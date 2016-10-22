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رسمياً: “الاتحاد” خارج دوري أبطال آسيا.. وسيلعب فقط في هذه الحالة !

22 أكتوبر, 2016 , 19:17 م
رسمياً: “الاتحاد” خارج دوري أبطال آسيا.. وسيلعب فقط في هذه الحالة !
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صحيفة المرصد: قررت لجنة تراخيص الأندية صباح اليوم في اجتماعها السادس، عدم منح كل من أندية “الاتحاد والشباب والخليج والنصر والرائد” الرخصة الآسيوية لعدم استيفائهم بعض المعايير الإلزامية الموجبة للحصول على الرخصة والمحددة بلائحة تراخيص الأندية.

كما قررت اللجنة عدم منح نادي الوحدة الرخصة لعدم تقديمه الملف الخاص بالمعايير والمتطلبات الإلزامية المحددة بلائحة تراخيص الأندية، بحسب “سبق”.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق أن يكون هذا الاجتماع المحدد لإصدار القرارات النهائية لمنح الرخصة من عدمه، وبعد مناقشة كافة الملفات المقدمة من قبل الأندية الطالبة الحصول على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2016-2017م.

وقد أنهَت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة كافة الملفات وقررت بالإجماع الموافقة على منح الرخصة الآسيوية لكل من أندية “الأهلي والهلال والتعاون والفتح والفيصلي والقادسية”، وفقاً للائحة تراخيص الأندية، وذلك لاستيفائها المعايير الإلزامية الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية والمالية الموجبة لذلك.

وقد بيّنت لجنة التراخيص أن للأندية التي لم تحصل على الرخصة الحق في الاستئناف من هذه القرارات أمام لجنة الاستئناف الخاصة بتراخيص الأندية خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها لهذه القرارات، وفي حال قبول الاستئناف وإعطائهم الرخصة يمكنهم المشاركة.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    مسكين الأتحاد ماعنده احد يعطيه تصاريح مضروبة زي غيره ..ويسدد150000 دولار عنهم ..
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  2. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    شايف العجايز

    الهلال والاهلي يكفون
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  3. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    سلمان

    مافي زي النصر والاتحاد
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  4. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    سلمان

    العالميه صعبه قويه
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  5. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    الترشيحي

    الي مسمي نفسه سلمان كان سميت نفسيه احسن تليق عليك اخر فريق يطلع ومن ادوار متقدمه وتقول يتمسخر كيف اجل الي يطلع من دور المجموعات وبالخمسات والاربعات
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  6. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 20:41 م
    عدد التعليقات:5651

    بسمه

    تعليق ٨ الحلو بالموضوع انه يشارك كل سنة ويحاول ويوصل لمراحل متقدمة ويطلع وللحين محد تعدا رقمه بأكبر قاره بالعالم😂✋🏻
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  7. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    شايف العجايز

    انا هلالي زيك يا بسمه ي شنب
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  8. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    سلمان

    الهلال يشارك سنويا ويتمسخر
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  9. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    سلمان

    بسمه الهلال يشرك كل سنه بس العالميه صعبه قويه
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  10. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    شايف العجايز

    الهلال والاهلي يكفون
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  11. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 20:35 م
    عدد التعليقات:5651

    بسمه

    مالها الا زعيمها ..هاردلك للبقيه !
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  12. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    كان شايل الاتحاد شيل
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  13. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    الله يرحم ايام البلوي
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  14. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    07

    مافش فلوس يحبيبي ما فش فلوس مساكين اللاعبين وين يلقون عمل 🤕🤕🤕
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  15. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    أنا أتوقع هذا الموسم والموسم القادم ,,, تستمر كافة الأنديه في الطردي ورا الكوره ... وعقبها حتتقفل كل الأنديه .. فلوس مافيييييييييييييش مافيييييييييش
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