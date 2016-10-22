سفارة المملكة بالمغرب تكشف تفاصيل عن المواطن الذي وُجدت جثته “متعفنة” داخل شقة بالدار البيضاء

صحيفة المرصد: قال مصدر بسفارة المملكة بالمغرب إن الجثة التي عثر عليها داخل شقة بمدينة الدار البيضاء تعود لمُسِن سعودي، كان يعاني أمراضاً عديدة منها السكر والضغط.

وبحسب صحيفة “الوطن” فقد أكد المصدر أن سفارة المملكة مازالت تتابع القضية، مشيرا إلى أن السفارة طلبت من السلطات المغربية تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

وأوضح المصدر أن سبب تواجد المواطن بالمغرب كان من أجل متابعة سير دعوى قضائية رفعها هناك بعد تعرضه للنصب والاحتيال.