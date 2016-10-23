فيديو : سجين يوجّه لكمة قوية لشرطي .. شاهد كيف كانت نهايته ؟

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع يوتيوب لحظه قيام سجين بتوجيه لكمة قوية لأحد الحراس عندما كان يستعد لإخراجه من الغرفه هو وزميله وتطرحه أرضاً .
كما بيّن الفيديو لحظة مسارعة زملاء الحارس بالقفز فوق السجين والسيطره عليه .
صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع يوتيوب لحظه قيام سجين بتوجيه لكمة قوية لأحد الحراس عندما كان يستعد لإخراجه من الغرفه هو وزميله وتطرحه أرضاً .
كما بيّن الفيديو لحظة مسارعة زملاء الحارس بالقفز فوق السجين والسيطره عليه .
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تعليقات ( 5 )
الى تعليق ٢ما شاء الله تعرف العنصرية وتنتقدها هناك بس ، وانت فاهم القصد . كفاكم نفاقا
خبيرلو تعلمون طريقت تعامل حراس السجون مع المساجين لنهمرت اعينكم من البكاء
نوخذهمايعطى إلا مستحق الله يصح يدك
كيفلكمه تاريخيه للقضاء على العنصرية ههههههههههههه
محمدالجعيدشكل المسجون مقهور من العسكري