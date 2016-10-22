شاهد عراقيون عزل و أطفالهم يرفعون الرايات البيضاء خوفا من بطش داعش في الموصل-صور

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا تعكس الوضع الحرج القائم في الموصل بعد اندلاع الاشتباكات بين القوات الخاصة بمحاربة الإرهاب و متطرفي داعش، يأتي ذلك بعد ما تقهقر المتطرفين و استخدموا المواطنين العزل كدروع بشرية، يظهر بالصور المواطنين وهم ينزحون من بيوتهم خوفا من بطش الدواعش و هم حاملين الرايات البيضاء ومعهم نسائهم و أطفالهم، و في صور أخرى يظهر أطفال صغار يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي يقودون الدراجات و يلعبون بالساحات و لكن بخلفية الدخان و الدمار و النيران التي أشعلتها داعش في الموصل مؤخرا.
تعليقات ( 53 )
الثقفي**دواعش حتى الطفل الرضيع هم يضعون داعش حجتهم لقتل اهل السنه وابادتهم اللهم انتقم منهم اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم اذناب المجوس
سني اصلياللهم اني بريء من الدواعش والخوارج ليوم الدين اما الشيعة فالله يهديهم للطريق الحق ولا الدواعش منتهين ليس فيهم رجائ البته
مسلم غيورالعجيب شاهدنا من الجزيرة كيف عذب الجحش الشعبي طفل عمره 8 سنين لقد إتهموه بأنه من مجاهدي داعش فهم يهربون من تعذيب وحرق الجحش لهم كما عملوا في الفلوجة
الثقفياذناب الخميني السيخي الهندي يعثون بالعراق وسوريا فسادا بمعاونة اذنابهم من الخونه العرب بشار الجحش** والحوثة كلاب النار الله يبيدهم
سني اصليحسب علمي انه اهل السنة والجماعة معروفين هم من اجتمعوا في الشيشان فقط
إستشاري صحجيش ضد شيوخ وأبناء ونساء وأطفال العراق ،وأما داعش فليس مؤهل لمقابلتهم كما أن هذا الجيش الصفوي لايحترم ولايرحم العزل الذين رفعوا الراية البيضاء .
الثقفيحشد الجحوش الارهابي مجرمون لايختلفون عن داعش اشباه رجال يقتلون الاطفال والنساء والشيوخ العزل هل هؤلاء ارهابيون ختى تقتلوهم ياجبناء
الثقفياللهم احفظ اخواننا السنه بالعراق اللهم كل ناصرا ومعينا لهم من بطش جحوش المجوس الرافضيه والشيعيه اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وانزل الخوف والرعب في قلوبه
الثقفيهربوا من ميليشيات فيران المجوسيه وحشد الجحوش الارهابي وداعش صناعه ايرانيه لقتل اهل السنه والاستيلاء على بلاد المسلمين
سوسوالله ينصر اخواننا السنه في كل مكان الله يحميهم استودعنا الله فيهم وفي أنفسنا حسبنا الله على ونعم الوووووووووكيل
صحوهأهالي الموصل هربو من قصف طائراة الجيش العراقي الرافضي وميلشياة **
عدد التعليقات:2245
توووووونسيةبنت في عينك بل انت معروف بكل أسمائك الوهمية تريد الهاء القراء وتحوير أي موضوع ضد ايران وتسمية كل ملتحي اخواني أو داعشي مكشوف يا خنبوق
عاقلتوووووونسية:تلفين ودورين يابنت بالأول نخلص من الدواعش القتلة الذين بيننا ثم نتفرق للمحيطين ان كانو ايران او غيرها ام انك تلهينا بأيران لننسى جرائم ما؟
عدد التعليقات:2245
توووووونسيةاللهم انصر السنة اللهم لا تأخذنا بما فعل السفها منا ولا تعاقبنا من أفعالهم جميع اللهم لاحول لنا ولا قوة إلا بك انصر أهلنا بسوريا والعراق واليمن يااارب
ابن بالبلدوالله الرايات البيضا من الحشد الفاجر والا الدواعش الكلاب فروا بمعاونة الروافض والبشمركه والخونه وتركوا اهل الموصل بحجة انهم دواعش وهم اهل السنه يالله
عدد التعليقات:2245
توووووونسيةأما سوريا تستغيث من مخالب إيران كل من يريدمساعدتها التهمة جاهزة دواعش حتى لا ينقضو سوريا من اغتصاب إيران اصحو يا عرب اصحو قبل لا تجدو حسينيات ببلدانكم
عدد التعليقات:2245
توووووونسيةالمصيبة انو بعض الدول العربية وخاصة منها مصر ساكنة عمان موالين لايران وهم يعلمو جيد انو أطماع إيران السيطرة على كل بلاد العرب ومن قمة محاربة السنة اما
ابن بالبلدوالله الرايات البيضا من الحشد الفاجر والا الدواعش الكلاب فروا بمعاونة الروافض والبشمركه والخونه وتركوا اهل الموصل بحجة انهم دواعش وهم اهل السنه يالله
عدد التعليقات:2245
توووووونسيةداعش صنيعة إيرانية المؤامرة على السنة فاقت الوصف ادخلو وشوفو جرائم الجحش الشعبي فاقت جرائم داعش والقاعدة وحتى اليهود رحم الله أسد العرب صدام حسين الشه
محب الهيئةمن الحشد الشيعي تحت مسمى داعش لقتل المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل.
زوارةالله يكون بعونكم وحسبي الله ونعم الوكيل
الشايبهروب من جحيم الروافض يقصفون المدن ويقتلون المدنيين .....
Ymni mahbobلعنه الله على صدام اللعين صحيح النار ما تخلف الا رماد رحم الله الملك فهد والله يحفض ال سعود اصحاب هذا الزمان....
Ymni mahbobلعنه الله عليهم الدواعش الكفره الارهابين اصحاب الضلاله والخرابه ....
Ymni mahbobلعنه الله على الدواعش وعلى صدام ابن الوغيده ورحم الله الملك فهد....
Ymni mahbobلعنه الله على الدواعش اصحاب اللحى المزيفه...
الحقبانيعلم ان شاالله سوف يدك الله الاقتصاد الامريكي باذن الله وسوفا تفشل الحمله الصليبييه الرافضيه السلوليه على مسلمي الموصل والله انكم لمهزومون انتم واسيادك
مادرينا ان عند المسيح الدجال صحف تنشرسوف يدك الله الاقتصاد الامريكي بادن الله وسوفا تفشل الحمله الصليبييه الرافضيه السلوليه على مسلمي الموصل والله انكم لمهزومون انتم واسيادكم الصليب ياكفر
سياارالهروب ليس خوفا من داعش .. بل خوفا من همج الحشد الرافضي الحاقد على كل مسلم حقيقي لا يفرق بين ذكر وانثى ولا طفلا ولاشيخا اسال الله ان يبيدهم جميعا .
زمن الذكرياتاللهم عجل بهلاك داعش القتله المجرمين اعظم مصيبه ابتلي بها الاسلام هم الدواعش القتله الداعشي لا دين له فهو ضال مضل مفسد اهلك الحرث والنسل
اسبحان الله العرب تقتل العرب واليهود يتفرجون اخذ الغرب ثروتهم من تحت اقدامهم ومزقهم بالمذهبيه
زمن الذكرياتاللهم عجل بهلاك داعش القتله المجرمين اعظم مصيبه ابتلي بها الاسلام هم الدواعش القتله الداعشي لا دين له فهو ضال مضل مفسد اهلك الحرث والنسل
زمن الذكرياتاللهم عجل بهلاك داعش القتله المجرمين اعظم مصيبه ابتلي بها الاسلام هم الدواعش القتله الداعشي لا دين له فهو ضال مضل مفسد اهلك الحرث والنسل
مرسيدسكل الي نشوفه فلم من أفلام العراق وين الجيش الإسلامي بس استعراض عضلات
عدد التعليقات:7514
الحرمانالحيوانات لاتفترس اجناسها والبشر يقتلون بعضهم بقلب بارد
قلم جافالله أكبر هل هذه نهاية دولة العراق العظيم الذي كان جيشه الخامس عالميا ؟ أصبح ممزقا بين داعش وفاحش وأصبح أمره في يد دول كانت من الدول أعداءه
عدد التعليقات:11943
برق الحرم(((((((( الامم المتحدة لم تحمي المدنيين .... في حرب تقسيم وتشطير العراق بين العجم ..... وتطهيرها بفتنة داعش من العرب أهلها والمسلمين الموحدين ))))
زائرمما يحزنني في هذه الصور! مشاهدة النساء والأطفال يمشون طوابير!! وكأنهم قطيع من الإبل او الحيوانات سائبة.وكأنهم ليسوا بشرآ..!؟؟ .. اللهم رب البشر ارح
زائرالله يلطف بهم..ونعوذ بالله من الفتن. .. وأحب أقول للسعوديين: الله يبيض وجه الحكومة الرشيدة وال سعود خاصة لفعلهم الطيب تجاه شعبهم وأمن وطنهم..
جرذان الاخوان!! خوارج هذا الزمان9 توووووونسية الجحش الشعبي والحشد كلاب إيران ،،، أما القاعدة و داعش خوارج الاخوان كلاب أهل النار
جرذان الاخوان!! خوارج هذا الزمانداعش والقاعدة جرذان الاخوان والحشد جرذان ايران اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج السنة سالمين
جرذان الاخوان!! خوارج هذا الزماناللهم عليك بخوارج العصر المفسدون في الأرض
الهمدانيتبا لكم يادواعش ياتكفيريين تبا لكل من يعتقد ان الله ملكه وانه ابن الله او انه ابن الجنه الاوحد تبا للمجانين الهبل سحقا داعش للابد
رقع يا مرقعهؤلاء استسلموا للجحش الرافضي والكردي بعد اقتحام قراهم وكانوا امنين مطمئنين
عدد التعليقات:2245
توووووونسيةاللهم انصر سنة العراق على كلاب إيران من داعش والجحش الشعبي فهم خائفين من المليشيات أما داعش كان يحكمهم شهور طويلة في انتظار دخول كلاب إيران لابادة الس
الهمدانياخزاك الله ايها الداعشي الخارجي التكفيري سحقا لكل تكفيري نجس للجحيم يامرتزقة الشيطان
عليامركم عجيب غريب العراقيين في كل مكان سب لنا ولحكامنا ولحكومتنا وحتى في عاصفة الحزم ضدنا وانتم تساندوهم في قنواتكم وصحفكم اي ذل وصلتوا له
يالطيفالطرفين جبناء وهاذي اخلاقهم وليس اخلاق اامسلمين افه تقاتل افه وليس هناك ندم على الطرفين لاكن مذنب الناس العزل الذين ساق لهم لقدربرابرة هل الزمان
فهد١بطش ايران والمليشيات الصفوية الإرهابية والمجرمة على الأبرياء السنة لايختلف عليه أحد
سمر العازمياللهم اهلك داعش علي وايران المجوسية واليهود والنصاري والشيعة الروافض الحاقدين قتلة الحسين وانصر المجاهدين في سبيلك اهل السنة والجماعة يا رب
خلدونداعش تقتل فيهم وجحش العراق يقتلون فيهم تحت مظله ايران المجوسيه ودعمها لعن الله الشيعه غدرو بالحسين وقتلوه والان غدروا باطفال العراق واهله وقتلوهم
بدورالحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لاكافي له ولا مأوى