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بالفيديو : تمرين القوات الخاصة السعودية و الصينية ينتهي بالرقص على شيلة ” لبيك يا سلمان “

23 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص
بالفيديو : تمرين القوات الخاصة السعودية و الصينية ينتهي بالرقص على شيلة ” لبيك يا سلمان “
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صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، مقطع فيديو للقوات الخاصة السعودية ومثيلتها من الجيش الصيني، وهم يرقصون على شيلة “لبيك يا سلمان”، في ختام فعاليات التمرين المشترك تعايش (الاستكشاف 2016م) الذي استمر لمدة 15 يوماً، في مدينة تشنغدو الصينية.

وأبان المقطع بعض أفراد من وحدات القوات الخاصة السعودية ونظرائهم من الوحدات الصينية، وهم مصطفون على منصة ويستعرضون على شيلة لبيك ياسلمان.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 3:32 ص

    ظامي اليل

    وجهتنا الى الشرق....الغرب ولى وافل.
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  2. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص

    جرصم

    سعادة عظيمة تغمرني تعيش الاشتراكية. وتسقط الراس مالية
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  3. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص
    عدد التعليقات:11950

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Grlc01qc4hI
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  4. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 2:42 ص
    عدد التعليقات:11950

    برق الحرم

    ((((((( اللي مايفهم بالعربي ........ يفهمه الصيني ))))))
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  5. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 2:19 ص

    كونان 2016

    اللهم انا استودعناك لنا اخوة على الحدود واخوة يسهرون لامننا وانت الذي لا تضيع ودائعك
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  6. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 2:18 ص

    الثقفي

    اللهم انصر جيشنا البواسل على اتباع الخميني السيخي الهندي من الحوثه والروافص وحزب اللات وحشد الجحوش المجوسي
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  7. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 2:16 ص

    الثقفي

    اتمنى من بلدنا وقيادتنا الله يحفظهم وينصرهم ان تركز مع مصالحها وتترك دول الخيانه الجبناء المنبطحون للمجوس ولافائده من ورائهم غير الغدر والخسه
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  8. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 2:16 ص

    كونان 2016

    عساكم على القوة . واسال الله العلي العظيم ان يحفظهم بحفظه ويرعاهم بعينه التي لا تنام .
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  9. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 1:49 ص

    الحمزة

    على الاقل ازين من مصر والاردن
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  10. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص

    كيف

    السعودية والصين دولتان عظيمتان ( طز بالاعداء )
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  11. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 1:34 ص

    بنت الجنوب

    عساكم ع القوة يارب
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