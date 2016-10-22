بالفيديو: تدمير مقاتلين أكراد لسيارة يقودها انتحاري من “داعش” شمال الموصل

صحيفة المرصد-وكالات:بثت قناة “كردستان 24” في العراق لقطات فيديو تظهر محاولة تنفيذ عنصر من تنظيم “داعش” هجوما انتحاريا على موقع لوحدات “البيشمركة” في بلدة تلكيف شمالي الموصل.
ويظهر الشريط المصور سيارة مدرعة وهي تتوجه بسرعة كبيرة نحو مجموعة من مقاتلي “البيشمركة”، حيث أطلقت القوات الكردية صاروخا مضادا للدبابات على السيارة، لكنها لم تصب الهدف ليستمر السائق الانتحاري بشق طريقه نحو موقع تمركز المقاتلين الأكراد.
وحاول المقاتلون الأكراد تدمير المدرعة من خلال أسلحتهم النارية، لكنهم فشلوا من جديد، إلا أن صاروخا ثانيا أطلقوه على السيارة المفخخة ادى الى تدميرها ومقتل الانتحاري قبل اقترابها من مجموعة “البيشمركة”.
يذكر أن المقاتلين الأكراد المدعومين من طائرات التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة واشنطن ينفذون هجوما على مواقع “داعش” في ريف الموصل الشمالي الشرقي في إطار حملة تحرير المدينة من قبضة التنظيم.
تعليقات ( 5 )
عدد التعليقات:5631
بسمهبسسس هوه صاحب الحجر الصغير والابتسامه لما اختاروه 😬في داهيه ،
عدد التعليقات:14735
قلم الحقيقهكفــــــــــــو لاشلت أيمانكم يالمقاتلين الأأأأأأأكراد. والله انكم أبطال وشجعان وصناديد حرب لايشق لكم غبار. حطمتو جمجمة هالخنزير الداعشي لارحمه الله.
وحيدالدواعش يهاجموا الاكراد لانهم سنه اما الحشد الشيعي فلم يقربوه حسب تعليمات المجوس
أبو فلانالله يهلكهم الدوابش إلى جهنم انشاء الله الحمدلله على سلامة البشمرقه والداعشي قتل نفسه بنفسه لو أنه رجال راح حرر فلسطين فالح يفجر ويذبح النجس
وشك وشكالمخرح عاااوز كدا