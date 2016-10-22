  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فالح الذبياني يهاجم “العرج”.. ويكشف كيف يمكن للموظفين الحصول على حقوقهم

22 أكتوبر, 2016 , 18:52 م
فالح الذبياني يهاجم “العرج”.. ويكشف كيف يمكن للموظفين الحصول على حقوقهم
  • 3٬896
  • 73
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: طالب الإعلامي فالح الذبياني، وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد العرج؛ بتقديم إثباتاته على تصريحه بأن إنتاجية موظفي الدولة لا تتجاوز ساعةً واحدةً في اليوم.

وقال الذبياني إن ردة الفعل القوية من المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمراً طبيعياً، معتبراً أن تصريح العرج “استفزاز غير مبرر” و”اتهاماً جائراً” لشريحة كبيرة من أبناء المجتمع.

واستغرب “الذبياني”؛ صدور هذا التصريح غير المسؤول من وزير يُفترض أن يكون دوره إيجابياً ومعزّزاً للعمل الجاد وباثاً لروح الحماس والنشاط والتشجيع في شريحة العاملين في كل ميادين الدولة، مقتدياً بنهج قيادتنا الرشيدة التي دائماً ما تعطي المواطن حقه من التقدير والوفاء منذ قيام هذه الدولة المباركة.

ووصف، تصريح الوزير بأنه غير مسؤول وفيه انفصالٌ تامٌ عن روح الإدارة ويتناقض جملةً وتفصيلاً مع رؤية القيادة الحكيمة، فملوك الدولة السعودية طوال تاريخهم ينظرون إلى عمل المواطن السعودي أنه مسؤولٌ وإيجابي وأسهم في بناء وطنه ونهضته وتطوره.

وتساءل: “إذا كان ما قاله الوزير حقيقةً؛ فعليه أن يعلن هذه الدراسة احتراماً للمواطنين الذين ضجوا عبر منصّات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية، وإذا كانت هذه الدراسة حقيقية؛ فإن الوزير هنا سيكون مستحقاً للمكان الذي يتربع عليه؛ كونه لم يبن قوله على أوهام أو غير الواقع، أما تجاهل هَبة المواطنين وضجيجهم طوال ثلاثة أيام، فإنه “تجاهلٌ” و”استخفافٌ” بعقلية أكثر من 1.2 مليون موظف.

وأكّد “الذبياني”، أنه يحق للموظفين الذين تعرّضوا لضرر نفسي من تصريح الوزير، أن يرفعوا دعاوى قضائية ضدّ وزير الخدمة المدنية؛ كونه قد أطلق التصريح على عمومه دون تخصيص.



تعليقات ( 73 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 73
    22 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    قوقل

    قوقل ماخلا شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 72
    22 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    زائر

    علي شان كذا مغرقين البلد من الاجانب بحجة ان المواطن لايعمل ال ساعه اعمل جوله علي الموصتوصفات ومكتب العقار والمحاسبين في الدوائر والمدرسين في المدارس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 71
    22 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    الناقد

    ياسبحان الله .. فيه ناس يكرهون الصدق والشفافيه والحقيقه ، والأخ فالح واحد منهم ، والذي قال أن الموظف الحكومي يعمل ساعه واحه هي الأحصائيات الحكوميه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 70
    22 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    سهم

    مكتب العمل والاستقدام والمعاقين وزارة الإسكان هذي صدق فيها مية بالمئة قهوة وشاهي ويقط المعاملة تعال بكرة بعد بكرة الموظفين مش فيه طيب والطابور اللي بر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 69
    22 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    سابق

    الوزير نسب المعلومات عن إنتاجية الموظف الى دراسة علمية فعلى ماهي الضحة علاما وعلى كل حال نحن نراجع الأدارات الحكومية وان هذا الرقم اقرب للواقع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 68
    22 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    فاهم

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 67
    22 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    محب الهيئة

    اي مجلس لا يريد إلا إثارة الفتن وتفكيك وحدة الصف.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 66
    22 أكتوبر, 2016 , 21:02 م
    عدد التعليقات:7509

    الحرمان

    كلمه وطارو به مدورين السوالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 65
    22 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    عكاري

    للأسف الشديد أصبحت بعض تصريحات المسؤولين معايب على المواطن تستغل في الخارج أسوأ استغلال ولذلك يجب أن تتم مساءلتهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 64
    22 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    فايز زيد

    المعلم في اي مرحلة او أستاذ الجامعة او الطبيب كم يقف في اليوم يدرس ويشرح والطبيب وغرفة العمليات ومقابلة المرضى هذا اختزلته في ساعة في اليوم كيف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 63
    22 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    الجارح

    هذا كلام 90% صحيح : كم معامله ضاعت وكم معامله استغرقت من الوقت على الرغم من المتابعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 62
    22 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    محمدالشهري

    وليه لا ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 61
    22 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    07

    والله لو تقلعون عيونكم لا شكر ولا ثناء الواحد متبطح على الكرسي وتحت المكيف ومايدري هيا اجرنا على الله لا شكر الله لك يالعرفج انت واشكالك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 60
    22 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    متأمل

    التعميم في الحكم لا يجوز وغير منطقي .. ولكن تعالوا للواقع في بعض الإدارات الخدمية تجد كلامه صحيح لا تجد الموظف على مكتبه والمراجع يداوم أكثر منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 59
    22 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    عبدالسلام

    نلاحظ احتقار الموظف الحكومي وانتاجيته ومؤخذته على سلبيات غيره فموظف السلم العام بالذات لايوجد اي حافز اوتمييز او اداةلقياس الأنتاجيه فكيف عرف ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 58
    22 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    لا ترجونا به انا غير موظف ولكن الساعة كذب واللي يصدقها كـدددووب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 57
    22 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    800

    مجلس الشورى يجب حله ويكون تعيينه وفق خطة علمية وهي عضو او عضوة من كل وزارة يمثل المجلس ويجتمعون فيه بكذا وفرت الرواتب لان العضو يستلم راتبه من وزارته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 56
    22 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    عيد

    كلما طلع وزير وتكلم غضب الشعب عليه ؟ هل الغضب مكبوت بداخلنا حتى لم نعد نعرف الغضب يجب ان يوجه لمن اخرجوا من تحت القناع وقولوها بصراحة ؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 55
    22 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    REALITY

    لو الوزراء يقولون الحقيقة و يتعاطون مع الواقع كما حدث مع وزر الخدمة المدنية لما أصبح هذا حالنا فاشلون في جميع المجالات الصحية و التعليمية و غيرها.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 54
    22 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    REALITY

    الوزير لم يقول غير الحقيقة التي يعرفها الجميع و المفترض أن نبحث عن حلول للتصحيح لا أن نهاجمه و لو قال أن الموظف السعودي متميز في عمله لضحك عليه الجميع
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  21. 53
    22 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    كيف يفهم هؤلاء

    الوزير يقول معدل والعالم لا تعي معنى كلمة معدل وهي ليست شاملة لجميع الموظفين فهناك من يعمل لساعات وهناك من ينام ويتسيب لساعات. الموضوع شخصنة فقط.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  22. 52
    22 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    ملاحظة

    وزير التخطيط يجب ان يكون عنده عدة نماذج من سلالم الرواتب موافقه لقيمة الريال الشرائية والدخل ..مضاف اليها السكن ..يطرح السلم بمرونة في الوضع الملائم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 51
    22 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    تصريح هذا الوزير هو اعتراف منه ***في عمله حيث ان وزارته هي المسؤلة عن أنظمة التوظيف والتحفيز ومراقبة الدوام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 50
    22 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    خالد الزهراني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 49
    22 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    الرأي العام

    اعضاء مجلس الشوري نأمل القيام بدوركم بطلب الوزير والتأكد من الدراسة كل مسئول سوف يحاسب يوم تجمتمع الخصوم عند رب العالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 48
    22 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    هههههههههه

    المشكلة كما قال الاخوة ليست موظف فاشل ياخذ فلوس فكل انظمة العالم تطرد الموظف الفاشل ..المشكلة سوء تخطيط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 47
    22 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    كيف تتعامل مع المشكلة

    تشخيص ثم وضع حل على مراحل .. التشخيص سوء تخطيط من وزارة التخطيط وتدخل المالية بالقيام بدور التخطيط والمدنية سبب المشكلة الاقتصادية ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 46
    22 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    السم

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 45
    22 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 44
    22 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    ملكي

    انتم فاهمين غلط يقصد بعد ساعة توكلوا على الله إلي يكد والي يجيب أولاده يعني خلص عملك.هذا قصده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 43
    22 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    الحربي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 42
    22 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    خليف

    نداء الي اصحاب القرار .. ابعدوا العرج فهو لايمثل شريحة كبيره من الموظفين وحجر عثره ف اداء الاعمال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 41
    22 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    ماشاء الله واللهم لاحسد

    موظفي الشركات القطاع الخاص عندهم بدلات وتأمين صحي وبونص...والحكومي لأ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 40
    22 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    الحربي

    تابع . الدكتور يقول بناً على دراسة اجرتها وزارة الإقتصاد والتخطيط الوطني حددت هذه النسبة يعني حاسبو ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 39
    22 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    خليف

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 38
    22 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    بن منسي

    يوميا لا يقل عن 60 الى 80 معامله اخلصها غير الاستفسارات والطلبات ومع ذلك لم اغب يوم ولم اتاخر يوم ومطوف 3 سنوات عالترقيه****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 37
    22 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    .. سعودي ..

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 36
    22 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    خالد

    حقيقه هناك موظفين لايعملون ولاحتى ساعه باليوم لكن وزير الخدمه المدنيه خانه التعبير في توصيل المعلومه ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 35
    22 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    خليف

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 34
    22 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    الحربي

    الغريب في جميع هذه التهجمات على الدكتور خالد العرج على تصريحة في نسبة اداء الموظف السعودي دون الرجوع لمصدر هذا التقييم الذي بناً عليه بنا تصريحة وهو
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 33
    22 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    ملكي

    ياوزير الخدمة المدنية ليس كل مايعلم يقال.نعم هناك بعض الوزرات ليست خدمية والموظف ممكن ينهي عملة في ساعة.وبعض الأعمال تحتاج الي أسابيع وشهورلكي ينهي عم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 32
    22 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    أبو سحاااب

    الحمد لله أن الساعة كفت ووفت وأوصلتك إلى هذا المنصب ساعه واحدة تكفي للإنتاج . مثل هذا المسؤول .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 31
    22 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    الى الروق

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 30
    22 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    ياحي ياقيوم بك أستغيث
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 29
    22 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    محامي

    وين يعمل الأخ فالح وفي أي وسيلة إعلامية يكتب حيث لم أسمع به من قبل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 28
    22 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    يجب ان يستدعى من مجلس الشورى ويستجوب ويقدم اثباتاته الدمغة بان الموظف السعودي لايعمل الا ساعة واحدة ةالا يقدم اعتذاره علنا او يرفع امره للمقام السامي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 27
    22 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    ريم

    اتركو المواطن يترزق الله ..وروحو شوفو الاجانب الي يحولو مليارات خارج الوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  48. 26
    22 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    ياحي ياقيوم بك أستغيث
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 25
    22 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    أحسنت القول يافالح الذبياني ... والتعميم على الجميع هي لغة ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  50. 24
    22 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    الروق

    نعم صحيح . ماقاله العرج ,تجمع وسواليف وكوره وسياسه وخروج متكرر, يخرج ليحلق ويعزي ويبارك ويؤثث ويبني ويعاكس ويفطر ويتغدى ويروح للبيت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 23
    22 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    كلمة حق

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 22
    22 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    زائرابوياسرررررررررررر2222222222222

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 21
    22 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    يالطيف

    كل هل الهجوم لان العرج ممشى الواسطات ووقف في حلوقكم وتبون مكانه علسان كذا جتكم فرصه لاكن اقول لو مشى العرج سياتي بعدة تتباكون على العرج
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 20
    22 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    الروق

    نعم , ماقاله العرج صحيح و لقد عملت في القطاع العام وخرجت بتقاعد مبكر من القهر اللي شفته , كسل وتسيب ومفهوم خاطئ عن ماهية العمل وظلم للمراجعين وتأخير
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  55. 19
    22 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    الله المستعان.. متى نشوف المسؤول يحاسب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    ملاحظة

    الاخ العساف يقول متذمرا ان العسكري يتقاعد قبل الستين وهذا عبء طبعا هذا منطق محاسب مالي ..الصواب تقاعد العسكري والجميع مدروس من التخطيط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    خالد القحطاني

    ياالذبياني مثل ساهر كل المجتمع كان ضده والآن أستوعبوه وأما كلام الوزير صحيح فالرجاء من الموظفين الاعتراف وأصلاح أنفسهم وتحليل رواتبهم ومن قبض اجره
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  58. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    الله اكبر كبيرا

    احسنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    ناديه

    بالله عليك يافالح
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  60. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    نوخذه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    نوخذه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    كشف الخلل لدينا 3

    لكن الان لاينفع ان يبقى رموز هذه الوزارات يجب تغيير كامل ووضع فريق لكل وزارة يعمل وفق خطة انقاذ وهي ذات 3 مراحل فورية ومتوسطة المدى وبعيدة المدى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    مجبر رجل القعسي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    كشف الخلل لدينا 2

    فالصواب العلمي المالية تتبع التخطيط والاقتصاد التي ترسم الهيكلة وفق مافي الخزينة ثم يأتي دور المدنية ..عندنا المالية تقوم بدور التخطيط والمدنية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    كشف الخلل لدينا 1

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    قلم جاف

    ما كانت هذه المقابلة. لن يستطيع أي مسؤول من الظهور على التلفزيون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    عبدالرحمن الشهري

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    اللهم لك الحمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    سوط الحق

    ما دخلي بمديري أو المسؤول عني أيا كان كبيرا أو صغيرا .العمل أمانة ويجب أن يؤديها بإخلاص تأخر المسؤول ! أتأخر أنا ! غاب أغيب .. لعب عيال وكلام مردود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    يالله يا كريم

    الهدف هو اشغالكم ايه الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    فهد١

    من الي عندهم حصانة معزبهم لاتتعب نفسك!!
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  72. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    سوط الحق

    يجب أن يُحاكَموا أنفسهم قبل أن يحاكموه تسيب وفوضى وإهمال هذا ما يحصل من الكثير منا للأسف .نحن مسلمون بصم المدير أم لم يبصم داوم أم لا .. اعمل بإخلاص
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  73. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    اسمرعبر

    صدقوني ان إنتاجية الموظفين اقل من ساعة .. من اول مايحضر للدوام يطقها فطور وتدخين ثم يتقهوى وبعدها سوالف وحش وتصوير بالجوال لين الظهر يستأذن ويطلع
    لا يعجبني(11) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم