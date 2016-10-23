وفاة رئيسة ” سيدات أعمال الشارقة ” وأختها ووالدتها بحريق

صحيفة المرصد:توفيت رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة ومديرة القافلة الوردية بالإمارات ، أميرة بن كرم 38 عاما، وأختها 40 عاما ووالدتهما 57 عاما، بينما أصيب أخوهما 32 عاما باختناق، نتيجة اندلاع حريق في منزلهم بمنطقة القادسية بالشارقة مساء السبت، وتحديدا في الساعة 4:34 مساء بالتوقيت المحلي ، وتم نقل المصاب إلى مستشفى القاسمي بالشارقة لتقلي العلاج.

وقال مصدر في الدفاع المدني بالشارقة إن الحريق اندلع في الساعة 4:34 دقيقة مساء السبت بالتوقيت المحلي، في غرفة المجلس التابعة للمنزل، حين كان أفراد الأسرة نيام بغرفهم، ما أدى إلى تسرب الدخان إلى الغرف وبالتالي نتج عنه وفاة الأم وابنتيها نتيجة الاختناق، وقام أحد الجيران بالاتصال بفرق الدفاع المدني بعد حوالي أربع دقائق من اندلاع الحريق، وعليه هرعت فرق الإطفاء من الإدارة الرئيسة ومركز سمنان إلى موقع الحريق في دقائق قليلة وتمكنت من السيطرة عليه في دقائق معدودة وتم نقل الأخ المصاب إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج، وكان الأب خارج المنزل وقت اندلاع الحريق. وفقاً لموقع “الإمارات اليوم”.