كريستيانو رونالدو يثير غضب البوذيين بهذه الصورة!

صحيفة المرصد:تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات لاذعة من المجتمع البوذي، بعد نشره صورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يضع قدمه على تمثال البوذا، مؤسس هذه الديانة.

ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”نشر رونالدو الصورة على حسابه الرسمي في إنستغرام، بعد المباراة التي اكتسح فيها فريقه ريال مدريد ضيفه ليجيا وارسو البولندي، بخمسة أهداف لهدف في دوري أبطال أوروبا.

وكتب أحد البوذيين معلقا على صورة رونالدو: “هذا ليس احتراما، كيف تجرؤ وتضع قدمك عند رأس تمثال بوذا؟ لم أكن أتوقع منك مثل هذا السلوك المشين”.وكتب آخر “هذا التصرف ممنوع، أنت إنسان غير مهذب، هذا تمثال بوذا”.