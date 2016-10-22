سفارة المملكة بالمغرب تكشف تفاصيل عن المواطن الذي وُجدت جثته “متعفنة” داخل شقة بالدار البيضاء

صحيفة المرصد: قال مصدر بسفارة المملكة بالمغرب إن الجثة التي عثر عليها داخل شقة بمدينة الدار البيضاء تعود لمُسِن سعودي، كان يعاني أمراضاً عديدة منها السكر والضغط.
وبحسب صحيفة “الوطن” فقد أكد المصدر أن سفارة المملكة مازالت تتابع القضية، مشيرا إلى أن السفارة طلبت من السلطات المغربية تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.
وأوضح المصدر أن سبب تواجد المواطن بالمغرب كان من أجل متابعة سير دعوى قضائية رفعها هناك بعد تعرضه للنصب والاحتيال.
تعليقات ( 10 )
صريح في زمن المجاملاتالله يغفر له ويرحمه
لولومخالف للنشر
فارس الزهرانيالله يرحمه وهذا اجله
الولهانعمره 41 ومخلينه مسن شيبتو فيه الله يرحمه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
مشعل الرياضطيب ماذكروا وش أسباب الوفاة والظاهر من تسبب في اصابتة في الضغط والسكر هم من ذهب لبلادهم رحمة الله واموات المسلمين
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
اذكار المساءلاحول ولاقوة الابالله
الهمدانيالله يرحمه الموت واحد في كازبلانكا او في بريدة تتعدد الاسباب والمكان والموت واحد في كل الاحوال