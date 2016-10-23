فيديو: شاهد كيف تصرف “صيني” مع سيدة طلبت عدم التدخين في المصعد

صحيفة المرصد: تعرضت سيدة صينية للضرب بشكل وحشي على يد رجل حاولت منعه من التدخين في المصعد، وصب جام غضبه عليها وراح يوجه لها اللكمات في وجهها ورأسها تحت أنظار طفلها الذي كان برفقتها. وفي مقطع الفيديو الذي تم تصويره يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في لانغ فانغ بمقاطعة هيوبي الصينية، يظهر الرجل وهو يتجادل مع المرأة، قبل أن ينهال عليها بالضرب، بعد أن طلبت منه التوقف عن التدخين في المصعد وفقا لموقع ٢٤ الاماراتي.
وبعد أن وجه عدة لكمات إلى رأس ووجه المرأة، حاول المعتدي الخروج من المصعد، لكن الضحية أرادت الانتقام لنفسها، واستخدمت حقيبتها لتوجيه بعض الضربات له، قبل أن يعاود ضربها من جديد. وفي النهاية خرج من المصعد وحاول الابتعاد عن المكان بأقصى سرعة ممكنة.
إلا أن المرأة لاحقت المعتدي، وصورته بهاتفها المحمول وهو يحاول الهرب، في حين كان الطفل الصغير في حالة من الصدمة وهو يلاحق والدته. ولا تزال الشرطة تحاول إلقاء القبض على المعتدي مستعينة بصور كاميرا المراقبة في المصعد، والصور التي القتطتها الضحية على هاتفها، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.
تعليقات ( 21 )
يالله صباح خيرشكله عايف الدنيا وماعليها . ونشبت له هذي الحرمة
صريحيؤلمني أن أرى بعض النساء ف بلدي تتعرض للضرب مرات عديدة ويسكتن وبالتالي يتمادى الزوج أو الأب أو الأخ في ضربها وربما قتلها لأن لا يوجد قانون رادع يردعهم
💎⭐️عهود⭐️💎سامحوني سامحوني لو خطيت .. قدركم فوق عند النجوم معتلي •—• لو بعدت ولو قربت ولو مشيت .. بالهواجيس قلبي ضايقن مبتلي•—•
💎⭐️عهود⭐️💎شكلي قاعدة اهلوس قبل النوم 😬 بس جدّ والله وين راح شاهر 😔
💎⭐️عهود⭐️💎شاهر 😔وينك
برماوي يحب السعوديهمسوي عنتر علي وحده مسكينه عشان نصحك ماتدخن لو كان رجال زيك وقد خشمك تقدر تسوي تضربو زي كدا والله راح اديك علي قفاك
فارس الزهرانيكان ما كلمته وليت الدخان يخرج حتى مع اذانيه وكلها دقيقه وتطلع من الاصنصير وسلمت من اللكمات وما خاف طفلها لكن اكيد توبه
فارس الزهرانيالصينيون يتشابهون كثيرا وصعب الاتيان به طالما خرج بدون ما يمسك والحرمه الله يعوضها خير في ضربها
فارس الزهرانيلا يتطاول على المرأه الا انسان مريض وناقص رجوله مهما كان وهذا الصيني يمكن يكون شربان وماهو في عقله
الشايبهذا عديم الرجوله ....؟؟
بلا مثالياتت2 ترى في مجتمعنا يصير اكثر من كذا بس في داخل البيوت
بلا مثالياتت2 على اساس مافي مواطن ضرب زوجته وضرب اخته وقتل زوجته وقتل اخته ؟؟؟
مسمارياليت اللي يدعون ان المرأه عندنا مضطهده ومجتمعنا ذكوري يعرفو الحين انها عندنا معززه مكرمه بالامس الباكستاني يصفعها كف والحين الصيني يبقسها عرفتو الحين