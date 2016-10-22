شاهد: ماذا قال ياسر القحطاني لطفل تعرض لصدمة نفسيه خسر بسببها وزنه!

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد نادي الهلال ياسر القحطاني وهو يعد طفل تعرض لإزمة نفسية ، خسر على إثرها وزنه بعدما أمتنع عن الأكل، إذ وعده القحطاني بحضور تدريبات الهلال مع كل زيادة في وزنه، قائلا: “أنا والشيخ عبد الله تواعدنا أنه كلما زاد وزنه كيلو سوف يحضر تمارين الفريق في الملعب، وسوف أعطيه تيشرت”.