدرب شخصيا وليس لوسائل الإعلام”.وتحدث عن علاقته بالمدرب الكرواتي: “علاقتي مع زوران ممتازة وأكيد فيه اختلافات طبيعي مثل أي إدارة حتى كارينيو ولكن في الأخير يظل الرأي الفني للمدرب ولكن أنا أقترح عليه من خبرة وهو مدرب يقدم أداء جيدا”.

وأكد فيصل بن تركي رغبة فريقه بالمنافسة على كافة البطولات قائلاً: “نحن نرغب في المنافسة على جميع البطولات، وتركيزنا على الوحدة المباراة المقبلة”.وختم حديثه قائلا حول إصابة الجبرين: “الإصابة في الركبة لعبد العزيز الجبرين، التقارير وصلتنا كونها إصابة مزعجة”.



تعليقات ( 5 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    منصور الزعيم

    سلم لي على نواف بن سعد..فعلاً فرق بين زعيم البطولات وبين فريق رجع بالدفع الرباعي بعد عشرين سنه ضياع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    زائر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    منصور الزعيم

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص

    ا

    الانجاز الحقيقي هو الاختراع والابتكار والصناعه مو كوره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    ا

    الحمد لله الدي عافنا مما ابنلى كثيراً من خلقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم