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قاضي محكمة جدة يرفض تثبيت زواج عرفي لسيدة أعمال تزوجت سراً وأنجبت مولودة

23 أكتوبر, 2016 , 7:04 ص
قاضي محكمة جدة يرفض تثبيت زواج عرفي لسيدة أعمال تزوجت سراً وأنجبت مولودة
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صحيفة المرصد :رفض قاضي محكمة في جدة النظر فى دعوى لتثبيت زواج عرفي لسيدة أعمال تزوجت سراً وأنجبت مولودة من ذلك الزواج، وذلك يعد دعوى قدمتها أمام المحكمة تطلب فيها إثبات زواجها من مواطن بعقد عرفي وإثبات نسب مولودتها منه.
وبحسب صحيفة “عكاظ” فان القاضى عقد جلسات عدة استمع خلالها إلى دعوى المواطنة التي ذكرت أن المدعى عليه المتغيب عن الجلسة القضائية هو زوجها، وقد دخل بها، والمهر المسمى 250 ألف ريال، مؤخر المقدم منه 100 ألف ريال غير متسلم.
ووفقا لفحوى الدعوى، تزوجت سيدة الأعمال منذ ستة أعوام بلا ولي ولا شهود، وتم الزواج بورقة كتبت عند الزوج المدعى عليه، وبحسب المدعية فإن المدعى عليه رفض عقد النكاح خشية إضافتها في «بطاقة العائلة» وعلم زوجته الأولى، وهو ما أنكره أمام المحكمة متهما إياها بابتزازه وتشويه سمعته، وبعد المداولات خلصت المحكمة إلى صرف النظر عن الدعوى، لكون الولي والشهود من شروط النكاح ولا يصح إلا بهما، وهو ما لم يتم إثباته، في مقابل نكران المدعى عليه للزواج، وهو ما اعترضت عليه السيدة وطلبت اللجوء لتحليل الحمض النووي، ورفعت القضية إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم.

 



تعليقات ( 58 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 58
    23 أكتوبر, 2016 , 9:49 ص

    يجب ان يفصل بالموضوع اما زواج او سفاح اما رد الدعوى فقط فلا يكفي فما هو مصير المولودة لازم يثبت شرعا ولا يترك هكذا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 57
    23 أكتوبر, 2016 , 9:39 ص

    الحرفي

    الزواج هيك وهيك اسكتي ربي البنت وانت سيدة اعمال ودربي البنت وقلي تبنيتها مثلك مالك اصل ولأفصل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 56
    23 أكتوبر, 2016 , 9:31 ص

    صباحي

    زائر بارك الله فيك 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 55
    23 أكتوبر, 2016 , 9:26 ص

    زائر

    ت ٤٥ . ت ٥٠ 👉👉👉👉👉 لذكر وليس أنثى . للتنبيه ،لاتعطونه أكبر من حجمه مندس من خلف معرفات يفرغ عن ألي بقلبه ويحاول يشوهه . الحمدلله أني سعودي وافتخر
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  5. 54
    23 أكتوبر, 2016 , 9:21 ص

    ام ايلين

    واهل ***يطالبون ب اسقاط الولايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 53
    23 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    انت يالهمداني لاتستهزء هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله اللي عن حديث الرسول ص المرأة ناقصة عقل ودين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 52
    23 أكتوبر, 2016 , 9:03 ص

    مـ،ـاݛــے

    من زود الثقه تعلقين دايم م دون اسم متعودات ع ***والفضل لبرامج التواصل ال لكم فيها ******
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 51
    23 أكتوبر, 2016 , 8:54 ص

    مـ،ـاݛــے

    شفتيه بعينك ولا ترددين مثل الببغاء ماف شي مسجل للشباب او نادر وف لكم مقاطع لا حصر لها غير ال نشوفه بعيونا ونسمعه م ثقات لو اعدد لك ال تسوونه وبنات ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 50
    23 أكتوبر, 2016 , 8:46 ص

    ت 32

    شفنا غباء الشباب وتصرفاتهم الهوجاء وحماقتهم وإساءة استخدامهم للحريه في دبي والمغرب والبحرين وإندونيسيا والمبتعثين في امريكا وكندا .ماشاءالله عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 49
    23 أكتوبر, 2016 , 8:44 ص

    مـ،ـاݛــے

    45 وليس الذكر كالانثى اعتراف انكم صرتو مثلهم وتفوقتو عليهم ل طيب لحقتوهم اشوف اخباركم اكثر ومقاطعكم ول نشوفه برى منكم وين الانوثه والحياء والعقل ووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 48
    23 أكتوبر, 2016 , 8:35 ص

    الهمداني

    الحديث اللي عن المرأة ناقصة عقل ودين أي معنى ناقصات عقل ان المرأتين بشهادة رجل ومعنى ناقصات دين أي إذا حاضت(تستخف بعقولنا كمل(افقدنا لب الرجل الحسام)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 47
    23 أكتوبر, 2016 , 8:34 ص

    مرصديه

    من الآخر 😎
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 46
    23 أكتوبر, 2016 , 8:34 ص

    الهمداني

    مافي رجل مهما وصل به ضعف النفس ان ينكر لحمه****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 45
    23 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    ت 32

    لا اكيد أن الشباب هم من أحسن استخدام الثقه والحريه. والصحف كل يوم تطالعنا بأحد المبتعثين المتعلمين ياسكرانين يا علاقات محرمه يا؟ ؟ ؟ ؟ ؟قمة العقل انتم
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  15. 44
    23 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص

    الحديث اللي عن المرأة ناقصة عقل ودين أي معنى ناقصات عقل ان المرأتين بشهادة رجل .. ومعنى ناقصات دين أي إذا حاضت لم تصل ولم تصم .. هذا معنى الحديث
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 43
    23 أكتوبر, 2016 , 8:22 ص

    غازي بن شبيب

    كمان فيه بنت ما كفانا المسيار والمسفار والمصياف والفرند والوناسه كمان عرفي سمعونا زعروده حلوه ياللي معانا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 42
    23 أكتوبر, 2016 , 8:22 ص

    من الآخر

    ويقولون المراة ملكة واميرة ومدلله ومعززه هذه وين اهلها عنها ماعزوها واحفظوها وزوجوها مثل الناس وش ذا الاهل الي مايدرون عن بناتهم وينهم فيه اخر زمن
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  18. 41
    23 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    فهد

    يعني زنا!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 40
    23 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    ود

    زمن غريب أنت ومعرفاتك الثانية خلك في مشاكل بلدك ألي منحاش منها .ومالك شغل فينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  20. 39
    23 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    مـ،ـاݛــے

    اكيد وسيم ههاا هن ع الشكل يحكمن تصرفاتهن وعقلياتهن عجيبه غريبه وش حدها عليه وبهذا الشكل ؟ حت فلوس ماخذت ولا شهود ؟ و 6 سنين ماحد درى علاقه سريه ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  21. 38
    23 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    الهمداني

    كل بلد لها قوانين للزواج فأذا خالفوا القوانين يعتبر زنا مافي كلام وحتى اثبات الزنا صعب يعني المولود يسجل مجهول مافي كلام اما يسلم لها او لا هذه لاادري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 37
    23 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص

    رأي

    شكل المسكينة تزوجت تبي تتخلص من كلمة عانس خافت يفوتها قطار الزواج ولاعندها ولي وطاحت فواحد ضحك عليها واستغل انها وحيدة وضعيفة ومالها ولي وهذه النتيجة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  23. 36
    23 أكتوبر, 2016 , 8:04 ص

    مـ،ـاݛــے

    بدون سواقه كل يوم كوارث كيف لو سقتو واختلطتو اكثر بتحصل انفجارات سوت علاقة مع شخص غريب ولما حصل الحمل تورطت وترقعها بالعرفي طلع نذل هذا اختيارها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 35
    23 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    زينب...

    زواج عرفي جاء من مصر .. وهذا درس لمن تثق في رجل يلعب بها من البدايه. زواج سري يعني يشوتك في أي وقت ولا لك حقوق !
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  25. 34
    23 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    زينب...22

    لا دخل بتمام العقل بالوصايه ؟ فابولهب دخل النار كامل العقل ؟ وامراه فرعون دخلت الجنه وتسمونها ناقصة عقل ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  26. 33
    23 أكتوبر, 2016 , 7:57 ص

    000

    ليه هي ترضى مثل هذا الزواج المخزي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 32
    23 أكتوبر, 2016 , 7:57 ص

    مـ،ـاݛــے

    هذا امتداد للغباء وللتصرفات الهوجاء الحمقاء واساءه استخدام الحريه والثقه وكل يوم يفاجؤنا بمصيبه وتلومون السلطه ماتسمح لكم تسوقون وتلومون الاولياء
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  28. 31
    23 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص

    معلم متقاعد

    سيكون الحكم ضد المرأة كالعادة . DNA لن تتكرك مجالا للأنكار والتلاعب ولكني متأكد أن القاضي لن يأمر به .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 30
    23 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    منطقي

    استغل سذاجتها مسكينة ياكثر الساذجات في مجتمعنا واولياء امرها في قمة السذاجة لانهم مايدرون عنها هي ميته هي حيه هي طالعه هي داخله هي نايمه هي مسافره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 29
    23 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    البعض يرضى على بنات الناس ولايرضى على اهله□■
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  31. 28
    23 أكتوبر, 2016 , 7:49 ص

    بدر الجهني

    الحين ابوها ومحارمها وينهم عنها يعني معقول مالها اب ولا اخ ولا محرم مسؤول عنها ويحافظ عليها ويزوجها لاحول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 27
    23 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    *********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 26
    23 أكتوبر, 2016 , 7:47 ص
    عدد التعليقات:186

    1=1

    9 🌟ريما Rima 🌟 اصبتي الحقيقة ..لو كان يعتبرها زوجه وزواجه بها صحيح كان ماتخلى عنها وأعترف بالطفل لكنه يعرف انه زواج على ورق وأنه أقرب الى الـ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 25
    23 أكتوبر, 2016 , 7:45 ص

    يمني عاشق الدمام

    فوووووووووضى هاااانا بكل شيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 24
    23 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص

    سواق وايت موية

    ************
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  36. 23
    23 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    هل هذا من الاسلام ؟

    هذا الرجل الذي رفض عقد النكاح واتهمها بابتزازه وتشويه سمعته هل يرضى لبناته ما فعله بها ؟ هل يرضى لاخواته ما فعله بها ؟ هل هذا هو اسلامكم ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 22
    23 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص
    عدد التعليقات:186

    1=1

    4 اختي ام سالم ربي يخليلك سالم لماذا جعل الله الولاية والوصاية بيد الرجل هل لانه كامل العقل ام ناقص عقل؟ ولماذا جعل الوصاية على المرأة والطفل؟.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 21
    23 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    تشوفون أهمية اللي له نسب □الطفلة ضحية
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  39. 20
    23 أكتوبر, 2016 , 7:37 ص

    زواج بدون ولي زواج باطل

    قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل.) كررها ثلاث مرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 19
    23 أكتوبر, 2016 , 7:37 ص

    منصور

    بلا ولي ولا شهود، وتم الزواج بورقة كتبت عند الزوج المدعى عليه، ايش الفرق بينه وبين الزناهذازنامبطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 18
    23 أكتوبر, 2016 , 7:34 ص

    سابق

    هذا سفاح وليس زواج لانه فقد ركنين اساسيين من اركان الزواج الشرعي و في هذه الحالةيقام الحد الشرعي على المرأة وعلى الرجل اذا اعترف بهذه بالعلاقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  42. 17
    23 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    امراة وفلوس واجتمعن وبعد الزواج المحرم العرفي وشكوتها وقف ضدها ويمكن من الأول مايبيها تحمل لأنه يدري انه باطل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  43. 16
    23 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    بدر الجهني

    وين اهلها وين اخوانها وين محارمها لاحول ولاقوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 15
    23 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    يالطيف

    سكتت ست سنوات والان تكلمت لان البنت كبرت وتريد ادخالها المدرسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 14
    23 أكتوبر, 2016 , 7:31 ص
    عدد التعليقات:186

    1=1

    4 ام سالم الرجال مالهم امان ناقصين عقل ودين ... عقول النساء يا أم سالم ناقصه أجل تتزوج بدون ولي ولا شهود ولا شيخ ولا حفل .. عول ناقصه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 13
    23 أكتوبر, 2016 , 7:31 ص

    جنوبيه *

    لا تعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 12
    23 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    يالطيف

    عرفي خارج الوطن ولكل شئ نصابه اما تهددينه بلحمض النووي فشرع يريد الولي والشهود ولاكونك سيدة اعمال قلتي بمالي اعدل وضعي وليه سكتي ست سنوات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 11
    23 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص

    طلال

    زواج نزوة وشهوة من الطرفين والاطفال والمجتمع ضحية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 10
    23 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص

    سيد

    أبعد هذا شك بأنهن ناقصات عقل ودين ؟!.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 9
    23 أكتوبر, 2016 , 7:28 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    تشوفين أنكر الطفل لأنك تزوجتي بدون ولي ولا شهود والزواج محرم باطل واللحين هو تخلى عنك____الزوج يبي زوجته الأولى لأنه تزوجها بالحلال□ أخذك لحم و.....
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 8
    23 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص

    الراصد

    مابني على باطل فهو باطل زواج عرفي بورقه ولماذا ماتتزوج مثل الناس زواج فيه شبهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 7
    23 أكتوبر, 2016 , 7:25 ص

    زمن غريب

    سيدة اعمال يعني تزوجها مصلحة عشان فلوسها ويوم اخذ اللي يبي هج بس ربي كشفه وفضحه قدام زوجته الاولى وعياله لا ويقولون الاجنبي طمعان وهالمواطن ليه تزوجها
    لا يعجبني(7) اعجبني(4)
  53. 6
    23 أكتوبر, 2016 , 7:25 ص
    عدد التعليقات:186

    1=1

    الزواج العرفي محرم شرعا لان الزواج الشرعي الصحيح يكون فيه موافقة ولي وشهود ومهر وإشهار ونية الإستمرار طول العمر اما ماعدى ذلك فهو خارج الأطار الشرعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 5
    23 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    sooonx

    هذا قاضي القرون السابقه الله بلا امة محمد فيه ولا لو انه متنور حول الرجل والطفل للشئون الصحيه وعمل دي ان ايه وخلصت الدعوه مايحتاج يرفضها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 4
    23 أكتوبر, 2016 , 7:20 ص

    ام سالم

    الرجال مالهم امان ناقصين عقل ودين ويخونون زوجاتهم بالسر انتبهوا يامتزوجات لاتصيرون فاغرات الرجال مالهم امان ولاينوثق فيهم ويلعبون بالسر وانتي فاغرة
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  56. 3
    23 أكتوبر, 2016 , 7:19 ص
    عدد التعليقات:2138

    سهم

    لاحول ولاقوة إلا بالله ، يالله صباح خير لاشر فيه ، صرنا في آخر الزمان ، بورقة بينها وبينه ، إذا لماذا توجد محاكم الأنكحة والمأذون الشرعي والقضاة ؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  57. 2
    23 أكتوبر, 2016 , 7:15 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    صباح الخير 😊🤗.. وشلونكم وش اخباركم 😌. عن الخبر:ليش طيب مافيه شاهدين مع القاضي أنا زواج بدون شهود مستحيل يكون زواج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 1
    23 أكتوبر, 2016 , 7:11 ص

    محب مرصد

    اتقوى شر الشبهات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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