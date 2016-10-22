بالفيديو: فتاة ترقص أمام المارة وأخرى تصورها بشارع القدس في القطيف

صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقة أحد المارة لفتاة ترقص وأخرى تقوم بتصويرها بالهاتف المحمول أمام أحد المخابز بشارع القدس في القطيف فقام بتصويرها و جاءت ردود الافعال على الفيديو بالاستغراب من هذا التصرف الغريب و الغير مفهوم للفتاة .
آخر تعليق
الأخبار الدولية
68
2٬043
مند 3 ساعات
153
2٬808
مند 4 ساعات
المرصد الرياضي
57
6٬643
مند 8 ساعات
9
5٬257
مند 9 ساعات
38
7٬763
مند 18 ساعة
اخبار منوعة
بالفيديو: تعرف على أشهر كاسري الأعواد في المملكة!
206
7٬744
مند 23 ساعة
48
6٬440
مند 1 يوم
112
21٬600
مند 2 يومين
114
7٬545
مند 2 يومين
يوتيوب المرصد
139
13٬922
مند 16 ساعة
33
25٬369
مند 19 ساعة
اخبار فنية
25
11٬697
مند 3 أيام
53
18٬531
مند 4 أيام
اخبار ثقافية
54
17٬564
مند أسبوع واحد
58
18٬709
مند أسبوع واحد
اخبار صحية
عالم ياباني يحل مشكلة العقم بعد توليد فئران من خلايا جلدية بدون رحم
15
2٬515
مند 4 أيام
25
9٬232
مند 4 أيام
7
10٬029
مند أسبوع واحد
25
9٬266
مند أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
11
5٬318
مند 2 يومين
32
3٬843
مند 2 يومين
أخبار مناسبات
بسمة بنت سعود “رئيساً فخرياً” للاتحاد الدولي للشباب
56
13٬027
مند أسبوع واحد
5
1٬521
مند أسبوع واحد
الاخيرة
أمريكا:الحمض النووي يكشف جريمة قتل غامضة وقعت قبل27 عاماً-صورة
17
3٬963
مند 5 ساعات
44
6٬091
مند 16 ساعة
17
5٬219
مند 2 يومين
9
6٬032
مند 3 أيام
تعليقات ( 83 )
ليبراليفيه فئة من عاده حنا وياهم مانا على زينه وافتكر ان عندهم تنازلات عن التشدد وهذا هو المطلوب اننا نكون حبايب ونتقبل بعضنا في صدررحب ومن اتانا حبواء اتيان
أبو فلانخلوها تستانس يمكن جايها خبر يفرح وعبرت عن نفسها 💃
جنوبيه *يا الناس الي يقول يتدخل وصور ومحارم طيب لو هي وقفت بشكل محترم وش كان صااار الله يهديها ولا يبلانا في الشارع وترقص يعني وش تتوقعون ردت فعل الي بيش
مـ،ـاݛــےطبيعي يصور عادي جدا هي عارفه انه يصور وتناظر له بتحدي وكلها حياء ماهي جديده عليهن يصورن حالهن وينشرن بدون تدخل عوامل كثير اثرت فيهن مع خفه عقولهن
سؤال موجه لكل شخص يصور محارم الناس فى الاماكن العامه هل تراضاه لأهلك؟!! اتقوا اللهلكل انسان يصور الناس فى غفله منهم او دون علمهم أو أذنهم بقصد التشهير ويحسب نفسه أنه قد أفلت من العقاب عليه ان يعلم ان الدنيا دواره وكما تدين تدان
عدد التعليقات:5695
الرحااالالعقاب لمن صورها..هل اصبحنا بدون ذنوب حتى اصبحنا نبحث عن ذنوب الآخرين ونقوم بتصويرها كأننا ملائكه منزلين..عندما تيافر ل اوروبا تجد هناك الاسلام الصحيح
متابعه مستمرهالمشاركه بالتعليق له دلاله واضحه على الفن اللغوي وقبله انتقاء الجمل والكلمات التي تزين صفحه الخبر اكتب ما يفيد فلكل نصيب .. ولكم خالص تحياتي وتقديري
يالطيفانتم فاهمين غلط البنت تشر لليموزين ولا هذا رقص
جنوبيه *اااذنب ذنبها والرب ربها وش دخلكم فيها
عزوبي يبي يتزوجيالله لك الحمد
مجبر رجل القعسيمخالف للنشر
سؤال موجه لكل شخص يصور محارم الناس فى الاماكن العامه هل تراضاه لأهلك؟!! اتقوا اللهاتمنى محاسبة مصور المقطع لأنها غافله لاتعلم بأن هناك ينتهك خصوصيةالاخرين ويصورهم أتقواالله يأمن تصورون الناس بدون علمهم أوأذنهم لاحول ولاقوة الا بالله
فهدالحياه حلوه
ليبرالي43رقص المراه في الشارع ماعمري شفته مع العلم انني من هوات الرقص ودخلنا المسارح ورقصناوفي الكزينوهات والحقيق حياة حلوه وممتعه
عدد التعليقات:14767
قلم الحقيقهاجعلو من أنفسكم ناس أسوياء لاتتدخلو في مالايعنيكم أمرهم .ماتدري ظروف مثل هؤلاء أو غيرهم من خلال تصرفاتهم. يمكنهم مرضى نفسانيين لديهم مشاكل عائلية.
مواطنلماذا أي شيء يحصل في القطيف تشوهون سمعة بنات القطيف كبير من خارج القطيف يتسوقون فيها شكل البنت من خارج المنطقة بنات القطيف معروفة أشكالهم
محسنما اكثر العبيد حين تعدهم ///وهم في النائبات يتراكبون
زائرتجسس على الآخرين
قلم جافهل يدخل هذا التصوير ضمن الجرائم المعلوماتية
عدد التعليقات:14767
قلم الحقيقهاجعلو من أنفسكم ناس أسوياء لاتتدخلو في مالايعنيكم أمرهم .ماتدري ظروف مثل هؤلاء أو غيرهم من خلال تصرفاتهم. يمكنهم مرضى نفسانيين لديهم مشاكل عائلية.
رازان سعودعز الله وسوء التربية بنت البلد عز الله إنك توطين راس أهلك سودالله وجهك ووجه من رباك وربي مانتي كفو تنتمين لبلاد الحرمين
مواطن محبانها ***يا سادة ...المجتمع انفلت
loovivoolوش المشكلة طيب
ماجد الزهرانيما في إلا أنت اسم ماجد الزهراني منتحل شخصيتك كلام فاضي الف والف واحد بهدا الاسم وانا زهراني أب عن جد لا دفاع عنها ولا عن منتطقتها أصلي من الباحه
من ستر على مسلم ستر الله عليه يومالقيامة ،وهذي الحرمة لم تفعل منكر يستحق هذا التصوير ،فقط واقفه مع حريم واطفال وقامة الحرمة ورقصت لهم ، أقول عسى من يريد الضرر بالناس ان الله يسلط عليه
اليوسياللهم احفظ هذا البلد من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين اللهم احفظ ولاة امرنا ورجال امننا وعلماءنا وكل محب لهذا البلد اللهم انزل الرعب في قلوب أعداءنا جميع
اسمرعبرالمصور ابو يمن يجب القبض عليه وترحيله فوراً لانه سعى لاثارة الفتنة
عدد التعليقات:14767
قلم الحقيقهلكن خل هذا الملقوف الحشري يفتح فمه أو يقوم بتصوير أشخاص دون رضاهم في بلاد شقيقة مجاورة والله يشوف نجوم الظهر ويجلس يعدهم.لكنه هناك مؤدب دابة ساكنة.
عدد التعليقات:658
كاشفهم وكافشهمفي الشارع عاد الله يهديها - لكن الشخص إللي مصور المقطع يجب ان يتحاسب على نشر هذا المقطع.
يالطيفخلي الرقص لاهله الى مجاك الجسم مثل التموج بحركاته ولا التنطيط ورفع اليدين حتى الدبه تسويه بالههذا رقص ولا تاشر لليموزين
مواطنتعليق من حائل القناة اولا ليست من القطيف من خارج القطيف لل تتهم بدون دليل جاءت لتشري من المخبز نحن أهل القطيف نعرف أشكال بناتنا وشكرا
عدد التعليقات:14767
قلم الحقيقهسبحان الله البعض عنده مرض اسمه التلصص والحشرية والتدخل في مالايعنيه شأنهم.اما قام بالتصوير أو الاعتداء باللسان أو اليد.وكأنه خالي من العيوب ملاك منزل.
القطيفيحره 😂😂 يعني تعمل في قناه الحره 😂😂 الا عبده لهواها وليست حره😂😂 تمهل لا تنضغط في قدر ضغط😂😂
خويتها وقفه معا وتصورهاايش دخل هدا الأجنبي الطفيلي يجي يصورهم ليش ؟؟؟ حتى الواحد مايقدر ***لازم يجيه وحد يصوره . اللي مصور اجنبي شوف كلامه في اخر المقطع .
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالله الهادي
شلولخالمشكلة ان اي شخص لو يلبس يضيع نعاله ويجلس يدورها صووره وصوله هشتاق وبعد فتره تم القبض عليه ماصارت هذي كل شخص حر بتصرفاته ودعو الناس بحالها
مطلعخصوصيتها هههههه باين رجاحه العقل هههههه الحمد لله عسى ما انت صادم جدار برأسك 😂😂
ارز 👊 نجدحتى لو كانت من القطيف لا اتمنى لسمعتها الا الخير هي بنت بلادي
ارز 👊 نجدالحمدلله ان ماعندنا سينما ولامسارح هذي وهي وحده شوفو شلون اجل لو كان فيه تجمعات فنيه وش بيصير الحمدلله
عدد التعليقات:14767
قلم الحقيقههل هذه الفتاة تعرضت لأحدمنكم أو لغيركم.لستم مسؤولين عنها هي حرة بما تفعله ليس لكم أن تتدخلون في مالايعنيكم أمرهم.هذا أنتم تتناطحون بسياراتكم في الشارع
من حائلالحمدلله انها من القطيف ،،
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
مطلعمخالف للنشر
احمد عسيريعرف المكان بطل السوال !!!
الى المتسمي الزهرانيمافيه مشكله ياولد القطيف اذا دافعت عن بنت منطقتك باسمك ليش تنتحل اسامي الناس ماش اللهجه كاشفتكم مهما حاولتو ههههه
عدد التعليقات:14767
قلم الحقيقهماهوشغلكم يالأخونجية ترقص بشارع عام بشارع خاص هذا الأمر لايعنيكم شأنه لامن قريب ولا من بعيد.مؤكد أنه شأن يخصها ومن ضمن خصوصياتها.لايكون الشارع ملك لكم
↩🌟ريما Rima 🌟↩ياسبحان الله البعض يدورون لها عذر □لو مو هنا كان قال اخونجية 😂____□■خروج
صاملطيب خير انشاء الله وين المشكلة ؟ ياصغر عقول بعض الناس .
مفرد خارج السرباول شي يبدو انهم حريم وقفات مع بعض بعيد عن الشارع ، والمفروض القبض على الحيوان اللي قام بالتصوير ، هذا المقطع يعتبر انتهاك لخصوصية الناس .
الزمنعلق البعض ممكن مريضه وممكن مو بنت و ممكن لديها قناة باليوتيوب وغيره ولكن اللي صورتها تركب عليها كل الممكنات برضو؟ اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا
كاسر الأقلام الزائفةت26/ خصوصياتها بالشارع ، الله يخلف على عقلك واضح إنك فاهم الموضوع بالمقلوب تصرف الفتاة السقيم هو اللي يعتبر تعدي على حريات الآخرين
هاموراي خصوصية يامريض تراها ترقص بشارع عام
↩🌟ريما Rima 🌟↩😂اي خصوصية وهي ترقص بالشارع حتى حركتها واضحه
زائرهالنساء ناقصات عقل ودين
عتارواضح فيه بنت تصورها وجاء الملقوف واستلم المهمه ليتولى نشر المقطع ***
عدد التعليقات:11926
برق الحرم(((((( وبالامس ......17 رصاصة تقتل شقيقين ....... في الطريق )))))))
عدد التعليقات:14767
قلم الحقيقهنتمنى مطاردة صاحب المقطع المصور والتعرف عليه الذي قام بتصوير هذه الفتاة واقتحام خصوصيتها.ثم محاكمته وسجنه وجلده وتغريمه مليون ريال تعطى للفتاة نقدآ.
متأملتلعب مع أخوتها داخل سور بيتها واختها تصورها .. والملقوف والمتطفل هو من صورها ونشرها ويستحق التأديب لإختراقه الخصوصية المنزلية ،،
ابي اهاجرتدرون وش الحل اقتلوهم وفتكو منهم كل اشوي المراة المراة وش دخلكم فيها
مـ،ـاݛــےلا اول ولا اخر مره يرقصن بالشوارع والميادين والمهرجانات وبالمقاطع وبسيارات الاجره ومع البوي فرند وكله موثق ومصور ومعروض وكله بالحجاب شوهوه
مواطنكل ماصدر من جاهل شي مخالف للدين وطبيعة البشر عللناه بانه مريض نفسي الا قلة حياء وعدم خوف من الله وقلة تربية
↩🌟ريما Rima 🌟↩تبي تفرح وترقص بالبيت مو بالشارع ضاقت الدنيا يعني لازم بالشارع مدري وش فائدة العباءة 😤
عدد التعليقات:5497
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد وين صديقي القحطاااااني يا شيهانه وين مختفي فين يا بنت الناس
زائر 01الله لا يوفقك يامن اردت الفضيحة . وانت مالك ومالها. ليش ما نصحتها والا سترت عليها****
عُــــــــــمـــــــــراللي يصور هل ترضى احد يصور زوجتك او اختك ناس مالها في الاسلام نصيب اين الحديث من ستر مسلم ستره الله يوم القيامه //بس صور وانشر خلو عندكم ذره حياء
ماجد الزهرانيمن يسمع بعض الأشخاص في القطيف يقلبها إلى طائفيه وكلمات وسخه وطعن في شرف المنطقه بأكملها وهي وحده لا تمتل إلا نفسها في مناطق تانيه اعظم من كدا
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحمدلله على نعمة العقل بعد ولها بنت المفروض حبك❤ ورقصك لزوجك فقط
عدد التعليقات:5497
المنتصر باللهفيه شباب يلبسون لبس نساء ويستهبلون على أنفسهم لا أصدق إنها بنت مالم نشاهد الدليل رقم المحرك والشاص نزين اوووووكيه علم أنت توحي..................?
فوفوطربانة شكلها لكن الرقص يفشل هههههه
امسكينه هاذي تعاني من مشاكل نفسيه واضح من تصرفها لعدم وجود مايحفزها للرقص الحمد لله الدي عافانا مما ابتلت به وفضلنا ع خلقه تفضيلا
وهابي ***ممنوع الفرح !
فهد عبداللهواضح بنت توها صغيره ومتحجبه شافت الشارع فاضي قالت ارقص عند خواتي اضحكهم مادرت ان فيه ملاقيف الارض الي الواجب ينجلدون في السجن حتى مايصورون خلق الله
عبداللهلها مستقبل كبير بالرقص*****
الرأي العامشارع القدس يابو يمن وش خلك تطالع
مشعل الرياضالله يذكر رجال الهيئة بالخير لأ كانو موجودين ما تجرأت هذي وأشكالها على الرقص في الشارع بدون حياء ولا أدب ؟
عزوزمخالف للنشر
قطيفي وإنتمائي لوطني 🇸🇦 الحبيبلا تتعجلوا بالحكم احتمال كبير انها مريضة نفسيه لأن هذا الفعل ليس من عاداتنا العربية الخليجية
مشعل العتيبيخويتها تصورها
شايف العجائبمخالف للنشر
مراقبجراثيم آخر الزمان ،،
Aliيمكن الادمية مريضة ماتدرو استرو على خلق الله
انااذا عرف السبب بطل العجب