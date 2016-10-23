القبض على فتاة تقود ” سيارة ” برفقة شابَّيْن في ” مكة ” وبحوزتهم ” مُسكِر “

صحيفة المرصد: ألقت شرطة “مكة” مساء أمس الأول القبض على فتاة سعودية؛ تقود مركبة وبرفقتها شابان شمال الشرائع”.

وتفصيلاً ، تلقت عمليات الدوريات الأمنية بلاغًا من شخص عن مشاهدته فتاة تقود مركبة من نوع شفروليه برفقة شابَّيْن؛ وعليه باشرت دوريات الأمن الحالة، وتم إلقاء القبض عليهم في خلوة غير شرعية.

وبعد تفتيش المركبة وُجد بحوزتهم قارورة “مسكر” ، وتتراوح أعمار الجناة من 20 إلى 35 عامًا، وتم تحويلهم لـ”شرطة الشرائع” لإكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة وفقاً لموقع سبق .