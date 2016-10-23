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بالفيديو : السفير الروسي في بغداد بصحبة أبو عزرائيل يهددان العراقيين السُنَّة بـ “إلا طحين”

23 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص
بالفيديو : السفير الروسي في بغداد بصحبة أبو عزرائيل يهددان العراقيين السُنَّة بـ “إلا طحين”
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو ، أظهر المقاتل العراقي الطائفي أبو عزرائيل بصحبة السفير الروسي في بغداد .

كما بين الفيديو لحظة توعدهم للعراقيين من أهل السُنَّة بالموصل بالقول “إلا طحين”.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 5:54 ص

    الله يحفظ لنا ملكنا

    اللهم انصر المسلمين السنة في سورية والعراق على المجوس الرافضه ايران واذنابها والصليبين امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والكرد وعلى المنافقين والجهله
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  2. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 5:49 ص
    عدد التعليقات:1156

    نبرااس

    دوام الحال من المحال،ولن ييقى الا وجهه الكريم،،من يرى نفسه في وضع قوه تجعله يستصغر الناس ويظلمهم سيلط الله عليه او على ذريته من هو اقوى منه يوما ما.
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  3. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 5:41 ص

    عُـــــــــمــــــــر

    رافضي مجوسي وش ترجون منه
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  4. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 5:41 ص

    صالح

    اللهم إني أسألك بإسمك الاعظم ان ترينا في هذا الصفوي والروس عجائب قدرتك اللهم انج عبادك المسلمين وانصرهم
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  5. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 5:40 ص

    أبو بِس

    فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً قريباً إن شاء الله. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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  6. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 4:00 ص

    نسري

    اخواننا السنه في العراق اعانهم الله علي ماهم فيه
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  7. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 3:48 ص

    الهنوف

    الله يفشلك اجل الا طحين
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  8. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 3:41 ص

    زوارة

    رحم الله صدااااااااااااااام
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  9. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 3:39 ص

    مسمار

    لو كان يعلم هالرافضي كيف ينظر له هذا الملحد الروسي في قرارة نفسه على انه نكره وخاين لعروبته يقتل ابناء بلده لذاب من الخجل كما يذوب الملح قاتلهم الله
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  10. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 3:37 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    هؤلاء جرذان وخونه للعراق العظيم .
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  11. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    ابحثو باليتيوب جرام الحشد الشيعي كيف يحرقون الناس

    هاذا الشخص ارهابي اسمه ابو عزرائيل
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  12. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 3:35 ص

    ابحثو باليتيوب جرام الحشد الشيعي كيف يحرقون الناس

    الحشد الشيعي عليهم ارهاب تقشعر من الانسانيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  13. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 3:33 ص

    ابحثو باليتيوب جرام الحشد الشيعي كيف يحرقون الناس

    هاذا ابو ازرائيل يستقبله سفير روسيا
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  14. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 3:25 ص
    عدد التعليقات:13

    ٱبّےـوِ مِےـنٌےـقَےـٱشّے

    أجتمع اليهود مع الروافض المجوس على قتل الاسلام والمسلمين ولكن هيهات النصر قادم وستدفعون الثمن غاليا ان شاء الله عن قريب
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  15. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 3:19 ص

    زوارة

    نهايتكم يالروافض قربت الجيش اليمني على ابواب صعدة
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