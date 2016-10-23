بالفيديو : تمرين القوات الخاصة السعودية و الصينية ينتهي بالرقص على شيلة ” لبيك يا سلمان “

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، مقطع فيديو للقوات الخاصة السعودية ومثيلتها من الجيش الصيني، وهم يرقصون على شيلة “لبيك يا سلمان”، في ختام فعاليات التمرين المشترك تعايش (الاستكشاف 2016م) الذي استمر لمدة 15 يوماً، في مدينة تشنغدو الصينية.

وأبان المقطع بعض أفراد من وحدات القوات الخاصة السعودية ونظرائهم من الوحدات الصينية، وهم مصطفون على منصة ويستعرضون على شيلة لبيك ياسلمان.