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بالصور: مصممة سعودية تكشف عن تصاميم عباءات جديدة.. وترفض “سلخ” الفتاة السعودية من عاداتها

22 أكتوبر, 2016 , 22:31 م
بالصور: مصممة سعودية تكشف عن تصاميم عباءات جديدة.. وترفض “سلخ” الفتاة السعودية من عاداتها
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صحيفة المرصد: طالبت مصممة العبايات العشرينية فاطمة آدم بعدم “سلخ” الفتاة السعودية والخليجية من مجتمعها وعاداتها وتقاليدها وإغراقها في البهرجة وتقليد الرجال في العبايات التي يرتدونها في سوق يتجاوز حجمه 20 مليون عباية تترواح أسعارها من 200 إلى 5 آلاف ريال سعودي كمتوسط وفق دراسات غير دقيقة.

وقالت: “أنا أحترم مصممات الأزياء اللاتي سبقوني في هذا المجال لكن ضد إباحية التصميم الذي يخدش الحياء ربما دون قصد ولكن عين الناقد لا ترحم والمجتمع السعودي له خصوصية في التناول والطرح”.

وبحسب موقع “أنحاء”، فقد قالت المصممة أثناء عرضها أول مجموعة عبايات تطرحها إن تصميم العبايات فن لا يخضع للمساواة أو الخروج عما ألفته الفتاة الخليجية والسعودية على وجه الخصوص من شفافية ورقة وحشمة فيما تلبسه.

وشددت المصممة فاطمة على أن تطوير العباءة السعودية يكمن في إضافة لمسات سحرية بسيطة تضفي إلى شخصيتها الكثير من الشموخ والكبرياء لا أن ينظر إليها المجتمع نظرة ازدراء من إنها تخرج من محرتها التي وضعت فيها.

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تعليقات ( 53 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 53
    22 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    اببببباااااي

    اتشا هيه بابا.
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  2. 52
    22 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ

    خلي بنات سعوديه في حالهم ولا نبي هل عبيات الي مدري من وين جت قالت عبيات؟؟؟؟
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  3. 51
    22 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    نصيحة

    تمسكي أيتها المسلمة الطاهرة بدينك وأخلاقك حشمتك حجابك وعباتك وأحذري الذئاب
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  4. 50
    22 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    الله يصلح الجميع

    اولا هذي ماتمثلنا واضح من الاسم انها متجنسه ماتفهم في العادات والتقاليد يعني لاننجر وراء كل موضه جديده ودخيله على مجتمعنا الله يستر على بناتنا
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  5. 49
    22 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    أهل السوء والفساد يريدون جعل المرأة سلعة مكشوفة متبرجة فاسدة رابحة لهم ؟
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  6. 48
    22 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    حمد

    فاطمة آدم من قريت الاسم غسلت ايدي هاذي لا تمثل السعوديات تمثل نفسها واصولها الاساسية
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  7. 47
    22 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    .. سعودي ..

    المشكلة ممن يلتف وتلتف على الدين الشرع والقيم وهؤلاء ليسو منا ولانتشرف بهم
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  8. 46
    22 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. معلم متقاعد و معيض
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  9. 45
    22 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    الحجاب حجاب والعباءة عباءة

    لا علاقة للعباءة بالحجاب ولا الحجاب بالعباءة
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  10. 44
    22 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    افكار🐶

    لما كنت مبتعثه شفت اجنبيات امريكيات بحجاب اسود ساده مافيه تطريز ولالون تقول ماهمني كلام الي حولي اهم شي اسوي الي يرضي ربي واتبع كل اوامر ربي
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  11. 43
    22 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    هذا ماتستحي ولا تعرف الحياء مالت عليها وعلى تصاميمها الشينه الفاشله
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  12. 42
    22 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    سلطان

    مافي شي اسمه عادات وتقاليد بالاول في شي اسمه دين وبعدين مصورة في بيتك ومطلعه مفاتنك على بالك المسلمين اغبياء خلي تصاميمك لكي مانبغى عباياتك ومسخرتك
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  13. 41
    22 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    يالطيف

    دودك من بطنك العبايه هي العبايه سودة يكتف يراس انتي وش حشرك بالعبايه ملقيتي شي تصممينه غيرها اتركي العبايه السعوديه بحالها تروحون وتجون على هل العبا
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  14. 40
    22 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    الهاشمي

    الله يرد كيدك في نحرك
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  15. 39
    22 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    يارب ثبتنا

    للاسف تقول العبايه تقليد هذي شكلها مادرست زين العبايه حجاب وواجب وله شروط انصحك ياأخت (فاطمه ادم )انك تتركين تصميم العبايات عشان ماتدخلين بالاثم
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  16. 38
    22 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    معلم متقاعد

    العباءة السواء دخيلة على أغلب مناطق السعودية وقد نشئت أصلا عند الشيعة في إيران والعراق وبعض دول الخليج ولكنها فرضت بعد ثورة جهيمان على نسائنا .
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  17. 37
    22 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    عبد الرحمن

    الآن هذه عبايات لا تخدش الحياء ؟!!!
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  18. 36
    22 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    سمر العازمي

    احنا ما نشوف غير استعراض اليد وابراز جمالها وخواتمها والنظارات فقط وين العبايا يا فاطمة راحت فين الله يصلحك جبتي لنفسك الكلام .
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  19. 35
    22 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    معلم متقاعد

    أغلب مناطق المملكة لم تكن تعرف العباءة السوداء وغطاء الوجه بل كن يلبسن لباس محتشم فضفاض ولحاف عند الخروج من المنزل العباءة والنقاب فرضا جبرا .
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  20. 34
    22 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    ابو محمد

    اسال الله العظيم ان يكفينا وان يكفي نسائنا وبناتنا وبنات المسلمين شر كل من اراد الشهره والمال على حساب تشويه صوره الاسلام وتعاليمه السمحه الوسطيه.
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  21. 33
    22 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    سمر العازمي

    يا فاطمة هداك الله اسألك بالله هل هذي العبايا لها صلة بتراثنا السعودي او الخليجي ايش هذة الشماطيط ومين اللي ضحك عليك وقال لك هذي عبايا ركزي كويس ..
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  22. 32
    22 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    ابوفيصل 1

    المصممة مصممه على تسويق أفكار الشيطان اصلحها الله.
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  23. 31
    22 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    الحررربيه

    لابله يابنت الاجواد ماهو صحيح خلي تصميمك لك والشموخ والكبرياء لك انا بنت سعوديه مابقى غير تصممين وانا البس
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  24. 30
    22 أكتوبر, 2016 , 23:06 م
    عدد التعليقات:7513

    الحرمان

    العبايه الي علي الراس او الي علي الكتف استر من عبايه اول كانت ترفع قريب الماخوذه وكانت النساء تلبس علي الثوب البعض قماش خفيف حتي بالبيت خفيفه شيله
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  25. 29
    22 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    النايفه

    وين العبايات انا اشوف دراعات ومنهي هذي اللي تبي تلبسها روحي صممي شي ثاني وخلي العبايات ترى العبايه نبيها تسترنا مو تلفت لانظار لنا
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  26. 28
    22 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    ابوفيصل 1

    عبائتها تحتاج عبائه اللهم أصلح نسائنا وبناتنا ونساء المسلمين قال تعالى (يأيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ...الآيه
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  27. 27
    22 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    الحجاب حجاب والعباءة عباءة

    أهم شي لا يكون الرداء ( الثوب ) شفاف ولا ضيق وساتر للجسم كامل بحيث لا يظهر الا اليدين والقدمين لكي تستطيع المشي والأخذ والعطاء
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  28. 26
    22 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    واحد نفر

    انا شايف فستان مش عباية . ضحك على الدقون منوا الرخم اللي يخلى نسائه تلبس عباية مثل هذه
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  29. 25
    22 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    الحجاب حجاب والعباءة عباءة

    المرأة في الصورة غير متحجبة لأنها كاشفة الرأس
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  30. 24
    22 أكتوبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:11

    سلمان البقمي

    المطربة والممثلة والرقاصة والعارضة والمضيفة واللاعبة كلهن يقولن نرفض الخروج عن العادات.. لكن الواقع وأفعالهن تخالف الوعود..!!!
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  31. 23
    22 أكتوبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:7513

    الحرمان

    حتي انا بطلت شماغ للمناسبات فقط نتطور ندحدر ماعلينا
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  32. 22
    22 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    الحجاب حجاب والعباءة عباءة

    الحجاب يحصل بالعباءة وبغيرها، وباللون الأسود وبغيره،
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  33. 21
    22 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    ااببووححمموودد

    قل للمليحة في الخمار الاسود ... ما ذا فعلت بناسك متعبد ... أراه وقد شمر ساعديه للوضوء ...وقفت له عند باب المسجد .. ألخ .. ألخ !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 20
    22 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    اببببباااااي

    عز الله شخلعتي بها شخلعه. امحق من عباة. لابسه من غير هدوم هذي. الحنك على حده . ومستغنين عن هذي العباة.تصلح اغير السعوديات من المتبرجات حولنا وتم منحهم
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  35. 19
    22 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    وطني الحبيب وهل احب سواه

    من جدك يافاطمه ولاتمزحين هذي عبايات جداتنا وامهاتنا الفاضلات الله يصلحك ويهديك ويحفظ بناتنا من تصاميمك المسلوخه
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  36. 18
    22 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    قلب الاسد التعبان

    قبحك الله اصبحت بعض العبايا اجمل من الي لابستها
    لا يعجبني(2) اعجبني(12)
  37. 17
    22 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    ياسر

    كل مشاكلنا من ال م ت ج ن س ي ن
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  38. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    D.r

    عباءة تحتاج الى عباءه فوقها الهدف من العباءه عدم اظهار الزينه . الله يصلح الحال
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    زائر

    أمحق عبايات هذي جلابيات موعبايات إذا بتصيرعبايات فهذي التي تخرح المرأة السعودية من حشمتها بصراحه فكرتها جلابيات رجالي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    غييييوووورررر

    هذي عباية شخعلني وبكره تشوفون سروال ابطحني
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  41. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    معيض

    بالتوفيق يا فاطمة ولو أن اسم آدم غريب على السعودية
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  42. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    🌺أوركيد

    إذا هذي العبايات أجل تصميم الجلابيات كيف?
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  43. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    الحق الزين

    جيتي تكحلينها فاعميتيها خلك على عباية الرأس وخلونا من محاوله اخراج المرأه المسلمه من حجابها الاسلامي هذا ماهو حجاب هذا ثوب للبيت .
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  44. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    وشك وشك

    للأسف...عباءه تحتاج الى عباءه...الهدف من العباء حجاب يستر الزينه لايظهرها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    أبجد هوز

    أنا أقول ما فيه سلخ!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    حساوي

    تكفين يالايطاليه هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    آدم

    كم سعر الخبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    سعيدان

    اش التصماميم المخرفنه هذي بصراحه مايحتاج ينلبس تحتها ملابس تعتبر داخليه وخارجيه هذي التصاميم الممتازه 👍🏻👍🏻
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  49. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    🌺أوركيد

    بلاتصاميم بلاخرابيط العباية للستر مو للبهرجة والإستعراض ولفت أنظار الرجال .. قطعة وحدة فوق الرأس وأنتهينا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    ام بدر

    اذا هذي تسميهااا حشمه ماقول الا الله المستعان بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    آدم

    آدم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  52. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    جنوبيه *

    عبايات ام ورق حايط
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  53. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    جنوبيه *

    مخالف
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