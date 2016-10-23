بالفيديو : المهرة البحرينية توجه تصريحات نارية بعد عودتها للبحرين

صحيفة المرصد:عادت الفنانة البحرينية “المهرة” إلى بلادها، بعد غياب ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، لترد على المتابعين بتصريحات نارية، هاجمت بها أصحاب الشائعات والمواقع الصفراء وفق تعبيرها.
ونشرت المهرة مقطع فيديو على حساباتها الرسمية ، وقالت فيه: “عدت إلى بلادي البحرين واستجمعت كل قواي، واتخذت قرارات منها أنني لن أعود لإدخال حياتي الشخصية في السوشل ميديا، سترون حياتي أنا فقط، وستعود إلي قواي يوم بعد يوم، ولم يهموني بعض الحسابات المسيئة”.
ووجهت المهرة رسالة لجمهورها ومحبيها قائلةً: “أشكر كل من وقف معاي، أثبتم فعلا جدارتكم بأنكم خير متابعين، وأنتم قمة الرقي، ناس كبيرة وفاهمة، والحمد لله على نعمة وجودهم في حياتي”.
وهاجمت المهرة كل من ينتقدها مشيرة إلى أنهم ليسوا مشهورين مثلها، وأكدت أنها عادت لعملها وحياتها، وأن أعدائها لا يستطيعون مواجهتها، وفق تعبيرها.
تعليقات ( 14 )
يالطيفيمهرة تطمني زوجك سوف يخرج هكذا هم المشهوريين يقبض عليهم ثم يطلع منها حصل كثر وشفناهم وهم لهم صور داخل الاقسام وفجئه طلعو
مواطنماهو المهم في أقوالها هل قالت حكمه تنفع الناس.
..اكبر غلط ان الناس تعرض حياتها الخاصة في السناب والملاقيف تحب تعرف تحركات الناس وفي الاخير مشاكل
himaانسانه قوية الايمان ب الله وبنفسها,وفقها الله.
أرزة 🌲 لبنانذكرنتي بوحدة عنا كبيرة بالسن كانت تشتغل بالصوف الملون شكلو رجع صار دارج تحاطتو برئبتا
أرزة 🌲 لبنان[ليسو مشهورين مثلها]مين ألك أنا ماعندي لا سناب ولا فيسبوك ولا غيرو بس مشهورة إذا بطلع عالشارع وبؤل أنا أرزة لبنان حيؤلولي إللي بالمرصد ؟؟
آخر الزمانهالفنانات والمذيعات والفنانين والاعلاميين والمشاهير واللاعبين للاسف اغلب الي يتابعهم ويدعمهم ويشجعهم ويصفق لهم ويتغزل بهم ويدعمهم ماديا ومعنويا من****
زائراي زواج بني على باطل فهو باطل علاقه جت عن طريق مواقع مصيرها ماساوي
فارس الزهرانيالله يشافيك ويتوب عليك كونك مريضه نفسيا ولديك معاناه داخليه مع نفسك
اشفتوا زواج المواقع مايجي منه خير الرجال طلع بياع مخدرات
ا** الا عند بيته
هايديأخيرا اقتنعتي أن حياتك الخاصة المفروض ماتنعرض للسوشال ميديا ولا ماعد في طيارة خلاص بح ماعد فيه هياط رجعتي للصفر