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شاهد عراقيون عزل و أطفالهم يرفعون الرايات البيضاء خوفا من بطش داعش في الموصل-صور

22 أكتوبر, 2016 , 22:57 م
شاهد عراقيون عزل و أطفالهم يرفعون الرايات البيضاء خوفا من بطش داعش في الموصل-صور
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا تعكس الوضع الحرج القائم في الموصل بعد اندلاع الاشتباكات بين القوات الخاصة بمحاربة الإرهاب و متطرفي داعش، يأتي ذلك بعد ما تقهقر المتطرفين و استخدموا المواطنين العزل كدروع بشرية، يظهر بالصور المواطنين وهم ينزحون من بيوتهم خوفا من بطش الدواعش و هم حاملين الرايات البيضاء ومعهم نسائهم و أطفالهم، و في صور أخرى يظهر أطفال صغار يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي يقودون الدراجات و يلعبون بالساحات و لكن بخلفية الدخان و الدمار و النيران التي أشعلتها داعش في الموصل مؤخرا.

ISIS have executed hundreds of men and boys having used them as human shields to defend against advancing coalition forces in Mosul

Desperate families escaping from Khorsabad which is controlled by ISIS and under Peshmerga fire in the battle for Mosul

As some civilians safely returned to their villages around Mosul after they were liberated from ISIS control, around 550 families from others have been taken hostage by the terror group

Iraqi forces fire mortar shells towards positions of Islamic State jihadists on October 21, 2016, on the frontline on the outskirts of Qayyarah, about 30 kilometres south of Mosul, during an operation to retake the main hub city from ISIS

Peshmerga bazooka shooting in the battle for Mosul, Iraq, where victims, including children, were said to have been shot

The terror group used a bulldozer to dump the corpses in a mass grave at the city's abandoned College of Agriculture 

A mother carries her young child as civilians return to their village after it was liberated from Islamic State militants, south of Mosul

A child carries a bag of her belongings as the villagers return to their homes after ISIS were driven out of their village

ISIS fanatics have opened up a new front in the battle for Iraq after suicide bombers attacked government targets in another city to divert attention from the fight to retake Mosul. An injured Kurdish man walks at a site of an attack by ISIS in Kirkuk

Militants armed with assault rifles and explosive vests attacked a compound in the northern Iraqi city of Kirkuk and killed 16 at a constructions site further north as the jihadists' grip on Mosul started to slip. A Kurdish security officer takes cover at a site of an attack by ISIS

In one attack, three bombers infiltrated a power plant being built by an Iranian company near Dibis, a town about 25 miles northwest of Kirkuk

A Kurdish intelligence officer said four suicide bombers attacked the main police headquarters in the city at around 3am while witnesses said dozens of armed jihadists were seen in the streets of Kirkuk

A boy pauses on his bike as he passes an oil field that was set on fire by retreating ISIS fighters ahead of the Mosul offensive

Children play football next to an oil field. Several hundred Iraqi families have been made to leave their homes for Mosul by Islamic State fighters as the UN warns they could be used as human shields

Another young child takes a break from herding sheep as huge plumes of smoke rise up behind him in the background

A close-up photo of one of the burning oil fields shows the damage it has done to the natural terrain. The smoke is also bad for the environment and the health of those inhaling it

An Iraqi fighter belonging to a Sunni militia headed by Sheik Nazhan, a prominent tribal leader with 700 men under his command, sits next to the rubble of Nazhan's home

Nazhan's home was destroyed during a battle with ISIS fighters ahead of the Mosul offensive

The approaches to Mosul run through clusters of mostly abandoned villages where ISIS militants have planted roadside bombs and other booby traps

A member of the Iraqi government forces takes a position on top of a vehicle as smoke rises on the outskirts of the Qayyarah area, some 35 miles south of Mosul

Smoke fills the air as Iraq's forces continue the massive operation against the jihadists

The Battle for Mosul is going 'faster than planned' according to Iraq's prime minister, as it emerged ISIS is retaliating with suicide car attacks, roadside bombs and snipers. Peshmerga forces fire an anti-aircraft gun towards ISIS



تعليقات ( 53 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 53
    23 أكتوبر, 2016 , 1:51 ص

    الثقفي

    **دواعش حتى الطفل الرضيع هم يضعون داعش حجتهم لقتل اهل السنه وابادتهم اللهم انتقم منهم اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم اذناب المجوس
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  2. 52
    23 أكتوبر, 2016 , 1:48 ص

    سني اصلي

    اللهم اني بريء من الدواعش والخوارج ليوم الدين اما الشيعة فالله يهديهم للطريق الحق ولا الدواعش منتهين ليس فيهم رجائ البته
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  3. 51
    23 أكتوبر, 2016 , 1:42 ص

    مسلم غيور

    العجيب شاهدنا من الجزيرة كيف عذب الجحش الشعبي طفل عمره 8 سنين لقد إتهموه بأنه من مجاهدي داعش فهم يهربون من تعذيب وحرق الجحش لهم كما عملوا في الفلوجة
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  4. 50
    23 أكتوبر, 2016 , 1:40 ص

    الثقفي

    اذناب الخميني السيخي الهندي يعثون بالعراق وسوريا فسادا بمعاونة اذنابهم من الخونه العرب بشار الجحش** والحوثة كلاب النار الله يبيدهم
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  5. 49
    23 أكتوبر, 2016 , 1:39 ص

    سني اصلي

    حسب علمي انه اهل السنة والجماعة معروفين هم من اجتمعوا في الشيشان فقط
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  6. 48
    23 أكتوبر, 2016 , 1:38 ص

    إستشاري صح

    جيش ضد شيوخ وأبناء ونساء وأطفال العراق ،وأما داعش فليس مؤهل لمقابلتهم كما أن هذا الجيش الصفوي لايحترم ولايرحم العزل الذين رفعوا الراية البيضاء .
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  7. 47
    23 أكتوبر, 2016 , 1:37 ص

    الثقفي

    حشد الجحوش الارهابي مجرمون لايختلفون عن داعش اشباه رجال يقتلون الاطفال والنساء والشيوخ العزل هل هؤلاء ارهابيون ختى تقتلوهم ياجبناء
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  8. 46
    23 أكتوبر, 2016 , 1:35 ص

    الثقفي

    اللهم احفظ اخواننا السنه بالعراق اللهم كل ناصرا ومعينا لهم من بطش جحوش المجوس الرافضيه والشيعيه اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وانزل الخوف والرعب في قلوبه
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  9. 45
    23 أكتوبر, 2016 , 1:32 ص

    الثقفي

    هربوا من ميليشيات فيران المجوسيه وحشد الجحوش الارهابي وداعش صناعه ايرانيه لقتل اهل السنه والاستيلاء على بلاد المسلمين
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  10. 44
    23 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    سوسو

    الله ينصر اخواننا السنه في كل مكان الله يحميهم استودعنا الله فيهم وفي أنفسنا حسبنا الله على ونعم الوووووووووكيل
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  11. 43
    23 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    صحوه

    أهالي الموصل هربو من قصف طائراة الجيش العراقي الرافضي وميلشياة **
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  12. 42
    23 أكتوبر, 2016 , 1:04 ص
    عدد التعليقات:2245

    توووووونسية

    بنت في عينك بل انت معروف بكل أسمائك الوهمية تريد الهاء القراء وتحوير أي موضوع ضد ايران وتسمية كل ملتحي اخواني أو داعشي مكشوف يا خنبوق
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  13. 41
    23 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    عاقل

    توووووونسية:تلفين ودورين يابنت بالأول نخلص من الدواعش القتلة الذين بيننا ثم نتفرق للمحيطين ان كانو ايران او غيرها ام انك تلهينا بأيران لننسى جرائم ما؟
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  14. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص
    عدد التعليقات:2245

    توووووونسية

    اللهم انصر السنة اللهم لا تأخذنا بما فعل السفها منا ولا تعاقبنا من أفعالهم جميع اللهم لاحول لنا ولا قوة إلا بك انصر أهلنا بسوريا والعراق واليمن يااارب
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  15. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 0:57 ص

    ابن بالبلد

    والله الرايات البيضا من الحشد الفاجر والا الدواعش الكلاب فروا بمعاونة الروافض والبشمركه والخونه وتركوا اهل الموصل بحجة انهم دواعش وهم اهل السنه يالله
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  16. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 0:57 ص
    عدد التعليقات:2245

    توووووونسية

    أما سوريا تستغيث من مخالب إيران كل من يريدمساعدتها التهمة جاهزة دواعش حتى لا ينقضو سوريا من اغتصاب إيران اصحو يا عرب اصحو قبل لا تجدو حسينيات ببلدانكم
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  17. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص
    عدد التعليقات:2245

    توووووونسية

    المصيبة انو بعض الدول العربية وخاصة منها مصر ساكنة عمان موالين لايران وهم يعلمو جيد انو أطماع إيران السيطرة على كل بلاد العرب ومن قمة محاربة السنة اما
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  18. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    ابن بالبلد

    والله الرايات البيضا من الحشد الفاجر والا الدواعش الكلاب فروا بمعاونة الروافض والبشمركه والخونه وتركوا اهل الموصل بحجة انهم دواعش وهم اهل السنه يالله
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  19. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص
    عدد التعليقات:2245

    توووووونسية

    داعش صنيعة إيرانية المؤامرة على السنة فاقت الوصف ادخلو وشوفو جرائم الجحش الشعبي فاقت جرائم داعش والقاعدة وحتى اليهود رحم الله أسد العرب صدام حسين الشه
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  20. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    محب الهيئة

    من الحشد الشيعي تحت مسمى داعش لقتل المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل.
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  21. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    زوارة

    الله يكون بعونكم وحسبي الله ونعم الوكيل
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  22. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    الشايب

    هروب من جحيم الروافض يقصفون المدن ويقتلون المدنيين .....
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  23. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    Ymni mahbob

    لعنه الله على صدام اللعين صحيح النار ما تخلف الا رماد رحم الله الملك فهد والله يحفض ال سعود اصحاب هذا الزمان....
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  24. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    Ymni mahbob

    لعنه الله عليهم الدواعش الكفره الارهابين اصحاب الضلاله والخرابه ....
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  25. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    Ymni mahbob

    لعنه الله على الدواعش وعلى صدام ابن الوغيده ورحم الله الملك فهد....
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  26. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    Ymni mahbob

    لعنه الله على الدواعش اصحاب اللحى المزيفه...
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  27. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    الحقباني

    علم ان شاالله سوف يدك الله الاقتصاد الامريكي باذن الله وسوفا تفشل الحمله الصليبييه الرافضيه السلوليه على مسلمي الموصل والله انكم لمهزومون انتم واسيادك
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  28. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    مادرينا ان عند المسيح الدجال صحف تنشر

    سوف يدك الله الاقتصاد الامريكي بادن الله وسوفا تفشل الحمله الصليبييه الرافضيه السلوليه على مسلمي الموصل والله انكم لمهزومون انتم واسيادكم الصليب ياكفر
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  29. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    سياار

    الهروب ليس خوفا من داعش .. بل خوفا من همج الحشد الرافضي الحاقد على كل مسلم حقيقي لا يفرق بين ذكر وانثى ولا طفلا ولاشيخا اسال الله ان يبيدهم جميعا .
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  30. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    زمن الذكريات

    اللهم عجل بهلاك داعش القتله المجرمين اعظم مصيبه ابتلي بها الاسلام هم الدواعش القتله الداعشي لا دين له فهو ضال مضل مفسد اهلك الحرث والنسل
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  31. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    ا

    سبحان الله العرب تقتل العرب واليهود يتفرجون اخذ الغرب ثروتهم من تحت اقدامهم ومزقهم بالمذهبيه
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  32. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    زمن الذكريات

    اللهم عجل بهلاك داعش القتله المجرمين اعظم مصيبه ابتلي بها الاسلام هم الدواعش القتله الداعشي لا دين له فهو ضال مضل مفسد اهلك الحرث والنسل
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  33. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    زمن الذكريات

    اللهم عجل بهلاك داعش القتله المجرمين اعظم مصيبه ابتلي بها الاسلام هم الدواعش القتله الداعشي لا دين له فهو ضال مضل مفسد اهلك الحرث والنسل
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  34. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    مرسيدس

    كل الي نشوفه فلم من أفلام العراق وين الجيش الإسلامي بس استعراض عضلات
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  35. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص
    عدد التعليقات:7514

    الحرمان

    الحيوانات لاتفترس اجناسها والبشر يقتلون بعضهم بقلب بارد
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  36. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    قلم جاف

    الله أكبر هل هذه نهاية دولة العراق العظيم الذي كان جيشه الخامس عالميا ؟ أصبح ممزقا بين داعش وفاحش وأصبح أمره في يد دول كانت من الدول أعداءه
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  37. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص
    عدد التعليقات:11943

    برق الحرم

    (((((((( الامم المتحدة لم تحمي المدنيين .... في حرب تقسيم وتشطير العراق بين العجم ..... وتطهيرها بفتنة داعش من العرب أهلها والمسلمين الموحدين ))))
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  38. 16
    22 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    زائر

    مما يحزنني في هذه الصور! مشاهدة النساء والأطفال يمشون طوابير!! وكأنهم قطيع من الإبل او الحيوانات سائبة.وكأنهم ليسوا بشرآ..!؟؟ .. اللهم رب البشر ارح
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  39. 15
    22 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    زائر

    الله يلطف بهم..ونعوذ بالله من الفتن. .. وأحب أقول للسعوديين: الله يبيض وجه الحكومة الرشيدة وال سعود خاصة لفعلهم الطيب تجاه شعبهم وأمن وطنهم..
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  40. 14
    22 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    جرذان الاخوان!! خوارج هذا الزمان

    9 توووووونسية الجحش الشعبي والحشد كلاب إيران ،،، أما القاعدة و داعش خوارج الاخوان كلاب أهل النار
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  41. 13
    22 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    جرذان الاخوان!! خوارج هذا الزمان

    داعش والقاعدة جرذان الاخوان والحشد جرذان ايران اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج السنة سالمين
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  42. 12
    22 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    جرذان الاخوان!! خوارج هذا الزمان

    اللهم عليك بخوارج العصر المفسدون في الأرض
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  43. 11
    22 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    الهمداني

    تبا لكم يادواعش ياتكفيريين تبا لكل من يعتقد ان الله ملكه وانه ابن الله او انه ابن الجنه الاوحد تبا للمجانين الهبل سحقا داعش للابد
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  44. 10
    22 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    رقع يا مرقع

    هؤلاء استسلموا للجحش الرافضي والكردي بعد اقتحام قراهم وكانوا امنين مطمئنين
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  45. 9
    22 أكتوبر, 2016 , 23:28 م
    عدد التعليقات:2245

    توووووونسية

    اللهم انصر سنة العراق على كلاب إيران من داعش والجحش الشعبي فهم خائفين من المليشيات أما داعش كان يحكمهم شهور طويلة في انتظار دخول كلاب إيران لابادة الس
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  46. 8
    22 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    الهمداني

    اخزاك الله ايها الداعشي الخارجي التكفيري سحقا لكل تكفيري نجس للجحيم يامرتزقة الشيطان
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  47. 7
    22 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    علي

    امركم عجيب غريب العراقيين في كل مكان سب لنا ولحكامنا ولحكومتنا وحتى في عاصفة الحزم ضدنا وانتم تساندوهم في قنواتكم وصحفكم اي ذل وصلتوا له
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  48. 6
    22 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    يالطيف

    الطرفين جبناء وهاذي اخلاقهم وليس اخلاق اامسلمين افه تقاتل افه وليس هناك ندم على الطرفين لاكن مذنب الناس العزل الذين ساق لهم لقدربرابرة هل الزمان
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  49. 5
    22 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    فهد١

    بطش ايران والمليشيات الصفوية الإرهابية والمجرمة على الأبرياء السنة لايختلف عليه أحد
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  50. 4
    22 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    سمر العازمي

    اللهم اهلك داعش علي وايران المجوسية واليهود والنصاري والشيعة الروافض الحاقدين قتلة الحسين وانصر المجاهدين في سبيلك اهل السنة والجماعة يا رب
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  51. 3
    22 أكتوبر, 2016 , 23:20 م

    اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يارب ادم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وارحم ضعف اخوواننا في العراوسوريا
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  52. 2
    22 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    خلدون

    داعش تقتل فيهم وجحش العراق يقتلون فيهم تحت مظله ايران المجوسيه ودعمها لعن الله الشيعه غدرو بالحسين وقتلوه والان غدروا باطفال العراق واهله وقتلوهم
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  53. 1
    22 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    بدور

    الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لاكافي له ولا مأوى
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