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فيديو: شاهد كيف تصرف “صيني” مع سيدة طلبت عدم التدخين في المصعد

23 أكتوبر, 2016 , 3:24 ص
فيديو: شاهد كيف تصرف “صيني” مع سيدة طلبت عدم التدخين في المصعد
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صحيفة المرصد: تعرضت سيدة صينية للضرب بشكل وحشي على يد رجل حاولت منعه من التدخين في المصعد، وصب جام غضبه عليها وراح يوجه لها اللكمات في وجهها ورأسها تحت أنظار طفلها الذي كان برفقتها. وفي مقطع الفيديو الذي تم تصويره يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في لانغ فانغ بمقاطعة هيوبي الصينية، يظهر الرجل وهو يتجادل مع المرأة، قبل أن ينهال عليها بالضرب، بعد أن طلبت منه التوقف عن التدخين في المصعد وفقا لموقع ٢٤ الاماراتي.

وبعد أن وجه عدة لكمات إلى رأس ووجه المرأة، حاول المعتدي الخروج من المصعد، لكن الضحية أرادت الانتقام لنفسها، واستخدمت حقيبتها لتوجيه بعض الضربات له، قبل أن يعاود ضربها من جديد. وفي النهاية خرج من المصعد وحاول الابتعاد عن المكان بأقصى سرعة ممكنة.

إلا أن المرأة لاحقت المعتدي، وصورته بهاتفها المحمول وهو يحاول الهرب، في حين كان الطفل الصغير في حالة من الصدمة وهو يلاحق والدته. ولا تزال الشرطة تحاول إلقاء القبض على المعتدي مستعينة بصور كاميرا المراقبة في المصعد، والصور التي القتطتها الضحية على هاتفها، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 5:52 ص

    يالله صباح خير

    شكله عايف الدنيا وماعليها . ونشبت له هذي الحرمة
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  2. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 5:25 ص

    يؤلمني هههههه
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  3. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 4:35 ص

    صريح

    يؤلمني أن أرى بعض النساء ف بلدي تتعرض للضرب مرات عديدة ويسكتن وبالتالي يتمادى الزوج أو الأب أو الأخ في ضربها وربما قتلها لأن لا يوجد قانون رادع يردعهم
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  4. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 4:24 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    سامحوني سامحوني لو خطيت .. قدركم فوق عند النجوم معتلي •—• لو بعدت ولو قربت ولو مشيت .. بالهواجيس قلبي ضايقن مبتلي•—•
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  5. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 4:15 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    شكلي قاعدة اهلوس قبل النوم 😬 بس جدّ والله وين راح شاهر 😔
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  6. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 4:14 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    شاهر 😔وينك
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  7. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص

    برماوي يحب السعوديه

    مسوي عنتر علي وحده مسكينه عشان نصحك ماتدخن لو كان رجال زيك وقد خشمك تقدر تسوي تضربو زي كدا والله راح اديك علي قفاك
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  8. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 3:57 ص

    فارس الزهراني

    كان ما كلمته وليت الدخان يخرج حتى مع اذانيه وكلها دقيقه وتطلع من الاصنصير وسلمت من اللكمات وما خاف طفلها لكن اكيد توبه
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  9. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    فارس الزهراني

    الصينيون يتشابهون كثيرا وصعب الاتيان به طالما خرج بدون ما يمسك والحرمه الله يعوضها خير في ضربها
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  10. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 3:52 ص

    شكل هذه الحرمه نشبه وحقت مشاكل حتى طفلها نسته تقدرين تطلعين من المصعد بدون مشاكل - طبعا تصرف الرجل خطأ 100%
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  11. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 3:51 ص

    فارس الزهراني

    لا يتطاول على المرأه الا انسان مريض وناقص رجوله مهما كان وهذا الصيني يمكن يكون شربان وماهو في عقله
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  12. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 3:51 ص

    بشكل عام الصينين والصينيات واسيا مجرمين لادخلوك براسهم وشعورهم تركيب تقول طبيعي والبشره صبغ تقول طبيعي عندهم محاااكاااه فضيعه كل شي تصدقه كانه طبيعي
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  13. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 3:49 ص

    عموما الصينيات والصينين قاسين والصينيه قويه وراح تجيب حقهاا وكل صينيه كاميرتها معها بشعرها
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  14. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 3:47 ص

    بلا مثاليات ت2 ترى في مجتمعنا يصير اكثر من كذا بس في داخل البيوت - شكلك تتكلمين عن نفسك فلا تعممي كذبا على غيرك - واضح؟
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  15. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 3:46 ص

    الحين السعودي يحن عليها ويقول حرام ضعيفه وزوجته كلمه طيبه ماتطلع من فمه لها خل عني الباقي لكن سبحان الله رحمته للغريب والصينيه معروفه ذكيه وراح تجيبه
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  16. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 3:44 ص

    الشايب

    هذا عديم الرجوله ....؟؟
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  17. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 3:43 ص

    بلا مثاليات

    ت2 ترى في مجتمعنا يصير اكثر من كذا بس في داخل البيوت
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  18. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 3:41 ص

    بلا مثاليات

    ت2 على اساس مافي مواطن ضرب زوجته وضرب اخته وقتل زوجته وقتل اخته ؟؟؟
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  19. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 3:37 ص

    لو انها عندنا كان قالوا تستاهل
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  20. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    مسمار

    ياليت اللي يدعون ان المرأه عندنا مضطهده ومجتمعنا ذكوري يعرفو الحين انها عندنا معززه مكرمه بالامس الباكستاني يصفعها كف والحين الصيني يبقسها عرفتو الحين
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  21. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 3:27 ص

    الصينيين كلهم شبه بعض كيف بيجيبونه ههههه
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