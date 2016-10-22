حكم نهائي بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي 20 عاما

صحيفة المرصد-رويترز:قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد أيدت يوم السبت حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاما في قضية أحداث عنف خلال رئاسته.
وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
تعليقات ( 118 )
↩🌟ريما Rima 🌟↩كل من يعادي السعودية خذا جزاءه لله الحمد والبقية بالطريق الله نصرنا عليهم 👋👋
ابو نادرمشكله اذا التقتا التقيه مع ***
↩🌟ريما Rima 🌟↩اخطر الإخوان بالدول العربية بمصر ثم بدول الخليج مثل اذناب إيران خطيرين
..سجن يوسف عليه السلام و خرج عزيزاً لمصر التهمة و العقوبة لا تعني أنك مذنب بل قد تكون سبب للعزة و النصر و لنا في موسى و يوسف و محمد عليهم السلام عبره
ابو نادرمخالف للنشر
عدد التعليقات:2238
توووووونسيةان شاء الله سوف يفك أسر الرئيس الشرعي مرسي بعد الثورة التي ستقام ثورة الجياع رحم الله الشهيد صدام والزعيم القذافي وليخسا ااخاسئون وما يضر السحاب نبح .
↩🌟ريما Rima 🌟↩التقية وما أدراك ما التقية✏
فهدمخالف للنشر
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقه↩🌟ريما Rima 🌟↩ عقبال يسجن العبادي والهالكي وبشار🐭 والخامنئي ونصر الآت وعفاش وعبد الحوثي وكل أعدائنا □آمين آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين
وحيدمخالف للنشر
..مخالف للنشر
↩🌟ريما Rima 🌟↩عقبال يسجن العبادي والهالكي وبشار🐭 والخامنئي ونصر الآت وعفاش وعبد الحوثي وكل أعدائنا □آمين
نوحاظن ما بعد حب السيسي الا تدميرها لك
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقههؤلاء هم زعمائنا العرب رعاهم وحفظهم ونصرهم الله كل واحد منهم في عيوننا بطل. عكس الأخوان الخونة كل مرشد وداعية ورئيس لهم في عيوننا طبل.
عمرههههه قلم ***يدافع بكل قوة
ريما Rimaكل***مصيرهم واحد لأنهم خونه وضدنا وضد المسلمين
خالدمخالف للنشر
↩🌟ريما Rima 🌟↩لو تونس تطلق عليها صواريخ ا واحد يبي يغتال رئيسهم اواحد صار ضدهم كان صارت ضده تونسية□ الإرهابي ارهابي من اي دين هذه القوميه تقف معه لوسفاح لأنه عربي
عمرمخالف للنشر
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهالسيسي جلاد الأخوان الخونة . حبيبي ياسيسي.
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهالأخوان الخونة لازالو حتى آخر واحد منهم يهلك يعانون من الصدمة أن مصر تحررت من براثنهم ماهم مصدقين حتى الآن أنها عادت للعرب ولعروبتهها.حبيبي ياسيسي.
↩🌟ريما Rima 🌟↩ياتونسية دافعتي عن صدام اللي أطلق علينا صواريخ ويبي يرشنا بكيماوي ودافعتي عن القذافي اللي يبي يغتال الملك عبدالله واللحين عن مرسي اللي صار ضدنا❗
خالدمسكين قلم الحقيقه ما هو عارف كيف يوصل رسالته القافله تسير ..... تنبح
عمرمن في هدا الوطن يمدح عبد الفتاح السيس الرجل ب****
جلالالخنبوقه دهره ابو طعميه
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقههذه الجماعة الارهابية قبل أن تفتك بمصر وتبيعها للدواعش أو الايرانيين.لذلك عمله بطولي وشرعي يشكر عليه ويؤجر.وليس هناك انقلاب كما يروج له الأخوان الخونة
صحافيالمخنبق اللبيب بالاشاره يفهم تنويري مجهل
عمرمخالف للنشر
مجرد تعليققلم إلحمبقه السيسيه يذكرني بالريس لما يتكلم بالسيسيه
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهالرئيس السيسي رعاه الله كان وزيرآ للدفاع والرئيس الأعلى للقوات المصرية المسلحة. وبحكم منصبه وعروبته وخوفه على وطنه العربي مصر استعاد مصر من الأخوان.
عدد التعليقات:2238
توووووونسيةفوات الاوان ونرى ايران تغزونا دولة بعد دولة وقتها لا ينفع فيه ندم سنرى في كل بلداننا العربية حسينات لطمهم ووقتها لابد لنا الطم معهم من الندم
عدد التعليقات:2238
توووووونسية*** والله دنيا يا دوارة وسياتي اليوم الذي ترجع فيه هبة العرب وسيادتهم فالبلاء الذي نعيشه الان هوة غضب من الله علينا لعلنا نصحى قبل
مندوب بلحهانت قلم بلحه
عبدالجبارخنبوقه شوف ***فين متجه😂😂
مندوب بلحهمخالف للنشر
عبدالجبارمخالف للنشر
..سيحاكم من حاكمه أمام رب العزة و الجلال يوم لا ينفع رز و لا رقص يوم يجعل الولدان شيباً التخابر مع حماس تهمه و البكاء مع الإسرائيليين شرف ومصدر فخر و عز
واحلالاهمخالف للنشر
مثقف ومطلعالله ياجرك ويصبرك وهاانت يامرسي تسمع وترى عقوبة الله ****فلاتحزن ان الله معك ودعوات الصالحين وغضب الله على ا**** 😂😂
عدد التعليقات:2238
توووووونسيةمخالف للنشر
زائرابوفوازهذا السيسي قلب الاوضاع على مرسي وغيره كنت أسمع بي المقالب السياسيه لكن الحين سمعت وشفت
ليبراليتحبه يا الخنبوقه هاه اجي
عدد التعليقات:2238
توووووونسيةمن رايي لا تركيبة فيزيشن ولا رياكشن ولا حتى مظهر سامحني يارب لاتمشي مع *** لكن من ضحكت عليه وخلاتو يفتكر نفسو فرعون هم المخابرات الامريكية والاسرائل
وحيدلايطق لك عرق ياقلم وشفيك متحمس انت تحب الظالمين وتدعي المظلوميه وطول العام حزن ولطم الله يشفيك
عزوبي يبي يتزوجسوف يحاسب الله كل من كان سبب في سجن هذا الرجل
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهنصر الله الحاكم العربي ناصر الاسلام والمسلمين المدافع عن العرب وأوطانهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والخزي لكل عدو له حاقد عليه من أخوان مجرمين.
مجرد تعليقمخالف للنشر
السيف الازرقالرئيس الشرعي المنتخب داخل السجن *** خارج السجن .مصررأس على عقب ..؟
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهحفظ الله بلداننا العربية حكامها وقادتها وشعوبها من حقد الحاقدين الأخونج الارهابيين أخوان ودواعش أو مجوس صفويين ايرانيين.عاشت أمتنا العربية المجيدة.
شايف العجائبليس الاول ،، يوسف عليه السلام مكث ف السجن بضع سنين ،، والامام احمد سجن ١٨ شهرا ،، وابن تيميه سجن ومات في السجن ،، هذا حال السلف مع الظلمه .
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهتواجد الأخوان في السجون أو مطرودين ملاحقين شحاذين عند أبواب الأتراك هو مصيرهم الذي يستحقونه.فالخونة العملاء لابقاء لهم في أوطانهم العربية مطلقآ.
قلومهالتهمه التخابر مع قطر اما الي راح يعزي في بيريز وواقف مع الفرس وبشار والجحش الشيعي فعادي
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهمصر للعرب وستبقى للعرب. كما هو حال بقية الأوطان العربية. ليس للأخونجية عليها مدخل ولامقام. مقامهم اما الموت كالدواعش أو السجون كالأخوان.
مجرد تعليقضاعت مصر وانسرقت من ****من بعدك يا مرسي الله يفرج عنك
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهالأخوان الخونة لايقل حقدهم على العرب عن حقد الصهاينة والدواعش والايرانيين. لذلك جميع هؤلاء أعداء لأمتي العربية المجيدة حماها الله أوطانآوحكامآ وشعوبآ.
عدد التعليقات:2238
توووووونسيةالرئيس مرسي تامر عليه حفنة من كانو يعيشون تمعش أيام مبارك حتى الفنانين كثير منهم ضده ومنهم ذهبو وايدو الجحش الشيعي في العراق باعو دينهم وعروبته لايران
مجرد تعليقضاعت مصر وانسرقت من السيسي من بعدك يا مرسي الله يفرج عنك
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهكل المشاريع الأخونجية التي يتزعمها الدواعش والأخوان أثبتت حقدها الدفين وعدائها الشديد لكل ماهو عربي أوطانآ وشعوبآ وحكامآ ويأتي مع هؤلاء الصفويين.
عدد التعليقات:2238
توووووونسية20 سنة سجن ظلم لأنه رئيس شرعي برأيي أفضل من الإعدام وسيأتي اليوم الذي يطلع فيه فما تعيشه مصر الآن من ويلات بسبب دعاء المظلومين ومنهم سيادة الرئيس مرسي
مجرد تعليقضاعت مصر وانسرقت من بعدك يا مرسي الله يفرج عنك
العويدكما حكم مرسي في الاولة فسيحكم مرة اخرى غصب على وجه كل المتواطئين على هلاك الامة الاسلامية السنية اولائك الذين يشتمون مرسي ويمجدون للسيسي ***
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهنريد بلدانآ عربية عربية خالصة من الأخونجيين والصفويين أعداء أمتنا العربية المجيدة.لادواعش لاأخوان لاصفويين.
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهعاشت أمتي العربية المجيدة أوطانآ وحكامآ وشعوبآ من دون الأخونجية بكل تشكيلاتهم وأسمائهم أخوان على دواعش.
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهلن تكون هناك تركيا أخوانية بين العرب وفي قلب بلدانهم وبين شعوبهم.على كل أخواني أن يجعل هذا الأمر حلقة في أذانيه الثنتين.
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهالأخونجي الأخواني هو أكبر عدو للعرب ولبلدانهم العربية .ليبيا شاهدة وسوريا شاهدة واليمن شاهدة وتونس شاهدة ومصر شاهدة لكن الله أنجاها وحفظها من شرهم .
مسجن سابقا وخرج بثورة والان سيخرج بنفس الطريقة حركه الانقلاب دمرت مصر واضعفت الموقف العربي
رحمهيخيس لين ما يموت
إستشاري صحالآن أدرك الجميع أن مرسي كان مظلوم تفركش السيسي وزمرته والقاضي الذي حكم على مرسي شعبان الشامي بين الموت والحياة والنائب العام قتل ...الظلم ظلمات.
الله يفك اسر اول رئيس ديمقراطي في تاريخ العربالاقطاعيون واصحاب رؤوس الاموال والليبراليين والحراميه لايريدون الديمقراطيه في اوطانهم لانها تجردهم من امتيازاتهم
الحرفيالدور في الطريق ياسوسه يامتقلب ماتمشي ايش علينا نحن نجدا ونحن الحجازو ونحن خدام بيوت الله ونحن حماها ونحن عواصف رقاب الطغاة ونحن هل السياسه واهل العقول الرواكد وفق الله حكام بلادنا والسلام000
عدد التعليقات:27
فولاذاليس الله بكاف عبده
مالسيس وزمرته تجاوزو كل الحدود يتصرفون وكأن مصر والمصريين عزبة ابوهم ***
↩🌟ريما Rima 🌟↩فديتك يالسعودية 💚ياارض الحرمين بهذا الزمن كثروا اعداءك لكن معنا الله اللي أقوى منهم سبحانه
إستشاري صحالسيسي سلم إيران مصر وصورة الخميني في شوارع مصر ...مصر لحقت سوريا ببركة السيسي أما مرسي فقد رفض جميع العروض من ايران بطلب الدخول ولفقت له التهم .
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهالأوطان العربية للعرب وليس للأخونج الأخوانية الخونة العملاء. الذين يريدون بيع بلدانناالعربية للأجانب الأتراك والايرانيين المجوس ويجعلونها تحت وصايتهم.
↩🌟ريما Rima 🌟↩كلهم مثل بعض مافيه ارحم لكن الأول يتلبس بالدين والثاني شبع رز وبان على حقيقته
حمدان العنزيللأسف خسرنا مرسي بل واستعجلنا واتهمناه بالتخابر مع ايران ***
فيصلعلى فكره متى تنتهي ولايه السيسي او انه رئيس مدى الحياه
نسريهههههه ***السيسي مفكر ان توقيت صدور الحكم في مثل هاذا الوقت ضغط علي الخليج سيسي بيه البديل من حاشيك والايام بيننا وقريبببببب جدا
↩🌟ريما Rima 🌟↩الاخونج صنفناهم إرهابيين وهذا يكفي لتعرف خطرهم ومن يدعمهم 🐷✋4
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهالعرب ليسو في حاجة لوطن عربي تحت الوصاية الايرانية التركية كا كان يريده الأخوان لمصر.وليس في حاجة لشعب بثياب ولسان عربي لكنهم بقلوب تركية عثمانية.
سعد1ان رحل اوسجن ..فلن تعدم ارحام اﻻمهات بارض الكنانه من ان ياتي بطل ينصرالدين ويحارب الفساد بانواعه والمفسدين باشكالهم ومناصبهم!
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحمد لله اللي مرسي ما استمر بالحكم🐷
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصرينواصل مع مسرحيات التوكتك الطائر وجهاز الفول لعلاج البواسير وجهاز الكفتة لعلاج مرض الإيدز موعدنا 11*11~~~~11*11
↩🌟ريما Rima 🌟↩ايه ليه ييتخابر ضد دولته □وسحبنا سفارتنا بسببه عادانا على ماصار رئيس وشفناه بإيران ومن الحب ماقتل😂
فيصلاول رئيس عربي منتخب من الشعب على مر التاريخ
↩🌟ريما Rima 🌟↩اخطيت مو إعلامي مذيع
خبيرعلى الاقل مرسي ارحم من السيسي ومبارك طبعا هو رقم 1 ومن بعده اختلفت الموازين
ريما Rimaأما الإعلامي على مسؤوليتي اللي اسمه *** إن شاء الله يكون بالسجن
احمدجميع تهم الرئيس مرسي التخابر مع قطر، رئيس دولة منتخب ويتهمونه ببناء علاقات مع دولة عربية اسلامية ولكن الطوفان قادم فلكل ظالم نهاية والليل يعقبه النهار
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصرييجب ان لا ينسى كل سعودي موقف حكام جمهورية العسكر وموقفهم ضد المملكة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من إيران وإن شاء الله ثورة جياع ستضربهم
↩🌟ريما Rima 🌟↩سبحان اللي جمعهم كلهم بآخر كلمة من الاسم وهي (سي )عقبال مايجتمعون مثل الحرفين
فيصلاول رئبس منتخب في تاريخ العرب
عبداللهالدمقراطيه التي يناشده المدرسون الأفاقين من بني علمان اذا فاز فيها إسلامي تصبح خموقرافيه خبوقيه بغيضه هههههه دمقراطيه المنشودة المخادعه كشفت
ريما Rimaالسجن ينادي الاخر ***
يالطيفالشعب المصري ان اراد السيسي ثار عليه وان سكت فهو راضي عنه ومرسي انتهت حياته السياسيه الشعب مع من غلب
إستشاري صحسيخرج قريبا بإذن الله ***على من أمر بسجنه ومن حكم بهذا الحكم الجائر ...لكن أرى الفرج له قريب ...ولو ترك الأمر للسيسي ومن حوله لكان أعدموه .
ريما Rimaمرسي اخونجي وأخذ جزاءه أما الآخر مسافة السكة أن شاء الله***
عدد التعليقات:11901
برق الحرم((((((( فجعت مصر _العروبة بمقتل ضابط عسكري كبير ...... اليوم على باب منزله ..... ومعروف من هو قاتله .... ولماذا تم اغتياله ؟؟؟؟؟ )))))))
فيصلبستاهل المؤبد طرد سفير بشار
عبداللهالحاكم الشرعي لمصر ألعربيه مهما كبر التدليس والاجرام وقتل الأبرياء باْذن الله. اخر تدليس الاعلام المصري سقوط الأندلس ولاتحاد السوفيتي سببه الاخوان هههه
تذكيرجميع دول العالم العربي ستدفع الثمن
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهاليوم مصر لها رجالها الأشاوس بقيادة السيسي وجيشها القوي البطل ومن خلفه شعب عربي أبي وعروبتها الصامدة في وجه المشروع التخريبي الاره الذي يقوده الأخوان.
الرأي العامعند الله يجتمع الخصوم
جلوقلم الخنبقة لو مازال لك ميول للسيسي لما كان هذا فقط تعليقك ولكن علمت من أين جاءت الطعنة فخنبقت كالعادة كفى ماجاء منكم أيها ***
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهلازال بعض حمقى الأخوان يضربون رؤوسهم بالصخور امعانآ منهم في حماقتهم يعتقدون أن مصر سترجع للخلف وللوراء حيث حكم الاستبداد والطغيان الأخواني. تحلمون .
نوافهذا الرجل حسب جميع الانظمة والقوانين الدولية مازال هو الحاكم الشرعي لمصر 😐
عدد التعليقات:11901
برق الحرم((( جمعوا الاحكام .... ووحدوها في مؤبد ..... 20 سنة مكافآة .... اعيدوا الكرة يا اصحاب الاحزاب واقتلوا حماة مصر واخترقوا السجون وقالوا خريف_العرب)))
تقاطيع11/11 قريب وسيكون آخر يوم لمرسي في سجون الطاغيه الإنقلابي ...
الحمزةالله المستعان
زائرالظلم ظلمات يوم القيامه..***
عدد التعليقات:14760
قلم الحقيقهلو تخليت عن حزب الشر والعدوان الأخوان وأعلنت وقتها أن مصر العرب للعرب ولشعبها بكل طوائفه ومذاهبه وخلعت عنك ردائهم وأصبحت زعيم لكل المصريين ماوصلت هنا.
صورة من غير تحية الى اعداء الحياةمصر والعراق ولبنان والسودان، تعيش اليوم حالات ردة حضارية لشعوب كانت متقدمة نوعا ما لكنها انتكست بفعل حضور الثقافة الاستبدادية لترجع إلي الوراء