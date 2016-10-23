فيديو : سجين يوجّه لكمة قوية لشرطي .. شاهد كيف كانت نهايته ؟

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع يوتيوب لحظه قيام سجين بتوجيه لكمة قوية لأحد الحراس عندما كان يستعد لإخراجه من الغرفه هو وزميله وتطرحه أرضاً .

كما بيّن الفيديو لحظة مسارعة زملاء الحارس بالقفز فوق السجين والسيطره عليه .