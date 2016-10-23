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ويكيليكس يكشف عن اسم عشيق ” زوجة بشار” وأماكن اللقاءات الحميمية بينهما

23 أكتوبر, 2016 , 2:16 ص
ويكيليكس يكشف عن اسم عشيق ” زوجة بشار” وأماكن اللقاءات الحميمية بينهما
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صحيفة المرصد: نشرت موقع ويكليكس تقارير تكشف عن وجود لقاءات سرية جمعت بين أسماء الأسد وعشيقها السري رجل الأعمال اللبناني عزمي طه ميقاتي نجل شقيق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و قد نشرت ويكليكس أسماء الفنادق وأماكن اللقاءات الحميمية لأسماء الاسد زوجة المجرم بشار الاسد في فنادق بريطانيا.

هذا ويتبادل عزمي ميقاتي رسائل عديدة عبر البريد الالكتروني مع أسماء الاسد والتي تطلب منه خدمات متنوعة بينها شراء أفلام هاري بوتر على دي في دي والتوصية على كرسي متحرك بمواصفات معينة لأحد ما.

وكان عزمي ميقاتي هو الذي قالت له أسماء الأسد المولودة في بريطانيا إنها ”الديكتاتور الحقيقي في العائلة”.

كما تبيَن الرسائل المسربة طلب زوجة المجرم القاتل بشار الاسد من عزمي ميقاتي, كثير السفر, بحكم عمله رئيسا تنفيذيا لشركة اتصالات, أن يقول لها رأيه بخطابات زوجها ومقابلاته الصحافية.

وفي وقت سابق كانت كشفت الإيميلات المسربة من بريد بشار الأسد الالكتروني وزوجته أسماء الأسد أنها كانت ترسل لزوجها صورها وهي عارية وكانت أسماء الأسد تمطر زوجها بسيل من الرسائل الرومانسية والعاطفية والايحائية.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 3:06 ص

    هايدي

    ؟؟؟؟ استغفر الله
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  2. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 3:05 ص

    يح يح

    طبعهم الخيانه والغدر عقبال مانسمع فصل راسك ياابوجهل
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  3. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 2:39 ص

    بوصياح

    خصوصيات مالنا دخل فيها اللي يهمنا النعجه بشار وسرعة فصل راسه عن جسده
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  4. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 2:36 ص

    كيف

    صعاليك
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  5. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 2:30 ص

    مشــعل خلافنا مع اعدائنا لاينسينا مبادئنا ولايسمح لنا الخوض بالاعراض - نعم صحيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  6. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 2:26 ص

    مشــعل

    خلافنا مع اعدائنا لاينسينا مبادئنا ولايسمح لنا الخوض بالاعراض
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  7. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 2:26 ص

    شو هيدا الحتسي!! - اللي جاك عاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 2:24 ص

    الله يقصف عمرك يالمجرم دمرت سوريا وخربتها وقعدت على تلها - لا وبعد يتحمحم حممك صاروخ مباشر على قلبك
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  9. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 2:24 ص

    ينبع البحر

    تفكرون الزرافة بشار بيغير على عرضه !!!! لا طبعا
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  10. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 2:21 ص

    شو هيدا الحتسي!!
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