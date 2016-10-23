بالفيديو:أمير الرياض يمازح شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ” منا و منا ولا خلاص تترك الهيئة “

صحيفة المرصد:دار بين أمير الرياض فيصل بن بندر و شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي كان أحد المشاركين في تجربة القطار حواراً من النوع الطريف، حيث طلب من الأمير أن يسند إليه لقب مستشار و تخصيص مبلغ من المال مقابل مشاركته بتلك التجربة ، وكان رد الأمير أكثر طرافة حين أجابه قائلاً : ” منا و منا، ولا خلاص تترك الهيئة”، يذكر أن رحلة القطار والتي تمت الأسبوع الماضي كانت من الرياض إلى المجمعة.
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تعليقات ( 1 )
الناااادر الشماااليالله يطول بعمره امير الرياض متواضع ومحبوب من الجميع!!