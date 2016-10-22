فيديو: شاهد كيف يتم اختيار “داعش” لتنفيذ عنصر من التنظيم عملية انتحارية

ترجمة صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو وصفته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بالمزعج لمقاتل من تنظيم داعش الإرهابي يعبّر عن فرحته بعد فوزه بقرعة نتيجتها تنفيذ عملية عبر تفجير نفسه.
ويظهر الفيديو أحد أفراد داعش وهو يحمل حجراً صغيراً في أحد يديه ويخيّر فرداً داعشياً آخر بين يديه، ولما وقع اختياره على الحجر الصغير ابتسم فرحاً بأنه سيكون الانتحاري التالي الذي سينفذ عملية انتحارية بتفجير نفسه.
وأظهر الفيديو بعد ذلك لقطات لقيادة الداعشي سيارة قال عنها الفيديو إنها مفخخة في طريقه لتنفيذ عمليته الانتحارية، ثم لم يُظهر الفيديو لحظة انفجار السيارة ولكن رُصد دخان كثيف من مكان بعيد عن تصوير الفيديو.
تعليقات ( 14 )
صورة من غير تحية الى اعداء الحياةحتى لو كنا أبرياء وحتى لو كان ديننا بريئا، سنظل ويظل موقع اتهام وخوف وقلق طالما لم نتجاوز نصوص العنف أو نلغي تراث التمييز والإستبداد واقصاء الاخر
الى تعليق رقم 10تاريخنا الاسلامي يشرف يحق لنا الافتخار فيه ذولا الدواعش خوارج حاول تفرق الله يهديك بعدين ترى الاسبان يحتفلون بهزيمه المسلمين اقرا عن معركة العقاب
صورة من غير تحية الى اعداء الحياةمواجهة التطرف الداعشي لن يكتب لها النجاح في مجتمعاتنا إلا مع تغيير الخطاب الإسلامي من خطاب جمعي إقصائي إلى خطاب منفتح متعايش لا يؤمن بالعنف
مرسيهو فرحان لانه بيفتك من وجييهم الكدره ونارهم اللي في الدنيا وعجل على نار الاخره يمكنها عنده ابرك من نارهم قوم لو...
صورة من غير تحية الى اعداء الحياةلا يزال تعليمنا العربي يمجد الغزوات الدينية التي سبت النساء وجلبت الجواري وقطعت الرقاب وحولت الكنائس إلي مساجد، ثم نستغرب من أين خرج العنف الإسلامي
في الجنة حوريهالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر
عدد التعليقات:5631
بسمهعادي كذااا كأنه رايح البقاله 😳الله ياخذهم سفهاء !
نقاءأخي ستبيد جيوش الظلام🇸🇦و يشرق في الكون فجر جديد🇸🇦فأطلق لروحك إشراقها🇸🇦ترى الفجر يرمقنا من بعيد🇸🇦أخي قد سرت من يديك الدماء🇸🇦
نقاءمضينا بعزم يفلّ الحديد 🇸🇦 نقيم البناء لفجر جديد 🇸🇦أردنا لك الخير يا دعوتي 🇸🇦 فسيري بحفظ العزيز المجيد🇸🇦
احمد محمودوسائل الاعلام تواصل الدجل والكذب،،،داعش ليست سوى المجهر التي يتم من خلالها تمرير الحرب الصليبيه الصفويه،وأباده العرب السنه في العراق والشام ،،
أحمد الصادقهذه العينات من أبنائنا وأبناء اليمن والعراق استغلوا سذاجتهم ليكونو قنابل موقوته وزعماء داعش المجرمين يهربون من الموصل بحماية طائرات الأباتشي الأمريكي
نقاءمضينا بعزم يفلّ الحديد 🇸🇦 نقيم البناء لفجر جديد أردنا لك الخير يا دعوتي 🇸🇦 فسيري بحفظ العزيز المجيد🇸🇦
منالماتسوى عليه الفرحه
أبو عبد الله الغامديأُصيب الغباء بذهول ...