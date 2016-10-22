رسمياً: “الاتحاد” خارج دوري أبطال آسيا.. وسيلعب فقط في هذه الحالة !

صحيفة المرصد: قررت لجنة تراخيص الأندية صباح اليوم في اجتماعها السادس، عدم منح كل من أندية “الاتحاد والشباب والخليج والنصر والرائد” الرخصة الآسيوية لعدم استيفائهم بعض المعايير الإلزامية الموجبة للحصول على الرخصة والمحددة بلائحة تراخيص الأندية.

كما قررت اللجنة عدم منح نادي الوحدة الرخصة لعدم تقديمه الملف الخاص بالمعايير والمتطلبات الإلزامية المحددة بلائحة تراخيص الأندية، بحسب “سبق”.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق أن يكون هذا الاجتماع المحدد لإصدار القرارات النهائية لمنح الرخصة من عدمه، وبعد مناقشة كافة الملفات المقدمة من قبل الأندية الطالبة الحصول على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2016-2017م.

وقد أنهَت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة كافة الملفات وقررت بالإجماع الموافقة على منح الرخصة الآسيوية لكل من أندية “الأهلي والهلال والتعاون والفتح والفيصلي والقادسية”، وفقاً للائحة تراخيص الأندية، وذلك لاستيفائها المعايير الإلزامية الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية والمالية الموجبة لذلك.

وقد بيّنت لجنة التراخيص أن للأندية التي لم تحصل على الرخصة الحق في الاستئناف من هذه القرارات أمام لجنة الاستئناف الخاصة بتراخيص الأندية خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها لهذه القرارات، وفي حال قبول الاستئناف وإعطائهم الرخصة يمكنهم المشاركة.