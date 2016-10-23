بالفيديو .. مواطن يحكي لحظة إنقاذه 6 أشخاص من ” حريق أرامكو ” قبل أن يصاب بحروق خطيرة

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو للمواطن سطام العنزي وهو يرقد على السرير الأبيض بإحدى المستشفيات يتلقى العلاج جراء إصابته، مؤكداً أن ما فعله هو واجب عليه وأنه مستعد للتضحية بحياته من أجل زملائه ومن أجل الوطن.

كما أوضح العنزي الموظف بشركة أرامكو أنه كان بعيداً عن موقع الحريق، ولكنه توجه إلى الموقع عندما علم بالحادث لتقديم المساعدة اللازمة ، مبيناً أن حروق يديه كانت بسبب سحب زملائه من بين الحريق فيما أثر لهيب النار على وجهه .