بالفيديو.. “العريفي” يكشف تفاصيل وفاة 3 من أقاربه في حريق منزل بـ”مزعل” !

صحيفة المرصد: أعلن الدكتور محمد العريفي عن وفاة 3 من أقاربه عبر مقطع فيديو سجله على حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”.

وكتب العريفي تغريدة أرفق بها فيديو قال فيها: ” توفي اليوم ابن عمي م.سعد بن محمد العريفي، وأخته وطفاء، وابنها سعود، في حادثة حريق دعواتكم لهم”.

وقال العريفي في الفيديو: “أنا متوجه إلى مزعل التي تبعد عن الرياض قرابة 160 كيلو للصلاة على ابن العم سعد بن محمد العريفي، وأخته وطفاء وابنها سعود، توفوا البارحة في مشهد مولم بحريق”.

وأضاف: “الحريق بدأ في البيت وسعود نائم، فدخلت أمه لإنقاذه، ثم دخل أخوها لإخراجهما، وبسبب الدخان وكثافته توفي الجميع”، داعيا الله أن يتقبلهم في الشهداء وأن يرفع درجاتهم ويربط على قلوب ذويهم.