بالصور .. شاهد الأسلحة التي أستولى عليها الجيش اليمني من الانقلابيين بالبقع

صحيفة المرصد – واس:استولت قوات الجيش الوطني للحكومة اليمنية اليوم، على صواريخ تابعة للممتمردين الحوثيين في محافظة صعدة، شمالي البلاد .

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية – في بيان على موقعه الرسمي في “فيسبوك” – إن وحدات من الجيش ضبطت صواريخ في مواقع الميليشيات الانقلابية بمنطقة البقع بمحافظة صعدة التي تدور في حدودها معارك شرسة بين الطرفين . ونشر الموقع صورًا لتلك الصواريخ ، دون ذكر المزيد من التفاصيل .