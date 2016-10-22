بالصور .. شاهد الأسلحة التي أستولى عليها الجيش اليمني من الانقلابيين بالبقع

صحيفة المرصد – واس:استولت قوات الجيش الوطني للحكومة اليمنية اليوم، على صواريخ تابعة للممتمردين الحوثيين في محافظة صعدة، شمالي البلاد .
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية – في بيان على موقعه الرسمي في “فيسبوك” – إن وحدات من الجيش ضبطت صواريخ في مواقع الميليشيات الانقلابية بمنطقة البقع بمحافظة صعدة التي تدور في حدودها معارك شرسة بين الطرفين . ونشر الموقع صورًا لتلك الصواريخ ، دون ذكر المزيد من التفاصيل .
تعليقات ( 21 )
عدد التعليقات:11939
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=n443djhuPJ8
عدد التعليقات:11939
برق الحرم(((((((( سويعت ......هي ....... سويعت ))))))))
عدد التعليقات:11939
برق الحرم((((((( عــــــــــــــــــــاجل ......مليشيا _الحوثي ....تلطم وتعلن مقتل القيادي في أحمد شرف الدين المهدي بغارة للتحالف شمال صعدة ))))))
عدد التعليقات:11939
برق الحرم(((أمس المفاوض ....واليوم المنسق ...تم اصطيادهم على الحدود مسلحين ..... والقادم علمه عند الله من يكون .... وأين سوف تصطاده _ الكواسر سدد الله رميها)))
عدد التعليقات:11939
برق الحرم((((((( للتصحيح كبـــــــير _((((الزنـــابيل)))) وهم يعلمون جيدا انهم مجرد بغال حاملة وارضهم ... اوعية لنار ملالي ايران )))))
عدد التعليقات:11939
برق الحرم(((((( عــــــــــــــــــــاجل ...... اسم كبير الزابيل عبدالمجوسي الهالك المدعوس على حدود بلاد الحرمين اليوم ..... أحمد شرف الدين المهدي))))
عدد التعليقات:11939
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=ddynk7zwqfY
عدد التعليقات:11939
برق الحرم((( عـــــــاجل ....شهود _عيان .... تأكد دعس و مقتل _المنسق العام بين مليشيا الحوثيين ومليشيا زميرة لبنان وعدد ((8))) من مرافقيه قبالة الحدود))))
عدد التعليقات:11939
برق الحرم((((((((( الله أكبر ................الله أكبر .................الله أكبر)))))))
عدد التعليقات:11939
برق الحرم(((((((( ماهذه الاسلحة ...............الامن مخرجات ...... خوار الكويت ))))))))
عدد التعليقات:11939
برق الحرم(((((( عـــــــــاجل ...... المليشيات .... يمنعون وفد اليونسيف من دخول مدينة تعز رغم الهدنة...... والامم المتحدة تمتثل لرغبتهم ))))))
عدد التعليقات:11939
برق الحرم((((((( هذه رسائل االسلام .... التي وضعت لدعم عبيد الملالي وعلوجهم الخونة و يتمتعون بحماية الامم المتحدة )))))
اليوسياللهم فرق جمع الحوثيين ومن معهم ومن يساندهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم امين
عدد التعليقات:11939
برق الحرم((((((( تخلصوا من نار الاعداء في زنبيل اليمن والعنوهم بها ...... وصبوها عليهم صبا )))))))
عدد التعليقات:11939
برق الحرم(((هذه .... من ضمن المضبوطات... وما حوته المخازن من صواريخ استرايجية ..... تحت الرقابة المشددة ..... من الجو والبر والبحر ... قد تضرب دفعة واحدة))
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونياحي ياقيوم بك أستغيث
ايرانيه الصنع دعم الارهاب الحوثي من الارهاب الايرانيلعنه الله على خامئني الارهابي
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناللهم ربي أغفرلي وأرحمني لااله الاأنت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
تبوكنا أجمملاللهم عجل بنصرناا