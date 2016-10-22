بالصور: قصة لاعب سابق بنادي النصر يتخذ من سيارته مسكناً منذ 5 سنوات !

صحيفة المرصد: رصدت صوراً لاعب النصر السابق في فترة الخمسينيات، مصلح الغامدي، وهو يعاني كثيراً في حياته.

الغامدي يسكن في محافظة بيشة وسط المحلات التجارية والماركات العالمية، ولكن في سيارته، التي تبدو من الخارج متهالكة فمظهرها الخارجي يجعل الناظر إليها لا يريد ركوبها، إلا أن الغامدي قام بتحويلها لمسكن، في ظل الأزمة السكانية التي يعاني منها معظم المواطنين.

ولعب مصلح الغامدي لنادي النصر السعودي في عام 1377 هـ بجوار سعود أبو حيدر وناصر كرداش وناصر الجوهر ثم ترك كرة القدم، وهو يعيش بداخل سيارة حوّلها لغرفة نوم متحركة منذ 5 سنوات حيث لا يوجد لديه مسكن لضعف إمكاناته المادية.

وقد أوضح الغامدي وفقاً لموقع المواطن قائلاً: “لعبت في نادي النصر وعشقته حتى الثمالة ثم تركت كرة القدم والآن أعيش في داخل هذه السيارة لعدم قدرتي على العمل وأعيش على صدقات المحسنين وأحلم بوجود منزل لي أسكن فيه حيث إنني أقطن في هذه السيارة منذ 5 سنوات وأناشد أهل الخير أن يمدوا يد العون لي ومساعدتي في تجاوز هذه الظروف الصعبة.”