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بالفيديو .. مواطن يحكي لحظة إنقاذه 6 أشخاص من ” حريق أرامكو ” قبل أن يصاب بحروق خطيرة

23 أكتوبر, 2016 , 2:07 ص
بالفيديو .. مواطن يحكي لحظة إنقاذه 6 أشخاص من ” حريق أرامكو ” قبل أن يصاب بحروق خطيرة
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صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو للمواطن سطام العنزي وهو يرقد على السرير الأبيض بإحدى المستشفيات يتلقى العلاج جراء إصابته، مؤكداً أن ما فعله هو واجب عليه وأنه مستعد للتضحية بحياته من أجل زملائه ومن أجل الوطن.

كما أوضح العنزي الموظف بشركة أرامكو أنه كان بعيداً عن موقع الحريق، ولكنه توجه إلى الموقع عندما علم بالحادث لتقديم المساعدة اللازمة ، مبيناً أن حروق يديه كانت بسبب سحب زملائه من بين الحريق فيما أثر لهيب النار على وجهه .



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 3:27 ص

    ابوسجى

    عندما كان الفالح وزيرا للصحة نسي نظارته الشمسية في جازان في احدى زياراته،وعندما عاد للرياض تذكر نظارته فأرسل في طلبها باقصى سرعة هههههههه
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  2. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 2:49 ص

    الحمد لله على سلامته وجزاه الله خير الله يحفظه لأهله
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  3. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص

    نيرا

    والله انه كفو الله يحرم وجهه عن النار
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  4. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 2:30 ص

    ابن طيبه

    أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أخوك الحربي
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  5. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 2:17 ص

    ينبع البحر

    الله يجزاك خير يا سطام ، نلهج لك بالدعاء ان الله يعظم اجرك ويقومك بالسلامة
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  6. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 2:17 ص

    أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
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  7. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 2:15 ص

    إستشاري صح

    جعل ماجاه من صلو نار محطة أرامكو وإنقاذ زملاؤه أن تكون له حجاب من نار الآخرة وأن يعظم الله له الأجر فقد قام بعمل بطولي وهي إحياء أنفس ...
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