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حكم نهائي بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي 20 عاما

22 أكتوبر, 2016 , 15:50 م
حكم نهائي بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي 20 عاما
  • 2٬021
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صحيفة المرصد-رويترز:قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد أيدت يوم السبت حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاما في قضية أحداث عنف خلال رئاسته.

وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.



تعليقات ( 118 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 118
    22 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    كل من يعادي السعودية خذا جزاءه لله الحمد والبقية بالطريق الله نصرنا عليهم 👋👋
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 117
    22 أكتوبر, 2016 , 17:45 م

    ابو نادر

    مشكله اذا التقتا التقيه مع ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 116
    22 أكتوبر, 2016 , 17:44 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اخطر الإخوان بالدول العربية بمصر ثم بدول الخليج مثل اذناب إيران خطيرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 115
    22 أكتوبر, 2016 , 17:44 م

    ..

    سجن يوسف عليه السلام و خرج عزيزاً لمصر التهمة و العقوبة لا تعني أنك مذنب بل قد تكون سبب للعزة و النصر و لنا في موسى و يوسف و محمد عليهم السلام عبره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 114
    22 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    ابو نادر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 113
    22 أكتوبر, 2016 , 17:42 م
    عدد التعليقات:2238

    توووووونسية

    ان شاء الله سوف يفك أسر الرئيس الشرعي مرسي بعد الثورة التي ستقام ثورة الجياع رحم الله الشهيد صدام والزعيم القذافي وليخسا ااخاسئون وما يضر السحاب نبح .
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  7. 112
    22 أكتوبر, 2016 , 17:42 م

    زايد ***الخنبقه اليوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 111
    22 أكتوبر, 2016 , 17:41 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    التقية وما أدراك ما التقية✏
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 110
    22 أكتوبر, 2016 , 17:41 م

    الله ينصر مرسي على الفراعنة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 109
    22 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    فهد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 108
    22 أكتوبر, 2016 , 17:40 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩ عقبال يسجن العبادي والهالكي وبشار🐭 والخامنئي ونصر الآت وعفاش وعبد الحوثي وكل أعدائنا □آمين آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  12. 107
    22 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    وحيد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 106
    22 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    ..

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 105
    22 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    عقبال يسجن العبادي والهالكي وبشار🐭 والخامنئي ونصر الآت وعفاش وعبد الحوثي وكل أعدائنا □آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 104
    22 أكتوبر, 2016 , 17:37 م

    نوح

    اظن ما بعد حب السيسي الا تدميرها لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 103
    22 أكتوبر, 2016 , 17:37 م

    دول مثل إيران وإسرائيل والغرب الماسوني وراء الفتنة بين السعودية ومصر وهي نفسها مع التنظيم اﻹخواني في الربيع العبري وكذلك تخفيف اﻷحكام عن عمﻻءهم اﻹخون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 102
    22 أكتوبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    هؤلاء هم زعمائنا العرب رعاهم وحفظهم ونصرهم الله كل واحد منهم في عيوننا بطل. عكس الأخوان الخونة كل مرشد وداعية ورئيس لهم في عيوننا طبل.
    لا يعجبني(13) اعجبني(0)
  18. 101
    22 أكتوبر, 2016 , 17:34 م

    عمر

    ههههه قلم ***يدافع بكل قوة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 100
    22 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    ريما Rima

    كل***مصيرهم واحد لأنهم خونه وضدنا وضد المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 99
    22 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    خالد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 98
    22 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    لو تونس تطلق عليها صواريخ ا واحد يبي يغتال رئيسهم اواحد صار ضدهم كان صارت ضده تونسية□ الإرهابي ارهابي من اي دين هذه القوميه تقف معه لوسفاح لأنه عربي
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  22. 97
    22 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    عمر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 96
    22 أكتوبر, 2016 , 17:31 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    السيسي جلاد الأخوان الخونة . حبيبي ياسيسي.
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  24. 95
    22 أكتوبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    الأخوان الخونة لازالو حتى آخر واحد منهم يهلك يعانون من الصدمة أن مصر تحررت من براثنهم ماهم مصدقين حتى الآن أنها عادت للعرب ولعروبتهها.حبيبي ياسيسي.
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  25. 94
    22 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ياتونسية دافعتي عن صدام اللي أطلق علينا صواريخ ويبي يرشنا بكيماوي ودافعتي عن القذافي اللي يبي يغتال الملك عبدالله واللحين عن مرسي اللي صار ضدنا❗
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  26. 93
    22 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    خالد

    مسكين قلم الحقيقه ما هو عارف كيف يوصل رسالته القافله تسير ..... تنبح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 92
    22 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    عمر

    من في هدا الوطن يمدح عبد الفتاح السيس الرجل ب****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 91
    22 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    كان وزير دفاع فقعها لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 90
    22 أكتوبر, 2016 , 17:24 م

    جلال

    الخنبوقه دهره ابو طعميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 89
    22 أكتوبر, 2016 , 17:24 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    هذه الجماعة الارهابية قبل أن تفتك بمصر وتبيعها للدواعش أو الايرانيين.لذلك عمله بطولي وشرعي يشكر عليه ويؤجر.وليس هناك انقلاب كما يروج له الأخوان الخونة
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  31. 88
    22 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    صحافي

    المخنبق اللبيب بالاشاره يفهم تنويري مجهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 87
    22 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    عمر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 86
    22 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    مجرد تعليق

    قلم إلحمبقه السيسيه يذكرني بالريس لما يتكلم بالسيسيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 85
    22 أكتوبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    الرئيس السيسي رعاه الله كان وزيرآ للدفاع والرئيس الأعلى للقوات المصرية المسلحة. وبحكم منصبه وعروبته وخوفه على وطنه العربي مصر استعاد مصر من الأخوان.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  35. 84
    22 أكتوبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:2238

    توووووونسية

    فوات الاوان ونرى ايران تغزونا دولة بعد دولة وقتها لا ينفع فيه ندم سنرى في كل بلداننا العربية حسينات لطمهم ووقتها لابد لنا الطم معهم من الندم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 83
    22 أكتوبر, 2016 , 17:21 م
    عدد التعليقات:2238

    توووووونسية

    *** والله دنيا يا دوارة وسياتي اليوم الذي ترجع فيه هبة العرب وسيادتهم فالبلاء الذي نعيشه الان هوة غضب من الله علينا لعلنا نصحى قبل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 82
    22 أكتوبر, 2016 , 17:20 م

    مندوب بلحه

    انت قلم بلحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 81
    22 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    عبدالجبار

    خنبوقه شوف ***فين متجه😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 80
    22 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    مندوب بلحه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 79
    22 أكتوبر, 2016 , 17:17 م

    الحكم خفف مع الضغط الماسوني الغربي والصهاينة اليهود وإيران المجوسيه الرافضيه هذه الجموع كانت مع اﻹخونج في الربيع العبري واﻵن ضغطت علي مصر لتفك عن عميل
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  41. 78
    22 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    عبدالجبار

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 77
    22 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    ..

    سيحاكم من حاكمه أمام رب العزة و الجلال يوم لا ينفع رز و لا رقص يوم يجعل الولدان شيباً التخابر مع حماس تهمه و البكاء مع الإسرائيليين شرف ومصدر فخر و عز
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 76
    22 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    واحلالاه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 75
    22 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    مثقف ومطلع

    الله ياجرك ويصبرك وهاانت يامرسي تسمع وترى عقوبة الله ****فلاتحزن ان الله معك ودعوات الصالحين وغضب الله على ا**** 😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  45. 74
    22 أكتوبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:2238

    توووووونسية

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 73
    22 أكتوبر, 2016 , 17:14 م

    زائرابوفواز

    هذا السيسي قلب الاوضاع على مرسي وغيره كنت أسمع بي المقالب السياسيه لكن الحين سمعت وشفت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 72
    22 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    ليبرالي

    تحبه يا الخنبوقه هاه اجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 71
    22 أكتوبر, 2016 , 17:13 م
    عدد التعليقات:2238

    توووووونسية

    من رايي لا تركيبة فيزيشن ولا رياكشن ولا حتى مظهر سامحني يارب لاتمشي مع *** لكن من ضحكت عليه وخلاتو يفتكر نفسو فرعون هم المخابرات الامريكية والاسرائل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 70
    22 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    وحيد

    لايطق لك عرق ياقلم وشفيك متحمس انت تحب الظالمين وتدعي المظلوميه وطول العام حزن ولطم الله يشفيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  50. 69
    22 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    عزوبي يبي يتزوج

    سوف يحاسب الله كل من كان سبب في سجن هذا الرجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 68
    22 أكتوبر, 2016 , 17:12 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    نصر الله الحاكم العربي ناصر الاسلام والمسلمين المدافع عن العرب وأوطانهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والخزي لكل عدو له حاقد عليه من أخوان مجرمين.
    لا يعجبني(13) اعجبني(0)
  52. 67
    22 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    مجرد تعليق

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 66
    22 أكتوبر, 2016 , 17:09 م

    السيف الازرق

    الرئيس الشرعي المنتخب داخل السجن *** خارج السجن .مصررأس على عقب ..؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 65
    22 أكتوبر, 2016 , 17:08 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    حفظ الله بلداننا العربية حكامها وقادتها وشعوبها من حقد الحاقدين الأخونج الارهابيين أخوان ودواعش أو مجوس صفويين ايرانيين.عاشت أمتنا العربية المجيدة.
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  55. 64
    22 أكتوبر, 2016 , 17:08 م

    شايف العجائب

    ليس الاول ،، يوسف عليه السلام مكث ف السجن بضع سنين ،، والامام احمد سجن ١٨ شهرا ،، وابن تيميه سجن ومات في السجن ،، هذا حال السلف مع الظلمه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  56. 63
    22 أكتوبر, 2016 , 17:06 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    تواجد الأخوان في السجون أو مطرودين ملاحقين شحاذين عند أبواب الأتراك هو مصيرهم الذي يستحقونه.فالخونة العملاء لابقاء لهم في أوطانهم العربية مطلقآ.
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  57. 62
    22 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    قلومه

    التهمه التخابر مع قطر اما الي راح يعزي في بيريز وواقف مع الفرس وبشار والجحش الشيعي فعادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  58. 61
    22 أكتوبر, 2016 , 17:02 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    مصر للعرب وستبقى للعرب. كما هو حال بقية الأوطان العربية. ليس للأخونجية عليها مدخل ولامقام. مقامهم اما الموت كالدواعش أو السجون كالأخوان.
    لا يعجبني(18) اعجبني(0)
  59. 60
    22 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    مجرد تعليق

    ضاعت مصر وانسرقت من ****من بعدك يا مرسي الله يفرج عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  60. 59
    22 أكتوبر, 2016 , 17:00 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    الأخوان الخونة لايقل حقدهم على العرب عن حقد الصهاينة والدواعش والايرانيين. لذلك جميع هؤلاء أعداء لأمتي العربية المجيدة حماها الله أوطانآوحكامآ وشعوبآ.
    لا يعجبني(17) اعجبني(0)
  61. 58
    22 أكتوبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:2238

    توووووونسية

    الرئيس مرسي تامر عليه حفنة من كانو يعيشون تمعش أيام مبارك حتى الفنانين كثير منهم ضده ومنهم ذهبو وايدو الجحش الشيعي في العراق باعو دينهم وعروبته لايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  62. 57
    22 أكتوبر, 2016 , 16:58 م

    مجرد تعليق

    ضاعت مصر وانسرقت من السيسي من بعدك يا مرسي الله يفرج عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  63. 56
    22 أكتوبر, 2016 , 16:56 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    كل المشاريع الأخونجية التي يتزعمها الدواعش والأخوان أثبتت حقدها الدفين وعدائها الشديد لكل ماهو عربي أوطانآ وشعوبآ وحكامآ ويأتي مع هؤلاء الصفويين.
    لا يعجبني(21) اعجبني(0)
  64. 55
    22 أكتوبر, 2016 , 16:56 م
    عدد التعليقات:2238

    توووووونسية

    20 سنة سجن ظلم لأنه رئيس شرعي برأيي أفضل من الإعدام وسيأتي اليوم الذي يطلع فيه فما تعيشه مصر الآن من ويلات بسبب دعاء المظلومين ومنهم سيادة الرئيس مرسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  65. 54
    22 أكتوبر, 2016 , 16:55 م

    مجرد تعليق

    ضاعت مصر وانسرقت من بعدك يا مرسي الله يفرج عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  66. 53
    22 أكتوبر, 2016 , 16:54 م

    العويد

    كما حكم مرسي في الاولة فسيحكم مرة اخرى غصب على وجه كل المتواطئين على هلاك الامة الاسلامية السنية اولائك الذين يشتمون مرسي ويمجدون للسيسي ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  67. 52
    22 أكتوبر, 2016 , 16:54 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    نريد بلدانآ عربية عربية خالصة من الأخونجيين والصفويين أعداء أمتنا العربية المجيدة.لادواعش لاأخوان لاصفويين.
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  68. 51
    22 أكتوبر, 2016 , 16:52 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    عاشت أمتي العربية المجيدة أوطانآ وحكامآ وشعوبآ من دون الأخونجية بكل تشكيلاتهم وأسمائهم أخوان على دواعش.
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  69. 50
    22 أكتوبر, 2016 , 16:48 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    لن تكون هناك تركيا أخوانية بين العرب وفي قلب بلدانهم وبين شعوبهم.على كل أخواني أن يجعل هذا الأمر حلقة في أذانيه الثنتين.
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  70. 49
    22 أكتوبر, 2016 , 16:44 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    الأخونجي الأخواني هو أكبر عدو للعرب ولبلدانهم العربية .ليبيا شاهدة وسوريا شاهدة واليمن شاهدة وتونس شاهدة ومصر شاهدة لكن الله أنجاها وحفظها من شرهم .
    لا يعجبني(21) اعجبني(0)
  71. 48
    22 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    م

    سجن سابقا وخرج بثورة والان سيخرج بنفس الطريقة حركه الانقلاب دمرت مصر واضعفت الموقف العربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  72. 47
    22 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    رحمه

    يخيس لين ما يموت
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  73. 46
    22 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    إستشاري صح

    الآن أدرك الجميع أن مرسي كان مظلوم تفركش السيسي وزمرته والقاضي الذي حكم على مرسي شعبان الشامي بين الموت والحياة والنائب العام قتل ...الظلم ظلمات.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  74. 45
    22 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    الله يفك اسر اول رئيس ديمقراطي في تاريخ العرب

    الاقطاعيون واصحاب رؤوس الاموال والليبراليين والحراميه لايريدون الديمقراطيه في اوطانهم لانها تجردهم من امتيازاتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  75. 44
    22 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    الحرفي

    الدور في الطريق ياسوسه يامتقلب ماتمشي ايش علينا نحن نجدا ونحن الحجازو ونحن خدام بيوت الله ونحن حماها ونحن عواصف رقاب الطغاة ونحن هل السياسه واهل العقول الرواكد وفق الله حكام بلادنا والسلام000
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 43
    22 أكتوبر, 2016 , 16:36 م
    عدد التعليقات:27

    فولاذ

    اليس الله بكاف عبده
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 42
    22 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    م

    السيس وزمرته تجاوزو كل الحدود يتصرفون وكأن مصر والمصريين عزبة ابوهم ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  78. 41
    22 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    فديتك يالسعودية 💚ياارض الحرمين بهذا الزمن كثروا اعداءك لكن معنا الله اللي أقوى منهم سبحانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 40
    22 أكتوبر, 2016 , 16:31 م

    إستشاري صح

    السيسي سلم إيران مصر وصورة الخميني في شوارع مصر ...مصر لحقت سوريا ببركة السيسي أما مرسي فقد رفض جميع العروض من ايران بطلب الدخول ولفقت له التهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  80. 39
    22 أكتوبر, 2016 , 16:30 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    الأوطان العربية للعرب وليس للأخونج الأخوانية الخونة العملاء. الذين يريدون بيع بلدانناالعربية للأجانب الأتراك والايرانيين المجوس ويجعلونها تحت وصايتهم.
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  81. 38
    22 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    كلهم مثل بعض مافيه ارحم لكن الأول يتلبس بالدين والثاني شبع رز وبان على حقيقته
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  82. 37
    22 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    حمدان العنزي

    للأسف خسرنا مرسي بل واستعجلنا واتهمناه بالتخابر مع ايران ***
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  83. 36
    22 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    فيصل

    على فكره متى تنتهي ولايه السيسي او انه رئيس مدى الحياه
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  84. 35
    22 أكتوبر, 2016 , 16:28 م

    نسري

    هههههه ***السيسي مفكر ان توقيت صدور الحكم في مثل هاذا الوقت ضغط علي الخليج سيسي بيه البديل من حاشيك والايام بيننا وقريبببببب جدا
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  85. 34
    22 أكتوبر, 2016 , 16:27 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الاخونج صنفناهم إرهابيين وهذا يكفي لتعرف خطرهم ومن يدعمهم 🐷✋4
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  86. 33
    22 أكتوبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    العرب ليسو في حاجة لوطن عربي تحت الوصاية الايرانية التركية كا كان يريده الأخوان لمصر.وليس في حاجة لشعب بثياب ولسان عربي لكنهم بقلوب تركية عثمانية.
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  87. 32
    22 أكتوبر, 2016 , 16:24 م

    سعد1

    ان رحل اوسجن ..فلن تعدم ارحام اﻻمهات بارض الكنانه من ان ياتي بطل ينصرالدين ويحارب الفساد بانواعه والمفسدين باشكالهم ومناصبهم!
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  88. 31
    22 أكتوبر, 2016 , 16:24 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الحمد لله اللي مرسي ما استمر بالحكم🐷
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  89. 30
    22 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    نواصل مع مسرحيات التوكتك الطائر وجهاز الفول لعلاج البواسير وجهاز الكفتة لعلاج مرض الإيدز موعدنا 11*11~~~~11*11
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  90. 29
    22 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ايه ليه ييتخابر ضد دولته □وسحبنا سفارتنا بسببه عادانا على ماصار رئيس وشفناه بإيران ومن الحب ماقتل😂
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  91. 28
    22 أكتوبر, 2016 , 16:21 م

    فيصل

    اول رئيس عربي منتخب من الشعب على مر التاريخ
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  92. 27
    22 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اخطيت مو إعلامي مذيع
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  93. 26
    22 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    خبير

    على الاقل مرسي ارحم من السيسي ومبارك طبعا هو رقم 1 ومن بعده اختلفت الموازين
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  94. 25
    22 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    ريما Rima

    أما الإعلامي على مسؤوليتي اللي اسمه *** إن شاء الله يكون بالسجن
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  95. 24
    22 أكتوبر, 2016 , 16:15 م

    احمد

    جميع تهم الرئيس مرسي التخابر مع قطر، رئيس دولة منتخب ويتهمونه ببناء علاقات مع دولة عربية اسلامية ولكن الطوفان قادم فلكل ظالم نهاية والليل يعقبه النهار
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  96. 23
    22 أكتوبر, 2016 , 16:15 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    يجب ان لا ينسى كل سعودي موقف حكام جمهورية العسكر وموقفهم ضد المملكة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من إيران وإن شاء الله ثورة جياع ستضربهم
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  97. 22
    22 أكتوبر, 2016 , 16:15 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    سبحان اللي جمعهم كلهم بآخر كلمة من الاسم وهي (سي )عقبال مايجتمعون مثل الحرفين
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  98. 21
    22 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    فيصل

    اول رئبس منتخب في تاريخ العرب
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  99. 20
    22 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    عبدالله

    الدمقراطيه التي يناشده المدرسون الأفاقين من بني علمان اذا فاز فيها إسلامي تصبح خموقرافيه خبوقيه بغيضه هههههه دمقراطيه المنشودة المخادعه كشفت
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  100. 19
    22 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    ريما Rima

    السجن ينادي الاخر ***
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  101. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    يالطيف

    الشعب المصري ان اراد السيسي ثار عليه وان سكت فهو راضي عنه ومرسي انتهت حياته السياسيه الشعب مع من غلب
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  102. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    إستشاري صح

    سيخرج قريبا بإذن الله ***على من أمر بسجنه ومن حكم بهذا الحكم الجائر ...لكن أرى الفرج له قريب ...ولو ترك الأمر للسيسي ومن حوله لكان أعدموه .
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  103. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    ريما Rima

    مرسي اخونجي وأخذ جزاءه أما الآخر مسافة السكة أن شاء الله***
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  104. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 16:08 م
    عدد التعليقات:11901

    برق الحرم

    ((((((( فجعت مصر _العروبة بمقتل ضابط عسكري كبير ...... اليوم على باب منزله ..... ومعروف من هو قاتله .... ولماذا تم اغتياله ؟؟؟؟؟ )))))))
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  105. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    فيصل

    بستاهل المؤبد طرد سفير بشار
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  106. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 16:07 م

    عبدالله

    الحاكم الشرعي لمصر ألعربيه مهما كبر التدليس والاجرام وقتل الأبرياء باْذن الله. اخر تدليس الاعلام المصري سقوط الأندلس ولاتحاد السوفيتي سببه الاخوان هههه
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  107. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 16:07 م

    تذكير

    جميع دول العالم العربي ستدفع الثمن
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  108. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 16:05 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    اليوم مصر لها رجالها الأشاوس بقيادة السيسي وجيشها القوي البطل ومن خلفه شعب عربي أبي وعروبتها الصامدة في وجه المشروع التخريبي الاره الذي يقوده الأخوان.
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  109. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 16:04 م

    الرأي العام

    عند الله يجتمع الخصوم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  110. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 16:01 م

    جلو

    قلم الخنبقة لو مازال لك ميول للسيسي لما كان هذا فقط تعليقك ولكن علمت من أين جاءت الطعنة فخنبقت كالعادة كفى ماجاء منكم أيها ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  111. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 16:00 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    لازال بعض حمقى الأخوان يضربون رؤوسهم بالصخور امعانآ منهم في حماقتهم يعتقدون أن مصر سترجع للخلف وللوراء حيث حكم الاستبداد والطغيان الأخواني. تحلمون .
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  112. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    نواف

    هذا الرجل حسب جميع الانظمة والقوانين الدولية مازال هو الحاكم الشرعي لمصر 😐
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  113. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 16:00 م
    عدد التعليقات:11901

    برق الحرم

    ((( جمعوا الاحكام .... ووحدوها في مؤبد ..... 20 سنة مكافآة .... اعيدوا الكرة يا اصحاب الاحزاب واقتلوا حماة مصر واخترقوا السجون وقالوا خريف_العرب)))
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  114. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    تقاطيع

    11/11 قريب وسيكون آخر يوم لمرسي في سجون الطاغيه الإنقلابي ...
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  115. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    الحمزة

    الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  116. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 15:56 م

    زائر

    الظلم ظلمات يوم القيامه..***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  117. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 15:56 م
    عدد التعليقات:14760

    قلم الحقيقه

    لو تخليت عن حزب الشر والعدوان الأخوان وأعلنت وقتها أن مصر العرب للعرب ولشعبها بكل طوائفه ومذاهبه وخلعت عنك ردائهم وأصبحت زعيم لكل المصريين ماوصلت هنا.
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  118. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 15:54 م

    صورة من غير تحية الى اعداء الحياة

    مصر والعراق ولبنان والسودان، تعيش اليوم حالات ردة حضارية لشعوب كانت متقدمة نوعا ما لكنها انتكست بفعل حضور الثقافة الاستبدادية لترجع إلي الوراء
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