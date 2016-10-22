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قائد الحرس الثوري:إيران هي من تقرر مصير سوريا

22 أكتوبر, 2016 , 16:30 م
قائد الحرس الثوري:إيران هي من تقرر مصير سوريا
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صحيفة المرصد:قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، إن “إيران هي من تقرر مصير سوريا، وإن الدول الكبرى لا بد أن تتفاوض مع إيران لتحديد مصير دول المنطقة بما فيها سوريا”، على حد تعبيره.

ووفقاً لموقع “العربية نت”أكد جعفري خلال كلمة له في برج “ميلاد” السبت، في مراسم لتكريم قتلى وحدة “فاتحين” التابعة للحرس الثوري في سوريا، على استمرار التدخل العسكري الإيراني وتوسيعه في دول المنطقة.

ولفت هذا العسكري الإيراني إلى أن القتلى الذين يسقطون خارج حدود إيران هو من أجل الدفاع عن الثورة الإسلامية والنظام”.وقال قائد الحرس الثوري إن ما وصفهم بـ “المدافعين عن العتبات المقدسة” سيواصلون قتالهم حتى تحقيق الأهداف المنشودة للثورة الإيرانية في المنطقة”، حسب وكالة “فارس”.

وشدد جعفري في تصريحاته على أن “الدفاع المسلح عن الثورة خارج حدود إيران، هو توفيق إلهي عظيم جدا لا يناله أي شخص”، حسب تعبيره.
وأضاف: “إن الأحداث الكبيرة في المنطقة تدل على أنه إذا لم يكن الدفاع المقدس، لشاهدنا وضعا آخر في منطقة غرب آسيا”.

ورأى القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن إيران بصدد توسيع نموذج وحدة “فاتحين” داخل إيران وتطويرها”، وهي أول وحدة تضم متطوعين من الباسيج، أرسلها الحرس الثوري للتدخل في سوريا للقتال إلى جانب قوات بشار الأسد لقمع ثورة الشعب السوري.



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 41
    22 أكتوبر, 2016 , 17:47 م

    اليوسي

    حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله اللهم انا ندرؤا بك في نحورهم ونعوذوا بك من شرورهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم وقلوب من معهم 🌹🌹
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  2. 40
    22 أكتوبر, 2016 , 17:42 م

    معاويه

    تصحيح اللغة اللي يفهمونها الفرس انك تدعس علية تخليك مثل السستة إذا رفعت رجلك عنها نطته لذلك لاترفع رجلك عنة وانتم بكرامة
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  3. 39
    22 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    معاويه

    يا اخوان عندي سؤال المعروف أن اللي يصرح يا رئيس دولة يا وزير خارجية. إلا ها الفرس كل واحد يصرح و يهدد !!فعلا غوغاء وبلطجية اللغة الوحيده تدعو علية
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  4. 38
    22 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    ابراهيم

    من يقرر مصير الشعب هو الله ثم الشعب بارادته على الثبات على موقفه ولله سبحانه ثم الاراده ال ع معاه قلب وقالب اما انت ايه الكلب فمصيرك مقتول بسورياقريب
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  5. 37
    22 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    واحد عابر

    لعنك الله في الدنيا والاخرة
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  6. 36
    22 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    دحوم1

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلاكسرى بعده وذاهلاك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسى بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله
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  7. 35
    22 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    مصدر الكلمه

    ان الله عز وجل مقرر مصير كل شيء وليس البشر
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  8. 34
    22 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    Mohammed

    يامجوس استقدمتوا المغول الي بغداد وأخذوا يقتلون اَهلها وإلا تعيدون الزمن و تستقدمون الروس الي سوريا ليقتلون في أهل سوريا والله إنكم خنجر مسوم في المسمي
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  9. 33
    22 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    فواز

    مخالف للنشر
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  10. 32
    22 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    hfwl

    يقول الدفاع المسلح وهو يقصد الدفاع المسلح , بكسر اللام
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  11. 31
    22 أكتوبر, 2016 , 17:25 م

    طبعاً يحقله نفس الحال اليمن يبون يسوون وبالكويت وبالبحرين وبالعراق يعني العرب الي نزل القران بلغتهم ياعيني صارو*** الله يعز المملكه
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  12. 30
    22 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  13. 29
    22 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    اليوسي

    اللهم عليك ببشار والنباح حسن وخامنئي والحوثي وعلي عبدالله وبوتين وكل صهيوني يقف ضد المسلمين وضد هذا الوطن اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم جميعاً 🌹🌹
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  14. 28
    22 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  15. 27
    22 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    مراقب

    والله من الخرطي هههههع
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  16. 26
    22 أكتوبر, 2016 , 17:18 م

    اليوسي

    اللهم من أرادالمسلمين في كل مكان بسؤ اللهم اشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره اللهم اهلك اليهودوالرافضة والنصيرية والحوثيه ومن يقف معهم من الروس وغيره
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  17. 25
    22 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    الطائر الأزرق

    هذا الاعتراف المباشر بالتدخل في الدول العربية نبغى رأي العرب اللي مؤيدين لإيران فيه ومنهم السيسي والشيعة العرب والسنة المخدوعين في إيران !!
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  18. 24
    22 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    اليوسي

    اهم شيء التوجه بالدعاء على هؤلاء الفرس الظالمين اللهم شتت شملهم وباعد بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم ومن يقف معهم 🌹
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  19. 23
    22 أكتوبر, 2016 , 17:10 م
    عدد التعليقات:2238

    توووووونسية

    ايران استقوت بالمنطقة ليس ببلاش بل بدعم مريكي خفي وبمساعدة الكلاب من العرب الي كثير منهم ينطق العربية وقلبهم فارسي وولائهم لايران لعنة الله عليهم
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  20. 22
    22 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    زائرابوفواز

    نحن ياسعوديون نقول إيران نمر على ورق طيب صدقنا هالمقوله نحن اسود ونمور بس خلونا نأخذ لنا مكان في العراق أو سوريا اولبنان او نستحل اي جزر
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  21. 21
    22 أكتوبر, 2016 , 17:09 م

    غرم الله

    لهم خمس سنوات بكل جيشهم ومعهم مرتزقه من الدلوخ العراقيين والافغان وحزب الاة والروس مقابل مجموعة مجاهدين بدون اسلحه نوعيه والى الان ماقدروا عليهم هياط
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  22. 20
    22 أكتوبر, 2016 , 17:08 م
    عدد التعليقات:2238

    توووووونسية

    هذا نتيجة طبعا مساعدتهم لبشار النجس وكان شرطهم ان يتحكمو هم في مصير سوريا لا والله خسئتو انتم وايران متاعكم يا كلاب والله ستبقى بلد الشام عربية للنخاع
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  23. 19
    22 أكتوبر, 2016 , 17:08 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

    أنت ومرشدك الضال وحكومتك الشيطانية ستنقلبون بإذن الله على أعقابكم خاسرين
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  24. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 17:07 م
    عدد التعليقات:2238

    توووووونسية

    هههههههههههه كثر الهم يضحك ايران من لابد ان تتحكم في مصير دول المنطقة لا والله حلوة هاذي اصلا الاذن حالفة كل يوم تسمع نكتة بايخة الله ياخذكم يا كلاب!!
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  25. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 16:58 م

    ابوعلى

    أين دعمنا للأحواز العربيه هذ ولا ماينفع معهم إلى المثل والأحواز أرض عربيه محتله يجب أن نقف معهم بالإعلام والمال إيران تجيش العملأ الشيعه ضدنا
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  26. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    الحرفي

    خل العلوي يرتاح انه لأموقع له وان امره مربوط بطهران ويدخل قميص الوثنينه ويركع اولا لحسن اللآت ثم يذهب الى قم يركع للوثنيين ويلبس العمامه السوداويه وبدلا من الزرافه ودمره الله يارب000
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  27. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    تاريخي

    غرفة مشتركة امريكية اسرائيلية ايرانية ارهابية لتمزيق الشرق الاوسط
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  28. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    قصيمي

    ((سيهزم الجمع ويولون الدبر )) اقسم بمن احل القسم لإن اعطينا الضوء الاخضر من حكومتنا الرشيده والله لندوس على رقابكم في طهران ولنقتلكم قتل عاد يامجوسي
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  29. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    saud

    جاهزه طال عمرك
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  30. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    اكيد

    تعليق 1 ايش دخل النووي الباكستاني
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  31. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    الهمداني

    قائد الحرس الثوري:إيران هي من تقرر مصير سوريا((اذا قالها انصحه بالتوجة لاقرب مصحة نفسية))
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  32. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    قصيمي

    وسقوطكم مربوط بسقوط بشار الكلب
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  33. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    ابوالحمزة

    الله وحده هو من يقرر مصير الكون والدول والبشر ونحن إيماننا بالله كبير أنه سبحانه سوف ينصر دينه ويهزم أعداءه قريباً إن شاء الله
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  34. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    سعودي وافتخر

    الله يسلط عليكم عذابه الذي لايرد من زلازل وبراكين وفيضانات وشتات وضياع وامراض وغرق وهدم ان سميع عليم والحق بهم من ايدهم ونهج نهجهم امين
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  35. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 16:39 م
    عدد التعليقات:11901

    برق الحرم

    (((((( ماهي أخبار .............من تم حرقهم بالامس ...... في الموصل من كبار ضباط حمير اليهود .... في محطة كركوك ما اظنهم وجدوا بعدهم اثر ))))))
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  36. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 16:37 م
    عدد التعليقات:11901

    برق الحرم

    ((((((( إنّما النّاسُ بالمُلُوكِ ومَا......تُفْلِحُ عُرْبٌ مُلُوكُها _عَجَمُ ))))))
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  37. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 16:37 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    والله لولا الدول الكبرى وموالاتكم لها لما استطعت أن تحمي طهران نفسها أيها المجوسي القذر حتى عصابات داعش لا تستطيعون منازلتها لوحدكم يقذر
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  38. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    إستشاري صح

    تعقب ...فقد خرجت مهزوما من المجاهدين وقتلوا منكم الألآف مماأضطركم للإستنجاد بروسيا الشيوعية وعما قريب سيهزمون وأما بشار فلم يبقى إلا صورته .
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  39. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 16:35 م
    عدد التعليقات:11901

    برق الحرم

    (((((حمير اليهود ليس لها ... الا تحريك اذنابها ...... وعلى العرب حرقها ليس في سوريا فحسب في اليمن والعرق معا متى ماتحرك منها ذنبا قطعنها حرقاً))))))
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  40. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 16:35 م
    عدد التعليقات:27

    فولاذ

    خسئت ايها الخنزير الوضيع هرطقة اعلامية وعلى الراقع فئران تنهش في الخفاء سرعان ما تقضي عليها اضعف القطط ولا اقول اسود لان الاسود تأبى اكل القطط
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  41. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    سامي

    القنبله النوويه البكستانيه هل هي جاهزه
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