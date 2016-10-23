بالفيديو : السفير الروسي في بغداد بصحبة أبو عزرائيل يهددان العراقيين السُنَّة بـ “إلا طحين”

صحيفة المرصد: تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو ، أظهر المقاتل العراقي الطائفي أبو عزرائيل بصحبة السفير الروسي في بغداد .

كما بين الفيديو لحظة توعدهم للعراقيين من أهل السُنَّة بالموصل بالقول “إلا طحين”.