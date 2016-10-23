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فيديو : سجين يوجّه لكمة قوية لشرطي .. شاهد كيف كانت نهايته ؟

23 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص
فيديو : سجين يوجّه لكمة قوية لشرطي .. شاهد كيف كانت نهايته ؟
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صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع يوتيوب لحظه قيام سجين بتوجيه لكمة قوية لأحد الحراس عندما كان يستعد لإخراجه من الغرفه هو وزميله وتطرحه أرضاً .

كما بيّن الفيديو لحظة مسارعة زملاء الحارس بالقفز فوق السجين والسيطره عليه .



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 3:52 ص

    الى تعليق ٢

    ما شاء الله تعرف العنصرية وتنتقدها هناك بس ، وانت فاهم القصد . كفاكم نفاقا
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  2. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 3:35 ص

    خبير

    لو تعلمون طريقت تعامل حراس السجون مع المساجين لنهمرت اعينكم من البكاء
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  3. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 1:44 ص

    نوخذه

    مايعطى إلا مستحق الله يصح يدك
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  4. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    كيف

    لكمه تاريخيه للقضاء على العنصرية ههههههههههههه
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  5. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص

    محمدالجعيد

    شكل المسجون مقهور من العسكري
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