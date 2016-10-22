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فيديو: شاهد كيف يتم اختيار “داعش” لتنفيذ عنصر من التنظيم عملية انتحارية

22 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص
فيديو: شاهد كيف يتم اختيار “داعش” لتنفيذ عنصر من التنظيم عملية انتحارية
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ترجمة صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو وصفته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بالمزعج لمقاتل من تنظيم داعش الإرهابي يعبّر عن فرحته بعد فوزه بقرعة نتيجتها تنفيذ عملية عبر تفجير نفسه.

ويظهر الفيديو أحد أفراد داعش وهو يحمل حجراً صغيراً في أحد يديه ويخيّر فرداً داعشياً آخر بين يديه، ولما وقع اختياره على الحجر الصغير ابتسم فرحاً بأنه سيكون الانتحاري التالي الذي سينفذ عملية انتحارية بتفجير نفسه.

وأظهر الفيديو بعد ذلك لقطات لقيادة الداعشي سيارة قال عنها الفيديو إنها مفخخة في طريقه لتنفيذ عمليته الانتحارية، ثم لم يُظهر الفيديو لحظة انفجار السيارة ولكن رُصد دخان كثيف من مكان بعيد عن تصوير الفيديو.

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تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    صورة من غير تحية الى اعداء الحياة

    حتى لو كنا أبرياء وحتى لو كان ديننا بريئا، سنظل ويظل موقع اتهام وخوف وقلق طالما لم نتجاوز نصوص العنف أو نلغي تراث التمييز والإستبداد واقصاء الاخر
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  2. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    الى تعليق رقم 10

    تاريخنا الاسلامي يشرف يحق لنا الافتخار فيه ذولا الدواعش خوارج حاول تفرق الله يهديك بعدين ترى الاسبان يحتفلون بهزيمه المسلمين اقرا عن معركة العقاب
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  3. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    صورة من غير تحية الى اعداء الحياة

    مواجهة التطرف الداعشي لن يكتب لها النجاح في مجتمعاتنا إلا مع تغيير الخطاب الإسلامي من خطاب جمعي إقصائي إلى خطاب منفتح متعايش لا يؤمن بالعنف
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  4. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    مرسي

    هو فرحان لانه بيفتك من وجييهم الكدره ونارهم اللي في الدنيا وعجل على نار الاخره يمكنها عنده ابرك من نارهم قوم لو...
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  5. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    صورة من غير تحية الى اعداء الحياة

    لا يزال تعليمنا العربي يمجد الغزوات الدينية التي سبت النساء وجلبت الجواري وقطعت الرقاب وحولت الكنائس إلي مساجد، ثم نستغرب من أين خرج العنف الإسلامي
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  6. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    في الجنة حوريه

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر
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  7. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 12:47 م
    عدد التعليقات:5631

    بسمه

    عادي كذااا كأنه رايح البقاله 😳الله ياخذهم سفهاء !
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  8. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    نقاء

    أخي ستبيد جيوش الظلام🇸🇦و يشرق في الكون فجر جديد🇸🇦فأطلق لروحك إشراقها🇸🇦ترى الفجر يرمقنا من بعيد🇸🇦أخي قد سرت من يديك الدماء🇸🇦
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  9. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    نقاء

    مضينا بعزم يفلّ الحديد 🇸🇦 نقيم البناء لفجر جديد 🇸🇦أردنا لك الخير يا دعوتي 🇸🇦 فسيري بحفظ العزيز المجيد🇸🇦
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  10. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    احمد محمود

    وسائل الاعلام تواصل الدجل والكذب،،،داعش ليست سوى المجهر التي يتم من خلالها تمرير الحرب الصليبيه الصفويه،وأباده العرب السنه في العراق والشام ،،
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  11. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    أحمد الصادق

    هذه العينات من أبنائنا وأبناء اليمن والعراق استغلوا سذاجتهم ليكونو قنابل موقوته وزعماء داعش المجرمين يهربون من الموصل بحماية طائرات الأباتشي الأمريكي
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  12. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    نقاء

    مضينا بعزم يفلّ الحديد 🇸🇦 نقيم البناء لفجر جديد أردنا لك الخير يا دعوتي 🇸🇦 فسيري بحفظ العزيز المجيد🇸🇦
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  13. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    منال

    ماتسوى عليه الفرحه
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  14. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    أبو عبد الله الغامدي

    أُصيب الغباء بذهول ...
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