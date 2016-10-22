  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور: قصة لاعب سابق بنادي النصر يتخذ من سيارته مسكناً منذ 5 سنوات !

22 أكتوبر, 2016 , 20:53 م
بالصور: قصة لاعب سابق بنادي النصر يتخذ من سيارته مسكناً منذ 5 سنوات !
  • 11٬497
  • 86
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: رصدت صوراً لاعب النصر السابق في فترة الخمسينيات، مصلح الغامدي، وهو يعاني كثيراً في حياته.

الغامدي يسكن في محافظة بيشة وسط المحلات التجارية والماركات العالمية، ولكن في سيارته، التي تبدو من الخارج متهالكة فمظهرها الخارجي يجعل الناظر إليها لا يريد ركوبها، إلا أن الغامدي قام بتحويلها لمسكن، في ظل الأزمة السكانية التي يعاني منها معظم المواطنين.

ولعب مصلح الغامدي لنادي النصر السعودي في عام 1377 هـ بجوار سعود أبو حيدر وناصر كرداش وناصر الجوهر ثم ترك كرة القدم، وهو يعيش بداخل سيارة حوّلها لغرفة نوم متحركة منذ 5 سنوات حيث لا يوجد لديه مسكن لضعف إمكاناته المادية.

وقد أوضح الغامدي وفقاً لموقع المواطن قائلاً: “لعبت في نادي النصر وعشقته حتى الثمالة ثم تركت كرة القدم والآن أعيش في داخل هذه السيارة لعدم قدرتي على العمل وأعيش على صدقات المحسنين وأحلم بوجود منزل لي أسكن فيه حيث إنني أقطن في هذه السيارة منذ 5 سنوات وأناشد أهل الخير أن يمدوا يد العون لي ومساعدتي في تجاوز هذه الظروف الصعبة.”

85242424

0135856564

06559565623



تعليقات ( 86 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 86
    22 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    فوفو💙💛💙💛

    من جدكم لاعب بالخمسينات من القرن الماضي هذا الظاهر شبح الاعب بعد مامات اجل لاعب واسطوره نصراوي بعد اول اساطير النصر ماجد عبدالله ولا ومنشهر بالثمانينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 85
    22 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    مستشارك

    صالح النعيمه كبتن الهلال والمنتخب ماعنده بيت ملك له باسمه وعبدالله سليمان لاعب الهلال حاله مايعلمها الا الله واحمد لطف مسكين وظروفه سيئه ومستأجر ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 84
    22 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    طير شلوى

    يالله نفس الكاديلاك الكونكورد اللي عندي موديل ٩٦ سيارات خايسه ومشاكلها كثيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 83
    22 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    فهد١

    أنشروا التعليق بالكامل أو لاتنشروه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 82
    22 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    داعس المطايا

    الله يرزقك من واسع فضله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 81
    22 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    فهد١

    *** حسبي الله على كل الفاسدين والظالمين ومن يقف معهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 80
    22 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    فتى الجبل 1

    اللهم فرج كربته.ياارب واعانه الله على ماهو فيه من ظنك العيش! اذا عمره تعدى ال60 يستحق الضمان! وايضا نسأل عن جماعته اين هم عنالوقوف معه وهم قبيله كبيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 79
    22 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    ابو محمد

    اين الجمعيات الخيريه عن هده الفئه من المجتمع الدوله ما قصرت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 78
    22 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    مراقب

    كان ياما كان في قديم الزمآن ،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 77
    22 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    يالطيف

    ليس ملح الان اغلب الشباب اتخذ من سيارته سكن اولا يصبر سنه ازسنتين لين يتحسن وضعه المادي ويفتك من غرف الاجارالخياليه وبعضهم سكن الخيام في القطع الخاليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 76
    22 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    26 نهايه الكره كلامك سليم لكن انت الان مع حاله حالة لاعب بسن الشيوخه لوبيت طين ببيشه لاءن بيشه تتحمل الشمس صدقه لهذااللاعب المسن ياويه واللقمه بتتوفر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 75
    22 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    الجارح

    الله يرزقنا ويرزقه من اوسع ابواب الرزق ان الله هو الرزاق الكريم
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  13. 74
    22 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    الهمداني

    67-اليتامي حالتك بكتني اكثر من قصة الغامدي لكن وش اقدر اقول غير تفرج عليك وعلى الملاين امثالك ((بالصبر)) اشك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 73
    22 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    69 اتعلم واجيك لاتسخر من لاعب النصر احمدربك السياره اللي ينام بها مهيب جديده بقراطيسها عاين عاينها فيلكا قديمه احمد ربك لاتتشمت قول خيراو اصمت حرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 72
    22 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    69 اتعلم واجيك لاتسخر من لاعب النصر احمدربك السياره اللي ينام بها مهيب جديده بقراطيسها عاين عاينها فيلكا قديمه احمد ربك لاتتشمت قول خيراو اصمت حرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 71
    22 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    🌺أوركيد

    ربي ولّعهم بحب الكرة ولا والله ماذكر فيها فائدة ولالها مردود وأن حصل فائدتها مؤقتة... هواية وليست وظيفة ومستقبلها ع كف عفريت.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 70
    22 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    اللاعب ابن مصلح الغامدي اختفى ولايعرف الي اين الاانه لاعب قمه والآن أحواله مترديه الله يسخرله اللاعبين القدماء حالتهم حاله الله يسخرلهم مثل ابن مصلح
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 69
    22 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    اتعلم واجيك

    هذي جديدة بقراطيسها بعد الفوز على الاهلي هههههههههه النصر نادي رياضي مش مؤسسة خيرية .. غيرو
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  19. 68
    22 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    ابو ماهر

    امثاله كثير تركو عمدآ من الأنديه المنتمين لها أوحتى الأشخاص الذين ليس لهم علاقه بالكره لا من قريب ولا من بعيد تركهم المجتمع يواجهون مصيرهم الله يساعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 67
    22 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    اليتامي

    ت 52 تكفي ابي عمل انا متقاعد والحال قشرا والله اني مستاجر والراتب مايزيد منه الا 800 ريال ابغا عمل الله يرزقك الجنه افضل من الدنيا ومافيها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  21. 66
    22 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    كناطلاب وكشافه بالابتداءي اول نروح ملعب بالبطحاء ثم ملعب الصائغ ونرى اللاعبين القدامى ابوحيدروكرداش الغول بشيريعقوب مرسال والدنيني وسلطان مناحي كثرالخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 65
    22 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    الهمداني

    اذا تبون تعرفون من متى وهو في شقاء اعلمكم من موديل سيارته لهليوم ((ياسعداء العالم))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 64
    22 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    الفرق بين ابن مصلح الغامدي بالنصر وزميله سعيدابن يحي الغامدي ظهير الهلال الأيمن ان سعيدالغامدي مدرب رياضه الاءبتداءي والمتوسط ودرب الكثيروانتج عمالقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 63
    22 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    الفرق بين ابن مصلح الغامدي بالنصر وزميله سعيدابن يحي الغامدي ظهير الهلال الأيمن ان سعيدالغامدي مدرب رياضه الاءبتداءي والمتوسط ودرب الكثيروانتج عمالقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 62
    22 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    ولد بلادي

    دعواتكم ل صاحب التعايق رقم ٥٢ ان الله يزوده من خيره ويوسع له في رزقه ويعوضه في ماله ماقصر تفاعل مع وضع الرجل وهذي من شيمة الرجال.. تحيه وتقدير له
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 61
    22 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    الناقد وين الدغيثر مهايطي النصر . . يفزع له ويتوسط له بشقه - كم مساحتها؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 60
    22 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    الظهيرالايمن الهلالي سعيدابن يحي الغامدي بال 80هجري احدحملة الكأس بالهلال ويتمرن احيانابمبلعب الصائغ وابن مصلح الغامدي وسعيدالغامدي أفضل هو مدرب رياضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 59
    22 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    يعقوب مرسال لاعب النصرلعب مع مصلح الغامدي ويعرف مصلح ولاعب الهلال في ال 80هجري الظهيرالأيمن سعيد ابن يحي الغامدي من 1380حتى1384بالهلال واحدحملة الكاس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 58
    22 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    الناقد

    وين الدغيثر مهايطي النصر . . يفزع له ويتوسط له بشقه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 57
    22 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    ابو اريام

    لا يكون ماجد عبدالله هههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  31. 56
    22 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    ابوخالد الدمام

    الله يفرج همه، وهو من قبيلة غامد الطيبه وهم بالآلاف ومقتدرين والأقربون اولى بالمعروف فلماذا لايتم مساعدته وهو ينتمي لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 55
    22 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    انا متابع تاريخي كلامه صحيح هو لعب بنادي النصراللاعب مصلح الغامدي مع سعود أبوحيدروسعود ابوحيدر للاءمانه اسمه سعود العفتان ابوحيدر لقب ولعب مع يعقوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 54
    22 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    انا متابع تاريخي كلامه صحيح هو لعب بنادي النصراللاعب مصلح الغامدي مع سعود أبوحيدروسعود ابوحيدر للاءمانه اسمه سعود العفتان ابوحيدر لقب ولعب مع يعقوب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  34. 53
    22 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    الهمداني

    إلا أن الغامدي قام بتحويلها لمسكن، في ظل الأزمة السكانية التي يعاني منها معظم المواطنين(((لا تعليق)))
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  35. 52
    22 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    ليل

    أسأل الله ان يسر امرك ويفرج همك وانا على اتم الاستعداد لتقديم سكن مجاني مدى الحياة لهذا الشخص وعمل مناسب ان شاء الله.
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  36. 51
    22 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    ابومحمد

    ياليت يتم مساعدته من قبل النادي واللاعبين وكل محبي نادي النصر واهل الخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 50
    22 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    تميم

    الله يفرج عليه ومن اراد الاجر الان يتصدق عليه بغض النظر لمن يلعب عسي ربي يسخر له
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 49
    22 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    زائر70

    اللهم ارزقه من واسع فضلك واشرح صدره ويسر امره يارحمان يارحيم اللهم انك اخير ممايجمعون فارحم عبدك الضعيف المحتاج اليك ياالله ياالله ياالله ياودودياودود
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 48
    22 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  40. 47
    22 أكتوبر, 2016 , 21:44 م
    عدد التعليقات:149

    شقردي بطران

    الله يعينا وياه ويفك عوقه وضايقته المالية وين ربعك وين جماعتك ليه ما رحت للرعاية الاجتماعية ودور الايواء منشره بكل مكان يدرسون حالتك ويستقبلونك ويؤونك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 46
    22 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    سعودي وافتخر

    يا رقم 38 النصر بمن حضر غضبن عنك وهذه الجمله قالها الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمه الله ولأنك بزر ما عليك شرهه ومن هو انت علشان تستهزي ببوخالد والنصر
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  42. 45
    22 أكتوبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:5652

    بسمه

    زكريا صدددقت ان اسمك زكريا المهم ابداً الموضوع مايستاهل ارد فيه بهلاليتي لانه مو مجال ابداً ..ربي يفرج همه ويرزقه من حيث لا يحتسب ويغنيه من فضله ..وكفى✋🏻
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 44
    22 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    علوي

    قامط مسوي نفسه اتيكيت ههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  44. 43
    22 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    زكريا

    شكل بسه تحمست بالتعليقات وربطت حزام الأمان وارتدت الطاقيه استعداداً للهجوم على المعلقين هههههآآآي
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  45. 42
    22 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    ااببووححمموودد

    هناك لاعبين بالمئات لم يمثلوا الاندية إلا في مباريات معدودة .. هل تكون الاندية مسؤولة عنهم .. طبعا ( لا ) هناك لاعبين مثلو الهلال .. هم الآن في السجون
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  46. 41
    22 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وضعنا الاقتصادي بخير ولله الحمد وما يصير إلا المكتوب لنا □■■■■خ
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  47. 40
    22 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    وين ابو قفزة ما يعطيه بيت
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  48. 39
    22 أكتوبر, 2016 , 21:35 م
    عدد التعليقات:5652

    بسمه

    وانتي بدأتي فتستاهلي الرد ويكفي طريقة ردك الغبيه حتى اتغاضى عنك 👌🏻
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  49. 38
    22 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    النثر بمن حضر

    زنوبه من هو مؤسس نادي الفقر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  50. 37
    22 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    أعوذ بالله يا الاستهزاء من بعض البشر والسبب لأنه من ذاك الفريق❗□■■
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 36
    22 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    خبير

    عقود للوراعين بالملايين وناس نهي لاقيه سكن نايمه بالشارع ، ستذفعون ثمن هاذا الطغيان والدليل الوضع الاقتصادي اللي صابنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  52. 35
    22 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    مواطن

    لا تحزن سوف يأتيك الفرج من الخالق الرازق الذي تكفل بأرزاق خلقه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 34
    22 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    يابسمه 🐈هو اللي بدء فا يستاهل الرد المثل بالمثل 😡
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  54. 33
    22 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    نايف القحطاني

    يتبرعون له جمهور النصر ( جمهور القواطي )
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  55. 32
    22 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    من اكبر مشاكل لاعبين الكوره ونهايتهم تكون مأساويه هي شرب الخمر
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  56. 31
    22 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    لو فيه أحد يحطله بنفس مكانه خيمة لحد ما يحط بشقة □حتى الخيمة ماقدر يشتريها والناس ليه ماشرتله خيمة أوسع له🎪
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 30
    22 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    رحمه

    الحل هو مراقبه الصدقات والزكوات التي تحول للخارج لاجل شيعي تسنن والا سني في مأزق والا ساعدوا اخوانكم السنه ...لالالالا من يتصدق فليذهب للجمعيات
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  58. 29
    22 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    شايف العجائب

    وين كحيلان وهياطه يجي يمنحه فله في بيشه ترى ماتتعدى 500 الف او اقل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  59. 28
    22 أكتوبر, 2016 , 21:26 م
    عدد التعليقات:5652

    بسمه

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩ انت طاقية 😩 ياللي تستهزء بالنصر😂//مافرقتي عنه كثير وبموضوع انساني تكتبين طاقيه وبتعصب !!!🤓
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 27
    22 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    اليتامي

    هل صحيح شالو الدعم عن المعاقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 26
    22 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    نهاية الكره !!

    اللاعب كالحصان متى ما أصيب جسديا أو نفسيا او حتى اشاعـة هنا داخل المملكة أو خارجها. ينتهى فورا ولو دعم نفسيا فلا يمكن إصلاح الجـرة اذا انكسـرة !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 25
    22 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    محب الهيئة

    بسم الله الرحمن الرحيم (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس إلحافاً). البقرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 24
    22 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    مواطن

    اللهم ارزقه واكتب له الفرج وأهل الخير كثيرين في هذه البلاد الطيبه سوف يمدون له اليد الحنونه مثل ما تعودنا منهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 23
    22 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    انت طاقية 😩 ياللي تستهزء بالنصر😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 22
    22 أكتوبر, 2016 , 21:22 م
    عدد التعليقات:5652

    بسمه

    اتوقع ماكان احد يعرف عن وضعه بس الان بعد تسليط الاعلام النظر عليه ان شاء الله تنحل مشكلته والدنيا لسى بخير .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 21
    22 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    مالت على الغبي اللي يكتب اسم نادي النصر بإسم ثاني حتى والموضوع عن حالة إنسانية محزنه فيه تعصب وتشمت ❗
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  67. 20
    22 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    لو جمع له 300 ريال وشرا خضار جح أو أي شيء وباع عند سيارته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 19
    22 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    النثر بمن حضر

    لاعب النصر السعودي في فترة الخمسينيات الميلادية ... سبحان الله يعني كان لاعب في النصر من 60 سنه الله يكون بعونه ويرزقه بس كم عمره ومن هو مؤسس النصر !
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  69. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    أتمنى من سكان المنطقة الكرام مساعدة هذا المواطن وأتمنى مساعدة كل مسلم فقير
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  70. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    خلل

    لا حول الله اكلوك لحم وطشوك عظم . وين الملاين الشعب العربي وين النصراوين وين .
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  71. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    بنادول

    انا هلالي بس وش دخل نادي النصر هذي مسؤولية وزارات متعددة منها الشئون الاجتماعية والامارة كيف ترضى مواطن يعيش بهالطريقه وين راحت النخوة من قلوب الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  72. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وين الشؤون الاجتماعية □ من فرج كربة هذا الشخص فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة □
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    الريم

    محزن 😔 ... كمواطن بالمقام الاول و هذه حاله مو لاقي يسكن ويعيش بكرامه بمملكة الانسانيه لا تعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  74. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 21:12 م

    ؟؟

    رواتب اللاعب الاجنبي تبدأ من 50 ألف الى 200 الف ريال شهرياً.. المدرب الإيطالي فابيو كانافارو كان يحصل الصقر على مبلغ 500 ألف ريال شهرياً من النصر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  75. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ما شاء الله على صبره 5 سنين ينام بسيارة من يتحمل هذا سجن صغير 😢وين الناس القادرين اللي ببيشه أو بأي مكان ماتبون الأجر من رجال أعمال أمراء..الخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    اجمل عبارة تختصر حال المواطن

    لا تصلح للركوب فيها فما بالكم بتحويلها لمسكن , في ظل الأزمة السكانية التي يعاني منها معظم المواطنين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  77. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 21:04 م
    عدد التعليقات:14770

    قلم الحقيقه

    لاحول ولاقوة الا بالله.أسأل الله أن يرزقك من واسع فضله وأن يتقدم اليك نادي النصر ويقدم الك معونة مادية تخلصك من الفقر والعوز والحاجة وذل السؤآل.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  78. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    انالله وانااليه راجعون
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  79. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    انالله وانااليه راجعون
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  80. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    أبجد هوز

    يجب عدم التركيز على كونه لاعب من عدمه، فهو أولا وأخيرا مواطن يعيش في مجتمع لديه سمات زاهية أملاها عليه ديننا الحنيف فيجب أن يبادر مسئولي الشئون هناك!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  81. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 21:00 م
    عدد التعليقات:5652

    بسمه

    الله يفرج هم كل مهموم ويارب يوقف له اولاد الحلال ويساعدوه ..يااارب شي مؤلم بصراحه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  82. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    فاهم

    أسأل الله العظيم ان يرزقك من واسع فضلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  83. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    مسافر

    اسال الله الكريم ان يعينه ويهي له من اهل الخير من يساعده
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  84. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    الشايب

    لاحول ولا قوه الا بالله ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  85. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    زائر المرصد

    الله يكون بعونه. المفروض الاداره النصراويه.لا تقصر مع من خدم النادي.
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  86. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    مسافر

    والأجانب يمرحون في بلادنا حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(10) اعجبني(10)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم