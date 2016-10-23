بالفيديو .. مواطن يحكي لحظة إنقاذه 6 أشخاص من ” حريق أرامكو ” قبل أن يصاب بحروق خطيرة

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو للمواطن سطام العنزي وهو يرقد على السرير الأبيض بإحدى المستشفيات يتلقى العلاج جراء إصابته، مؤكداً أن ما فعله هو واجب عليه وأنه مستعد للتضحية بحياته من أجل زملائه ومن أجل الوطن.
كما أوضح العنزي الموظف بشركة أرامكو أنه كان بعيداً عن موقع الحريق، ولكنه توجه إلى الموقع عندما علم بالحادث لتقديم المساعدة اللازمة ، مبيناً أن حروق يديه كانت بسبب سحب زملائه من بين الحريق فيما أثر لهيب النار على وجهه .
تعليقات ( 7 )
ابوسجىعندما كان الفالح وزيرا للصحة نسي نظارته الشمسية في جازان في احدى زياراته،وعندما عاد للرياض تذكر نظارته فأرسل في طلبها باقصى سرعة هههههههه
نيراوالله انه كفو الله يحرم وجهه عن النار
ابن طيبهأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أخوك الحربي
ينبع البحرالله يجزاك خير يا سطام ، نلهج لك بالدعاء ان الله يعظم اجرك ويقومك بالسلامة
إستشاري صحجعل ماجاه من صلو نار محطة أرامكو وإنقاذ زملاؤه أن تكون له حجاب من نار الآخرة وأن يعظم الله له الأجر فقد قام بعمل بطولي وهي إحياء أنفس ...