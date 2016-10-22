فيديو يظهر حليمة بولند قبل الخضوع لعمليات التجميل وهي مذيعة للأخبار !

صحيفة المرصد:نشرت الممثلة الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي على تطبيق “انستاقرام”، فيديو قديم للإعلامية حليمة بولند قبل خضوعها لعمليات التجميل .
وأطلّت حليمة وهي تتلو نشرة الأخبار، وبدت مختلفة تماماً .
وعلّقت مي على الفيديو وكتبت: “حليمة بولند أيّام ما كانت مذيعة بالأخبار”.
تعليقات ( 24 )
يلدرمأصبحت مخلوقا كله عبارة عن كومة من اثار مشارط الجراحين والتصنع الممقوت لاينتمي بأي صلة للطفلة التي كانت
تخلفما أثقل دم هذه المخلوقه ....يعععععععععع أقسم بالله مانزلتلي من زور
جنوبيه *والله ياحليمه ماتنبلعين لازمان ولا اللحين متصنعه درجه اولى .......
↩🌟ريما Rima 🌟↩وهي ازعجتنا جمالي وجمالي 😂وطلع حيل تجميل مو خلقه 😂
↩🌟ريما Rima 🌟↩ماتملك ذرة جمال ولا وسامة ولاشيء التجميل خلى 🐒غزال 😍
عدد التعليقات:206
الصميللا أدري ماذا بقي لزوجها إن كانت متزوجة من الخصوصية (( الزوجية ؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!
الحق ينقالالمرأة المتصنعةوتتحدث بغير لهجتهاوتحاول جذب الانتباه لها بالخروج عن المألوف لديها مشكلة بسيطة وهي انه ينقصها زوج رجل بمعنى الكلمة يحتويها بحبه وخشونته
كوكاابك القطه هذي قسم اذكرها سنه اربعه وتسعين او سته وتسعين ياسرع الايام ماسرع تروح تروح مثل السراب
loovivoolكانت قد غلطت على السعوديات وبذلك لن احترمها وهي تغلط على بنت بلدي الاشرف والاجمل منها
أبجد هوزيا ربيه حروب كثيرة في العالم والمدافع بم بم بم، وأنا متخرعه وايد نادوا امي نادوا أبوي نادوا أبوي...سوري نأخذ بريك هالحين!!
نفر معلومهنيئا لمن قشط القشطه .
محمدالشهريحليمة كل اللي يكرهون جعلهم فداك انتي جملية وتبقى عنوان الجمال
زائر المرصدتزوير في أشكال رسميه.وهي طفله كانت احلى. وأكثر براءه.
عدد التعليقات:5651
بسمهكاااااااانت حقيقيه !
زائر المرصدتزوير في أشكال رسميه.وهي طفله كانت احلى. وأكثر براءه.
سلامههذا بداية اتجاة المستثمرين الخليج للتسابق لتوقيع عقود معها لين وصل رصيدها بالملايين
اصيلمن تقصد يا قلم الخنبقه احترم نفسك
الهمدانيياحليمة للسن احكام لن تاخذي عمرك وعمر غيرك
عدد التعليقات:14770
قلم الحقيقهلو شاهدوها من أعطوها دعوة قدوم للرياض لحفلة خاصة وبطائرة خاصة وسائق شخصي وهي بهذه الصورة لسحبو وقتها دعوتهم فورآ.
أبو سحااابسينقلب التجميل إلى تلبيخ احمدي ربك اللي قسم لك الجمال ومعترضه بعد ولكن تخيلي جمالك مع تقدم العمر كيف تحاربين التجاعيد وتغير البشره كلها كم سنه ويغادر
.اول ليلة في القبر بالله قل لي مايكون
زمن الذكرياتمذيعه فاشله بكل المقاييس والمكاييل
.قال الله تعالى في الحديث القدسي ياعبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الانفسه