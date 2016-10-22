بالفيديو: شاهد “التوك توك الطائر” الصناعة المصرية في أول تجربة وخلال أيام يتم الإقلاع

صحيفة المرصد: قام صانع أول طائرة هليكوبتر مصرية من قطع غيار سيارات وأجزاء من شاسيه «توك توك»، أمس الجمعة، أول تشغيل تجريبي لـ«التوك توك الطائر»، للتأكد من سلامة المراوح وعملها بشكل جيد.
وقال خليل، إنه أجرى أولى تجاربة بأحد الأماكن القريبة من القرية التي يسكنها، وتأكد من سلامة جميع أجزاء «التوك توك الطائر»، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة ينتهي من التراخيص اللازمة ثم يبدأ في أول إقلاع بالطائرة من أعلى مدينة شربين.
وكان «خليل» أعلن عن تمكنه من صناعة طائرة هليكوبتر، قائلا: «صنعت هذه الطائرة لأنني أعمل في الميكانيكا والهيدروليك، ومن أجل تخفيف أزمة المرور التي يعاني منها المواطنون، ويسعى خلال الأيام المقبلة لإنهاء التراخيص اللازمة للإقلاع بها على ارتفاع 50 مترًا، حتى لا يتعارض مع قوانين الطيران المصرية».
وأشار إلى أن الطائرة صُنعت من حديد مصري، وقطع غيار سيارات، وأجزاء من شاسيه «توك توك»، مؤكدًا أن تكلفة الطائرة لم تتعدَّ نصف سعر «التوك توك».
بعض تعليقات المصريين على مشروع التوك توك الطائر.
-هى دى التجربة؟
-انتوا مجانين صح.
-يعنى سارق مروحة السقف من غرفة النوم بتاعة امه وشغلها على التوكتوك كده بقى توكتوك طائر.
فين التجربة فى كده وهى واقفة على الارض ومتحركتش وتقولولنا توكتوك طائر؟.
تعليقات ( 14 )
سموعلا مين تلعبها يابن الناس
حرام عليك وانا جالس انتظر تتطيرهههههههههههه جهزت الشاهي واتابع المقطع أنا واولادي انتظرها تطير وماطار التكتك هههههههه حسبي الله عليكم ماكفاكم الكفته جانا التكتك يعيش السيسي
غرم اللهتشبه اختراعات الفرس المجوس
الفلاححطير وتؤع . اهي كدا . تصدق بحجم مصر ابمفروض فيه صناعة طائرات حربيه مو العربيه الحنتوشيه
عدد التعليقات:1550
بلادي زوينا👈 مصنوعه من صفايح ألمنيوم و فيبر قلاس ،،،،
عدد التعليقات:1550
بلادي زويناأبئى أبلني أزا بتحلق خمسين متر في الجو ،،، ماطور التكتك عبارة عن ماطور دراجة و بعدين كيف طائرة مصنوعه من حديد و بتحلق ،، ألا يعلم بأن الطائرات مصنوعه👈
سعوديمن السيسي اذا طارت
قلم جافما انتهيتو من الكفرة الأول على شان تصنعو توك توك
كفة جديدةنمكن تركيبها الملاهي فقط!
هايسابدااااااع
كفة جديدةذبحتونا بالاخفاقات
himaشي جميل,الله يوفقو.
وشك وشكايه الحلاوه دي.....ياارض احفظي ماعليكي