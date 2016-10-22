بالصور: مصممة سعودية تكشف عن تصاميم عباءات جديدة.. وترفض “سلخ” الفتاة السعودية من عاداتها

صحيفة المرصد: طالبت مصممة العبايات العشرينية فاطمة آدم بعدم “سلخ” الفتاة السعودية والخليجية من مجتمعها وعاداتها وتقاليدها وإغراقها في البهرجة وتقليد الرجال في العبايات التي يرتدونها في سوق يتجاوز حجمه 20 مليون عباية تترواح أسعارها من 200 إلى 5 آلاف ريال سعودي كمتوسط وفق دراسات غير دقيقة.

وقالت: “أنا أحترم مصممات الأزياء اللاتي سبقوني في هذا المجال لكن ضد إباحية التصميم الذي يخدش الحياء ربما دون قصد ولكن عين الناقد لا ترحم والمجتمع السعودي له خصوصية في التناول والطرح”.

وبحسب موقع “أنحاء”، فقد قالت المصممة أثناء عرضها أول مجموعة عبايات تطرحها إن تصميم العبايات فن لا يخضع للمساواة أو الخروج عما ألفته الفتاة الخليجية والسعودية على وجه الخصوص من شفافية ورقة وحشمة فيما تلبسه.

وشددت المصممة فاطمة على أن تطوير العباءة السعودية يكمن في إضافة لمسات سحرية بسيطة تضفي إلى شخصيتها الكثير من الشموخ والكبرياء لا أن ينظر إليها المجتمع نظرة ازدراء من إنها تخرج من محرتها التي وضعت فيها.