صحيفة المرصد: قال علي جمعة، مفتى مصر السابق، إن الخمرة من النجاسات، منوها أنها لا تنقض الوضوء ولكن إذا شرب الشخص وهو على وضوء فيجب عليه المضمضة قبل الصلاة من هذه النجاسة.
وأضاف “جمعة”، فى رده على سؤال “ابتليت بشرب الخمر ومع ذلك فأنا مواظب على صلاتي فهل يجب علي الغسل قبل الصلاة؟ أنه لابد من المحافظة على الصلاة وعدم التقصير فيها لأنها ستكون في يوم من الأيام سبيلا للحد من شرب الخمر”.
وتابع: “ليس هناك اغتسال بعد شرب الخمر وقبل الصلاة، ولكن تجب المضمضة في حق الشارب قبل الصلاة رغم كونها سنة في حق الأخرين”.
فيديو.. علي جمعة: شرب الخمر لا ينقض الوضوء والمضمضة تكفي!
صحيفة المرصد: قال علي جمعة، مفتى مصر السابق، إن الخمرة من النجاسات، منوها أنها لا تنقض الوضوء ولكن إذا شرب الشخص وهو على وضوء فيجب عليه المضمضة قبل الصلاة من هذه النجاسة.
تعليقات ( 20 )
الحرفيههههههههههههه عجبا لهذه الفتاواء يكونون مثل شيوخ الشيعه كل يوم ياتون بكلام غير مقبولا عقلان وفكرا ياليت المفتي اذا وصل مرحله يمسك نفسه ويتعبد في بقية حياته ويتقي الله عن بعض الكلام اللي قد يضره ولأينفعه ولكن الله يعين الاسلام على مثل هولأ والله المستعان0000
عابرونهذا الفتاوي لاتصدر عن جهل اوغير قصد بل هي خطه مدروسه وممنهجه
D.rيا شيخ جمعه الحين اللي يشرب خمره ممنوع يسوق فما بالك باللي يشرب خمره ويروح يصلي هههه اساسا اللي عصا الله وشرب الخمر كيف تبغاه يصلي . هداك الله
himaبارك الله لك في عافيتك وعلمك فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعه.
خلك بعيد حبك يزيد 😊يعني اذا شرب الخمره وهو على وظوء ماراح تجيه السكره ؟ اوكيه كيف يصلي وهو سكران يا****
العمدهسبحان الله لو سئلت جاهل ليس له صلة بالعلم الشرعى وخلافه نفس السؤال مستحيل يجيب بمثل هذه الاجابه الغير مقنعه سكران ويصلى فقط يتمصمض ليصلى كلام عجيب
يح يحمفتي **
فارس الزهرانيربنا يتوب عليك ياعلي جمعه ويهديك الى طريق الحق والصواب
فارس الزهرانيالكتاب الأخضر للقذافي
فارس الزهرانيكما جاء عن النبي صل الله عليه وسلم .. ياتي في اخر الزمان علماء ضالين مظلين .... فأنت ياشيخ علي قد تكون واحد منهم والله اعلم
فارس الزهرانيالظاهر علي جمعه يقرأ كثيرا في الكتاب الاخضر بتاع القذامي وياخذ منه الفتاوي **
فارس الزهرانيايه ده بتئول ايه ياقمعه ربنا يهديك يامولانا .. هؤلاء هم من احل دماء المصريين .**
مسمارمامرت عليك ايه تقول لاتقربو الصلاه وانتم سكارى حتى تعلمو ماتقولون!! فاتقي الله ولاتفتي
الناخبالله يهدي إخوتنا في مصر ( لاتقربو الصلاة وانتم سكارى ) وهذا ** يقول الخمر مينقض الوضوء مدري من وين يحبون هل فتاوي هههه
عدد التعليقات:13
ٱبّےـوِ مِےـنٌےـقَےـٱشّےاللهم أعز السعودية وعلمائها أنششششششهد