القبض على فتاة تقود ” سيارة ” برفقة شابَّيْن في ” مكة ” وبحوزتهم ” مُسكِر “

صحيفة المرصد: ألقت شرطة “مكة” مساء أمس الأول القبض على فتاة سعودية؛ تقود مركبة وبرفقتها شابان شمال الشرائع”.
وتفصيلاً ، تلقت عمليات الدوريات الأمنية بلاغًا من شخص عن مشاهدته فتاة تقود مركبة من نوع شفروليه برفقة شابَّيْن؛ وعليه باشرت دوريات الأمن الحالة، وتم إلقاء القبض عليهم في خلوة غير شرعية.
وبعد تفتيش المركبة وُجد بحوزتهم قارورة “مسكر” ، وتتراوح أعمار الجناة من 20 إلى 35 عامًا، وتم تحويلهم لـ”شرطة الشرائع” لإكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة وفقاً لموقع سبق .
تعليقات ( 9 )
سعد بن فهدلاحول ولاقوة الابالله الله يستر على بنات المسلمين
ت 5 باربيتستحين من اﻻغاني..
غيور على وطنهالاختلاط في العمل في الاسواق في المستشفيات في الشركات هذه نهايتها وركوب المراة مع السواق هذه نهايتها حسبي الله ونعم الوكيل
هايديفي أطهر بقعة على الأرض وصل فسادكم والله اني استحي اسمع اغاني وانا في مكة حتى لو شغولها أهل البيت تضيق نفسي مابالك هذا الذنب خلوة غير شرعيةياربي استرنا
الحمزةصلوا على النبي
خبيرالفراغ و برامج التواصل دمرت اخلاق الشباب والبنات للاسف .. اصبحنا مسخرة لدى بقية الشعوب الاخرى بعد ان كنّا نسخر منهم .. هم الان اصبحوا يسخرون منّا
اليوسياللهم احفظ نساء المسلمين من كل سؤ ومكروه اللهم احفظهم من الذين يريدون إفسادهم اللهم اهدي ضال المسلمين اللهم عليك بدعاة الفساد في هذه البلاد ياكريم ٠
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهنهاية العنوسة زوجوا بناتكم لا تتركونهم عوانس وراقبوهم وتابعوهم وفتشوا جوالاتهم ولا تتركونهم يطلعون من البيت بدون محرم ولا تسافرون وتتركون اهلكم لوحدهم