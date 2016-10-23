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فيديو.. علي جمعة: شرب الخمر لا ينقض الوضوء والمضمضة تكفي!

23 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص
فيديو.. علي جمعة: شرب الخمر لا ينقض الوضوء والمضمضة تكفي!
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صحيفة المرصد: قال علي جمعة، مفتى مصر السابق، إن الخمرة من النجاسات، منوها أنها لا تنقض الوضوء ولكن إذا شرب الشخص وهو على وضوء فيجب عليه المضمضة قبل الصلاة من هذه النجاسة.
وأضاف “جمعة”، فى رده على سؤال “ابتليت بشرب الخمر ومع ذلك فأنا مواظب على صلاتي فهل يجب علي الغسل قبل الصلاة؟ أنه لابد من المحافظة على الصلاة وعدم التقصير فيها لأنها ستكون في يوم من الأيام سبيلا للحد من شرب الخمر”.
وتابع: “ليس هناك اغتسال بعد شرب الخمر وقبل الصلاة، ولكن تجب المضمضة في حق الشارب قبل الصلاة رغم كونها سنة في حق الأخرين”.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 5:37 ص

    الحرفي

    ههههههههههههه عجبا لهذه الفتاواء يكونون مثل شيوخ الشيعه كل يوم ياتون بكلام غير مقبولا عقلان وفكرا ياليت المفتي اذا وصل مرحله يمسك نفسه ويتعبد في بقية حياته ويتقي الله عن بعض الكلام اللي قد يضره ولأينفعه ولكن الله يعين الاسلام على مثل هولأ والله المستعان0000
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  2. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 5:32 ص

    عابرون

    هذا الفتاوي لاتصدر عن جهل اوغير قصد بل هي خطه مدروسه وممنهجه
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  3. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 5:23 ص

    D.r

    يا شيخ جمعه الحين اللي يشرب خمره ممنوع يسوق فما بالك باللي يشرب خمره ويروح يصلي هههه اساسا اللي عصا الله وشرب الخمر كيف تبغاه يصلي . هداك الله
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  4. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 4:43 ص

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ .
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  5. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 4:03 ص

    hima

    بارك الله لك في عافيتك وعلمك فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعه.
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  6. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 3:57 ص

    اللي يشرب الخمر خلاص كل الكبائر بيسويها الله لايبلانا يارب القابض على دينه وابشرو بالحياه الهنيه والصلاح وكل شي يصلح لك من طاعتك لله ورضااائك بقدرك
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  7. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 3:40 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    يعني اذا شرب الخمره وهو على وظوء ماراح تجيه السكره ؟ اوكيه كيف يصلي وهو سكران يا****
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  8. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 3:40 ص

    العمده

    سبحان الله لو سئلت جاهل ليس له صلة بالعلم الشرعى وخلافه نفس السؤال مستحيل يجيب بمثل هذه الاجابه الغير مقنعه سكران ويصلى فقط يتمصمض ليصلى كلام عجيب
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  9. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    يح يح

    مفتي **
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  10. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    فارس الزهراني

    ربنا يتوب عليك ياعلي جمعه ويهديك الى طريق الحق والصواب
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  11. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 3:34 ص

    فارس الزهراني

    الكتاب الأخضر للقذافي
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  12. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 3:33 ص

    فارس الزهراني

    كما جاء عن النبي صل الله عليه وسلم .. ياتي في اخر الزمان علماء ضالين مظلين .... فأنت ياشيخ علي قد تكون واحد منهم والله اعلم
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  13. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 3:27 ص

    فارس الزهراني

    الظاهر علي جمعه يقرأ كثيرا في الكتاب الاخضر بتاع القذامي وياخذ منه الفتاوي **
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  14. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 3:25 ص

    فارس الزهراني

    ايه ده بتئول ايه ياقمعه ربنا يهديك يامولانا .. هؤلاء هم من احل دماء المصريين .**
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  15. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 3:25 ص

    مسمار

    مامرت عليك ايه تقول لاتقربو الصلاه وانتم سكارى حتى تعلمو ماتقولون!! فاتقي الله ولاتفتي
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  16. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص

    الناخب

    الله يهدي إخوتنا في مصر ( لاتقربو الصلاة وانتم سكارى ) وهذا ** يقول الخمر مينقض الوضوء مدري من وين يحبون هل فتاوي هههه
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  17. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 3:16 ص
    عدد التعليقات:13

    ٱبّےـوِ مِےـنٌےـقَےـٱشّے

    اللهم أعز السعودية وعلمائها أنششششششهد
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  18. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 3:13 ص

    استغفر الله العظيم
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  19. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 3:12 ص

    يعني واحد سكران طينه اقوله روح تمضمض وتعال الحق الصلاة جماعة !!
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  20. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 3:11 ص

    شارب الخمر لاتقبل صلاته ياعم الشيخ
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