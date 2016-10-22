بالفيديو: فتاة ترقص أمام المارة وأخرى تصورها بشارع القدس في القطيف

صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقة أحد المارة لفتاة ترقص وأخرى تقوم بتصويرها بالهاتف المحمول أمام أحد المخابز بشارع القدس في القطيف فقام بتصويرها و جاءت ردود الافعال على الفيديو بالاستغراب من هذا التصرف الغريب و الغير مفهوم للفتاة .