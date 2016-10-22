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سفارة المملكة بالمغرب تكشف تفاصيل عن المواطن الذي وُجدت جثته “متعفنة” داخل شقة بالدار البيضاء

22 أكتوبر, 2016 , 18:14 م
سفارة المملكة بالمغرب تكشف تفاصيل عن المواطن الذي وُجدت جثته “متعفنة” داخل شقة بالدار البيضاء
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صحيفة المرصد: قال مصدر بسفارة المملكة بالمغرب إن الجثة التي عثر عليها داخل شقة بمدينة الدار البيضاء تعود لمُسِن سعودي، كان يعاني أمراضاً عديدة منها السكر والضغط.

وبحسب صحيفة “الوطن” فقد أكد المصدر أن سفارة المملكة مازالت تتابع القضية، مشيرا إلى أن السفارة طلبت من السلطات المغربية تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

وأوضح المصدر أن سبب تواجد المواطن بالمغرب كان من أجل متابعة سير دعوى قضائية رفعها هناك بعد تعرضه للنصب والاحتيال.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    صريح في زمن المجاملات

    الله يغفر له ويرحمه
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  2. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    لولو

    مخالف للنشر
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  3. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    فارس الزهراني

    الله يرحمه وهذا اجله
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  4. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    الولهان

    عمره 41 ومخلينه مسن شيبتو فيه الله يرحمه
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  5. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  6. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    مشعل الرياض

    طيب ماذكروا وش أسباب الوفاة والظاهر من تسبب في اصابتة في الضغط والسكر هم من ذهب لبلادهم رحمة الله واموات المسلمين
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  7. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  8. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  9. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    اذكار المساء

    لاحول ولاقوة الابالله
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  10. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    الهمداني

    الله يرحمه الموت واحد في كازبلانكا او في بريدة تتعدد الاسباب والمكان والموت واحد في كل الاحوال
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