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بالصور .. شاهد الأسلحة التي أستولى عليها الجيش اليمني من الانقلابيين بالبقع

22 أكتوبر, 2016 , 19:22 م
بالصور .. شاهد الأسلحة التي أستولى عليها الجيش اليمني من الانقلابيين بالبقع
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صحيفة المرصد – واس:استولت قوات الجيش الوطني للحكومة اليمنية اليوم، على صواريخ تابعة للممتمردين الحوثيين في محافظة صعدة، شمالي البلاد .

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية – في بيان على موقعه الرسمي في “فيسبوك” – إن وحدات من الجيش ضبطت صواريخ في مواقع الميليشيات الانقلابية بمنطقة البقع بمحافظة صعدة التي تدور في حدودها معارك شرسة بين الطرفين . ونشر الموقع صورًا لتلك الصواريخ ، دون ذكر المزيد من التفاصيل .

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تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    22 أكتوبر, 2016 , 20:45 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=n443djhuPJ8
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  2. 20
    22 أكتوبر, 2016 , 20:44 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    (((((((( سويعت ......هي ....... سويعت ))))))))
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  3. 19
    22 أكتوبر, 2016 , 20:26 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    ((((((( عــــــــــــــــــــاجل ......مليشيا _الحوثي ....تلطم وتعلن مقتل القيادي في أحمد شرف الدين المهدي بغارة للتحالف شمال صعدة ))))))
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  4. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 20:05 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    (((أمس المفاوض ....واليوم المنسق ...تم اصطيادهم على الحدود مسلحين ..... والقادم علمه عند الله من يكون .... وأين سوف تصطاده _ الكواسر سدد الله رميها)))
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  5. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 19:51 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    ((((((( للتصحيح كبـــــــير _((((الزنـــابيل)))) وهم يعلمون جيدا انهم مجرد بغال حاملة وارضهم ... اوعية لنار ملالي ايران )))))
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  6. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    مخالف للنشر
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  7. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 19:49 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    (((((( عــــــــــــــــــــاجل ...... اسم كبير الزابيل عبدالمجوسي الهالك المدعوس على حدود بلاد الحرمين اليوم ..... أحمد شرف الدين المهدي))))
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  8. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 19:45 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=ddynk7zwqfY
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  9. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 19:44 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    ((( عـــــــاجل ....شهود _عيان .... تأكد دعس و مقتل _المنسق العام بين مليشيا الحوثيين ومليشيا زميرة لبنان وعدد ((8))) من مرافقيه قبالة الحدود))))
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  10. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    ((((((((( الله أكبر ................الله أكبر .................الله أكبر)))))))
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  11. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 19:39 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    (((((((( ماهذه الاسلحة ...............الامن مخرجات ...... خوار الكويت ))))))))
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  12. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 19:38 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    (((((( عـــــــــاجل ...... المليشيات .... يمنعون وفد اليونسيف من دخول مدينة تعز رغم الهدنة...... والامم المتحدة تمتثل لرغبتهم ))))))
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  13. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 19:35 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    ((((((( هذه رسائل االسلام .... التي وضعت لدعم عبيد الملالي وعلوجهم الخونة و يتمتعون بحماية الامم المتحدة )))))
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  14. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    اليوسي

    اللهم فرق جمع الحوثيين ومن معهم ومن يساندهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم امين
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  15. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 19:33 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    ((((((( تخلصوا من نار الاعداء في زنبيل اليمن والعنوهم بها ...... وصبوها عليهم صبا )))))))
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  16. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 19:31 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    (((هذه .... من ضمن المضبوطات... وما حوته المخازن من صواريخ استرايجية ..... تحت الرقابة المشددة ..... من الجو والبر والبحر ... قد تضرب دفعة واحدة))
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  17. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    ياحي ياقيوم بك أستغيث
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  18. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    ايرانيه الصنع دعم الارهاب الحوثي من الارهاب الايراني

    لعنه الله على خامئني الارهابي
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  19. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اللهم ربي أغفرلي وأرحمني لااله الاأنت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  20. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
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  21. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    تبوكنا أجممل

    اللهم عجل بنصرناا
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