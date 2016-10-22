فيديو: شاهد كيف يتم اختيار “داعش” لتنفيذ عنصر من التنظيم عملية انتحارية

ترجمة صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو وصفته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بالمزعج لمقاتل من تنظيم داعش الإرهابي يعبّر عن فرحته بعد فوزه بقرعة نتيجتها تنفيذ عملية عبر تفجير نفسه.

ويظهر الفيديو أحد أفراد داعش وهو يحمل حجراً صغيراً في أحد يديه ويخيّر فرداً داعشياً آخر بين يديه، ولما وقع اختياره على الحجر الصغير ابتسم فرحاً بأنه سيكون الانتحاري التالي الذي سينفذ عملية انتحارية بتفجير نفسه.

وأظهر الفيديو بعد ذلك لقطات لقيادة الداعشي سيارة قال عنها الفيديو إنها مفخخة في طريقه لتنفيذ عمليته الانتحارية، ثم لم يُظهر الفيديو لحظة انفجار السيارة ولكن رُصد دخان كثيف من مكان بعيد عن تصوير الفيديو.