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كريستيانو رونالدو يثير غضب البوذيين بهذه الصورة!

22 أكتوبر, 2016 , 14:37 م
كريستيانو رونالدو يثير غضب البوذيين بهذه الصورة!
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صحيفة المرصد:تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات لاذعة من المجتمع البوذي، بعد نشره صورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يضع قدمه على تمثال البوذا، مؤسس هذه الديانة.

ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”نشر رونالدو الصورة على حسابه الرسمي في إنستغرام، بعد المباراة التي اكتسح فيها فريقه ريال مدريد ضيفه ليجيا وارسو البولندي، بخمسة أهداف لهدف في دوري أبطال أوروبا.

وكتب أحد البوذيين معلقا على صورة رونالدو: “هذا ليس احتراما، كيف تجرؤ وتضع قدمك عند رأس تمثال بوذا؟ لم أكن أتوقع منك مثل هذا السلوك المشين”.وكتب آخر “هذا التصرف ممنوع، أنت إنسان غير مهذب، هذا تمثال بوذا”.

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تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 15:45 م

    شايف العجائب

    لا نحترم ولا نقر الا بالاسلام ،،ولكن لايجوز سب الديانات الاخرى ، حتى لايسبوا ديننا قال تعالى(ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوً بغيرعلم
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  2. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 15:30 م

    انا برشلوني

    وهذا نجم كبير في عالم كرة القدم واتوقع والله اعلم لم يقصد إهانة ولا شي . يمكن الصورة لأجل الذكرى او ترمز لشي . وانا مكانه احذفها فورا
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  3. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    محمد 266

    ياخي ما احد ينتقد هذا التصرف الى العرب .. عني انهم ما فهموها كذا البوذيين.
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  4. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    علي العمري

    هذاتصرف. ***. واحترام احترام. الدينيه البوذيه.
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  5. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    الحق ينقال

    العالم ملئ بالديانات والمعتقدات والكل يعتقد بأنه هو على حق لذا يجب علينا أن نكون مهذبين بأن نعود أنفسنا وأبنائنا على أحترام معتقدات ومشاعر الآخرين .
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  6. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    علي

    مالك حق تحط رجلك على هذا الحجر الاصم الابكم ..غلطان يارونالدو !!!
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  7. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    مفقود

    يجب ان نتعلم احترام معتقدات الاخرين وومذاهبهم واديانهم واعراقهم ونعرف اننا امة لازالت تحبو
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