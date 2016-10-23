فيديو: شاهد كيف تصرف “صيني” مع سيدة طلبت عدم التدخين في المصعد

صحيفة المرصد: تعرضت سيدة صينية للضرب بشكل وحشي على يد رجل حاولت منعه من التدخين في المصعد، وصب جام غضبه عليها وراح يوجه لها اللكمات في وجهها ورأسها تحت أنظار طفلها الذي كان برفقتها. وفي مقطع الفيديو الذي تم تصويره يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في لانغ فانغ بمقاطعة هيوبي الصينية، يظهر الرجل وهو يتجادل مع المرأة، قبل أن ينهال عليها بالضرب، بعد أن طلبت منه التوقف عن التدخين في المصعد وفقا لموقع ٢٤ الاماراتي.

وبعد أن وجه عدة لكمات إلى رأس ووجه المرأة، حاول المعتدي الخروج من المصعد، لكن الضحية أرادت الانتقام لنفسها، واستخدمت حقيبتها لتوجيه بعض الضربات له، قبل أن يعاود ضربها من جديد. وفي النهاية خرج من المصعد وحاول الابتعاد عن المكان بأقصى سرعة ممكنة.

إلا أن المرأة لاحقت المعتدي، وصورته بهاتفها المحمول وهو يحاول الهرب، في حين كان الطفل الصغير في حالة من الصدمة وهو يلاحق والدته. ولا تزال الشرطة تحاول إلقاء القبض على المعتدي مستعينة بصور كاميرا المراقبة في المصعد، والصور التي القتطتها الضحية على هاتفها، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

