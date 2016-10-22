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بالفيديو.. “العريفي” يكشف تفاصيل وفاة 3 من أقاربه في حريق منزل بـ”مزعل” !

22 أكتوبر, 2016 , 20:08 م
بالفيديو.. “العريفي” يكشف تفاصيل وفاة 3 من أقاربه في حريق منزل بـ”مزعل” !
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صحيفة المرصد: أعلن الدكتور محمد العريفي عن وفاة 3 من أقاربه عبر مقطع فيديو سجله على حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”.

وكتب العريفي تغريدة أرفق بها فيديو قال فيها: ” توفي اليوم ابن عمي م.سعد بن محمد العريفي، وأخته وطفاء، وابنها سعود، في حادثة حريق دعواتكم لهم”.

وقال العريفي في الفيديو: “أنا متوجه إلى مزعل التي تبعد عن الرياض قرابة 160 كيلو للصلاة على ابن العم سعد بن محمد العريفي، وأخته وطفاء وابنها سعود، توفوا البارحة في مشهد مولم بحريق”.

وأضاف: “الحريق بدأ في البيت وسعود نائم، فدخلت أمه لإنقاذه، ثم دخل أخوها لإخراجهما، وبسبب الدخان وكثافته توفي الجميع”، داعيا الله أن يتقبلهم في الشهداء وأن يرفع درجاتهم ويربط على قلوب ذويهم.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 29
    22 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    المزن

    🍃لاحول ولاقوة إلا بالله " الله يرحمهم ويغفر لهم.🍃
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  2. 28
    22 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    الوعمر

    لا نقول الا ما يرضي الله عز وجل الله يرحمهم ويحسن عزاء وصبر ذويهم ***
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  3. 27
    22 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    أم نواف

    الله يغفر لهم ويرحمهم شهداء بإذن الله عظم الله أجركم إنا لله وإنا إليه راجعون
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  4. 26
    22 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    الناقد

    الله يعفو عنم ويغفرلهم ،،
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  5. 25
    22 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    شايف العجائب

    اللهم امين تقبلهم شهداء واجبر عزاء ذويهم
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  6. 24
    22 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    ملكي

    عظم الله لكم الاجر ان شاء الله. وغفرلهم وأن شاء الله يتقبلهم في عداد الشهداء. وانا لله وانا اليه راجعون.
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  7. 23
    22 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    زائر70

    انالله وانا اليه راجعون لهم الرحمه ولكم من بعدهم طول البقى
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  8. 22
    22 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    REALITY

    نـا لله وإنـا إليه راجعون عظم اللـه أجركم .. وغفر الله لهم وأسكنهم فسيح جناته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 21
    22 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    المحب لك فالله

    إنـا لله وإنـا إليه راجعون عظم اللـه أجركم .. وغفر الله لهم وأسكنهم فسيح جناته
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  10. 20
    22 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    إنـا لله وإنـا إليه راجعون عظم اللـه أجركم .. وغفر الله لهم وأسكنهم فسيح جناته
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  11. 19
    22 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    ابوالحمزة

    مخالف
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  12. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    الضيغمي

    جبر الله مصابكم ،وعظم أجركم وأحسن عزاءكم ياشيخ محمد وإن شاء الله أنهم في عداد الشهداء .
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  13. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    ....

    الله يرحمهم جميع.ويصبر ذويهم.مااجمل أن تقتدوا بالسنة النبويه في طريقة دفن الميت وعدم البناء على القبر وتجصيصه.واحترام حرمة الميت بعدم الزخرفة على قبره
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  14. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 20:44 م
    عدد التعليقات:5696

    الرحااال

    الله يرحمهم جميعا..و عظم الله اجرك فيهم ..مهما اختلفنا معك ..الا في هذه الامور من واجبنا العزاء ومنا ومنكم الدعاء و على الله الرحمه والمغفره
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  15. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    الله يجعلهم شهداء ويغفر لهم

    رحمه الله عليهم
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  16. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    زمن الذكريات

    انا لله وانا اليه راجعون غفرالله لهم اجمعين وغفر الله لامواتنا واموت المسلمين وعظم الله اجركم
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  17. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    رحم الله أبناء عمك سعد ووطفاء وسعود..والله يحفظ المسلمين والمسلمات وأبنائهم
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  18. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    عظم الله أجركم ياشيخ محمد..غفر الله لهما ولموتى المسلمين.إنا لله وإنا إليه راجعون
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  19. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 20:30 م
    عدد التعليقات:5498

    المنتصر بالله

    الله يرحم امواتكم وأموات المسلمين وعظم الله أجركم...............?
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  20. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 20:24 م
    عدد التعليقات:14770

    قلم الحقيقه

    رحمهم الله جميعآ وغفر لهم.
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  21. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 20:23 م
    عدد التعليقات:149

    شقردي بطران

    إنـا لله وإنـا إليه راجعون عظم اللـه أجركم .. وغفر الله لهما وأسكنهما فسيح جناته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  23. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 20:17 م
    عدد التعليقات:5651

    بسمه

    لاحول ولاقوة الا بالله ..الله يرحمهم ويغفر لهم .
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  24. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    جواد جدة

    اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عظم الله اجركم وأحسن عزائكم
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  25. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    الدعاء لهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
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  26. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:11939

    برق الحرم

    ((((((( ان لله وان اليه راجعون ....ولاحول ولاقوة الابالله ......أحسن الله العزاء فيهم وكتب في الجنة مقامهم بأذنه تعالى))))))
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  27. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    عابرون

    الله يرحمهم ويغفرلهم وعزائنا لكافة العرافا وقبيلة بني خالد
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  28. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 20:14 م
    عدد التعليقات:4442

    أنفااس مشتااق

    اللهم أغفر لهم و موتى المسلمين و من يقرأ هذا التعليق .
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  29. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
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