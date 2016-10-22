فالح الذبياني يهاجم “العرج”.. ويكشف كيف يمكن للموظفين الحصول على حقوقهم

صحيفة المرصد: طالب الإعلامي فالح الذبياني، وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد العرج؛ بتقديم إثباتاته على تصريحه بأن إنتاجية موظفي الدولة لا تتجاوز ساعةً واحدةً في اليوم.

وقال الذبياني إن ردة الفعل القوية من المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمراً طبيعياً، معتبراً أن تصريح العرج “استفزاز غير مبرر” و”اتهاماً جائراً” لشريحة كبيرة من أبناء المجتمع.

واستغرب “الذبياني”؛ صدور هذا التصريح غير المسؤول من وزير يُفترض أن يكون دوره إيجابياً ومعزّزاً للعمل الجاد وباثاً لروح الحماس والنشاط والتشجيع في شريحة العاملين في كل ميادين الدولة، مقتدياً بنهج قيادتنا الرشيدة التي دائماً ما تعطي المواطن حقه من التقدير والوفاء منذ قيام هذه الدولة المباركة.

ووصف، تصريح الوزير بأنه غير مسؤول وفيه انفصالٌ تامٌ عن روح الإدارة ويتناقض جملةً وتفصيلاً مع رؤية القيادة الحكيمة، فملوك الدولة السعودية طوال تاريخهم ينظرون إلى عمل المواطن السعودي أنه مسؤولٌ وإيجابي وأسهم في بناء وطنه ونهضته وتطوره.

وتساءل: “إذا كان ما قاله الوزير حقيقةً؛ فعليه أن يعلن هذه الدراسة احتراماً للمواطنين الذين ضجوا عبر منصّات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية، وإذا كانت هذه الدراسة حقيقية؛ فإن الوزير هنا سيكون مستحقاً للمكان الذي يتربع عليه؛ كونه لم يبن قوله على أوهام أو غير الواقع، أما تجاهل هَبة المواطنين وضجيجهم طوال ثلاثة أيام، فإنه “تجاهلٌ” و”استخفافٌ” بعقلية أكثر من 1.2 مليون موظف.

وأكّد “الذبياني”، أنه يحق للموظفين الذين تعرّضوا لضرر نفسي من تصريح الوزير، أن يرفعوا دعاوى قضائية ضدّ وزير الخدمة المدنية؛ كونه قد أطلق التصريح على عمومه دون تخصيص.