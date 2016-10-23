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القبض على فتاة تقود ” سيارة ” برفقة شابَّيْن في ” مكة ” وبحوزتهم ” مُسكِر “

23 أكتوبر, 2016 , 2:37 ص
القبض على فتاة تقود ” سيارة ” برفقة شابَّيْن في ” مكة ” وبحوزتهم ” مُسكِر “
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صحيفة المرصد: ألقت شرطة “مكة” مساء أمس الأول القبض على فتاة سعودية؛ تقود مركبة وبرفقتها شابان شمال الشرائع”.

وتفصيلاً ، تلقت عمليات الدوريات الأمنية بلاغًا من شخص عن مشاهدته فتاة تقود مركبة من نوع شفروليه برفقة شابَّيْن؛ وعليه باشرت دوريات الأمن الحالة، وتم إلقاء القبض عليهم في خلوة غير شرعية.

وبعد تفتيش المركبة وُجد بحوزتهم قارورة “مسكر” ، وتتراوح أعمار الجناة من 20 إلى 35 عامًا، وتم تحويلهم لـ”شرطة الشرائع” لإكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة وفقاً لموقع سبق .



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 3:37 ص

    سعد بن فهد

    لاحول ولاقوة الابالله الله يستر على بنات المسلمين
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  2. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 3:37 ص

    لاحد يقول فراغ وعنوسه هذا - انحراف اخلاقي - ولله لو تربت وفيه رجال يشكمها ويحاسبها ماتحصلها داجه لكنها امنت العقوبه فأسأت الادب
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  3. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 3:23 ص

    ت 5 باربي

    تستحين من اﻻغاني..
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  4. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 3:15 ص

    غيور على وطنه

    الاختلاط في العمل في الاسواق في المستشفيات في الشركات هذه نهايتها وركوب المراة مع السواق هذه نهايتها حسبي الله ونعم الوكيل
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  5. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 3:04 ص

    هايدي

    في أطهر بقعة على الأرض وصل فسادكم والله اني استحي اسمع اغاني وانا في مكة حتى لو شغولها أهل البيت تضيق نفسي مابالك هذا الذنب خلوة غير شرعيةياربي استرنا
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  6. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 2:54 ص

    الحمزة

    صلوا على النبي
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  7. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 2:51 ص

    خبير

    الفراغ و برامج التواصل دمرت اخلاق الشباب والبنات للاسف .. اصبحنا مسخرة لدى بقية الشعوب الاخرى بعد ان كنّا نسخر منهم .. هم الان اصبحوا يسخرون منّا
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  8. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 2:49 ص

    اليوسي

    اللهم احفظ نساء المسلمين من كل سؤ ومكروه اللهم احفظهم من الذين يريدون إفسادهم اللهم اهدي ضال المسلمين اللهم عليك بدعاة الفساد في هذه البلاد ياكريم ٠
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  9. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 2:47 ص

    كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

    نهاية العنوسة زوجوا بناتكم لا تتركونهم عوانس وراقبوهم وتابعوهم وفتشوا جوالاتهم ولا تتركونهم يطلعون من البيت بدون محرم ولا تسافرون وتتركون اهلكم لوحدهم
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