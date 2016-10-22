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بالفيديو: شاهد “التوك توك الطائر” الصناعة المصرية في أول تجربة وخلال أيام يتم الإقلاع

22 أكتوبر, 2016 , 13:19 م
بالفيديو: شاهد “التوك توك الطائر” الصناعة المصرية في أول تجربة وخلال أيام يتم الإقلاع
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صحيفة المرصد: قام صانع أول طائرة هليكوبتر مصرية من قطع غيار سيارات وأجزاء من شاسيه «توك توك»، أمس الجمعة، أول تشغيل تجريبي لـ«التوك توك الطائر»، للتأكد من سلامة المراوح وعملها بشكل جيد.

وقال خليل، إنه أجرى أولى تجاربة بأحد الأماكن القريبة من القرية التي يسكنها، وتأكد من سلامة جميع أجزاء «التوك توك الطائر»، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة ينتهي من التراخيص اللازمة ثم يبدأ في أول إقلاع بالطائرة من أعلى مدينة شربين.

وكان «خليل» أعلن عن تمكنه من صناعة طائرة هليكوبتر، قائلا: «صنعت هذه الطائرة لأنني أعمل في الميكانيكا والهيدروليك، ومن أجل تخفيف أزمة المرور التي يعاني منها المواطنون، ويسعى خلال الأيام المقبلة لإنهاء التراخيص اللازمة للإقلاع بها على ارتفاع 50 مترًا، حتى لا يتعارض مع قوانين الطيران المصرية».

وأشار إلى أن الطائرة صُنعت من حديد مصري، وقطع غيار سيارات، وأجزاء من شاسيه «توك توك»، مؤكدًا أن تكلفة الطائرة لم تتعدَّ نصف سعر «التوك توك».

بعض تعليقات المصريين على مشروع التوك توك الطائر.

-هى دى التجربة؟
-انتوا مجانين صح.
-يعنى سارق مروحة السقف من غرفة النوم بتاعة امه وشغلها على التوكتوك كده بقى توكتوك طائر.
فين التجربة فى كده وهى واقفة على الارض ومتحركتش وتقولولنا توكتوك طائر؟.

 

-الراجل ده مصيره مستشفي الموهوبين عنبر الخطرين.
-الراجل مجتهد ومن حقه يمارس مواهبه ولكن العيب على الاعلام ال بينشره حاجه مصخره زى دى تبين للناس ان احنا شعب عبيط كسفتونا الله يكسفكم.
-كنت مستني تتحرك بس متحركتش وفي الأخر تلعت المروحه الخلفيه كانت مزنجره شويه او تقريبا حسو أن المروحه الكبيره مش مديه المروحه الصغيره حقها فأجبروها علي التوقف وداس بنزين علشان المروحه الصغيره تشتغل بس ليه بقي مطارتش.
-الطائرة التكتوك طارت على ارتفاع 30000 الف قدم واصطدمت بالسحاب.
-بكره كل واحد هيسرق مروحة أمه بتاعة السقف ويحطها عالتكتك وينتظر أنه يطير.
-منهم لله الجزارين الى باعو لنا لحم الحمير ،هوة ده اخره اكل لحم الحمير.
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تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    هم مانتهو من صباع الكفتة على شان يصنعوا هذا التوك توك الطاءر
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  2. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    سمو

    علا مين تلعبها يابن الناس
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  3. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    حرام عليك وانا جالس انتظر تتطير

    هههههههههههه جهزت الشاهي واتابع المقطع أنا واولادي انتظرها تطير وماطار التكتك هههههههه حسبي الله عليكم ماكفاكم الكفته جانا التكتك يعيش السيسي
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  4. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    غرم الله

    تشبه اختراعات الفرس المجوس
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  5. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    الفلاح

    حطير وتؤع . اهي كدا . تصدق بحجم مصر ابمفروض فيه صناعة طائرات حربيه مو العربيه الحنتوشيه
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  6. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:1550

    بلادي زوينا

    👈 مصنوعه من صفايح ألمنيوم و فيبر قلاس ،،،،
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  7. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 13:30 م
    عدد التعليقات:1550

    بلادي زوينا

    أبئى أبلني أزا بتحلق خمسين متر في الجو ،،، ماطور التكتك عبارة عن ماطور دراجة و بعدين كيف طائرة مصنوعه من حديد و بتحلق ،، ألا يعلم بأن الطائرات مصنوعه👈
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  8. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    سعودي

    من السيسي اذا طارت
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  9. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    قلم جاف

    ما انتهيتو من الكفرة الأول على شان تصنعو توك توك
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  10. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    كفة جديدة

    نمكن تركيبها الملاهي فقط!
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  11. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    هايس

    ابدااااااع
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  12. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    كفة جديدة

    ذبحتونا بالاخفاقات
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  13. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    hima

    شي جميل,الله يوفقو.
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  14. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    وشك وشك

    ايه الحلاوه دي.....ياارض احفظي ماعليكي
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