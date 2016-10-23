بالفيديو : المهرة البحرينية توجه تصريحات نارية بعد عودتها للبحرين

صحيفة المرصد:عادت الفنانة البحرينية “المهرة” إلى بلادها، بعد غياب ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، لترد على المتابعين بتصريحات نارية، هاجمت بها أصحاب الشائعات والمواقع الصفراء وفق تعبيرها.

ونشرت المهرة مقطع فيديو على حساباتها الرسمية ، وقالت فيه: “عدت إلى بلادي البحرين واستجمعت كل قواي، واتخذت قرارات منها أنني لن أعود لإدخال حياتي الشخصية في السوشل ميديا، سترون حياتي أنا فقط، وستعود إلي قواي يوم بعد يوم، ولم يهموني بعض الحسابات المسيئة”.

ووجهت المهرة رسالة لجمهورها ومحبيها قائلةً: “أشكر كل من وقف معاي، أثبتم فعلا جدارتكم بأنكم خير متابعين، وأنتم قمة الرقي، ناس كبيرة وفاهمة، والحمد لله على نعمة وجودهم في حياتي”.

وهاجمت المهرة كل من ينتقدها مشيرة إلى أنهم ليسوا مشهورين مثلها، وأكدت أنها عادت لعملها وحياتها، وأن أعدائها لا يستطيعون مواجهتها، وفق تعبيرها.