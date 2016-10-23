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بالفيديو : المهرة البحرينية توجه تصريحات نارية بعد عودتها للبحرين

23 أكتوبر, 2016 , 3:02 ص
بالفيديو : المهرة البحرينية توجه تصريحات نارية بعد عودتها للبحرين
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صحيفة المرصد:عادت الفنانة البحرينية “المهرة” إلى بلادها، بعد غياب ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، لترد على المتابعين بتصريحات نارية، هاجمت بها أصحاب الشائعات والمواقع الصفراء وفق تعبيرها.

ونشرت المهرة مقطع فيديو على حساباتها الرسمية ، وقالت فيه: “عدت إلى بلادي البحرين واستجمعت كل قواي، واتخذت قرارات منها أنني لن أعود لإدخال حياتي الشخصية في السوشل ميديا، سترون حياتي أنا فقط، وستعود إلي قواي يوم بعد يوم، ولم يهموني بعض الحسابات المسيئة”.

ووجهت المهرة رسالة لجمهورها ومحبيها قائلةً: “أشكر كل من وقف معاي، أثبتم فعلا جدارتكم بأنكم خير متابعين، وأنتم قمة الرقي، ناس كبيرة وفاهمة، والحمد لله على نعمة وجودهم في حياتي”.

وهاجمت المهرة كل من ينتقدها مشيرة إلى أنهم ليسوا مشهورين مثلها، وأكدت أنها عادت لعملها وحياتها، وأن أعدائها لا يستطيعون مواجهتها، وفق تعبيرها.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 5:53 ص

    يالطيف

    يمهرة تطمني زوجك سوف يخرج هكذا هم المشهوريين يقبض عليهم ثم يطلع منها حصل كثر وشفناهم وهم لهم صور داخل الاقسام وفجئه طلعو
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  2. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 5:36 ص

    مواطن

    ماهو المهم في أقوالها هل قالت حكمه تنفع الناس.
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  3. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 5:24 ص

    اقول يالمهرة لايكثر ووقفي على جنب وافتحي شنطة السيارة نبغى نفتش في حشيش ومخدرات والا لا
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  4. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 5:10 ص

    ..

    اكبر غلط ان الناس تعرض حياتها الخاصة في السناب والملاقيف تحب تعرف تحركات الناس وفي الاخير مشاكل
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  5. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 4:24 ص

    الله يهديكِ
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  6. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 4:06 ص

    hima

    انسانه قوية الايمان ب الله وبنفسها,وفقها الله.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  7. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 3:37 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    ذكرنتي بوحدة عنا كبيرة بالسن كانت تشتغل بالصوف الملون شكلو رجع صار دارج تحاطتو برئبتا
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  8. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 3:34 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    [ليسو مشهورين مثلها]مين ألك أنا ماعندي لا سناب ولا فيسبوك ولا غيرو بس مشهورة إذا بطلع عالشارع وبؤل أنا أرزة لبنان حيؤلولي إللي بالمرصد ؟؟
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  9. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 3:33 ص

    آخر الزمان

    هالفنانات والمذيعات والفنانين والاعلاميين والمشاهير واللاعبين للاسف اغلب الي يتابعهم ويدعمهم ويشجعهم ويصفق لهم ويتغزل بهم ويدعمهم ماديا ومعنويا من****
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  10. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص

    زائر

    اي زواج بني على باطل فهو باطل علاقه جت عن طريق مواقع مصيرها ماساوي
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  11. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 3:17 ص

    فارس الزهراني

    الله يشافيك ويتوب عليك كونك مريضه نفسيا ولديك معاناه داخليه مع نفسك
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  12. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 3:16 ص

    ا

    شفتوا زواج المواقع مايجي منه خير الرجال طلع بياع مخدرات
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  13. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص

    ا

    ** الا عند بيته
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  14. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 3:13 ص

    هايدي

    أخيرا اقتنعتي أن حياتك الخاصة المفروض ماتنعرض للسوشال ميديا ولا ماعد في طيارة خلاص بح ماعد فيه هياط رجعتي للصفر
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