بالفيديو : تمرين القوات الخاصة السعودية و الصينية ينتهي بالرقص على شيلة ” لبيك يا سلمان “

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، مقطع فيديو للقوات الخاصة السعودية ومثيلتها من الجيش الصيني، وهم يرقصون على شيلة “لبيك يا سلمان”، في ختام فعاليات التمرين المشترك تعايش (الاستكشاف 2016م) الذي استمر لمدة 15 يوماً، في مدينة تشنغدو الصينية.
وأبان المقطع بعض أفراد من وحدات القوات الخاصة السعودية ونظرائهم من الوحدات الصينية، وهم مصطفون على منصة ويستعرضون على شيلة لبيك ياسلمان.
تعليقات ( 11 )
ظامي اليلوجهتنا الى الشرق....الغرب ولى وافل.
جرصمسعادة عظيمة تغمرني تعيش الاشتراكية. وتسقط الراس مالية
عدد التعليقات:11950
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Grlc01qc4hI
عدد التعليقات:11950
برق الحرم((((((( اللي مايفهم بالعربي ........ يفهمه الصيني ))))))
كونان 2016اللهم انا استودعناك لنا اخوة على الحدود واخوة يسهرون لامننا وانت الذي لا تضيع ودائعك
الثقفياللهم انصر جيشنا البواسل على اتباع الخميني السيخي الهندي من الحوثه والروافص وحزب اللات وحشد الجحوش المجوسي
الثقفياتمنى من بلدنا وقيادتنا الله يحفظهم وينصرهم ان تركز مع مصالحها وتترك دول الخيانه الجبناء المنبطحون للمجوس ولافائده من ورائهم غير الغدر والخسه
كونان 2016عساكم على القوة . واسال الله العلي العظيم ان يحفظهم بحفظه ويرعاهم بعينه التي لا تنام .
الحمزةعلى الاقل ازين من مصر والاردن
كيفالسعودية والصين دولتان عظيمتان ( طز بالاعداء )
بنت الجنوبعساكم ع القوة يارب