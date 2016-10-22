مالك مدرسة أهلية بجدة يتسبب بفصل 14 معلماً سعودياً ويتهرب من دفع رواتب 3 معلمين!

صحيفة المرصد: فوجئ 3 معلمين بمالك المدرسة الأهلية التي كانوا يعملون بها بجدة واستقالوا عنها مؤخراً، يودع ريالاً واحداً في حساب كل منهم بدلاٌ من إيداع مستحقاتهم كاملة.

وقال أحد المعلمين، وفقا لموقع “سبق”، إنهم استقالوا من العمل بالمدرسة بعد قبولهم في البرنامج التربوي خارج جدة، وأنهم أخطروا المدرسة باستقالتهم قبل أسبوع، وأحضر المالك معلمين بدلاً عنهم في وجودهم.

وأوضح أنه وزملاءه لديهم حقوق في ذمة مالك المدرسة وهي رواتبهم، وأنهم حاولوا الاتصال به إلا انه تجاهل اتصالاتهم ورسائلهم، مشيراً إلى أن مالك المدرسة له مشكلة سابقة، حيث فصل في وقت سابق 14 معلماً سعودياً دون أن ينذرهم.

