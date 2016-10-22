  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو:أسير حوثي يؤكد تلقيه تدريبات لصنع المتفجرات على يد خبراء إيرانيين

22 أكتوبر, 2016 , 12:23 م
بالفيديو:أسير حوثي يؤكد تلقيه تدريبات لصنع المتفجرات على يد خبراء إيرانيين
  • 1٬675
  • 22
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي تقرير تلفيزيوني يوثق اعترافات أحد العناصر بخلية حوثية متخصصة في العبوات الناسفة يدعى”عبد الخالق ميسر”،أكد فيه أنه تلقى هو ومجموعة أخرى تلقى تدريبات في صعدة اليمنية على يد خبراء إيرانيين.

وكان قد ألقيا القبض على الأسير مختبئاً داخل ناقلة تحمل مواد غذائية في طريقها إلى مأرب وكان بحوزته متفجرات,كما ضبط بحوزته مبلغ 40 ألف ريال سعودي، قال إنه طلب منه الاتصال بأحد الأشخاص في مأرب وتسليمه المبلغ ,وقال خلال اعترافاته أن المتفجرات التي ضبطت بحوزته مصنعة في مأرب، وكان ينوي استخدامها لتفجير مواقع داخل المدينة.



تعليقات ( 22 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    22 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

    يجب على المسلمين المؤمنين الغلظة مع المشرركيين من الروافض وغيرهم المجرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 21
    22 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

    بدرالدين الحوثي وأبناءه وجماعتهم وأتباعهم هم عملاء خدم لحكومة إيران الشيطان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 20
    22 أكتوبر, 2016 , 13:24 م
    عدد التعليقات:1550

    بلادي زوينا

    هبلوه قبرة تهب له في قعرته ام حوثي ماهو تعمل مامعاك عقل اشتلوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 19
    22 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    محق

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل ع الحوث المجرمين واتباعهم المغفلين ومن سرق برادة الحقباني

    7 الله يشل أركان الذي سرق البراده السبيل من المسجد ويصيبه بالعمى والأمراض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    سلطان

    حطوا متفجرات جوا بطنه وفجروها فيه ويكون عبرة لغيرة علشان يخافو لو تمكن من الوصول كان فجروا بالناس لعنة الله على خنبوقة الحوثي الزيدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    يجب ان لا ينسى مسلم وعربي موقف حكام جمهورية العسكر ضد السعودية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من إيران ثورة جياع قادمة ستضرب ثكناتهم 11*11
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    =====

    لعنة الله عليكم ياشيعة الرافضة للحق يا أرهابيين يامجرمين ياعملاء وأتباع الشيطان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    سعودي

    الله يشلكم ويشل ايران *** ويقضي على الزمره الفاسده
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    أحذروا من أعطاء المتسولين مالاً .. فقد يكونوا يدعموا عصابة الحوثي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    موطني

    أخي ستبيد جيوش الظلام🇸🇦و يشرق في الكون فجر جديد🇸🇦فأطلق لروحك إشراقها🇸🇦ترى الفجر يرمقنا من بعيد🇸🇦أخي قد سرت من يديك الدماء🇸🇦
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    موطني

    مضينا بعزم يفلّ الحديد 🇸🇦 نقيم البناء لفجر جديد 🇸🇦أردنا لك الخير يا موطني🇸🇦فسيري بحفظ العزيز المجيد🇸🇦
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 12:53 م
    عدد التعليقات:4164

    العنيد

    يارب دمر كل حوثي وايراني رافضي !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 12:48 م
    عدد التعليقات:4164

    العنيد

    *** على إيران وعلى من يواليها وأي خبر عن إيران لاتكاد ترى أذنابهم هنا يعلقون يندسون ***!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 12:48 م
    عدد التعليقات:4164

    العنيد

    بسمه // لا ماعندنا شك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    الحقباني

    علم تم اليوم سرقة براده ماء .. سبيل اليوم .. وهذه شخص سرق من الله ولكن ارجو الدعاء عليه بخراب بيته هو ومن يفعل مثل ذلك علم الانه هذه حق الله علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 12:46 م
    عدد التعليقات:5631

    بسمه

    تعليقي يخص عنوان الخبر فقط !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    غييييوووورررر

    هؤلاء الروافض أعداء الإسلام والمسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 12:40 م
    عدد التعليقات:5631

    بسمه

    وهل عندكم شك؟!؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    منصور

    هؤلاءالحوثيين اذناب الفرس لعنةالله عليهم اللعنة إلى يوم الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    لحمدلله على كل شي

    قبل عاصفة الحزم بسنه . والله ايران اشتغلت على اليمن شغل رهيب . لكن عاصفة الحزم هدت مشروعهم ذبحتهم من الوريد للوريد . لكن سؤال ويش وضع ال 40 الف ريال س
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    منصور

    هؤلاءالحوثيين اذناب الفرس لعنةالله عليهم إلى يوم الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم