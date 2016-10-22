كريستيانو رونالدو يثير غضب البوذيين بهذه الصورة!

صحيفة المرصد:تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات لاذعة من المجتمع البوذي، بعد نشره صورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يضع قدمه على تمثال البوذا، مؤسس هذه الديانة.
ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”نشر رونالدو الصورة على حسابه الرسمي في إنستغرام، بعد المباراة التي اكتسح فيها فريقه ريال مدريد ضيفه ليجيا وارسو البولندي، بخمسة أهداف لهدف في دوري أبطال أوروبا.
وكتب أحد البوذيين معلقا على صورة رونالدو: “هذا ليس احتراما، كيف تجرؤ وتضع قدمك عند رأس تمثال بوذا؟ لم أكن أتوقع منك مثل هذا السلوك المشين”.وكتب آخر “هذا التصرف ممنوع، أنت إنسان غير مهذب، هذا تمثال بوذا”.
تعليقات ( 7 )
شايف العجائبلا نحترم ولا نقر الا بالاسلام ،،ولكن لايجوز سب الديانات الاخرى ، حتى لايسبوا ديننا قال تعالى(ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوً بغيرعلم
انا برشلونيوهذا نجم كبير في عالم كرة القدم واتوقع والله اعلم لم يقصد إهانة ولا شي . يمكن الصورة لأجل الذكرى او ترمز لشي . وانا مكانه احذفها فورا
محمد 266ياخي ما احد ينتقد هذا التصرف الى العرب .. عني انهم ما فهموها كذا البوذيين.
علي العمريهذاتصرف. ***. واحترام احترام. الدينيه البوذيه.
الحق ينقالالعالم ملئ بالديانات والمعتقدات والكل يعتقد بأنه هو على حق لذا يجب علينا أن نكون مهذبين بأن نعود أنفسنا وأبنائنا على أحترام معتقدات ومشاعر الآخرين .
عليمالك حق تحط رجلك على هذا الحجر الاصم الابكم ..غلطان يارونالدو !!!
مفقوديجب ان نتعلم احترام معتقدات الاخرين وومذاهبهم واديانهم واعراقهم ونعرف اننا امة لازالت تحبو