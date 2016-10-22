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فيديو يظهر حليمة بولند قبل الخضوع لعمليات التجميل وهي مذيعة للأخبار !

22 أكتوبر, 2016 , 19:54 م
فيديو يظهر حليمة بولند قبل الخضوع لعمليات التجميل وهي مذيعة للأخبار !
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صحيفة المرصد:نشرت الممثلة الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي على تطبيق “انستاقرام”، فيديو قديم للإعلامية حليمة بولند قبل خضوعها لعمليات التجميل .

وأطلّت حليمة وهي تتلو نشرة الأخبار، وبدت مختلفة تماماً .

وعلّقت مي على الفيديو وكتبت: “حليمة بولند أيّام ما كانت مذيعة بالأخبار”.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 24
    22 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    يلدرم

    أصبحت مخلوقا كله عبارة عن كومة من اثار مشارط الجراحين والتصنع الممقوت لاينتمي بأي صلة للطفلة التي كانت
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  2. 23
    22 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    تخلف

    ما أثقل دم هذه المخلوقه ....يعععععععععع أقسم بالله مانزلتلي من زور
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  3. 22
    22 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    جنوبيه *

    والله ياحليمه ماتنبلعين لازمان ولا اللحين متصنعه درجه اولى .......
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  4. 21
    22 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وهي ازعجتنا جمالي وجمالي 😂وطلع حيل تجميل مو خلقه 😂
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  5. 20
    22 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ماتملك ذرة جمال ولا وسامة ولاشيء التجميل خلى 🐒غزال 😍
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  6. 19
    22 أكتوبر, 2016 , 21:31 م
    عدد التعليقات:206

    الصميل

    لا أدري ماذا بقي لزوجها إن كانت متزوجة من الخصوصية (( الزوجية ؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!
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  7. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    الحق ينقال

    المرأة المتصنعةوتتحدث بغير لهجتهاوتحاول جذب الانتباه لها بالخروج عن المألوف لديها مشكلة بسيطة وهي انه ينقصها زوج رجل بمعنى الكلمة يحتويها بحبه وخشونته
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  8. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    كوكا

    ابك القطه هذي قسم اذكرها سنه اربعه وتسعين او سته وتسعين ياسرع الايام ماسرع تروح تروح مثل السراب
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  9. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    loovivool

    كانت قد غلطت على السعوديات وبذلك لن احترمها وهي تغلط على بنت بلدي الاشرف والاجمل منها
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  10. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    أبجد هوز

    يا ربيه حروب كثيرة في العالم والمدافع بم بم بم، وأنا متخرعه وايد نادوا امي نادوا أبوي نادوا أبوي...سوري نأخذ بريك هالحين!!
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  11. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    نفر معلوم

    هنيئا لمن قشط القشطه .
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  12. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    محمدالشهري

    حليمة كل اللي يكرهون جعلهم فداك انتي جملية وتبقى عنوان الجمال
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  13. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    زائر المرصد

    تزوير في أشكال رسميه.وهي طفله كانت احلى. وأكثر براءه.
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  14. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 20:30 م
    عدد التعليقات:5651

    بسمه

    كاااااااانت حقيقيه !
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  15. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    زائر المرصد

    تزوير في أشكال رسميه.وهي طفله كانت احلى. وأكثر براءه.
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  16. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    سلامه

    هذا بداية اتجاة المستثمرين الخليج للتسابق لتوقيع عقود معها لين وصل رصيدها بالملايين
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  17. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    اصيل

    من تقصد يا قلم الخنبقه احترم نفسك
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  18. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    الهمداني

    ياحليمة للسن احكام لن تاخذي عمرك وعمر غيرك
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  19. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    ت ١. بارك الله فيك لقد قلت كبد الحقيقه
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  20. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 20:08 م
    عدد التعليقات:14770

    قلم الحقيقه

    لو شاهدوها من أعطوها دعوة قدوم للرياض لحفلة خاصة وبطائرة خاصة وسائق شخصي وهي بهذه الصورة لسحبو وقتها دعوتهم فورآ.
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  21. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    أبو سحاااب

    سينقلب التجميل إلى تلبيخ احمدي ربك اللي قسم لك الجمال ومعترضه بعد ولكن تخيلي جمالك مع تقدم العمر كيف تحاربين التجاعيد وتغير البشره كلها كم سنه ويغادر
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  22. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    .

    اول ليلة في القبر بالله قل لي مايكون
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  23. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    زمن الذكريات

    مذيعه فاشله بكل المقاييس والمكاييل
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  24. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    .

    قال الله تعالى في الحديث القدسي ياعبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الانفسه
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