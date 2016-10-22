بالفيديو.. “العريفي” يكشف تفاصيل وفاة 3 من أقاربه في حريق منزل بـ”مزعل” !

صحيفة المرصد: أعلن الدكتور محمد العريفي عن وفاة 3 من أقاربه عبر مقطع فيديو سجله على حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”.
وكتب العريفي تغريدة أرفق بها فيديو قال فيها: ” توفي اليوم ابن عمي م.سعد بن محمد العريفي، وأخته وطفاء، وابنها سعود، في حادثة حريق دعواتكم لهم”.
وقال العريفي في الفيديو: “أنا متوجه إلى مزعل التي تبعد عن الرياض قرابة 160 كيلو للصلاة على ابن العم سعد بن محمد العريفي، وأخته وطفاء وابنها سعود، توفوا البارحة في مشهد مولم بحريق”.
وأضاف: “الحريق بدأ في البيت وسعود نائم، فدخلت أمه لإنقاذه، ثم دخل أخوها لإخراجهما، وبسبب الدخان وكثافته توفي الجميع”، داعيا الله أن يتقبلهم في الشهداء وأن يرفع درجاتهم ويربط على قلوب ذويهم.
توفي اليوم ابن عمي م.سعد بن محمد العريفي، وأخته وطفاء، وابنها سعود، في حادثة حريق
دعواتكم لهم pic.twitter.com/IfF8mAxtF4
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) October 22, 2016
تعليقات ( 29 )
المزن🍃لاحول ولاقوة إلا بالله " الله يرحمهم ويغفر لهم.🍃
الوعمرلا نقول الا ما يرضي الله عز وجل الله يرحمهم ويحسن عزاء وصبر ذويهم ***
أم نوافالله يغفر لهم ويرحمهم شهداء بإذن الله عظم الله أجركم إنا لله وإنا إليه راجعون
الناقدالله يعفو عنم ويغفرلهم ،،
شايف العجائباللهم امين تقبلهم شهداء واجبر عزاء ذويهم
ملكيعظم الله لكم الاجر ان شاء الله. وغفرلهم وأن شاء الله يتقبلهم في عداد الشهداء. وانا لله وانا اليه راجعون.
زائر70انالله وانا اليه راجعون لهم الرحمه ولكم من بعدهم طول البقى
REALITYنـا لله وإنـا إليه راجعون عظم اللـه أجركم .. وغفر الله لهم وأسكنهم فسيح جناته
المحب لك فاللهإنـا لله وإنـا إليه راجعون عظم اللـه أجركم .. وغفر الله لهم وأسكنهم فسيح جناته
ابوالحمزةمخالف
الضيغميجبر الله مصابكم ،وعظم أجركم وأحسن عزاءكم ياشيخ محمد وإن شاء الله أنهم في عداد الشهداء .
....الله يرحمهم جميع.ويصبر ذويهم.مااجمل أن تقتدوا بالسنة النبويه في طريقة دفن الميت وعدم البناء على القبر وتجصيصه.واحترام حرمة الميت بعدم الزخرفة على قبره
عدد التعليقات:5696
الرحااالالله يرحمهم جميعا..و عظم الله اجرك فيهم ..مهما اختلفنا معك ..الا في هذه الامور من واجبنا العزاء ومنا ومنكم الدعاء و على الله الرحمه والمغفره
الله يجعلهم شهداء ويغفر لهمرحمه الله عليهم
زمن الذكرياتانا لله وانا اليه راجعون غفرالله لهم اجمعين وغفر الله لامواتنا واموت المسلمين وعظم الله اجركم
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹رحم الله أبناء عمك سعد ووطفاء وسعود..والله يحفظ المسلمين والمسلمات وأبنائهم
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹عظم الله أجركم ياشيخ محمد..غفر الله لهما ولموتى المسلمين.إنا لله وإنا إليه راجعون
عدد التعليقات:5498
المنتصر باللهالله يرحم امواتكم وأموات المسلمين وعظم الله أجركم...............?
عدد التعليقات:14770
قلم الحقيقهرحمهم الله جميعآ وغفر لهم.
عدد التعليقات:149
شقردي بطرانإنـا لله وإنـا إليه راجعون عظم اللـه أجركم .. وغفر الله لهما وأسكنهما فسيح جناته
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
عدد التعليقات:5651
بسمهلاحول ولاقوة الا بالله ..الله يرحمهم ويغفر لهم .
جواد جدةاللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عظم الله اجركم وأحسن عزائكم
عدد التعليقات:11939
برق الحرم((((((( ان لله وان اليه راجعون ....ولاحول ولاقوة الابالله ......أحسن الله العزاء فيهم وكتب في الجنة مقامهم بأذنه تعالى))))))
عابرونالله يرحمهم ويغفرلهم وعزائنا لكافة العرافا وقبيلة بني خالد
عدد التعليقات:4442
أنفااس مشتااقاللهم أغفر لهم و موتى المسلمين و من يقرأ هذا التعليق .
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله