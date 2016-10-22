بالفيديو:أسير حوثي يؤكد تلقيه تدريبات لصنع المتفجرات على يد خبراء إيرانيين

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي تقرير تلفيزيوني يوثق اعترافات أحد العناصر بخلية حوثية متخصصة في العبوات الناسفة يدعى”عبد الخالق ميسر”،أكد فيه أنه تلقى هو ومجموعة أخرى تلقى تدريبات في صعدة اليمنية على يد خبراء إيرانيين.

وكان قد ألقيا القبض على الأسير مختبئاً داخل ناقلة تحمل مواد غذائية في طريقها إلى مأرب وكان بحوزته متفجرات,كما ضبط بحوزته مبلغ 40 ألف ريال سعودي، قال إنه طلب منه الاتصال بأحد الأشخاص في مأرب وتسليمه المبلغ ,وقال خلال اعترافاته أن المتفجرات التي ضبطت بحوزته مصنعة في مأرب، وكان ينوي استخدامها لتفجير مواقع داخل المدينة.