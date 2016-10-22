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شاهد: ماذا قال ياسر القحطاني لطفل تعرض لصدمة نفسيه خسر بسببها وزنه!

22 أكتوبر, 2016 , 19:37 م
شاهد: ماذا قال ياسر القحطاني لطفل تعرض لصدمة نفسيه خسر بسببها وزنه!
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد نادي الهلال ياسر القحطاني وهو يعد طفل تعرض لإزمة نفسية ، خسر على إثرها وزنه بعدما أمتنع عن الأكل، إذ وعده القحطاني بحضور تدريبات الهلال مع كل زيادة في وزنه، قائلا: “أنا والشيخ عبد الله تواعدنا أنه كلما زاد وزنه كيلو سوف يحضر تمارين الفريق في الملعب، وسوف أعطيه تيشرت”.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    جنوبيه *

    ياكريم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    رجب

    صار حضور التمارين أمنية ، طيب لو حضر ياكبتن وأهمل في دروسه ، ماهو الحل ؟ هل يحضر مباراة رسميه ؟
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  3. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    تعليق 8

    الله يشفيك ولا يبتلينا
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  4. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 20:44 م
    عدد التعليقات:5651

    بسمه

    تعليق ١٠ ابهاوي هذا جانب اجتماعي ..نفسي ....بس تكبرون تفهمون باذن الله 👌🏻
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  5. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    منصف

    شكررررا ياسر الله يوفقك ويحفظك ويشفي هذا الطفل ويعافيه
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  6. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    أبهاوي

    كلّف على نفسه القحطاني... الله يشفي هالولد ويغنيه عن الناس
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  7. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 20:31 م
    عدد التعليقات:5651

    بسمه

    سلامه .. مالك من اسمك نصيب الا سماااااااااااجه ...بلاااا😏
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  8. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    سلامه

    الحمدلله طيب يياسر عندنا ولد حارتنا عندة نحافه زايدة ونبيك تفتح عيادة بس تجلس مع النحاف ويسمنون بسرعه ولا تعطينا ماء معلق فيه صورتك علشان مشكلة النحاف
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  9. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    الله يجزاك خير

    يا كبتن ياسر . ويشفي هذا الطفل
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  10. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 20:07 م
    عدد التعليقات:5651

    بسمه

    لفته جميله من ياسر ..الله يجزاه خير .
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  11. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    كفو

    كفو هذولي الرجال كذا
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  12. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    عبدالله

    وربي مسكين نحيف مره. بس المفروض أهل الولد يعرضونه على دكتور نفسي وأخصائي تغذية وأخصائي اجتماعي
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  13. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    سالم

    الله يشفيه ويشفي مرضى المسلمين
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  14. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    المهاااا

    جزاك الله خير ياسر في ميزان حسناتك يارب ....الله يشفيه ويرفع عنه يااارب باين النحف وعيونه ذبلااانه ..
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  15. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    ابومحمد

    الله يجزاك خير يا ياسر، ولكن الولد أيضاً بحاجه لعلاج نفسي
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