بالفيديو : السفير الروسي في بغداد بصحبة أبو عزرائيل يهددان العراقيين السُنَّة بـ “إلا طحين”

صحيفة المرصد: تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو ، أظهر المقاتل العراقي الطائفي أبو عزرائيل بصحبة السفير الروسي في بغداد .
كما بين الفيديو لحظة توعدهم للعراقيين من أهل السُنَّة بالموصل بالقول “إلا طحين”.
#warcrimes
السفير الروسي ببغداد يجلس مع #الارهابي الشيعي ابو عزرائيل ويهدد
المدنين العراقين السنه بكلمة الا طحين التي تستخدم بقتل السنه pic.twitter.com/VlsfomXCQ4
— #IRAQ شمرية العراق (@moonnor27) October 22, 2016
تعليقات ( 15 )
الله يحفظ لنا ملكنااللهم انصر المسلمين السنة في سورية والعراق على المجوس الرافضه ايران واذنابها والصليبين امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والكرد وعلى المنافقين والجهله
عدد التعليقات:1156
نبرااسدوام الحال من المحال،ولن ييقى الا وجهه الكريم،،من يرى نفسه في وضع قوه تجعله يستصغر الناس ويظلمهم سيلط الله عليه او على ذريته من هو اقوى منه يوما ما.
عُـــــــــمــــــــررافضي مجوسي وش ترجون منه
صالحاللهم إني أسألك بإسمك الاعظم ان ترينا في هذا الصفوي والروس عجائب قدرتك اللهم انج عبادك المسلمين وانصرهم
أبو بِسفليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً قريباً إن شاء الله. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نسرياخواننا السنه في العراق اعانهم الله علي ماهم فيه
الهنوفالله يفشلك اجل الا طحين
زوارةرحم الله صدااااااااااااااام
مسمارلو كان يعلم هالرافضي كيف ينظر له هذا الملحد الروسي في قرارة نفسه على انه نكره وخاين لعروبته يقتل ابناء بلده لذاب من الخجل كما يذوب الملح قاتلهم الله
خلك بعيد حبك يزيد 😊هؤلاء جرذان وخونه للعراق العظيم .
ابحثو باليتيوب جرام الحشد الشيعي كيف يحرقون الناسهاذا الشخص ارهابي اسمه ابو عزرائيل
ابحثو باليتيوب جرام الحشد الشيعي كيف يحرقون الناسالحشد الشيعي عليهم ارهاب تقشعر من الانسانيه
ابحثو باليتيوب جرام الحشد الشيعي كيف يحرقون الناسهاذا ابو ازرائيل يستقبله سفير روسيا
عدد التعليقات:13
ٱبّےـوِ مِےـنٌےـقَےـٱشّےأجتمع اليهود مع الروافض المجوس على قتل الاسلام والمسلمين ولكن هيهات النصر قادم وستدفعون الثمن غاليا ان شاء الله عن قريب
زوارةنهايتكم يالروافض قربت الجيش اليمني على ابواب صعدة