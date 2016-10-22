شاهد عراقيون عزل و أطفالهم يرفعون الرايات البيضاء خوفا من بطش داعش في الموصل-صور

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا تعكس الوضع الحرج القائم في الموصل بعد اندلاع الاشتباكات بين القوات الخاصة بمحاربة الإرهاب و متطرفي داعش، يأتي ذلك بعد ما تقهقر المتطرفين و استخدموا المواطنين العزل كدروع بشرية، يظهر بالصور المواطنين وهم ينزحون من بيوتهم خوفا من بطش الدواعش و هم حاملين الرايات البيضاء ومعهم نسائهم و أطفالهم، و في صور أخرى يظهر أطفال صغار يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي يقودون الدراجات و يلعبون بالساحات و لكن بخلفية الدخان و الدمار و النيران التي أشعلتها داعش في الموصل مؤخرا.