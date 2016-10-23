قاضي محكمة جدة يرفض تثبيت زواج عرفي لسيدة أعمال تزوجت سراً وأنجبت مولودة

صحيفة المرصد :رفض قاضي محكمة في جدة النظر فى دعوى لتثبيت زواج عرفي لسيدة أعمال تزوجت سراً وأنجبت مولودة من ذلك الزواج، وذلك يعد دعوى قدمتها أمام المحكمة تطلب فيها إثبات زواجها من مواطن بعقد عرفي وإثبات نسب مولودتها منه.
وبحسب صحيفة “عكاظ” فان القاضى عقد جلسات عدة استمع خلالها إلى دعوى المواطنة التي ذكرت أن المدعى عليه المتغيب عن الجلسة القضائية هو زوجها، وقد دخل بها، والمهر المسمى 250 ألف ريال، مؤخر المقدم منه 100 ألف ريال غير متسلم.
ووفقا لفحوى الدعوى، تزوجت سيدة الأعمال منذ ستة أعوام بلا ولي ولا شهود، وتم الزواج بورقة كتبت عند الزوج المدعى عليه، وبحسب المدعية فإن المدعى عليه رفض عقد النكاح خشية إضافتها في «بطاقة العائلة» وعلم زوجته الأولى، وهو ما أنكره أمام المحكمة متهما إياها بابتزازه وتشويه سمعته، وبعد المداولات خلصت المحكمة إلى صرف النظر عن الدعوى، لكون الولي والشهود من شروط النكاح ولا يصح إلا بهما، وهو ما لم يتم إثباته، في مقابل نكران المدعى عليه للزواج، وهو ما اعترضت عليه السيدة وطلبت اللجوء لتحليل الحمض النووي، ورفعت القضية إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم.
تعليقات ( 58 )
الحرفيالزواج هيك وهيك اسكتي ربي البنت وانت سيدة اعمال ودربي البنت وقلي تبنيتها مثلك مالك اصل ولأفصل
صباحيزائر بارك الله فيك 👍
زائرت ٤٥ . ت ٥٠ 👉👉👉👉👉 لذكر وليس أنثى . للتنبيه ،لاتعطونه أكبر من حجمه مندس من خلف معرفات يفرغ عن ألي بقلبه ويحاول يشوهه . الحمدلله أني سعودي وافتخر
ام ايلينواهل ***يطالبون ب اسقاط الولايه
مـ،ـاݛــےمن زود الثقه تعلقين دايم م دون اسم متعودات ع ***والفضل لبرامج التواصل ال لكم فيها ******
مـ،ـاݛــےشفتيه بعينك ولا ترددين مثل الببغاء ماف شي مسجل للشباب او نادر وف لكم مقاطع لا حصر لها غير ال نشوفه بعيونا ونسمعه م ثقات لو اعدد لك ال تسوونه وبنات ؟!
ت 32شفنا غباء الشباب وتصرفاتهم الهوجاء وحماقتهم وإساءة استخدامهم للحريه في دبي والمغرب والبحرين وإندونيسيا والمبتعثين في امريكا وكندا .ماشاءالله عليهم
مـ،ـاݛــے45 وليس الذكر كالانثى اعتراف انكم صرتو مثلهم وتفوقتو عليهم ل طيب لحقتوهم اشوف اخباركم اكثر ومقاطعكم ول نشوفه برى منكم وين الانوثه والحياء والعقل ووو
الهمدانيالحديث اللي عن المرأة ناقصة عقل ودين أي معنى ناقصات عقل ان المرأتين بشهادة رجل ومعنى ناقصات دين أي إذا حاضت(تستخف بعقولنا كمل(افقدنا لب الرجل الحسام)
مرصديهمن الآخر 😎
الهمدانيمافي رجل مهما وصل به ضعف النفس ان ينكر لحمه****
ت 32لا اكيد أن الشباب هم من أحسن استخدام الثقه والحريه. والصحف كل يوم تطالعنا بأحد المبتعثين المتعلمين ياسكرانين يا علاقات محرمه يا؟ ؟ ؟ ؟ ؟قمة العقل انتم
غازي بن شبيبكمان فيه بنت ما كفانا المسيار والمسفار والمصياف والفرند والوناسه كمان عرفي سمعونا زعروده حلوه ياللي معانا
من الآخرويقولون المراة ملكة واميرة ومدلله ومعززه هذه وين اهلها عنها ماعزوها واحفظوها وزوجوها مثل الناس وش ذا الاهل الي مايدرون عن بناتهم وينهم فيه اخر زمن
فهديعني زنا!
ودزمن غريب أنت ومعرفاتك الثانية خلك في مشاكل بلدك ألي منحاش منها .ومالك شغل فينا
مـ،ـاݛــےاكيد وسيم ههاا هن ع الشكل يحكمن تصرفاتهن وعقلياتهن عجيبه غريبه وش حدها عليه وبهذا الشكل ؟ حت فلوس ماخذت ولا شهود ؟ و 6 سنين ماحد درى علاقه سريه ؟!
الهمدانيكل بلد لها قوانين للزواج فأذا خالفوا القوانين يعتبر زنا مافي كلام وحتى اثبات الزنا صعب يعني المولود يسجل مجهول مافي كلام اما يسلم لها او لا هذه لاادري
رأيشكل المسكينة تزوجت تبي تتخلص من كلمة عانس خافت يفوتها قطار الزواج ولاعندها ولي وطاحت فواحد ضحك عليها واستغل انها وحيدة وضعيفة ومالها ولي وهذه النتيجة
مـ،ـاݛــےبدون سواقه كل يوم كوارث كيف لو سقتو واختلطتو اكثر بتحصل انفجارات سوت علاقة مع شخص غريب ولما حصل الحمل تورطت وترقعها بالعرفي طلع نذل هذا اختيارها
زينب...زواج عرفي جاء من مصر .. وهذا درس لمن تثق في رجل يلعب بها من البدايه. زواج سري يعني يشوتك في أي وقت ولا لك حقوق !
زينب...22لا دخل بتمام العقل بالوصايه ؟ فابولهب دخل النار كامل العقل ؟ وامراه فرعون دخلت الجنه وتسمونها ناقصة عقل ؟
000ليه هي ترضى مثل هذا الزواج المخزي
مـ،ـاݛــےهذا امتداد للغباء وللتصرفات الهوجاء الحمقاء واساءه استخدام الحريه والثقه وكل يوم يفاجؤنا بمصيبه وتلومون السلطه ماتسمح لكم تسوقون وتلومون الاولياء
معلم متقاعدسيكون الحكم ضد المرأة كالعادة . DNA لن تتكرك مجالا للأنكار والتلاعب ولكني متأكد أن القاضي لن يأمر به .
منطقياستغل سذاجتها مسكينة ياكثر الساذجات في مجتمعنا واولياء امرها في قمة السذاجة لانهم مايدرون عنها هي ميته هي حيه هي طالعه هي داخله هي نايمه هي مسافره
↩🌟ريما Rima 🌟↩البعض يرضى على بنات الناس ولايرضى على اهله□■
بدر الجهنيالحين ابوها ومحارمها وينهم عنها يعني معقول مالها اب ولا اخ ولا محرم مسؤول عنها ويحافظ عليها ويزوجها لاحول ولا قوة الا بالله
عدد التعليقات:186
1=19 🌟ريما Rima 🌟 اصبتي الحقيقة ..لو كان يعتبرها زوجه وزواجه بها صحيح كان ماتخلى عنها وأعترف بالطفل لكنه يعرف انه زواج على ورق وأنه أقرب الى الـ****
يمني عاشق الدمامفوووووووووضى هاااانا بكل شيء
سواق وايت موية************
هل هذا من الاسلام ؟هذا الرجل الذي رفض عقد النكاح واتهمها بابتزازه وتشويه سمعته هل يرضى لبناته ما فعله بها ؟ هل يرضى لاخواته ما فعله بها ؟ هل هذا هو اسلامكم ؟
عدد التعليقات:186
1=14 اختي ام سالم ربي يخليلك سالم لماذا جعل الله الولاية والوصاية بيد الرجل هل لانه كامل العقل ام ناقص عقل؟ ولماذا جعل الوصاية على المرأة والطفل؟.
↩🌟ريما Rima 🌟↩تشوفون أهمية اللي له نسب □الطفلة ضحية
زواج بدون ولي زواج باطلقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل.) كررها ثلاث مرات
منصوربلا ولي ولا شهود، وتم الزواج بورقة كتبت عند الزوج المدعى عليه، ايش الفرق بينه وبين الزناهذازنامبطن
سابقهذا سفاح وليس زواج لانه فقد ركنين اساسيين من اركان الزواج الشرعي و في هذه الحالةيقام الحد الشرعي على المرأة وعلى الرجل اذا اعترف بهذه بالعلاقة
↩🌟ريما Rima 🌟↩امراة وفلوس واجتمعن وبعد الزواج المحرم العرفي وشكوتها وقف ضدها ويمكن من الأول مايبيها تحمل لأنه يدري انه باطل
بدر الجهنيوين اهلها وين اخوانها وين محارمها لاحول ولاقوة الا بالله
يالطيفسكتت ست سنوات والان تكلمت لان البنت كبرت وتريد ادخالها المدرسه
عدد التعليقات:186
1=14 ام سالم الرجال مالهم امان ناقصين عقل ودين ... عقول النساء يا أم سالم ناقصه أجل تتزوج بدون ولي ولا شهود ولا شيخ ولا حفل .. عول ناقصه
جنوبيه *لا تعليق
يالطيفعرفي خارج الوطن ولكل شئ نصابه اما تهددينه بلحمض النووي فشرع يريد الولي والشهود ولاكونك سيدة اعمال قلتي بمالي اعدل وضعي وليه سكتي ست سنوات
طلالزواج نزوة وشهوة من الطرفين والاطفال والمجتمع ضحية
سيدأبعد هذا شك بأنهن ناقصات عقل ودين ؟!.
↩🌟ريما Rima 🌟↩تشوفين أنكر الطفل لأنك تزوجتي بدون ولي ولا شهود والزواج محرم باطل واللحين هو تخلى عنك____الزوج يبي زوجته الأولى لأنه تزوجها بالحلال□ أخذك لحم و.....
الراصدمابني على باطل فهو باطل زواج عرفي بورقه ولماذا ماتتزوج مثل الناس زواج فيه شبهه
زمن غريبسيدة اعمال يعني تزوجها مصلحة عشان فلوسها ويوم اخذ اللي يبي هج بس ربي كشفه وفضحه قدام زوجته الاولى وعياله لا ويقولون الاجنبي طمعان وهالمواطن ليه تزوجها
عدد التعليقات:186
1=1الزواج العرفي محرم شرعا لان الزواج الشرعي الصحيح يكون فيه موافقة ولي وشهود ومهر وإشهار ونية الإستمرار طول العمر اما ماعدى ذلك فهو خارج الأطار الشرعي
sooonxهذا قاضي القرون السابقه الله بلا امة محمد فيه ولا لو انه متنور حول الرجل والطفل للشئون الصحيه وعمل دي ان ايه وخلصت الدعوه مايحتاج يرفضها
ام سالمالرجال مالهم امان ناقصين عقل ودين ويخونون زوجاتهم بالسر انتبهوا يامتزوجات لاتصيرون فاغرات الرجال مالهم امان ولاينوثق فيهم ويلعبون بالسر وانتي فاغرة
عدد التعليقات:2138
سهملاحول ولاقوة إلا بالله ، يالله صباح خير لاشر فيه ، صرنا في آخر الزمان ، بورقة بينها وبينه ، إذا لماذا توجد محاكم الأنكحة والمأذون الشرعي والقضاة ؟؟؟؟؟
💎⭐️عهود⭐️💎صباح الخير 😊🤗.. وشلونكم وش اخباركم 😌. عن الخبر:ليش طيب مافيه شاهدين مع القاضي أنا زواج بدون شهود مستحيل يكون زواج
محب مرصداتقوى شر الشبهات