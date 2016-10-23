فيديو.. علي جمعة: شرب الخمر لا ينقض الوضوء والمضمضة تكفي!

صحيفة المرصد: قال علي جمعة، مفتى مصر السابق، إن الخمرة من النجاسات، منوها أنها لا تنقض الوضوء ولكن إذا شرب الشخص وهو على وضوء فيجب عليه المضمضة قبل الصلاة من هذه النجاسة.

وأضاف “جمعة”، فى رده على سؤال “ابتليت بشرب الخمر ومع ذلك فأنا مواظب على صلاتي فهل يجب علي الغسل قبل الصلاة؟ أنه لابد من المحافظة على الصلاة وعدم التقصير فيها لأنها ستكون في يوم من الأيام سبيلا للحد من شرب الخمر”.

وتابع: “ليس هناك اغتسال بعد شرب الخمر وقبل الصلاة، ولكن تجب المضمضة في حق الشارب قبل الصلاة رغم كونها سنة في حق الأخرين”.

