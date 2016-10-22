بالصور: قصة لاعب سابق بنادي النصر يتخذ من سيارته مسكناً منذ 5 سنوات !

صحيفة المرصد: رصدت صوراً لاعب النصر السابق في فترة الخمسينيات، مصلح الغامدي، وهو يعاني كثيراً في حياته.
الغامدي يسكن في محافظة بيشة وسط المحلات التجارية والماركات العالمية، ولكن في سيارته، التي تبدو من الخارج متهالكة فمظهرها الخارجي يجعل الناظر إليها لا يريد ركوبها، إلا أن الغامدي قام بتحويلها لمسكن، في ظل الأزمة السكانية التي يعاني منها معظم المواطنين.
ولعب مصلح الغامدي لنادي النصر السعودي في عام 1377 هـ بجوار سعود أبو حيدر وناصر كرداش وناصر الجوهر ثم ترك كرة القدم، وهو يعيش بداخل سيارة حوّلها لغرفة نوم متحركة منذ 5 سنوات حيث لا يوجد لديه مسكن لضعف إمكاناته المادية.
وقد أوضح الغامدي وفقاً لموقع المواطن قائلاً: “لعبت في نادي النصر وعشقته حتى الثمالة ثم تركت كرة القدم والآن أعيش في داخل هذه السيارة لعدم قدرتي على العمل وأعيش على صدقات المحسنين وأحلم بوجود منزل لي أسكن فيه حيث إنني أقطن في هذه السيارة منذ 5 سنوات وأناشد أهل الخير أن يمدوا يد العون لي ومساعدتي في تجاوز هذه الظروف الصعبة.”
تعليقات ( 86 )
فوفو💙💛💙💛من جدكم لاعب بالخمسينات من القرن الماضي هذا الظاهر شبح الاعب بعد مامات اجل لاعب واسطوره نصراوي بعد اول اساطير النصر ماجد عبدالله ولا ومنشهر بالثمانينا
مستشاركصالح النعيمه كبتن الهلال والمنتخب ماعنده بيت ملك له باسمه وعبدالله سليمان لاعب الهلال حاله مايعلمها الا الله واحمد لطف مسكين وظروفه سيئه ومستأجر ....
طير شلوىيالله نفس الكاديلاك الكونكورد اللي عندي موديل ٩٦ سيارات خايسه ومشاكلها كثيره
فهد١أنشروا التعليق بالكامل أو لاتنشروه
داعس المطاياالله يرزقك من واسع فضله
فهد١*** حسبي الله على كل الفاسدين والظالمين ومن يقف معهم
فتى الجبل 1اللهم فرج كربته.ياارب واعانه الله على ماهو فيه من ظنك العيش! اذا عمره تعدى ال60 يستحق الضمان! وايضا نسأل عن جماعته اين هم عنالوقوف معه وهم قبيله كبيره
ابو محمداين الجمعيات الخيريه عن هده الفئه من المجتمع الدوله ما قصرت
مراقبكان ياما كان في قديم الزمآن ،،
يالطيفليس ملح الان اغلب الشباب اتخذ من سيارته سكن اولا يصبر سنه ازسنتين لين يتحسن وضعه المادي ويفتك من غرف الاجارالخياليه وبعضهم سكن الخيام في القطع الخاليه
الجارحالله يرزقنا ويرزقه من اوسع ابواب الرزق ان الله هو الرزاق الكريم
الهمداني67-اليتامي حالتك بكتني اكثر من قصة الغامدي لكن وش اقدر اقول غير تفرج عليك وعلى الملاين امثالك ((بالصبر)) اشك
🌺أوركيدربي ولّعهم بحب الكرة ولا والله ماذكر فيها فائدة ولالها مردود وأن حصل فائدتها مؤقتة... هواية وليست وظيفة ومستقبلها ع كف عفريت.
اتعلم واجيكهذي جديدة بقراطيسها بعد الفوز على الاهلي هههههههههه النصر نادي رياضي مش مؤسسة خيرية .. غيرو
ابو ماهرامثاله كثير تركو عمدآ من الأنديه المنتمين لها أوحتى الأشخاص الذين ليس لهم علاقه بالكره لا من قريب ولا من بعيد تركهم المجتمع يواجهون مصيرهم الله يساعد
اليتاميت 52 تكفي ابي عمل انا متقاعد والحال قشرا والله اني مستاجر والراتب مايزيد منه الا 800 ريال ابغا عمل الله يرزقك الجنه افضل من الدنيا ومافيها
الهمدانياذا تبون تعرفون من متى وهو في شقاء اعلمكم من موديل سيارته لهليوم ((ياسعداء العالم))
ولد بلاديدعواتكم ل صاحب التعايق رقم ٥٢ ان الله يزوده من خيره ويوسع له في رزقه ويعوضه في ماله ماقصر تفاعل مع وضع الرجل وهذي من شيمة الرجال.. تحيه وتقدير له
الناقدوين الدغيثر مهايطي النصر . . يفزع له ويتوسط له بشقه !!
ابو ارياملا يكون ماجد عبدالله هههههه
ابوخالد الدمامالله يفرج همه، وهو من قبيلة غامد الطيبه وهم بالآلاف ومقتدرين والأقربون اولى بالمعروف فلماذا لايتم مساعدته وهو ينتمي لهم
الهمدانيإلا أن الغامدي قام بتحويلها لمسكن، في ظل الأزمة السكانية التي يعاني منها معظم المواطنين(((لا تعليق)))
ليلأسأل الله ان يسر امرك ويفرج همك وانا على اتم الاستعداد لتقديم سكن مجاني مدى الحياة لهذا الشخص وعمل مناسب ان شاء الله.
ابومحمدياليت يتم مساعدته من قبل النادي واللاعبين وكل محبي نادي النصر واهل الخير
تميمالله يفرج عليه ومن اراد الاجر الان يتصدق عليه بغض النظر لمن يلعب عسي ربي يسخر له
زائر70اللهم ارزقه من واسع فضلك واشرح صدره ويسر امره يارحمان يارحيم اللهم انك اخير ممايجمعون فارحم عبدك الضعيف المحتاج اليك ياالله ياالله ياالله ياودودياودود
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
عدد التعليقات:149
شقردي بطرانالله يعينا وياه ويفك عوقه وضايقته المالية وين ربعك وين جماعتك ليه ما رحت للرعاية الاجتماعية ودور الايواء منشره بكل مكان يدرسون حالتك ويستقبلونك ويؤونك
سعودي وافتخريا رقم 38 النصر بمن حضر غضبن عنك وهذه الجمله قالها الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمه الله ولأنك بزر ما عليك شرهه ومن هو انت علشان تستهزي ببوخالد والنصر
عدد التعليقات:5652
بسمهزكريا صدددقت ان اسمك زكريا المهم ابداً الموضوع مايستاهل ارد فيه بهلاليتي لانه مو مجال ابداً ..ربي يفرج همه ويرزقه من حيث لا يحتسب ويغنيه من فضله ..وكفى✋🏻
علويقامط مسوي نفسه اتيكيت ههههههه
زكرياشكل بسه تحمست بالتعليقات وربطت حزام الأمان وارتدت الطاقيه استعداداً للهجوم على المعلقين هههههآآآي
ااببووححممووددهناك لاعبين بالمئات لم يمثلوا الاندية إلا في مباريات معدودة .. هل تكون الاندية مسؤولة عنهم .. طبعا ( لا ) هناك لاعبين مثلو الهلال .. هم الآن في السجون
↩🌟ريما Rima 🌟↩وضعنا الاقتصادي بخير ولله الحمد وما يصير إلا المكتوب لنا □■■■■خ
عدد التعليقات:5652
بسمهوانتي بدأتي فتستاهلي الرد ويكفي طريقة ردك الغبيه حتى اتغاضى عنك 👌🏻
النثر بمن حضرزنوبه من هو مؤسس نادي الفقر
↩🌟ريما Rima 🌟↩أعوذ بالله يا الاستهزاء من بعض البشر والسبب لأنه من ذاك الفريق❗□■■
خبيرعقود للوراعين بالملايين وناس نهي لاقيه سكن نايمه بالشارع ، ستذفعون ثمن هاذا الطغيان والدليل الوضع الاقتصادي اللي صابنا
مواطنلا تحزن سوف يأتيك الفرج من الخالق الرازق الذي تكفل بأرزاق خلقه.
↩🌟ريما Rima 🌟↩يابسمه 🐈هو اللي بدء فا يستاهل الرد المثل بالمثل 😡
نايف القحطانييتبرعون له جمهور النصر ( جمهور القواطي )
↩🌟ريما Rima 🌟↩لو فيه أحد يحطله بنفس مكانه خيمة لحد ما يحط بشقة □حتى الخيمة ماقدر يشتريها والناس ليه ماشرتله خيمة أوسع له🎪
رحمهالحل هو مراقبه الصدقات والزكوات التي تحول للخارج لاجل شيعي تسنن والا سني في مأزق والا ساعدوا اخوانكم السنه ...لالالالا من يتصدق فليذهب للجمعيات
شايف العجائبوين كحيلان وهياطه يجي يمنحه فله في بيشه ترى ماتتعدى 500 الف او اقل .
عدد التعليقات:5652
بسمه↩🌟ريما Rima 🌟↩ انت طاقية 😩 ياللي تستهزء بالنصر😂//مافرقتي عنه كثير وبموضوع انساني تكتبين طاقيه وبتعصب !!!🤓
اليتاميهل صحيح شالو الدعم عن المعاقين
نهاية الكره !!اللاعب كالحصان متى ما أصيب جسديا أو نفسيا او حتى اشاعـة هنا داخل المملكة أو خارجها. ينتهى فورا ولو دعم نفسيا فلا يمكن إصلاح الجـرة اذا انكسـرة !!
محب الهيئةبسم الله الرحمن الرحيم (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس إلحافاً). البقرة
مواطناللهم ارزقه واكتب له الفرج وأهل الخير كثيرين في هذه البلاد الطيبه سوف يمدون له اليد الحنونه مثل ما تعودنا منهم.
↩🌟ريما Rima 🌟↩انت طاقية 😩 ياللي تستهزء بالنصر😂
عدد التعليقات:5652
بسمهاتوقع ماكان احد يعرف عن وضعه بس الان بعد تسليط الاعلام النظر عليه ان شاء الله تنحل مشكلته والدنيا لسى بخير .
↩🌟ريما Rima 🌟↩مالت على الغبي اللي يكتب اسم نادي النصر بإسم ثاني حتى والموضوع عن حالة إنسانية محزنه فيه تعصب وتشمت ❗
النثر بمن حضرلاعب النصر السعودي في فترة الخمسينيات الميلادية ... سبحان الله يعني كان لاعب في النصر من 60 سنه الله يكون بعونه ويرزقه بس كم عمره ومن هو مؤسس النصر !
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹أتمنى من سكان المنطقة الكرام مساعدة هذا المواطن وأتمنى مساعدة كل مسلم فقير
خلللا حول الله اكلوك لحم وطشوك عظم . وين الملاين الشعب العربي وين النصراوين وين .
بنادولانا هلالي بس وش دخل نادي النصر هذي مسؤولية وزارات متعددة منها الشئون الاجتماعية والامارة كيف ترضى مواطن يعيش بهالطريقه وين راحت النخوة من قلوب الناس
↩🌟ريما Rima 🌟↩وين الشؤون الاجتماعية □ من فرج كربة هذا الشخص فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة □
الريممحزن 😔 ... كمواطن بالمقام الاول و هذه حاله مو لاقي يسكن ويعيش بكرامه بمملكة الانسانيه لا تعليق
؟؟رواتب اللاعب الاجنبي تبدأ من 50 ألف الى 200 الف ريال شهرياً.. المدرب الإيطالي فابيو كانافارو كان يحصل الصقر على مبلغ 500 ألف ريال شهرياً من النصر.
↩🌟ريما Rima 🌟↩ما شاء الله على صبره 5 سنين ينام بسيارة من يتحمل هذا سجن صغير 😢وين الناس القادرين اللي ببيشه أو بأي مكان ماتبون الأجر من رجال أعمال أمراء..الخ
اجمل عبارة تختصر حال المواطنلا تصلح للركوب فيها فما بالكم بتحويلها لمسكن , في ظل الأزمة السكانية التي يعاني منها معظم المواطنين.
عدد التعليقات:14770
قلم الحقيقهلاحول ولاقوة الا بالله.أسأل الله أن يرزقك من واسع فضله وأن يتقدم اليك نادي النصر ويقدم الك معونة مادية تخلصك من الفقر والعوز والحاجة وذل السؤآل.
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمانالله وانااليه راجعون
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمانالله وانااليه راجعون
أبجد هوزيجب عدم التركيز على كونه لاعب من عدمه، فهو أولا وأخيرا مواطن يعيش في مجتمع لديه سمات زاهية أملاها عليه ديننا الحنيف فيجب أن يبادر مسئولي الشئون هناك!!
عدد التعليقات:5652
بسمهالله يفرج هم كل مهموم ويارب يوقف له اولاد الحلال ويساعدوه ..يااارب شي مؤلم بصراحه !!
فاهمأسأل الله العظيم ان يرزقك من واسع فضلة
مسافراسال الله الكريم ان يعينه ويهي له من اهل الخير من يساعده
الشايبلاحول ولا قوه الا بالله ...
زائر المرصدالله يكون بعونه. المفروض الاداره النصراويه.لا تقصر مع من خدم النادي.
مسافروالأجانب يمرحون في بلادنا حسبنا الله ونعم الوكيل