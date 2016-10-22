فالح الذبياني يهاجم “العرج”.. ويكشف كيف يمكن للموظفين الحصول على حقوقهم

صحيفة المرصد: طالب الإعلامي فالح الذبياني، وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد العرج؛ بتقديم إثباتاته على تصريحه بأن إنتاجية موظفي الدولة لا تتجاوز ساعةً واحدةً في اليوم.
وقال الذبياني إن ردة الفعل القوية من المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمراً طبيعياً، معتبراً أن تصريح العرج “استفزاز غير مبرر” و”اتهاماً جائراً” لشريحة كبيرة من أبناء المجتمع.
واستغرب “الذبياني”؛ صدور هذا التصريح غير المسؤول من وزير يُفترض أن يكون دوره إيجابياً ومعزّزاً للعمل الجاد وباثاً لروح الحماس والنشاط والتشجيع في شريحة العاملين في كل ميادين الدولة، مقتدياً بنهج قيادتنا الرشيدة التي دائماً ما تعطي المواطن حقه من التقدير والوفاء منذ قيام هذه الدولة المباركة.
ووصف، تصريح الوزير بأنه غير مسؤول وفيه انفصالٌ تامٌ عن روح الإدارة ويتناقض جملةً وتفصيلاً مع رؤية القيادة الحكيمة، فملوك الدولة السعودية طوال تاريخهم ينظرون إلى عمل المواطن السعودي أنه مسؤولٌ وإيجابي وأسهم في بناء وطنه ونهضته وتطوره.
وتساءل: “إذا كان ما قاله الوزير حقيقةً؛ فعليه أن يعلن هذه الدراسة احتراماً للمواطنين الذين ضجوا عبر منصّات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية، وإذا كانت هذه الدراسة حقيقية؛ فإن الوزير هنا سيكون مستحقاً للمكان الذي يتربع عليه؛ كونه لم يبن قوله على أوهام أو غير الواقع، أما تجاهل هَبة المواطنين وضجيجهم طوال ثلاثة أيام، فإنه “تجاهلٌ” و”استخفافٌ” بعقلية أكثر من 1.2 مليون موظف.
وأكّد “الذبياني”، أنه يحق للموظفين الذين تعرّضوا لضرر نفسي من تصريح الوزير، أن يرفعوا دعاوى قضائية ضدّ وزير الخدمة المدنية؛ كونه قد أطلق التصريح على عمومه دون تخصيص.
تعليقات ( 73 )
قوقلقوقل ماخلا شي
زائرعلي شان كذا مغرقين البلد من الاجانب بحجة ان المواطن لايعمل ال ساعه اعمل جوله علي الموصتوصفات ومكتب العقار والمحاسبين في الدوائر والمدرسين في المدارس
الناقدياسبحان الله .. فيه ناس يكرهون الصدق والشفافيه والحقيقه ، والأخ فالح واحد منهم ، والذي قال أن الموظف الحكومي يعمل ساعه واحه هي الأحصائيات الحكوميه !!
سهممكتب العمل والاستقدام والمعاقين وزارة الإسكان هذي صدق فيها مية بالمئة قهوة وشاهي ويقط المعاملة تعال بكرة بعد بكرة الموظفين مش فيه طيب والطابور اللي بر
سابقالوزير نسب المعلومات عن إنتاجية الموظف الى دراسة علمية فعلى ماهي الضحة علاما وعلى كل حال نحن نراجع الأدارات الحكومية وان هذا الرقم اقرب للواقع
فاهممخالف
محب الهيئةاي مجلس لا يريد إلا إثارة الفتن وتفكيك وحدة الصف.
عدد التعليقات:7509
الحرمانكلمه وطارو به مدورين السوالف
عكاريللأسف الشديد أصبحت بعض تصريحات المسؤولين معايب على المواطن تستغل في الخارج أسوأ استغلال ولذلك يجب أن تتم مساءلتهم .
فايز زيدالمعلم في اي مرحلة او أستاذ الجامعة او الطبيب كم يقف في اليوم يدرس ويشرح والطبيب وغرفة العمليات ومقابلة المرضى هذا اختزلته في ساعة في اليوم كيف
الجارحهذا كلام 90% صحيح : كم معامله ضاعت وكم معامله استغرقت من الوقت على الرغم من المتابعه
محمدالشهريوليه لا ،
07والله لو تقلعون عيونكم لا شكر ولا ثناء الواحد متبطح على الكرسي وتحت المكيف ومايدري هيا اجرنا على الله لا شكر الله لك يالعرفج انت واشكالك
متأملالتعميم في الحكم لا يجوز وغير منطقي .. ولكن تعالوا للواقع في بعض الإدارات الخدمية تجد كلامه صحيح لا تجد الموظف على مكتبه والمراجع يداوم أكثر منه
عبدالسلامنلاحظ احتقار الموظف الحكومي وانتاجيته ومؤخذته على سلبيات غيره فموظف السلم العام بالذات لايوجد اي حافز اوتمييز او اداةلقياس الأنتاجيه فكيف عرف ***
800مجلس الشورى يجب حله ويكون تعيينه وفق خطة علمية وهي عضو او عضوة من كل وزارة يمثل المجلس ويجتمعون فيه بكذا وفرت الرواتب لان العضو يستلم راتبه من وزارته
عيدكلما طلع وزير وتكلم غضب الشعب عليه ؟ هل الغضب مكبوت بداخلنا حتى لم نعد نعرف الغضب يجب ان يوجه لمن اخرجوا من تحت القناع وقولوها بصراحة ؟؟؟؟
REALITYلو الوزراء يقولون الحقيقة و يتعاطون مع الواقع كما حدث مع وزر الخدمة المدنية لما أصبح هذا حالنا فاشلون في جميع المجالات الصحية و التعليمية و غيرها.
REALITYالوزير لم يقول غير الحقيقة التي يعرفها الجميع و المفترض أن نبحث عن حلول للتصحيح لا أن نهاجمه و لو قال أن الموظف السعودي متميز في عمله لضحك عليه الجميع
كيف يفهم هؤلاءالوزير يقول معدل والعالم لا تعي معنى كلمة معدل وهي ليست شاملة لجميع الموظفين فهناك من يعمل لساعات وهناك من ينام ويتسيب لساعات. الموضوع شخصنة فقط.
ملاحظةوزير التخطيط يجب ان يكون عنده عدة نماذج من سلالم الرواتب موافقه لقيمة الريال الشرائية والدخل ..مضاف اليها السكن ..يطرح السلم بمرونة في الوضع الملائم
خالد الزهرانيمخالف للنشر
الرأي العاماعضاء مجلس الشوري نأمل القيام بدوركم بطلب الوزير والتأكد من الدراسة كل مسئول سوف يحاسب يوم تجمتمع الخصوم عند رب العالمين
ههههههههههالمشكلة كما قال الاخوة ليست موظف فاشل ياخذ فلوس فكل انظمة العالم تطرد الموظف الفاشل ..المشكلة سوء تخطيط
كيف تتعامل مع المشكلةتشخيص ثم وضع حل على مراحل .. التشخيص سوء تخطيط من وزارة التخطيط وتدخل المالية بالقيام بدور التخطيط والمدنية سبب المشكلة الاقتصادية ..
السممخالف للنشر
ملكيانتم فاهمين غلط يقصد بعد ساعة توكلوا على الله إلي يكد والي يجيب أولاده يعني خلص عملك.هذا قصده
الحربيمخالف للنشر
خليفنداء الي اصحاب القرار .. ابعدوا العرج فهو لايمثل شريحة كبيره من الموظفين وحجر عثره ف اداء الاعمال
ماشاء الله واللهم لاحسدموظفي الشركات القطاع الخاص عندهم بدلات وتأمين صحي وبونص...والحكومي لأ
الحربيتابع . الدكتور يقول بناً على دراسة اجرتها وزارة الإقتصاد والتخطيط الوطني حددت هذه النسبة يعني حاسبو ****
خليفمخالف للنشر
بن منسييوميا لا يقل عن 60 الى 80 معامله اخلصها غير الاستفسارات والطلبات ومع ذلك لم اغب يوم ولم اتاخر يوم ومطوف 3 سنوات عالترقيه****
.. سعودي ..مخالف للنشر
خالدحقيقه هناك موظفين لايعملون ولاحتى ساعه باليوم لكن وزير الخدمه المدنيه خانه التعبير في توصيل المعلومه ..
خليفمخالف للنشر
الحربيالغريب في جميع هذه التهجمات على الدكتور خالد العرج على تصريحة في نسبة اداء الموظف السعودي دون الرجوع لمصدر هذا التقييم الذي بناً عليه بنا تصريحة وهو
ملكيياوزير الخدمة المدنية ليس كل مايعلم يقال.نعم هناك بعض الوزرات ليست خدمية والموظف ممكن ينهي عملة في ساعة.وبعض الأعمال تحتاج الي أسابيع وشهورلكي ينهي عم
أبو سحااابالحمد لله أن الساعة كفت ووفت وأوصلتك إلى هذا المنصب ساعه واحدة تكفي للإنتاج . مثل هذا المسؤول .
الى الروقمخالف للنشر
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونياحي ياقيوم بك أستغيث
محاميوين يعمل الأخ فالح وفي أي وسيلة إعلامية يكتب حيث لم أسمع به من قبل
ريماتركو المواطن يترزق الله ..وروحو شوفو الاجانب الي يحولو مليارات خارج الوطن
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونياحي ياقيوم بك أستغيث
الروقنعم صحيح . ماقاله العرج ,تجمع وسواليف وكوره وسياسه وخروج متكرر, يخرج ليحلق ويعزي ويبارك ويؤثث ويبني ويعاكس ويفطر ويتغدى ويروح للبيت
كلمة حقمخالف للنشر
زائرابوياسرررررررررررر2222222222222مخالف للنشر
يالطيفكل هل الهجوم لان العرج ممشى الواسطات ووقف في حلوقكم وتبون مكانه علسان كذا جتكم فرصه لاكن اقول لو مشى العرج سياتي بعدة تتباكون على العرج
الروقنعم , ماقاله العرج صحيح و لقد عملت في القطاع العام وخرجت بتقاعد مبكر من القهر اللي شفته , كسل وتسيب ومفهوم خاطئ عن ماهية العمل وظلم للمراجعين وتأخير
ملاحظةالاخ العساف يقول متذمرا ان العسكري يتقاعد قبل الستين وهذا عبء طبعا هذا منطق محاسب مالي ..الصواب تقاعد العسكري والجميع مدروس من التخطيط
خالد القحطانيياالذبياني مثل ساهر كل المجتمع كان ضده والآن أستوعبوه وأما كلام الوزير صحيح فالرجاء من الموظفين الاعتراف وأصلاح أنفسهم وتحليل رواتبهم ومن قبض اجره
الله اكبر كبيرااحسنت
ناديهبالله عليك يافالح
نوخذهمخالف للنشر
نوخذهمخالف للنشر
كشف الخلل لدينا 3لكن الان لاينفع ان يبقى رموز هذه الوزارات يجب تغيير كامل ووضع فريق لكل وزارة يعمل وفق خطة انقاذ وهي ذات 3 مراحل فورية ومتوسطة المدى وبعيدة المدى
مجبر رجل القعسيمخالف للنشر
كشف الخلل لدينا 2فالصواب العلمي المالية تتبع التخطيط والاقتصاد التي ترسم الهيكلة وفق مافي الخزينة ثم يأتي دور المدنية ..عندنا المالية تقوم بدور التخطيط والمدنية
كشف الخلل لدينا 1مخالف للنشر
قلم جافما كانت هذه المقابلة. لن يستطيع أي مسؤول من الظهور على التلفزيون
عبدالرحمن الشهريمخالف للنشر
اللهم لك الحمدمخالف للنشر
سوط الحقما دخلي بمديري أو المسؤول عني أيا كان كبيرا أو صغيرا .العمل أمانة ويجب أن يؤديها بإخلاص تأخر المسؤول ! أتأخر أنا ! غاب أغيب .. لعب عيال وكلام مردود
يالله يا كريمالهدف هو اشغالكم ايه الناس
فهد١من الي عندهم حصانة معزبهم لاتتعب نفسك!!
سوط الحقيجب أن يُحاكَموا أنفسهم قبل أن يحاكموه تسيب وفوضى وإهمال هذا ما يحصل من الكثير منا للأسف .نحن مسلمون بصم المدير أم لم يبصم داوم أم لا .. اعمل بإخلاص
اسمرعبرصدقوني ان إنتاجية الموظفين اقل من ساعة .. من اول مايحضر للدوام يطقها فطور وتدخين ثم يتقهوى وبعدها سوالف وحش وتصوير بالجوال لين الظهر يستأذن ويطلع