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بالفيديو: فتاة ترقص أمام المارة وأخرى تصورها بشارع القدس في القطيف

22 أكتوبر, 2016 , 17:50 م
بالفيديو: فتاة ترقص أمام المارة وأخرى تصورها بشارع القدس في القطيف
  • 5٬174
  • 83
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صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقة أحد المارة لفتاة ترقص وأخرى تقوم بتصويرها بالهاتف المحمول أمام أحد المخابز بشارع القدس في القطيف فقام بتصويرها و جاءت ردود الافعال على الفيديو بالاستغراب من هذا التصرف الغريب و الغير مفهوم للفتاة .



تعليقات ( 83 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 83
    22 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    ليبرالي

    فيه فئة من عاده حنا وياهم مانا على زينه وافتكر ان عندهم تنازلات عن التشدد وهذا هو المطلوب اننا نكون حبايب ونتقبل بعضنا في صدررحب ومن اتانا حبواء اتيان
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  2. 82
    22 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    أبو فلان

    خلوها تستانس يمكن جايها خبر يفرح وعبرت عن نفسها 💃
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  3. 81
    22 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    جنوبيه *

    يا الناس الي يقول يتدخل وصور ومحارم طيب لو هي وقفت بشكل محترم وش كان صااار الله يهديها ولا يبلانا في الشارع وترقص يعني وش تتوقعون ردت فعل الي بيش
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  4. 80
    22 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    مـ،ـاݛــے

    طبيعي يصور عادي جدا هي عارفه انه يصور وتناظر له بتحدي وكلها حياء ماهي جديده عليهن يصورن حالهن وينشرن بدون تدخل عوامل كثير اثرت فيهن مع خفه عقولهن
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  5. 79
    22 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    سؤال موجه لكل شخص يصور محارم الناس فى الاماكن العامه هل تراضاه لأهلك؟!! اتقوا الله

    لكل انسان يصور الناس فى غفله منهم او دون علمهم أو أذنهم بقصد التشهير ويحسب نفسه أنه قد أفلت من العقاب عليه ان يعلم ان الدنيا دواره وكما تدين تدان
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  6. 78
    22 أكتوبر, 2016 , 19:24 م
    عدد التعليقات:5695

    الرحااال

    العقاب لمن صورها..هل اصبحنا بدون ذنوب حتى اصبحنا نبحث عن ذنوب الآخرين ونقوم بتصويرها كأننا ملائكه منزلين..عندما تيافر ل اوروبا تجد هناك الاسلام الصحيح
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  7. 77
    22 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    متابعه مستمره

    المشاركه بالتعليق له دلاله واضحه على الفن اللغوي وقبله انتقاء الجمل والكلمات التي تزين صفحه الخبر اكتب ما يفيد فلكل نصيب .. ولكم خالص تحياتي وتقديري
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  8. 76
    22 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    يالطيف

    انتم فاهمين غلط البنت تشر لليموزين ولا هذا رقص
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  9. 75
    22 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    جنوبيه *

    اااذنب ذنبها والرب ربها وش دخلكم فيها
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  10. 74
    22 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    عزوبي يبي يتزوج

    يالله لك الحمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 73
    22 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    مجبر رجل القعسي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 72
    22 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    سؤال موجه لكل شخص يصور محارم الناس فى الاماكن العامه هل تراضاه لأهلك؟!! اتقوا الله

    اتمنى محاسبة مصور المقطع لأنها غافله لاتعلم بأن هناك ينتهك خصوصيةالاخرين ويصورهم أتقواالله يأمن تصورون الناس بدون علمهم أوأذنهم لاحول ولاقوة الا بالله
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  13. 71
    22 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    فهد

    الحياه حلوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 70
    22 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    ليبرالي

    43رقص المراه في الشارع ماعمري شفته مع العلم انني من هوات الرقص ودخلنا المسارح ورقصناوفي الكزينوهات والحقيق حياة حلوه وممتعه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  15. 69
    22 أكتوبر, 2016 , 18:56 م
    عدد التعليقات:14767

    قلم الحقيقه

    اجعلو من أنفسكم ناس أسوياء لاتتدخلو في مالايعنيكم أمرهم .ماتدري ظروف مثل هؤلاء أو غيرهم من خلال تصرفاتهم. يمكنهم مرضى نفسانيين لديهم مشاكل عائلية.
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  16. 68
    22 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 67
    22 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    مواطن

    لماذا أي شيء يحصل في القطيف تشوهون سمعة بنات القطيف كبير من خارج القطيف يتسوقون فيها شكل البنت من خارج المنطقة بنات القطيف معروفة أشكالهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 66
    22 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    محسن

    ما اكثر العبيد حين تعدهم ///وهم في النائبات يتراكبون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 65
    22 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    زائر

    تجسس على الآخرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 64
    22 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    قلم جاف

    هل يدخل هذا التصوير ضمن الجرائم المعلوماتية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 63
    22 أكتوبر, 2016 , 18:51 م
    عدد التعليقات:14767

    قلم الحقيقه

    اجعلو من أنفسكم ناس أسوياء لاتتدخلو في مالايعنيكم أمرهم .ماتدري ظروف مثل هؤلاء أو غيرهم من خلال تصرفاتهم. يمكنهم مرضى نفسانيين لديهم مشاكل عائلية.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  22. 62
    22 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    رازان سعود

    عز الله وسوء التربية بنت البلد عز الله إنك توطين راس أهلك سودالله وجهك ووجه من رباك وربي مانتي كفو تنتمين لبلاد الحرمين
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  23. 61
    22 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    مواطن محب

    انها ***يا سادة ...المجتمع انفلت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 60
    22 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    loovivool

    وش المشكلة طيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 59
    22 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    ماجد الزهراني

    ما في إلا أنت اسم ماجد الزهراني منتحل شخصيتك كلام فاضي الف والف واحد بهدا الاسم وانا زهراني أب عن جد لا دفاع عنها ولا عن منتطقتها أصلي من الباحه
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  26. 58
    22 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    من ستر على مسلم ستر الله عليه يوم

    القيامة ،وهذي الحرمة لم تفعل منكر يستحق هذا التصوير ،فقط واقفه مع حريم واطفال وقامة الحرمة ورقصت لهم ، أقول عسى من يريد الضرر بالناس ان الله يسلط عليه
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  27. 57
    22 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    اليوسي

    اللهم احفظ هذا البلد من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين اللهم احفظ ولاة امرنا ورجال امننا وعلماءنا وكل محب لهذا البلد اللهم انزل الرعب في قلوب أعداءنا جميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 56
    22 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    اسمرعبر

    المصور ابو يمن يجب القبض عليه وترحيله فوراً لانه سعى لاثارة الفتنة
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  29. 55
    22 أكتوبر, 2016 , 18:45 م
    عدد التعليقات:14767

    قلم الحقيقه

    لكن خل هذا الملقوف الحشري يفتح فمه أو يقوم بتصوير أشخاص دون رضاهم في بلاد شقيقة مجاورة والله يشوف نجوم الظهر ويجلس يعدهم.لكنه هناك مؤدب دابة ساكنة.
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  30. 54
    22 أكتوبر, 2016 , 18:45 م
    عدد التعليقات:658

    كاشفهم وكافشهم

    في الشارع عاد الله يهديها - لكن الشخص إللي مصور المقطع يجب ان يتحاسب على نشر هذا المقطع.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 53
    22 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    يالطيف

    خلي الرقص لاهله الى مجاك الجسم مثل التموج بحركاته ولا التنطيط ورفع اليدين حتى الدبه تسويه بالههذا رقص ولا تاشر لليموزين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 52
    22 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    مواطن

    تعليق من حائل القناة اولا ليست من القطيف من خارج القطيف لل تتهم بدون دليل جاءت لتشري من المخبز نحن أهل القطيف نعرف أشكال بناتنا وشكرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 51
    22 أكتوبر, 2016 , 18:41 م
    عدد التعليقات:14767

    قلم الحقيقه

    سبحان الله البعض عنده مرض اسمه التلصص والحشرية والتدخل في مالايعنيه شأنهم.اما قام بالتصوير أو الاعتداء باللسان أو اليد.وكأنه خالي من العيوب ملاك منزل.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  34. 50
    22 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    القطيفي

    حره 😂😂 يعني تعمل في قناه الحره 😂😂 الا عبده لهواها وليست حره😂😂 تمهل لا تنضغط في قدر ضغط😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 49
    22 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    خويتها وقفه معا وتصورها

    ايش دخل هدا الأجنبي الطفيلي يجي يصورهم ليش ؟؟؟ حتى الواحد مايقدر ***لازم يجيه وحد يصوره . اللي مصور اجنبي شوف كلامه في اخر المقطع .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 48
    22 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الله الهادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  37. 47
    22 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    شلولخ

    المشكلة ان اي شخص لو يلبس يضيع نعاله ويجلس يدورها صووره وصوله هشتاق وبعد فتره تم القبض عليه ماصارت هذي كل شخص حر بتصرفاته ودعو الناس بحالها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 46
    22 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    مطلع

    خصوصيتها هههههه باين رجاحه العقل هههههه الحمد لله عسى ما انت صادم جدار برأسك 😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 45
    22 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    ارز 👊 نجد

    حتى لو كانت من القطيف لا اتمنى لسمعتها الا الخير هي بنت بلادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 44
    22 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    ارز 👊 نجد

    الحمدلله ان ماعندنا سينما ولامسارح هذي وهي وحده شوفو شلون اجل لو كان فيه تجمعات فنيه وش بيصير الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 43
    22 أكتوبر, 2016 , 18:36 م
    عدد التعليقات:14767

    قلم الحقيقه

    هل هذه الفتاة تعرضت لأحدمنكم أو لغيركم.لستم مسؤولين عنها هي حرة بما تفعله ليس لكم أن تتدخلون في مالايعنيكم أمرهم.هذا أنتم تتناطحون بسياراتكم في الشارع
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  42. 42
    22 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    من حائل

    الحمدلله انها من القطيف ،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 41
    22 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  44. 40
    22 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    مطلع

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 39
    22 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    احمد عسيري

    عرف المكان بطل السوال !!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 38
    22 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    الى المتسمي الزهراني

    مافيه مشكله ياولد القطيف اذا دافعت عن بنت منطقتك باسمك ليش تنتحل اسامي الناس ماش اللهجه كاشفتكم مهما حاولتو ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 37
    22 أكتوبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:14767

    قلم الحقيقه

    ماهوشغلكم يالأخونجية ترقص بشارع عام بشارع خاص هذا الأمر لايعنيكم شأنه لامن قريب ولا من بعيد.مؤكد أنه شأن يخصها ومن ضمن خصوصياتها.لايكون الشارع ملك لكم
    لا يعجبني(15) اعجبني(0)
  48. 36
    22 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ياسبحان الله البعض يدورون لها عذر □لو مو هنا كان قال اخونجية 😂____□■خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 35
    22 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    صامل

    طيب خير انشاء الله وين المشكلة ؟ ياصغر عقول بعض الناس .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  50. 34
    22 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    مفرد خارج السرب

    اول شي يبدو انهم حريم وقفات مع بعض بعيد عن الشارع ، والمفروض القبض على الحيوان اللي قام بالتصوير ، هذا المقطع يعتبر انتهاك لخصوصية الناس .
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  51. 33
    22 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    الزمن

    علق البعض ممكن مريضه وممكن مو بنت و ممكن لديها قناة باليوتيوب وغيره ولكن اللي صورتها تركب عليها كل الممكنات برضو؟ اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 32
    22 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    كاسر الأقلام الزائفة

    ت26/ خصوصياتها بالشارع ، الله يخلف على عقلك واضح إنك فاهم الموضوع بالمقلوب تصرف الفتاة السقيم هو اللي يعتبر تعدي على حريات الآخرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  53. 31
    22 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    هامور

    اي خصوصية يامريض تراها ترقص بشارع عام
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  54. 30
    22 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    😂اي خصوصية وهي ترقص بالشارع حتى حركتها واضحه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  55. 29
    22 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    زائره

    النساء ناقصات عقل ودين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  56. 28
    22 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    عتار

    واضح فيه بنت تصورها وجاء الملقوف واستلم المهمه ليتولى نشر المقطع ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 27
    22 أكتوبر, 2016 , 18:23 م
    عدد التعليقات:11926

    برق الحرم

    (((((( وبالامس ......17 رصاصة تقتل شقيقين ....... في الطريق )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 26
    22 أكتوبر, 2016 , 18:21 م
    عدد التعليقات:14767

    قلم الحقيقه

    نتمنى مطاردة صاحب المقطع المصور والتعرف عليه الذي قام بتصوير هذه الفتاة واقتحام خصوصيتها.ثم محاكمته وسجنه وجلده وتغريمه مليون ريال تعطى للفتاة نقدآ.
    لا يعجبني(25) اعجبني(0)
  59. 25
    22 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    متأمل

    تلعب مع أخوتها داخل سور بيتها واختها تصورها .. والملقوف والمتطفل هو من صورها ونشرها ويستحق التأديب لإختراقه الخصوصية المنزلية ،،
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  60. 24
    22 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    ابي اهاجر

    تدرون وش الحل اقتلوهم وفتكو منهم كل اشوي المراة المراة وش دخلكم فيها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  61. 23
    22 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    مـ،ـاݛــے

    لا اول ولا اخر مره يرقصن بالشوارع والميادين والمهرجانات وبالمقاطع وبسيارات الاجره ومع البوي فرند وكله موثق ومصور ومعروض وكله بالحجاب شوهوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 22
    22 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    مواطن

    كل ماصدر من جاهل شي مخالف للدين وطبيعة البشر عللناه بانه مريض نفسي الا قلة حياء وعدم خوف من الله وقلة تربية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 21
    22 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    تبي تفرح وترقص بالبيت مو بالشارع ضاقت الدنيا يعني لازم بالشارع مدري وش فائدة العباءة 😤
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 20
    22 أكتوبر, 2016 , 18:15 م
    عدد التعليقات:5497

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد وين صديقي القحطاااااني يا شيهانه وين مختفي فين يا بنت الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 19
    22 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    زائر 01

    الله لا يوفقك يامن اردت الفضيحة . وانت مالك ومالها. ليش ما نصحتها والا سترت عليها****
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  66. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    عُــــــــــمـــــــــر

    اللي يصور هل ترضى احد يصور زوجتك او اختك ناس مالها في الاسلام نصيب اين الحديث من ستر مسلم ستره الله يوم القيامه //بس صور وانشر خلو عندكم ذره حياء
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  67. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    ماجد الزهراني

    من يسمع بعض الأشخاص في القطيف يقلبها إلى طائفيه وكلمات وسخه وطعن في شرف المنطقه بأكملها وهي وحده لا تمتل إلا نفسها في مناطق تانيه اعظم من كدا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  68. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الحمدلله على نعمة العقل بعد ولها بنت المفروض حبك❤ ورقصك لزوجك فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  69. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 18:12 م
    عدد التعليقات:5497

    المنتصر بالله

    فيه شباب يلبسون لبس نساء ويستهبلون على أنفسهم لا أصدق إنها بنت مالم نشاهد الدليل رقم المحرك والشاص نزين اوووووكيه علم أنت توحي..................?
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    فوفو

    طربانة شكلها لكن الرقص يفشل هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    ا

    مسكينه هاذي تعاني من مشاكل نفسيه واضح من تصرفها لعدم وجود مايحفزها للرقص الحمد لله الدي عافانا مما ابتلت به وفضلنا ع خلقه تفضيلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    وهابي ***

    ممنوع الفرح !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    فهد عبدالله

    واضح بنت توها صغيره ومتحجبه شافت الشارع فاضي قالت ارقص عند خواتي اضحكهم مادرت ان فيه ملاقيف الارض الي الواجب ينجلدون في السجن حتى مايصورون خلق الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  74. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    عبدالله

    لها مستقبل كبير بالرقص*****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  75. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 18:04 م

    الرأي العام

    شارع القدس يابو يمن وش خلك تطالع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    مشعل الرياض

    الله يذكر رجال الهيئة بالخير لأ كانو موجودين ما تجرأت هذي وأشكالها على الرقص في الشارع بدون حياء ولا أدب ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 18:00 م

    عزوز

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    قطيفي وإنتمائي لوطني 🇸🇦 الحبيب

    لا تتعجلوا بالحكم احتمال كبير انها مريضة نفسيه لأن هذا الفعل ليس من عاداتنا العربية الخليجية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  79. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    مشعل العتيبي

    خويتها تصورها
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  80. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    شايف العجائب

    مخالف للنشر
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  81. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    مراقب

    جراثيم آخر الزمان ،،
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  82. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    Ali

    يمكن الادمية مريضة ماتدرو استرو على خلق الله
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  83. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    انا

    اذا عرف السبب بطل العجب
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