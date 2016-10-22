بالصور: مصممة سعودية تكشف عن تصاميم عباءات جديدة.. وترفض “سلخ” الفتاة السعودية من عاداتها

صحيفة المرصد: طالبت مصممة العبايات العشرينية فاطمة آدم بعدم “سلخ” الفتاة السعودية والخليجية من مجتمعها وعاداتها وتقاليدها وإغراقها في البهرجة وتقليد الرجال في العبايات التي يرتدونها في سوق يتجاوز حجمه 20 مليون عباية تترواح أسعارها من 200 إلى 5 آلاف ريال سعودي كمتوسط وفق دراسات غير دقيقة.
وقالت: “أنا أحترم مصممات الأزياء اللاتي سبقوني في هذا المجال لكن ضد إباحية التصميم الذي يخدش الحياء ربما دون قصد ولكن عين الناقد لا ترحم والمجتمع السعودي له خصوصية في التناول والطرح”.
وبحسب موقع “أنحاء”، فقد قالت المصممة أثناء عرضها أول مجموعة عبايات تطرحها إن تصميم العبايات فن لا يخضع للمساواة أو الخروج عما ألفته الفتاة الخليجية والسعودية على وجه الخصوص من شفافية ورقة وحشمة فيما تلبسه.
وشددت المصممة فاطمة على أن تطوير العباءة السعودية يكمن في إضافة لمسات سحرية بسيطة تضفي إلى شخصيتها الكثير من الشموخ والكبرياء لا أن ينظر إليها المجتمع نظرة ازدراء من إنها تخرج من محرتها التي وضعت فيها.
تعليقات ( 53 )
اببببباااااياتشا هيه بابا.
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْخلي بنات سعوديه في حالهم ولا نبي هل عبيات الي مدري من وين جت قالت عبيات؟؟؟؟
نصيحةتمسكي أيتها المسلمة الطاهرة بدينك وأخلاقك حشمتك حجابك وعباتك وأحذري الذئاب
الله يصلح الجميعاولا هذي ماتمثلنا واضح من الاسم انها متجنسه ماتفهم في العادات والتقاليد يعني لاننجر وراء كل موضه جديده ودخيله على مجتمعنا الله يستر على بناتنا
حسبنا الله ونعم الوكيلأهل السوء والفساد يريدون جعل المرأة سلعة مكشوفة متبرجة فاسدة رابحة لهم ؟
حمدفاطمة آدم من قريت الاسم غسلت ايدي هاذي لا تمثل السعوديات تمثل نفسها واصولها الاساسية
.. سعودي ..المشكلة ممن يلتف وتلتف على الدين الشرع والقيم وهؤلاء ليسو منا ولانتشرف بهم
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. معلم متقاعد و معيض
الحجاب حجاب والعباءة عباءةلا علاقة للعباءة بالحجاب ولا الحجاب بالعباءة
افكار🐶لما كنت مبتعثه شفت اجنبيات امريكيات بحجاب اسود ساده مافيه تطريز ولالون تقول ماهمني كلام الي حولي اهم شي اسوي الي يرضي ربي واتبع كل اوامر ربي
سلطانمافي شي اسمه عادات وتقاليد بالاول في شي اسمه دين وبعدين مصورة في بيتك ومطلعه مفاتنك على بالك المسلمين اغبياء خلي تصاميمك لكي مانبغى عباياتك ومسخرتك
يالطيفدودك من بطنك العبايه هي العبايه سودة يكتف يراس انتي وش حشرك بالعبايه ملقيتي شي تصممينه غيرها اتركي العبايه السعوديه بحالها تروحون وتجون على هل العبا
الهاشميالله يرد كيدك في نحرك
يارب ثبتناللاسف تقول العبايه تقليد هذي شكلها مادرست زين العبايه حجاب وواجب وله شروط انصحك ياأخت (فاطمه ادم )انك تتركين تصميم العبايات عشان ماتدخلين بالاثم
معلم متقاعدالعباءة السواء دخيلة على أغلب مناطق السعودية وقد نشئت أصلا عند الشيعة في إيران والعراق وبعض دول الخليج ولكنها فرضت بعد ثورة جهيمان على نسائنا .
عبد الرحمنالآن هذه عبايات لا تخدش الحياء ؟!!!
سمر العازمياحنا ما نشوف غير استعراض اليد وابراز جمالها وخواتمها والنظارات فقط وين العبايا يا فاطمة راحت فين الله يصلحك جبتي لنفسك الكلام .
معلم متقاعدأغلب مناطق المملكة لم تكن تعرف العباءة السوداء وغطاء الوجه بل كن يلبسن لباس محتشم فضفاض ولحاف عند الخروج من المنزل العباءة والنقاب فرضا جبرا .
ابو محمداسال الله العظيم ان يكفينا وان يكفي نسائنا وبناتنا وبنات المسلمين شر كل من اراد الشهره والمال على حساب تشويه صوره الاسلام وتعاليمه السمحه الوسطيه.
سمر العازمييا فاطمة هداك الله اسألك بالله هل هذي العبايا لها صلة بتراثنا السعودي او الخليجي ايش هذة الشماطيط ومين اللي ضحك عليك وقال لك هذي عبايا ركزي كويس ..
ابوفيصل 1المصممة مصممه على تسويق أفكار الشيطان اصلحها الله.
الحررربيهلابله يابنت الاجواد ماهو صحيح خلي تصميمك لك والشموخ والكبرياء لك انا بنت سعوديه مابقى غير تصممين وانا البس
عدد التعليقات:7513
الحرمانالعبايه الي علي الراس او الي علي الكتف استر من عبايه اول كانت ترفع قريب الماخوذه وكانت النساء تلبس علي الثوب البعض قماش خفيف حتي بالبيت خفيفه شيله
النايفهوين العبايات انا اشوف دراعات ومنهي هذي اللي تبي تلبسها روحي صممي شي ثاني وخلي العبايات ترى العبايه نبيها تسترنا مو تلفت لانظار لنا
ابوفيصل 1عبائتها تحتاج عبائه اللهم أصلح نسائنا وبناتنا ونساء المسلمين قال تعالى (يأيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ...الآيه
الحجاب حجاب والعباءة عباءةأهم شي لا يكون الرداء ( الثوب ) شفاف ولا ضيق وساتر للجسم كامل بحيث لا يظهر الا اليدين والقدمين لكي تستطيع المشي والأخذ والعطاء
واحد نفرانا شايف فستان مش عباية . ضحك على الدقون منوا الرخم اللي يخلى نسائه تلبس عباية مثل هذه
الحجاب حجاب والعباءة عباءةالمرأة في الصورة غير متحجبة لأنها كاشفة الرأس
عدد التعليقات:11
سلمان البقميالمطربة والممثلة والرقاصة والعارضة والمضيفة واللاعبة كلهن يقولن نرفض الخروج عن العادات.. لكن الواقع وأفعالهن تخالف الوعود..!!!
عدد التعليقات:7513
الحرمانحتي انا بطلت شماغ للمناسبات فقط نتطور ندحدر ماعلينا
الحجاب حجاب والعباءة عباءةالحجاب يحصل بالعباءة وبغيرها، وباللون الأسود وبغيره،
ااببووححممووددقل للمليحة في الخمار الاسود ... ما ذا فعلت بناسك متعبد ... أراه وقد شمر ساعديه للوضوء ...وقفت له عند باب المسجد .. ألخ .. ألخ !!
ابببببااااايعز الله شخلعتي بها شخلعه. امحق من عباة. لابسه من غير هدوم هذي. الحنك على حده . ومستغنين عن هذي العباة.تصلح اغير السعوديات من المتبرجات حولنا وتم منحهم
وطني الحبيب وهل احب سواهمن جدك يافاطمه ولاتمزحين هذي عبايات جداتنا وامهاتنا الفاضلات الله يصلحك ويهديك ويحفظ بناتنا من تصاميمك المسلوخه
قلب الاسد التعبانقبحك الله اصبحت بعض العبايا اجمل من الي لابستها
ياسركل مشاكلنا من ال م ت ج ن س ي ن
D.rعباءة تحتاج الى عباءه فوقها الهدف من العباءه عدم اظهار الزينه . الله يصلح الحال
زائرأمحق عبايات هذي جلابيات موعبايات إذا بتصيرعبايات فهذي التي تخرح المرأة السعودية من حشمتها بصراحه فكرتها جلابيات رجالي.
غييييووووررررهذي عباية شخعلني وبكره تشوفون سروال ابطحني
معيضبالتوفيق يا فاطمة ولو أن اسم آدم غريب على السعودية
🌺أوركيدإذا هذي العبايات أجل تصميم الجلابيات كيف?
الحق الزينجيتي تكحلينها فاعميتيها خلك على عباية الرأس وخلونا من محاوله اخراج المرأه المسلمه من حجابها الاسلامي هذا ماهو حجاب هذا ثوب للبيت .
وشك وشكللأسف...عباءه تحتاج الى عباءه...الهدف من العباء حجاب يستر الزينه لايظهرها .
أبجد هوزأنا أقول ما فيه سلخ!!
حساويتكفين يالايطاليه هههههههه
آدمكم سعر الخبر
سعيداناش التصماميم المخرفنه هذي بصراحه مايحتاج ينلبس تحتها ملابس تعتبر داخليه وخارجيه هذي التصاميم الممتازه 👍🏻👍🏻
🌺أوركيدبلاتصاميم بلاخرابيط العباية للستر مو للبهرجة والإستعراض ولفت أنظار الرجال .. قطعة وحدة فوق الرأس وأنتهينا.
ام بدراذا هذي تسميهااا حشمه ماقول الا الله المستعان بس
آدمآدم
جنوبيه *عبايات ام ورق حايط
جنوبيه *مخالف