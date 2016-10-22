بالفيديو:أسير حوثي يؤكد تلقيه تدريبات لصنع المتفجرات على يد خبراء إيرانيين

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي تقرير تلفيزيوني يوثق اعترافات أحد العناصر بخلية حوثية متخصصة في العبوات الناسفة يدعى”عبد الخالق ميسر”،أكد فيه أنه تلقى هو ومجموعة أخرى تلقى تدريبات في صعدة اليمنية على يد خبراء إيرانيين.
وكان قد ألقيا القبض على الأسير مختبئاً داخل ناقلة تحمل مواد غذائية في طريقها إلى مأرب وكان بحوزته متفجرات,كما ضبط بحوزته مبلغ 40 ألف ريال سعودي، قال إنه طلب منه الاتصال بأحد الأشخاص في مأرب وتسليمه المبلغ ,وقال خلال اعترافاته أن المتفجرات التي ضبطت بحوزته مصنعة في مأرب، وكان ينوي استخدامها لتفجير مواقع داخل المدينة.
تعليقات ( 22 )
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهيجب على المسلمين المؤمنين الغلظة مع المشرركيين من الروافض وغيرهم المجرمين
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهبدرالدين الحوثي وأبناءه وجماعتهم وأتباعهم هم عملاء خدم لحكومة إيران الشيطان
عدد التعليقات:1550
بلادي زويناهبلوه قبرة تهب له في قعرته ام حوثي ماهو تعمل مامعاك عقل اشتلوك
محقمخالف
حسبنا الله ونعم الوكيل ع الحوث المجرمين واتباعهم المغفلين ومن سرق برادة الحقباني7 الله يشل أركان الذي سرق البراده السبيل من المسجد ويصيبه بالعمى والأمراض
سلطانحطوا متفجرات جوا بطنه وفجروها فيه ويكون عبرة لغيرة علشان يخافو لو تمكن من الوصول كان فجروا بالناس لعنة الله على خنبوقة الحوثي الزيدي
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصرييجب ان لا ينسى مسلم وعربي موقف حكام جمهورية العسكر ضد السعودية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من إيران ثورة جياع قادمة ستضرب ثكناتهم 11*11
=====لعنة الله عليكم ياشيعة الرافضة للحق يا أرهابيين يامجرمين ياعملاء وأتباع الشيطان
سعوديالله يشلكم ويشل ايران *** ويقضي على الزمره الفاسده
موطنيأخي ستبيد جيوش الظلام🇸🇦و يشرق في الكون فجر جديد🇸🇦فأطلق لروحك إشراقها🇸🇦ترى الفجر يرمقنا من بعيد🇸🇦أخي قد سرت من يديك الدماء🇸🇦
موطنيمضينا بعزم يفلّ الحديد 🇸🇦 نقيم البناء لفجر جديد 🇸🇦أردنا لك الخير يا موطني🇸🇦فسيري بحفظ العزيز المجيد🇸🇦
عدد التعليقات:4164
العنيديارب دمر كل حوثي وايراني رافضي !!
عدد التعليقات:4164
العنيد*** على إيران وعلى من يواليها وأي خبر عن إيران لاتكاد ترى أذنابهم هنا يعلقون يندسون ***!!
عدد التعليقات:4164
العنيدبسمه // لا ماعندنا شك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الحقبانيعلم تم اليوم سرقة براده ماء .. سبيل اليوم .. وهذه شخص سرق من الله ولكن ارجو الدعاء عليه بخراب بيته هو ومن يفعل مثل ذلك علم الانه هذه حق الله علم
عدد التعليقات:5631
بسمهتعليقي يخص عنوان الخبر فقط !!
غييييووووررررهؤلاء الروافض أعداء الإسلام والمسلمين
عدد التعليقات:5631
بسمهوهل عندكم شك؟!؟؟؟؟
منصورهؤلاءالحوثيين اذناب الفرس لعنةالله عليهم اللعنة إلى يوم الدين
لحمدلله على كل شيقبل عاصفة الحزم بسنه . والله ايران اشتغلت على اليمن شغل رهيب . لكن عاصفة الحزم هدت مشروعهم ذبحتهم من الوريد للوريد . لكن سؤال ويش وضع ال 40 الف ريال س
منصورهؤلاءالحوثيين اذناب الفرس لعنةالله عليهم إلى يوم الدين