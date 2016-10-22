قائد الحرس الثوري:إيران هي من تقرر مصير سوريا

صحيفة المرصد:قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، إن “إيران هي من تقرر مصير سوريا، وإن الدول الكبرى لا بد أن تتفاوض مع إيران لتحديد مصير دول المنطقة بما فيها سوريا”، على حد تعبيره.
ووفقاً لموقع “العربية نت”أكد جعفري خلال كلمة له في برج “ميلاد” السبت، في مراسم لتكريم قتلى وحدة “فاتحين” التابعة للحرس الثوري في سوريا، على استمرار التدخل العسكري الإيراني وتوسيعه في دول المنطقة.
ولفت هذا العسكري الإيراني إلى أن القتلى الذين يسقطون خارج حدود إيران هو من أجل الدفاع عن الثورة الإسلامية والنظام”.وقال قائد الحرس الثوري إن ما وصفهم بـ “المدافعين عن العتبات المقدسة” سيواصلون قتالهم حتى تحقيق الأهداف المنشودة للثورة الإيرانية في المنطقة”، حسب وكالة “فارس”.
وشدد جعفري في تصريحاته على أن “الدفاع المسلح عن الثورة خارج حدود إيران، هو توفيق إلهي عظيم جدا لا يناله أي شخص”، حسب تعبيره.
وأضاف: “إن الأحداث الكبيرة في المنطقة تدل على أنه إذا لم يكن الدفاع المقدس، لشاهدنا وضعا آخر في منطقة غرب آسيا”.
ورأى القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن إيران بصدد توسيع نموذج وحدة “فاتحين” داخل إيران وتطويرها”، وهي أول وحدة تضم متطوعين من الباسيج، أرسلها الحرس الثوري للتدخل في سوريا للقتال إلى جانب قوات بشار الأسد لقمع ثورة الشعب السوري.
تعليقات ( 41 )
اليوسيحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله اللهم انا ندرؤا بك في نحورهم ونعوذوا بك من شرورهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم وقلوب من معهم 🌹🌹
معاويهتصحيح اللغة اللي يفهمونها الفرس انك تدعس علية تخليك مثل السستة إذا رفعت رجلك عنها نطته لذلك لاترفع رجلك عنة وانتم بكرامة
معاويهيا اخوان عندي سؤال المعروف أن اللي يصرح يا رئيس دولة يا وزير خارجية. إلا ها الفرس كل واحد يصرح و يهدد !!فعلا غوغاء وبلطجية اللغة الوحيده تدعو علية
ابراهيممن يقرر مصير الشعب هو الله ثم الشعب بارادته على الثبات على موقفه ولله سبحانه ثم الاراده ال ع معاه قلب وقالب اما انت ايه الكلب فمصيرك مقتول بسورياقريب
واحد عابرلعنك الله في الدنيا والاخرة
دحوم1قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلاكسرى بعده وذاهلاك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسى بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله
مصدر الكلمهان الله عز وجل مقرر مصير كل شيء وليس البشر
Mohammedيامجوس استقدمتوا المغول الي بغداد وأخذوا يقتلون اَهلها وإلا تعيدون الزمن و تستقدمون الروس الي سوريا ليقتلون في أهل سوريا والله إنكم خنجر مسوم في المسمي
فوازمخالف للنشر
hfwlيقول الدفاع المسلح وهو يقصد الدفاع المسلح , بكسر اللام
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
اليوسياللهم عليك ببشار والنباح حسن وخامنئي والحوثي وعلي عبدالله وبوتين وكل صهيوني يقف ضد المسلمين وضد هذا الوطن اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم جميعاً 🌹🌹
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
مراقبوالله من الخرطي هههههع
اليوسياللهم من أرادالمسلمين في كل مكان بسؤ اللهم اشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره اللهم اهلك اليهودوالرافضة والنصيرية والحوثيه ومن يقف معهم من الروس وغيره
الطائر الأزرقهذا الاعتراف المباشر بالتدخل في الدول العربية نبغى رأي العرب اللي مؤيدين لإيران فيه ومنهم السيسي والشيعة العرب والسنة المخدوعين في إيران !!
اليوسياهم شيء التوجه بالدعاء على هؤلاء الفرس الظالمين اللهم شتت شملهم وباعد بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم ومن يقف معهم 🌹
عدد التعليقات:2238
توووووونسيةايران استقوت بالمنطقة ليس ببلاش بل بدعم مريكي خفي وبمساعدة الكلاب من العرب الي كثير منهم ينطق العربية وقلبهم فارسي وولائهم لايران لعنة الله عليهم
زائرابوفوازنحن ياسعوديون نقول إيران نمر على ورق طيب صدقنا هالمقوله نحن اسود ونمور بس خلونا نأخذ لنا مكان في العراق أو سوريا اولبنان او نستحل اي جزر
غرم اللهلهم خمس سنوات بكل جيشهم ومعهم مرتزقه من الدلوخ العراقيين والافغان وحزب الاة والروس مقابل مجموعة مجاهدين بدون اسلحه نوعيه والى الان ماقدروا عليهم هياط
عدد التعليقات:2238
توووووونسيةهذا نتيجة طبعا مساعدتهم لبشار النجس وكان شرطهم ان يتحكمو هم في مصير سوريا لا والله خسئتو انتم وايران متاعكم يا كلاب والله ستبقى بلد الشام عربية للنخاع
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهأنت ومرشدك الضال وحكومتك الشيطانية ستنقلبون بإذن الله على أعقابكم خاسرين
عدد التعليقات:2238
توووووونسيةهههههههههههه كثر الهم يضحك ايران من لابد ان تتحكم في مصير دول المنطقة لا والله حلوة هاذي اصلا الاذن حالفة كل يوم تسمع نكتة بايخة الله ياخذكم يا كلاب!!
ابوعلىأين دعمنا للأحواز العربيه هذ ولا ماينفع معهم إلى المثل والأحواز أرض عربيه محتله يجب أن نقف معهم بالإعلام والمال إيران تجيش العملأ الشيعه ضدنا
الحرفيخل العلوي يرتاح انه لأموقع له وان امره مربوط بطهران ويدخل قميص الوثنينه ويركع اولا لحسن اللآت ثم يذهب الى قم يركع للوثنيين ويلبس العمامه السوداويه وبدلا من الزرافه ودمره الله يارب000
تاريخيغرفة مشتركة امريكية اسرائيلية ايرانية ارهابية لتمزيق الشرق الاوسط
قصيمي((سيهزم الجمع ويولون الدبر )) اقسم بمن احل القسم لإن اعطينا الضوء الاخضر من حكومتنا الرشيده والله لندوس على رقابكم في طهران ولنقتلكم قتل عاد يامجوسي
saudجاهزه طال عمرك
اكيدتعليق 1 ايش دخل النووي الباكستاني
الهمدانيقائد الحرس الثوري:إيران هي من تقرر مصير سوريا((اذا قالها انصحه بالتوجة لاقرب مصحة نفسية))
قصيميوسقوطكم مربوط بسقوط بشار الكلب
ابوالحمزةالله وحده هو من يقرر مصير الكون والدول والبشر ونحن إيماننا بالله كبير أنه سبحانه سوف ينصر دينه ويهزم أعداءه قريباً إن شاء الله
سعودي وافتخرالله يسلط عليكم عذابه الذي لايرد من زلازل وبراكين وفيضانات وشتات وضياع وامراض وغرق وهدم ان سميع عليم والحق بهم من ايدهم ونهج نهجهم امين
عدد التعليقات:11901
برق الحرم(((((( ماهي أخبار .............من تم حرقهم بالامس ...... في الموصل من كبار ضباط حمير اليهود .... في محطة كركوك ما اظنهم وجدوا بعدهم اثر ))))))
عدد التعليقات:11901
برق الحرم((((((( إنّما النّاسُ بالمُلُوكِ ومَا......تُفْلِحُ عُرْبٌ مُلُوكُها _عَجَمُ ))))))
صنيتان الحزين على قرضة العقاريوالله لولا الدول الكبرى وموالاتكم لها لما استطعت أن تحمي طهران نفسها أيها المجوسي القذر حتى عصابات داعش لا تستطيعون منازلتها لوحدكم يقذر
إستشاري صحتعقب ...فقد خرجت مهزوما من المجاهدين وقتلوا منكم الألآف مماأضطركم للإستنجاد بروسيا الشيوعية وعما قريب سيهزمون وأما بشار فلم يبقى إلا صورته .
عدد التعليقات:11901
برق الحرم(((((حمير اليهود ليس لها ... الا تحريك اذنابها ...... وعلى العرب حرقها ليس في سوريا فحسب في اليمن والعرق معا متى ماتحرك منها ذنبا قطعنها حرقاً))))))
عدد التعليقات:27
فولاذخسئت ايها الخنزير الوضيع هرطقة اعلامية وعلى الراقع فئران تنهش في الخفاء سرعان ما تقضي عليها اضعف القطط ولا اقول اسود لان الاسود تأبى اكل القطط
ساميالقنبله النوويه البكستانيه هل هي جاهزه