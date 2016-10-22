شاهد: ماذا قال ياسر القحطاني لطفل تعرض لصدمة نفسيه خسر بسببها وزنه!

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد نادي الهلال ياسر القحطاني وهو يعد طفل تعرض لإزمة نفسية ، خسر على إثرها وزنه بعدما أمتنع عن الأكل، إذ وعده القحطاني بحضور تدريبات الهلال مع كل زيادة في وزنه، قائلا: “أنا والشيخ عبد الله تواعدنا أنه كلما زاد وزنه كيلو سوف يحضر تمارين الفريق في الملعب، وسوف أعطيه تيشرت”.
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تعليقات ( 15 )
جنوبيه *ياكريم
رجبصار حضور التمارين أمنية ، طيب لو حضر ياكبتن وأهمل في دروسه ، ماهو الحل ؟ هل يحضر مباراة رسميه ؟
تعليق 8الله يشفيك ولا يبتلينا
عدد التعليقات:5651
بسمهتعليق ١٠ ابهاوي هذا جانب اجتماعي ..نفسي ....بس تكبرون تفهمون باذن الله 👌🏻
منصفشكررررا ياسر الله يوفقك ويحفظك ويشفي هذا الطفل ويعافيه
أبهاويكلّف على نفسه القحطاني... الله يشفي هالولد ويغنيه عن الناس
عدد التعليقات:5651
بسمهسلامه .. مالك من اسمك نصيب الا سماااااااااااجه ...بلاااا😏
سلامهالحمدلله طيب يياسر عندنا ولد حارتنا عندة نحافه زايدة ونبيك تفتح عيادة بس تجلس مع النحاف ويسمنون بسرعه ولا تعطينا ماء معلق فيه صورتك علشان مشكلة النحاف
الله يجزاك خيريا كبتن ياسر . ويشفي هذا الطفل
عدد التعليقات:5651
بسمهلفته جميله من ياسر ..الله يجزاه خير .
كفوكفو هذولي الرجال كذا
عبداللهوربي مسكين نحيف مره. بس المفروض أهل الولد يعرضونه على دكتور نفسي وأخصائي تغذية وأخصائي اجتماعي
سالمالله يشفيه ويشفي مرضى المسلمين
المهااااجزاك الله خير ياسر في ميزان حسناتك يارب ....الله يشفيه ويرفع عنه يااارب باين النحف وعيونه ذبلااانه ..
ابومحمدالله يجزاك خير يا ياسر، ولكن الولد أيضاً بحاجه لعلاج نفسي