فيديو يظهر حليمة بولند قبل الخضوع لعمليات التجميل وهي مذيعة للأخبار !

صحيفة المرصد:نشرت الممثلة الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي على تطبيق “انستاقرام”، فيديو قديم للإعلامية حليمة بولند قبل خضوعها لعمليات التجميل .

وأطلّت حليمة وهي تتلو نشرة الأخبار، وبدت مختلفة تماماً .

وعلّقت مي على الفيديو وكتبت: “حليمة بولند أيّام ما كانت مذيعة بالأخبار”.