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بالفيديو: تدمير مقاتلين أكراد لسيارة يقودها انتحاري من “داعش” شمال الموصل

22 أكتوبر, 2016 , 13:22 م
بالفيديو: تدمير مقاتلين أكراد لسيارة يقودها انتحاري من “داعش” شمال الموصل
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صحيفة المرصد-وكالات:بثت قناة “كردستان 24” في العراق لقطات فيديو تظهر محاولة تنفيذ عنصر من تنظيم “داعش” هجوما انتحاريا على موقع لوحدات “البيشمركة” في بلدة تلكيف شمالي الموصل.

ويظهر الشريط المصور سيارة مدرعة وهي تتوجه بسرعة كبيرة نحو مجموعة من مقاتلي “البيشمركة”، حيث أطلقت القوات الكردية صاروخا مضادا للدبابات على السيارة، لكنها لم تصب الهدف ليستمر السائق الانتحاري بشق طريقه نحو موقع تمركز المقاتلين الأكراد.

وحاول المقاتلون الأكراد تدمير المدرعة من خلال أسلحتهم النارية، لكنهم فشلوا من جديد، إلا أن صاروخا ثانيا أطلقوه على السيارة المفخخة ادى الى تدميرها ومقتل الانتحاري قبل اقترابها من مجموعة “البيشمركة”.

يذكر أن المقاتلين الأكراد المدعومين من طائرات التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة واشنطن ينفذون هجوما على مواقع “داعش” في ريف الموصل الشمالي الشرقي في إطار حملة تحرير المدينة من قبضة التنظيم.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 13:41 م
    عدد التعليقات:5631

    بسمه

    بسسس هوه صاحب الحجر الصغير والابتسامه لما اختاروه 😬في داهيه ،
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  2. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 13:38 م
    عدد التعليقات:14735

    قلم الحقيقه

    كفــــــــــــو لاشلت أيمانكم يالمقاتلين الأأأأأأأكراد. والله انكم أبطال وشجعان وصناديد حرب لايشق لكم غبار. حطمتو جمجمة هالخنزير الداعشي لارحمه الله.
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  3. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    وحيد

    الدواعش يهاجموا الاكراد لانهم سنه اما الحشد الشيعي فلم يقربوه حسب تعليمات المجوس
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  4. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    أبو فلان

    الله يهلكهم الدوابش إلى جهنم انشاء الله الحمدلله على سلامة البشمرقه والداعشي قتل نفسه بنفسه لو أنه رجال راح حرر فلسطين فالح يفجر ويذبح النجس
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  5. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    وشك وشك

    المخرح عاااوز كدا
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